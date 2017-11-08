19:49 08 ноября

Произведен пробный пуск маршевых двигателей фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) произвел пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного обозрения"

Произведен пробный пуск маршевых двигателей фрегата «Адмирал флота Касатонов»


Кроме того сообщается, что проведены испытания одиночной и параллельной работы четырех дизель-генераторов. На фрегате закрыты швартовные удостоверения по системам пожаротушения, осушения, пресной воды, кондиционирования воздуха. На корабле приняты в эксплуатацию медицинский и камбузный блоки, оборудование кают и кубриков, кают-компании и столовой, санитарно-бытовых помещений.


В пресс-службе отметили, что контрагенты на несколько месяцев позже выполнили поставку части судовой мебели, что задержало полную комплектацию кают и кубриков. Сейчас последняя партия мебели уже отгружается, и на фрегате готовятся к ее приемке и установке. Оперативными темпами выполняется первичная окраска помещений. Всего на заказе необходимо покрасить более 500 различных помещений. Окончательная окраска должна быть проведена во время ревизии непосредственно перед сдачей корабля заказчику.

В конце ноября корабелы Северной верфи начнут предъявлять фрегат «Адмирал флота Касатонов» представителям бригады строящихся и ремонтных кораблей. После приемки заказа бригадой экипаж корабля пройдет курс обучения, который продлится два-три месяца. По его завершении, ориентировочно в феврале 2018 года, начнется вселение экипажа на «Касатонов». Ходовые испытания заказа запланированы на начало лета.

Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 36

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  1. maxim947 Сегодня, 17:11
    И что немаловажно двигатели отечественные
    maxim947
    1. Идущий Сегодня, 17:23
      Цитата: maxim947
      И что немаловажно двигатели отечественные


      Дай Бог , что бы мы , наконец то , избавились от зависимости по силовым установкам.
      Идущий
      1. Zibelew Сегодня, 17:39
        Цитата: maxim947
        И что немаловажно двигатели отечественные

        На Касатонове стоят украинские ГТУ.
        Zibelew
        1. maxim947 Сегодня, 17:57
          Сам не видел, но вот:
          Дизель-газотурбинный агрегат М-55Р(схема CODAG) производства ЗАО «Турборус»[1], состоящий из двух форсажных ГТД М90ФР (НПО «Сатурн»)[2] и двух маршевых дизельных двигателей 10Д49 Коломенского завода
          maxim947
          1. Zibelew Сегодня, 18:06
            Касатонов последний из обладателей силовых установок от бГатьев. Точнее ГТУ, созданной совместно с Украиной. Дизеля да, наши. Сатурн делал комплект для сборки ГТУ. Этот комплект отсылался на Украину в Зоря-Машпроект, где его собирали в турбину, подсоединяли к ней разработанный и произведённый украинским ПО Заря редуктор и тестировали полученный комплекс на стенде. Один свой движок с Касатонова передали на Горшков. Движок Горшкова сломался на испытаниях и был отправлен в ремонт. Результаты этого ремонта неизвестны. Таким образом на Касатонове одна турбина своя, а вторая должна быть с «Адмирала Горшкова».
            Полностью российские ГТУ будут не раньше 2018 года.
            Zibelew
            1. maxim947 Сегодня, 18:11
              Детали не знаю, информация с сети. Но даже если так, то прогресс все равно есть.
              maxim947
            2. Burbon Сегодня, 18:12
              Цитата: Zibelew
              Полностью российские ГТУ будут не раньше 2018 года.

              не раньше 31 декабря 2018 г.
              Burbon
      2. Burbon Сегодня, 18:11
        Цитата: maxim947
        И что немаловажно двигатели отечественные

        ну если учесть, Украина - це Россия, то отечественные
        Burbon
        1. maxim947 Сегодня, 18:20
          Двигатели отечественные и турбина вроде сатурновская, вот с редуктором вопрос
          maxim947
      3. Николай Грек Сегодня, 19:02
        Цитата: Идущий
        Цитата: maxim947
        И что немаловажно двигатели отечественные


        Дай Бог , что бы мы , наконец то , избавились от зависимости по силовым установкам.


