Неуловимый Эвери: история самого удачливого пирата

Англичанина Генри Эвери прозвали одним из самых успешных буканьеров и джентльменов удачи. Он промышлял в водах Африки и Южной Азии, где сумел захватить неслыханную по тем временам добычу, взяв на абордаж корабль «Ганг-и-Савай». Кроме денег и драгоценных камней Эвери досталась Фатима, дочь Великого Монгола. Впервые о жизни морского разбойника рассказал Даниэль Дефо в «Всеобщей истории пиратства». Книга была опубликована в Лондоне в 1724 году.Если верить голландцу Вану Бруку, который побывал на корабле пирата в качестве заложника, Генри однажды с ним разоткровенничался. В разговоре по душам пират признался, что его фамилия – выдуманная. На самом деле разбойника зовут Генри Бриджмен. А скрыть свою настоящую фамилию ему пришлось по одной причине – Генри не хотел подставлять под удар своих родственников. Правда это или нет, выяснить уже вряд ли удастся. Кроме этого Брук рассказал, что Генри был сыном капитана торгового корабля, поэтому в море влюбился еще в детстве. Повзрослев, он служил на нескольких военных кораблях. И в его жизни все шло хорошо, вплоть до одного инцидента. Генри изменила жена. Простить ее он не смог и решил начать жизнь с чистого листа, завербовавшись первым помощником на 46-пушечный корабль «Карл II». Судном командовал капитан Гибсон.Корабль по заказу испанцев должен был доставить в Америку вооружение для борьбы с пиратами. Но в порте Ла Корунья фрегат, что называется, застрял на долгих восемь месяцев. Все это время моряки не получали жалования. Капитан Гибсон на возмущение своих подчиненных реагировал агрессивно и никак не пытался урегулировать ситуацию. Все это привело к тому, что в начале мая 1694 года команда «Карла» взбунтовалась. Во главе мятежа встал Генри Эвери.Капитан и несколько его сторонников сдались. Их посадили в шлюпку и отправили берегу. После чего Эвери переименовал фрегат «Карл II» в «Воображение» (по другой версии - в «Фантазию), поднял пиратский флаг и направился к берегам Западной Африки. Здесь новоиспеченный пират и его команда надеялись поправить свое бедственное финансовое положение за счет торговых кораблей. И ожидания их не обманули. В водах у островов Зеленого Мыса «Воображение» захватило несколько английских кораблей. Помимо провизии и оружия к команде Эвери присоединилось девять британцев.Чуть позже, уже в водах Гвинейского залива, Генри сумел захватить пару датских кораблей. Добыча радовала. Доля каждого пирата составила порядка девяти унций золота. Кроме этого, численность команды увеличилась на четырнадцать датчан, захотевших встать под пиратский флаг.По мнению некоторых исследователей, возможно, Эвери был капитаном работоргового судна, которое нелегально перевозило чернокожих невольников из Африки в Америку. Подтверждением этому предположению служат воспоминания капитана Филлипса, командовавшего кораблем «Ганнибал». Он писал, что после визита Долговязого Бена (это одно из прозвищ Эвери) на побережье Гвинеи невозможно было найти хоть одного чернокожего человека.После Мадагаскара путь разбойников пролегал мимо острова Анжуан (второй по величине из Коморских островов). Эвери снова улыбнулась удача. Он захватил гураб (парусно-весельное судно) и команду из сорока французских флибустьеров. И они стали частью команды Генри.Но буквально через пару дней к Анжуану подошли три корабля Ост-Индской компании: «Бенджамин», «Мокка» и «Тонкин». Эвери прекрасно понимал, что ввязываться в кровопролитное противостояние с противником бессмысленно. Поэтому приказал своим людям сняться с якоря и уплыть, даже не вступая в переговоры с капитанами кораблей противника. На берегу Эвери пришлось оставить «одного человека из своей компании, который до этого заболел; его звали Уильям Мэй».Побродив по округе, Эвери принял решение вернуться на остров. Там он завербовал еще более десятка французов и только после этого покинул Анжуан.«Воображение», взявшее курс на Красное море, представляло собой грозную силу, а численность интернациональной команды Эвери составляла примерно сто семьдесят человек. На пути к намеченной цели «Воображение» встретило пару английских пиратских судна. «Долфином» командовал капитан Ричард Уэнт. У него в подчинении находилось примерно шесть десятков людей. Джозеф Фэро капитанил «Портсмутом адвенчур». Под его началом было примерно столько же пиратов. После непродолжительных переговоров Уэнт и Фэро согласились присоединиться к Эвери, который, конечно, стал главным над всей новоиспеченной флотилией.В июне 1695 года пиратские корабли показались близ острова Перим, располагающегося у входа в Красное море. Там к Эвери присоединились еще три разбойничьих судна: «Сусанна», «Перл» и «Амити», под командованием Томаса Уэйка, Уильма Мэйса и Томаса Тью соответственно. Эти корабли имели в своем арсенале по шесть орудий, а команды насчитывали от тридцати до пятидесяти человек.Томас Тью поделился с Эвери ценной информацией: в Красном море скоро должна была появиться флотилия с индийскими паломниками, которые направлялись в Мекку. Генри принадлежал к категории таких людей, которым ненужно повторять дважды. И вскоре флотилия из шести кораблей вошла в Красное море. Правда, через короткое время численность судов уменьшилась. Один корабль уничтожили из-за его тихоходности, второй заблудился и отстал.