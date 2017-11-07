В деле о секс-вечеринках у «толстого» Леонарда фигурируют более 400 военнослужащих ВМС США
Более 400 человек находятся под подозрением в связи с расследованием дела предпринимателя Леонарда Фрэнсиса о коррупции в рядах ВМС США, передает РИА Новости сообщение The Washington Post.
Согласно материалам дела, малайзийский бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис по кличке Толстый Леонард предлагал американским офицерам «подарки, поездки на курорты и вечеринки с проститутками» в обмен на секретную информацию о закупках военного флота США.
В деле среди прочих подарков упоминаются «часы стоимостью в 25 тысяч долларов, элитные сигары и коньяки редких марок».
В число подозреваемых в получении взяток от Леонарда попали 60 действующих и отставных адмиралов. Издание, однако, подчеркивают, что обвинения предъявлены пока лишь двум высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче дела предпринимателя в специальный военный суд.
Согласно материалам дела, малайзийский бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис по кличке Толстый Леонард предлагал американским офицерам «подарки, поездки на курорты и вечеринки с проститутками» в обмен на секретную информацию о закупках военного флота США.
В деле среди прочих подарков упоминаются «часы стоимостью в 25 тысяч долларов, элитные сигары и коньяки редких марок».
В число подозреваемых в получении взяток от Леонарда попали 60 действующих и отставных адмиралов. Издание, однако, подчеркивают, что обвинения предъявлены пока лишь двум высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче дела предпринимателя в специальный военный суд.
Использованы фотографии: ria.ru/U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
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