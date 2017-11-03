ВМС Сингапура получили очередной патрульный корабль LMV
Сингапурская судостроительная компания ST Marin передала Военно-морским силам Сингапура четвертый патрульный корабль прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), сообщает ЦАМТО.
Контракт на проектирование и строительство восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV был заключен в январе 2013 года. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса «Фирлесс» (Fearless), построенных подразделением ST Marine в середине 1990-х.
Новые корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.
Закладка головного корабля LMV «Индепенденс», состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду в июле 2015-го и 26 мая 2016 года передан ВМС Сингапура. В боевой состав флота корабль вошел в начале мая 2017 года.
Четвертый корабль – «Джастис» – заложен в августе 2016 года, спущен на воду в марте 2017-го.
Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на базе «Туас».
Контракт на проектирование и строительство восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV был заключен в январе 2013 года. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса «Фирлесс» (Fearless), построенных подразделением ST Marine в середине 1990-х.
Новые корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.
Закладка головного корабля LMV «Индепенденс», состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду в июле 2015-го и 26 мая 2016 года передан ВМС Сингапура. В боевой состав флота корабль вошел в начале мая 2017 года.
Четвертый корабль – «Джастис» – заложен в августе 2016 года, спущен на воду в марте 2017-го.
Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на базе «Туас».
Использованы фотографии: ST Marine
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