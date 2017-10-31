16:42 31 октября

Английский авианосец вышел на заключительный этап испытаний

Новейший английский авианосец Queen Elizabeth может быть принят на вооружение Королевского флота уже в декабре этого года. Как сообщает портал navaltoday.com, крупнейший военный корабль в истории ВМС Великобритании вышел на второй (финальный) этап испытаний.

Заключительные испытания авианосца должны были начаться ещё на прошлой неделе. Но из-за непогоды их перенесли, и корабль вышел из Портсмута только 30 октября. Экипаж и приёмочная команда проведут в море 5–6 недель, после чего авианосец Queen Elizabeth вернется в базу, где на 7 декабря намечена церемония его принятия в состав ВМС Великобритании.

Английский авианосец вышел на заключительный этап испытаний



Авианосец Queen Elizabeth был заложен в 2009 году, а 4 июля 2014 года королева Елизавета II дала кораблю своё имя, разбив о него бутылку шотландского виски (в знак уважения к шотландским кораблестроителям). Начало ходовых испытаний неоднократно переносили из-за срыва сроков подрядчиками, тем не менее, в британском военном ведомстве считают, что корабль, как и планировалось, заступит на боевое дежурство в 2020 году.

Британский авианосец меньше своих американских «собратьев», не имеет атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа Gerald R. Ford. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина – 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания, передает "Warspot".

Использованы фотографии: royalnavy.mod.uk
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Комментарии 14

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  1. Тралл Сегодня, 15:53
    А девушками с низкой социальной ответственностью в бассейне(по традиции Королевского флота) авианосец уже испытали? smile
    Тралл
    1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:56
      Ахахаха им только с такими платными девушками и привычно! При встрече с настоящим противником сразу самозатопятся wassat
      ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  2. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:54
    Гранд Флит уже не тот. Измельчали британцы! Одна торпеда с Вашавянки и нет этой Елизаветы. Бледная тень МОГУЧЕГО флота Российского государства.
    ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
    1. Romario_Argo Сегодня, 16:33
      Гранд Флит уже не тот

      согласен. авианосец у бриттов есть. а вот с эскортом беда!
      всего 6 эсминцев тип 45
      наши АПЛ их видит за 100 миль
      Romario_Argo
      1. voyaka uh Сегодня, 16:35
        Наоборот. Эсминцев много, а авианосцев пока не хватает.
        voyaka uh
        1. Romario_Argo Сегодня, 16:39
          voyaka uh

          еще раз мой комментарий прочитай
          Romario_Argo
  3. NF68 Сегодня, 15:56
    "а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания"

    Надо полагать автономность будет не 300 суток, а все же 30.
    NF68
    1. 73bor Сегодня, 16:28
      Да готовы даже нули приписывать ,автономность по продовольствию у "Петра Великого" около 60 суток а тут баржа дизельная ,плюс авиационный керосин!
      73bor
  4. ИмПерц Сегодня, 15:57
    Бедные островитяне, на их куцый военный бюджет огромным камнем ляжет этот плавающий остров...
    З.Ы. Интересно, а как эта посудина будет дымить?!
    ИмПерц
  5. perepilka Сегодня, 16:00
    Люди, кто в курсе, нафига ему два острова?
    perepilka
    1. АВП 518 Сегодня, 16:06
      Цитата: perepilka
      Люди, кто в курсе, нафига ему два острова?

      Володь привет,такая компоновка разделение управления. В первой службы управления кораблем,во второй управление авиагруппой.
      АВП 518
      1. perepilka Сегодня, 16:16
        Здоров! Понял, спасиб Сань.
        perepilka
  6. Челентаныч Сегодня, 16:23
    Ну как говорится - Торпеду ему под ватерлинию!!!
    Челентаныч
  7. ПРАВОкатор Сегодня, 16:40
    "Мировой остров" решил вернуть себе славу морской державы?
    Без ЕС (сша)не получится,а сопровождать авианосец в одиночку значит оставить свои берега без прикрытия.Создать новые колонии?, тоже опаздали.Сейчас у каждой обезьяны не гранаты,а ПТУР.
    ПРАВОкатор
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