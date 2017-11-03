Рыбка, спасшая целый город: в Новороссийске открыли памятник хамсе

Неприметная маленькая рыбка хамса для новороссийцев не просто обитатель Черного моря, но настоящий символ города, а главное спаситель от голодной смерти, воистину, второй хлеб. Ежегодно во время путины в Новороссийске, как грибы после дождя, появляются хамсовые палатки, торгующие малосольной рыбкой и никогда не терпящие убытков. Но, к сожалению, молодое поколение, растущее в атмосфере популяризации шахматноподобных роллов, не столь знакомо с тем фактом, что именно неказистая хамса спасла десятки тысяч жизней в голодные времена как Гражданской войны, так и Великой Отечественной.Гражданская война прошлась кровавым топором по всей России. Излюбленным союзником подобных трагедий является голод. Находясь в отчаянном положении, новая власть в Новороссийске обратила свой взор в море. Ведь ожидать скорых и достаточных для жизни города поставок продовольствия с континентальной Кубани, многие станицы которой были попросту сожжены, не приходилось. А в каменистых причерноморских почвах легче вырастить виноград, чем картошку в достаточном количестве. А виноградом сыт не будешь.До Гражданской войны вылов хамсы составлял десятки тысяч пудов, а значит настала пора вернуться в море. В 1920-м году поредевший рыболовецкий флот не дотянул даже до 10 тысяч, но даже этот скромный улов спасал жизни. К 1940-му году ежегодный вылов черноморской хамсы, наконец, приблизился к 20 тысячам пудов.И тут снова грянула война, на этот раз, Великая Отечественная. Как известно военное время заставило рыбаков бросить своё ремесло и взяться за оружие. Это же касалось и рыболовецких судов. Под ружье встал почти весь мирный флот, от достаточно современных траулеров до старых тихоходных шаланд. К примеру, вошедшая в историю «Скумбрия», вооружённая установкой РС «катюша», славна тем, что стёрла с лица земли артиллерийскую батарею на Мысе Любви в оккупированной части Новороссийска. При этом сама «Скумбрия» была простой деревянной шхуной.Таким образом, оставшиеся в строю суда были древними и небезопасными в эксплуатации. Словно того, что Чёрное море стало смертельно опасным из-за немецких подлодок, шнелльботов, авиации и мин, было мало. Но Черноморское побережье были почти оторвано от всей страны, поэтому для снабжения продовольствием мирного населения и армии нужна была рыба любой ценой. Ею стала хамса, а порой дельфины, что уж совсем печально.А сразу после освобождения Новороссийска, полностью разорённого города, в 1943 году рыбаки-черноморцы умудрились перевыполнить план вылова в 4 раза! В отчаянные часы приближающегося голода для рыбной ловли использовали даже маскировочные сети. Однако уже в 1944 году улов хамсы приблизился к 25 тысячам центнеров. Это отчасти было последствием снижения активности рыболовецкого флота во время боевых действий.И вот, наконец, в Новороссийске на набережной Адмирала Серебрякова открыли памятник этой замечательной рыбке. Сама идея увековечить благодарность новороссийцев черноморской хамсе витала давно. Впервые об этом заговорили выжившие в войне горожане, отстраивавшие город заново. Их стол был немыслим без хамсы, а так как чувство благодарности тогда было несоизмеримо более ценным, нежели сейчас, горожане и ветераны неоднократно предлагали создать памятник рыбке.Но городские власти, заботящиеся скорее о том, как выглядят в глазах своего начальства из краевой столицы и из Москвы, никак не могли понять, зачем нужен памятник какой-то рыбе в городе боевой славы Малой Земли. А главное они даже не могли представить, как будут объяснять высокому начальству суть установки такого памятника. Ведь это самое начальство вряд ли испытало послевоенный голод приморского города, также вряд ли оно способно осознать, что эта часть истории города. А некоторые горожане, особенно старшего возраста, вообще считают, что рыбка внесла свой своеобразный вклад в разгром нацистской Германии.Памятник представляется собой сбившуюся в стайку серебристую рыбку, подгоняемую парой крупных ершей, как показалось автору. Вся композиция установлена на постамент, немного напоминающий волну. Однако не обошлось и без ложки дёгтя.Во-первых, памятник содержит множество мелких деталей. Это привлекло некоторых граждан из подвида генетически безнадёжных, которые с помощью кусачек принялись разбирать маленьких металлических рыбок на сувениры.Во-вторых, несколько бездарно был решён организационный вопрос и само анонсирование открытия. Сообщения об открытии памятника чередовались с сообщениями о переносе даты из-за неготовности, то постамента, то самой площадки.В-третьих, к сожалению, плоды современного образования дали свои всходы, и нашлись-таки свои доморощенные критики, которые не понимают, что этот памятник материальное напоминание об истории войны и мира. Что это не забавный аттракцион, а осязаемая история, чтобы следующее поколение вдруг не сморозила, что город спас ресторан быстрой доставки роллов и пиццы. А в случае задержки во время бомбёжки, то заказ бесплатно… Учитывая тенденцию такая опасность есть. Тем же брюзгам, что скажут, почему не поставить памятник героическим рыбакам, проявлявшим чудеса морского ремесла в тех-то условиях, отмечу, что такой монумент в Новороссийске есть – на Мысе Любви, поставленный ещё в СССР.И, в-четвёртых, было бы ещё приятнее, если бы городские чиновники уделяли большее внимание (да что там большее, хоть какое-то) всем памятникам города, а не эпизодически. Они же последний раз отличились тем, что хотели попросту снести памятник красноармейцам построенный скульптором Александром Кампером за собственные средства на одном из склонов горы Колдун. Но об этом в следующий раз.