Четырем пиратским кораблям противостояло двадцать пять индийских. Несмотря на численный перевес противника, флотилия под командование Эвери сумела захватить «Фат-Махмамади», второе по величине судно. Но главная цель - «Ганг-и-Савай» - сумел улизнуть.Пираты бросились в погоню. Генри не хотел размениваться на другие корабли. Он прекрасно понимал, что захват крупнейшего судна империи Великих Монголов сделает сказочно богатым и его самого, и его команду.На борту «Ганг-и-Савайя» были не только простые паломники. Паломничество в Мекку на нем совершили несколько высокопоставленных чиновников и, самое главное, дочь Великого Монгола. Пираты, конечно, не знали о таком «грузе». Да и не сразу узнали. Потому что добыча превзошла все ожидания: «Они взяли на этом корабле столько золота и денег в валюте и в сосудах, что вместе с захваченным раньше доля каждого человека возросла до 1000 фунтов». Этот «заработок» мог позволить каждому из разбойников ни в чем не нуждаться до конца своих дней.Целую неделю пираты грабили корабль и его пассажиров. С женщинами, понятно, никто не церемонился. Поэтому некоторые молодые мусульманки либо бросались за борт, либо убивали себя кинжалами. Эвери не сдерживал своих людей, боясь вызвать бунт. Ведь огромная добыча одурманивающе подействовала на всех без исключения. Как капитану всей пиратской флотилии ему достался главный приз «Ганг-и-Савайя» - дочь Великого Монгола Фатима. Сначала Эвери взял ее в качестве вип-заложника, надеясь получить за нее солидный выкуп. Но потом официально женился на Фатиме. Правда, есть и другая версия, более прозаичная. Так, по мнению некоторых исследователей, никакого бракосочетания не было и в помине. Эвери поступил с ней точно также как поступали пираты с обычными пленницами: изнасиловал, а потом убил. В общем, ситуация с Фатимой весьма туманна. О ее дальнейшей судьбе после встречи с пиратом нет никакой достоверной информации.После грабежа флотилия Эвери остановилась на острове Бурбон. Здесь «все датчане и все французы были высажены на сушу со своей долей добычи, доходившей до 970 фунтов на человека». Казалось, их ждет только счастливая и безмятежная жизнь. Но… дерзкое нападение на корабль Монголов не могло просто так сойти им с рук. В этом эпизоде пираты проявили себя абсолютно не дальновидными людьми, у которых добыча затмила здравый смысл.Пока разбойники вовсю радовались жизни и кичились победой над паломниками, обескровленный и разграбленный «Ганг-и-Савай» сумел все-таки добрался до порта Сурата, расположенного на западе Индии. Выжившие после встречи с пиратами моряки и пассажиры обо всем рассказали властям. Так Великий Монгол и англичане узнали о пытках, насилии и убийствах паломников. Мусульмане очень болезненно отреагировали на произошедшее. Они осадили английску факторию, желая устроить над иностранцами самосуд. Более шести десятков служащий Ост-Индской компании были закованы в цепи и посажены в тюрьму. Здесь они провели почти год.За пиратами флотилии Эвери началась охота. Одни хотели отомстить за паломников, другие – отобрать добычу. За голову Генри было объявлено вознаграждение в размере пяти фунтов стерлингов. Такую же сумму Великий Монгол пообещал тому, кто доставит к нему пирата. Причем неважно, живого или мертвого. Почти все разбойники из флотилии Эвери были схвачены. Тем, кому повезло, осели а Новой Англии, Северной Каролине, Пенсильвании и Бермудских островах. Как сложилась их жизнь в дальнейшем, можно лишь догадываться. Скорее всего, они взяли себе другие имена и фамилии, чтобы замести следы. Поэтому об их жизни после грандиозного захвата индийского корабля ничего неизвестно. Сумел скрыться от преследователей и сам архипират. Это прозвище он получил после захвата индийского судна. Известно, что он перебрался в Северную Америку, но там у него не сложилось.Новую жизнь Эвери хотел начать в Бостоне. Но сначала он попал под подозрение местного губернатора, а потом на его след вышли охотники за головами. Награду в 500 фунтов стерлингов от Лондона и столько же от Монгола никто не отменял. Эвери пришлось все бросить и перебраться в Ольстер, что в Ирландии. Но и здесь ему не удалось скрыться. Поэтому Эвери попытался затеряться в Шотландии, распространяя слухи о возможных маршрутах своего путешествия. И, несмотря на усилия многочисленных ищеек и просто алчных агентов, отыскать Генри Эвери так ни у кого и не получилось. После Шотландии его след окончательно затерялся.Конечно, бесследное исчезновение столь известного пирата породило множество мифов и легенд о нем. По одной версии, Эвери вновь вернулся в Америку. Здесь он попытался сбыть свои сокровища, но был обманут. И остаток жизни провел в нищете. По другой, он поселился на каких-то островах и вел тихую, беззаботную жизнь. По третьей – Эвери погиб по пути в Америку. То ли его скосила какая-то болезнь, то ли он был убит в драке. В общем, версий много. Можно выбрать на любой вкус.Кстати, некоторые исследователи считают, что герой книги «Жизнь и приключения славного капитана Сингльтона», написанной Даниэлем Дефо, является прототипом как раз Генри Эвери. А затем Чарльз Джонсон на ее основе создал комедию «Пират-счастливчик». Эвери называли счастливчиком и везунчиком, ведь он сумел урвать огромный куш, приложив к этому не так уж много усилий.