15:07 03 ноября

ВМС Сингапура получили очередной патрульный корабль LMV

Сингапурская судостроительная компания ST Marin передала Военно-морским силам Сингапура четвертый патрульный корабль прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), сообщает ЦАМТО.

ВМС Сингапура получили очередной патрульный корабль LMV


Контракт на проектирование и строительство восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV был заключен в январе 2013 года. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса «Фирлесс» (Fearless), построенных подразделением ST Marine в середине 1990-х.


Новые корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.

Закладка головного корабля LMV «Индепенденс», состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду в июле 2015-го и 26 мая 2016 года передан ВМС Сингапура. В боевой состав флота корабль вошел в начале мая 2017 года.

Четвертый корабль – «Джастис» – заложен в августе 2016 года, спущен на воду в марте 2017-го.

Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на базе «Туас».

Использованы фотографии: ST Marine
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Комментарии 2

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  1. xetai9977 Сегодня, 14:19
    Сингапур вообще зажигает! При такой малой территории, такие мощные вооруженные силы!
    xetai9977
    1. Neputin Сегодня, 14:49
      И где Вы увидели мощь в новом корабле? В двух пулеметах 12.7 мм калибра? Или в одной 25 мм пушке? По моему больше у него ничего и нет.
      Neputin
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