13:56 07 ноября

В деле о секс-вечеринках у «толстого» Леонарда фигурируют более 400 военнослужащих ВМС США

Более 400 человек находятся под подозрением в связи с расследованием дела предпринимателя Леонарда Фрэнсиса о коррупции в рядах ВМС США, передает РИА Новости сообщение The Washington Post.



Согласно материалам дела, малайзийский бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис по кличке Толстый Леонард предлагал американским офицерам «подарки, поездки на курорты и вечеринки с проститутками» в обмен на секретную информацию о закупках военного флота США.


В деле среди прочих подарков упоминаются «часы стоимостью в 25 тысяч долларов, элитные сигары и коньяки редких марок».

В число подозреваемых в получении взяток от Леонарда попали 60 действующих и отставных адмиралов. Издание, однако, подчеркивают, что обвинения предъявлены пока лишь двум высокопоставленным военным. На скамье подсудимых также находятся 28 офицеров среднего звена.

В настоящее время рассматривается вопрос о передаче дела предпринимателя в специальный военный суд.

Использованы фотографии: ria.ru/U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
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Комментарии 34

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  1. Комментарий был удален.
  2. Евродав Сегодня, 11:57
    Прогнившие вояки... Даже тут по-тихому не смогли...
    Евродав
    1. Идущий Сегодня, 12:05
      Это говорит о качестве ВМС США.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 12:07
        Наверное после таких "посещений" "Маккейн" и пошел на таран..
        Цитата: Идущий
        Это говорит о качестве ВМС США.
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 12:46
          Согласно идеологии М.Фридмана о существовании якобы "свободного" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом человек имеет моральное право наживаться на всём, включая и на своём рабочем месте с использованием в должности превышения своих служебных полномочий в корыстных целях.
          Отсюда и не выводимая во времени и всё шире распространяющаяся коррупция "сверху" "донизу" в странах со "свободной", государством не контролируемой рыночно-монетаристской экономикой! Деньги при этом для надзорных органов "не пахнут"!
          Все либералисты-рыночники движутся исключительно в этом направлении - воровства и коррупции, - подминая под себя национальные интересы безопасности своего государства! И кончиться эта всеобщая т.н. "свободная" рыночная "зараза" может только ТМВ и уничтожением всего человечества!
          Татьяна
          1. NordOst16 Сегодня, 13:50
            Ммм... остаётся пожелать такой же коррупции нашему флоту, армии и государству.
            NordOst16
    2. сибиралт Сегодня, 12:06
      Таки, толстый "предлагал" подарки в обмен или делал эти подарки? what
      сибиралт
      1. Подрезчик Сегодня, 12:13
        Пару дней назад Трамп обьявил американских военных самыми отважными и храбрыми солдатами мира. Представляю какие там воины, если адмиралы продаются за часы, бутылку и проститутку... belay
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
          Саня , я тебе честно признаюсь : я бы с радостью продал ВСЕ секреты американского флота за
          «часы стоимостью в 25 тысяч долларов, элитные сигары и коньяки редких марок».

          laughing
          Да вот беда - не знаю я этих самых секретов ... crying
          bouncyhunter
          1. Подрезчик Сегодня, 13:07
            Подозреваю, Паша, что ты бы их просто подарил нашим соседям-россиянам и без всяких часов с коньяком... good soldier laughing
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
              Ну вот , спалил ...
              bouncyhunter
    3. Зяблицев Сегодня, 12:09
      Либерасты пригорюнились - в их обожаемой стране, есть, (О! Боже!) коррупция...! Нужно срочно выводить Навального с его миньонами на Брайтан-бич... laughing
      Зяблицев
      1. NIKNN Сегодня, 12:27
        Цитата: Зяблицев
        Либерасты пригорюнились - в их обожаемой стране, есть, (О! Боже!) коррупция...! Нужно срочно выводить Навального с его миньонами на Брайтан-бич... laughing

