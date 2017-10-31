14:11 31 октября

Индонезия приняла на вооружение новый фрегат

Индонезийские ВМС пополнились новым стелс-фрегатом. Как сообщает портал navaltoday.com, на верфи компании PT PAL, расположенной в городе Сурабая, состоялась торжественная церемония передачи в состав флота корабля KRI I Gusti Ngurah Rai (бортовой номер 332).

I Gusti Ngurah Rai – второй ракетный фрегат проекта SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal (PKR). Контракт на его строительство был подписан в 2014 году, а сегодня корабль, построенный с применением технологии снижения радиолокационной заметности (стелс), официально вошёл в состав ВМС Индонезии.

Индонезия приняла на вооружение новый фрегат



Фрегат I Gusti Ngurah Rai построен по модульной технологии и состоит из шести крупных частей, четыре из которых сделаны в Индонезии, а две – в Нидерландах. После доставки всех элементов корпуса на верфь PT PAL Surabaya их собрали воедино и спустили корабль на воду.

На вооружении фрегата имеются противовоздушные ракеты MBDA MICA, противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 SSM, артиллерийская установка Oto Melara 76/62 Super Rapid калибра 76,2 мм, два 20-мм автоматических орудия MG и два торпедных аппарата B515.

Новые фрегаты могут использоваться в открытом море и глубоководных реках. На кораблях имеются 3D-радиолокаторы с радиусом обнаружения до 250 км. Также на борту фрегатов SIGMA 10514 устанавливаются комплексные системы радиоэлектронной борьбы, есть ангары и площадки для вертолётов массой до 5 т.

Корветы SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) разработаны нидерландской судостроительной компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding. Благодаря модульной конструкции эти корабли строятся относительно быстро и могут иметь различные размеры и типы вооружений. Так, построенные для Индонезии корветы типа SIGMA 10514 имеют 105 м в длину и 14 м – в ширину, а SIGMA 9813, закупленные марокканскими ВМС, имеют 98 м в длину и 13 м – в ширину, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 6

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  1. venik Сегодня, 12:08
    Вообще-то интересные машинки.... Модульная конструкция - тоже интересная вещь. Как понимаю, это позволяет существенно ускорить цикл строительства, т.к. разные "блоки" (фрагменты корпуса) можно изготавливать на разных заводах, а потом "состыковывать". Тут конечно нужна высочайшая точность.
    Насколько мне известно незадолго до распада Союза на киевской "Ленкузне" тоже готовились строительству "модульного" корвета (точнее МПК), который должен был приЙти на замену "Альбатросам" (не знаю кто был разработчиком), но!!! Союз распался, все "накрылось медным тазом"....
    Интересно, какие бы "чудеса" наша "оборонка" смогла бы "явить миру" если бы не "лихие 90-е", когда активно "перераспределялись блага" в пользу жалкой кучки негодяев и "мерзляевых".....
    venik
    1. Berkut24 Сегодня, 13:48
      Модульные конструкции кораблей анализировались в нашем МО. В итоге идею забраковали, как не актуальную для нашего военного судостроения, где завод может на стапеле сделать "от и до". Наши новые корабли можно назвать частично модульными.
      У хохлов модульность была просто модой, ибо из всех модулей они могли слепить только отсек с двигателем и носовую оконечность. Всё остальное пришлось бы покупать за границей.
      А вообще, изначально модульность подразумевалась как возможность в одном корпусе быстро заменять системы вооружения, бортовую аппаратуру, двигательные установки и т.д. Если брать аналогию в танкостроении, то модульность прослеживается в проекте "Армата", т.е. из элементов "конструктора" собирается любая нужная боевая или вспомогательная машина.
      Berkut24
  2. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 12:32
    я конечно извиняюсь что не по теме. мои статьи постоянно удаляют админы.мотивируя что это копипасты с других сайтов.но на сайте ВО редкое исключение авторский пост.все копипасты.но почему мои не публикуют?? молчал,накипело.
    alibabaewitch.vasilij2018
    1. burigaz2010 Сегодня, 13:46
      Не переживай алибабаевич тут модераторы такие избирательные! Как про богоизбранных тут один подход, как про другие темы нуэтажесавсемдругоедело! Особенно баньши с Дюком лютуют! Щас и меня забаньте!
      burigaz2010
    2. Berkut24 Сегодня, 13:51
      Да расслабтесь, я тоже послал статью, где указал источник. На следующий день её опубликовали от имени другого человека. Не в этом счастье в жизни и не в лайках. А в получении информации в принципе.
      Berkut24
      1. burigaz2010 Сегодня, 14:04
        Коллега Berkut24 вы видимо не получали ещё предупреждение? У меня их 3 уже, причем не за мат! Посмотрел список своих комментариев, там уже половину удалили втихаря!!!
        burigaz2010
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