Индонезия приняла на вооружение новый фрегат
Индонезийские ВМС пополнились новым стелс-фрегатом. Как сообщает портал navaltoday.com, на верфи компании PT PAL, расположенной в городе Сурабая, состоялась торжественная церемония передачи в состав флота корабля KRI I Gusti Ngurah Rai (бортовой номер 332).
I Gusti Ngurah Rai – второй ракетный фрегат проекта SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal (PKR). Контракт на его строительство был подписан в 2014 году, а сегодня корабль, построенный с применением технологии снижения радиолокационной заметности (стелс), официально вошёл в состав ВМС Индонезии.
Фрегат I Gusti Ngurah Rai построен по модульной технологии и состоит из шести крупных частей, четыре из которых сделаны в Индонезии, а две – в Нидерландах. После доставки всех элементов корпуса на верфь PT PAL Surabaya их собрали воедино и спустили корабль на воду.
На вооружении фрегата имеются противовоздушные ракеты MBDA MICA, противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 SSM, артиллерийская установка Oto Melara 76/62 Super Rapid калибра 76,2 мм, два 20-мм автоматических орудия MG и два торпедных аппарата B515.
Новые фрегаты могут использоваться в открытом море и глубоководных реках. На кораблях имеются 3D-радиолокаторы с радиусом обнаружения до 250 км. Также на борту фрегатов SIGMA 10514 устанавливаются комплексные системы радиоэлектронной борьбы, есть ангары и площадки для вертолётов массой до 5 т.
Корветы SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) разработаны нидерландской судостроительной компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding. Благодаря модульной конструкции эти корабли строятся относительно быстро и могут иметь различные размеры и типы вооружений. Так, построенные для Индонезии корветы типа SIGMA 10514 имеют 105 м в длину и 14 м – в ширину, а SIGMA 9813, закупленные марокканскими ВМС, имеют 98 м в длину и 13 м – в ширину, передает "Warspot"
I Gusti Ngurah Rai – второй ракетный фрегат проекта SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal (PKR). Контракт на его строительство был подписан в 2014 году, а сегодня корабль, построенный с применением технологии снижения радиолокационной заметности (стелс), официально вошёл в состав ВМС Индонезии.
Фрегат I Gusti Ngurah Rai построен по модульной технологии и состоит из шести крупных частей, четыре из которых сделаны в Индонезии, а две – в Нидерландах. После доставки всех элементов корпуса на верфь PT PAL Surabaya их собрали воедино и спустили корабль на воду.
На вооружении фрегата имеются противовоздушные ракеты MBDA MICA, противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 SSM, артиллерийская установка Oto Melara 76/62 Super Rapid калибра 76,2 мм, два 20-мм автоматических орудия MG и два торпедных аппарата B515.
Новые фрегаты могут использоваться в открытом море и глубоководных реках. На кораблях имеются 3D-радиолокаторы с радиусом обнаружения до 250 км. Также на борту фрегатов SIGMA 10514 устанавливаются комплексные системы радиоэлектронной борьбы, есть ангары и площадки для вертолётов массой до 5 т.
Корветы SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) разработаны нидерландской судостроительной компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding. Благодаря модульной конструкции эти корабли строятся относительно быстро и могут иметь различные размеры и типы вооружений. Так, построенные для Индонезии корветы типа SIGMA 10514 имеют 105 м в длину и 14 м – в ширину, а SIGMA 9813, закупленные марокканскими ВМС, имеют 98 м в длину и 13 м – в ширину, передает "Warspot"
Использованы фотографии: navaltoday.com
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