        Не знаю как Навальный. Наши давно нашли способ борьбы с коррупцией. У нас повышают зарплату коррупционерам, что бы якобы им взятки брать расхотелось... smile Типа боялись зарплату потерять... smile Мжет Трамп для этих целей дополнительные :)) млрд из бюджета запросил..., для борьбы с коррупцией в армии.. sad
        NIKNN
        1. Зяблицев Сегодня, 13:12
          В Китае стреляют, но коррупция процветает...Сущность человеческой натры - во власть по природе идут не самые порядочные люди, хотя есть и романтики-идеалисты, но их быстро вычисляют и выкидывают из системы! Все дело в рамках - эти адмиралы, просто, немножко вышли за рамки!
          Зяблицев
          1. NordOst16 Сегодня, 13:51
            Как и везде. Вот только рамки там имеются, а у нас они видимо как Волга - берегов не видно
            NordOst16
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:58
    Вот удивили wassat Я прямо глубоко разочарован. "Светлые эльфы" - не совсем светлые?
    Горный стрелок
    1. Шура пермский Сегодня, 12:01
      Куражи все любят,что скрывать то, меня бы позвали)))
      Шура пермский
    2. Чёрный Сегодня, 12:03
      Цитата: Горный стрелок
      Вот удивили wassat Я прямо глубоко разочарован. "Светлые эльфы" - не совсем светлые?

      Они пятнистые.....как долматинцы wassat
      ....а между тем Данилка Трамп просит конгресс увеличить расходы на оборону - не расчитали малость, не на что расплатиться с проститутками wassat
      Чёрный
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:00
    попали 60 действующих и отставных адмиралов

    За поездки на курорт, часы, сигары и коньяк продавали секретные сведения. Нормально. А кто-то пару недель назад доказывал, что в армии Сша ни коррупции, ни тем более предательства быть не может потому, что не может быть совсем. А если копнуть поглубже, то окажется, что самая самая в мире армия - информационный фейк чистой воды.
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:04
      Дык, соринка в чужом глазу, Гораздо Крупнее бревна....в собственном.....!!! belay
      Соломон Кейн
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:06
        В деле среди прочих подарков упоминаются «часы стоимостью в 25 тысяч долларов

        Господа! Тарифы завышены. Там все гораздо дешевле, причем оптом..... wassat
        Соломон Кейн
        1. Злой543 Сегодня, 12:27
          Только скакунам не говорите что они могут поменять горилку и своих проституток на летальное оружие
          Злой543
    2. Идущий Сегодня, 12:06
      Получается армию США можно банально купить. laughing
      Идущий
      1. NordOst16 Сегодня, 13:54
        Любую. В нашем случае ещё и ленточкой апл перевяжут.
        NordOst16
    3. Керенский Сегодня, 12:15
      За поездки на курорт, часы, сигары и коньяк продавали секретные сведения.

      в обмен на секретную информацию о закупках военного флота США.

      Всё просто, - чистый бизнес! Никаких секретных военных планов он не выведывал, флот получал то, что заказывал... Тут только вопрос: от кого получал?
      Керенский
  5. Идущий Сегодня, 12:02
    В число подозреваемых в получении взяток от Леонарда попали 60 действующих и отставных адмиралов.


    Весь флот США скупил.
    Идущий
  6. CONTROL Сегодня, 12:06
    ...ну, пожрать-попить на халяву... потрахаться... Кто ж от этого откажется?
    А воевать - сами, сами пор фавор!
    CONTROL
  7. Neputin Сегодня, 12:08
    Информация интересная, а где же картинки?
    Neputin
    1. Alexey RA Сегодня, 12:14
      А бывает еще любовь к родине. И вот теперь - слайды! © smile
      Alexey RA
  8. КОСМОС Сегодня, 12:10
    Теперь понятно от куда в НЦУО знают о перемещения морских сил США и местах нахождения АПЛ стратегов на дежурстве)))
    КОСМОС
  9. Сергей-8848 Сегодня, 12:15
    Что-то спят или бухают в конгрессе (наверное, 100-летие нашей революции отмечают), потому что до сих пор этого самого Леонарда к нам ещё не приплели.
    Сергей-8848
  10. Egorovich Сегодня, 12:35
    Молодец Леонардо, жалко если сядет. Хорошие дела делал, толстячок.
    Egorovich
    1. NordOst16 Сегодня, 13:53
      Ну я думаю там предателям достанется. Не то что следствие над Сердюковым
      NordOst16
  11. Manul Сегодня, 13:13
    А у нас что творится, если копнуть?
    Manul
    1. NordOst16 Сегодня, 13:52
      Ты что???!!! Тссс, у нас самый сильный флот/армия, святой президент и коррупции нет.
      NordOst16
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