        5 Мая 2016 в 15:14
        Опытный образец газотурбинной установки российского производства для перспективного фрегата проекта 22350 отправится на испытания в 2017 году. Об этом сообщил вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев.

        Как передает Фонтанка, в рамках программы импортозамещения согласованы планы по созданию в России газотурбинных двигателей, базовым предприятием строительства которых определено НПО "Сатурн".
        "Серийная поставка на строящиеся корабли проекта 22350 начнется в конце 2017 года", - заявил Игорь Пономарев.

        В настоящее время для ВМФ России строятся три фрегата проекта 22350, еще один — головной корабль проекта "Адмирал Горшков" — проходит испытания на Северном флоте.

        Строительство серийных кораблей задерживается из-за разрыва кооперации с Украиной. В частности, сейчас промышленность располагает полным комплектом энергетики для второго корабля серии — "Адмирал Касатонов", а для третьего — "Адмирал Головко" — оборудование до разрыва связей с Украиной было получено не полностью.

        В среду, 4 мая, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что шесть новейших фрегатов поступят на вооружение только в 2025 году, а не к 2020 году, как это планировалось по госпрограмме вооружений.
        http://flotprom.ru/2016/Оск5/
        Николай Грек
    2. x.andvlad Сегодня, 17:28
      Про это в статье ни слова. Но если движки наши, то это знаменательно.
      x.andvlad
      1. Николай Грек Сегодня, 18:46
        На вооружение флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» будет передан в следующем году. Он должен пополнить корабельный состав Балтийского флота России.ffice￼ffice" />
        «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - первый фрегат дальней морской зоны, построенный в России после распада СССР. До 2020 года, обещают в Минобороны, ВМФ получит еще десять кораблей этого типа. Предполагается, что они будут входить в состав всех четырёх флотов ВМФ России.
        В настоящее время ЗАО «Турборус» заключило с ОАО «Северная верфь» договор на поставку дизель-газотурбинных агрегатов ДГТА М-55Р для второго корабля этой серии «Адмирал флота Касатонов», закладка которого прошла в ноябре прошлого года.
        «Для ЗАО «Турборус» спуск на воду корабля с ДГТА М55Р – радостное, знаковое событие. 17 лет работы (начиная с 1993 года) по созданию, испытаниям, проведению МВИ, изготовлению и поставке серийных образцов позади,» - сказал генеральный директор ЗАО "Турборус" А.Д. Бровкин. «Эти годы, кроме работ по агрегату М55Р были наполнены работами по техническому обслуживанию в эксплуатации ГГТА кораблей всех флотов и флотилий Российской Федерации, обеспечением ремонта газотурбинных двигателей и агрегатов, а так же получением опыта по проектированию, доводке и изготовлению морских газотурбинных двигателей от ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев Украина), являющимся нашим соучредителем. Этот опыт позволил создать на НПО «Сатурн» два типа размера ГТД: М75Р мощностью до 7000 л/с и М70ФР мощностью до 14 000 л/с по заказу ВМФ России, научиться проектировать ДГТА, ГГТА кораблей и судов, начать работы по созданию ГТД мощностью 8 МВт а также 16 и 25 МВт для гражданских судов, судов с электродвижением и многих других,» - добавил он.

        http://www.turborus.com/?act=showfull&id=1289
        457021
        Николай Грек
    3. Николай Грек Сегодня, 18:38
      Цитата: maxim947
      И что немаловажно двигатели отечественные

      щас всепропальщики припрутся и расскажут, что эти корабли уже давно должны были бороздить моря и океаны!!!! wassat wassat wassat
      Николай Грек
    4. Мар.Тира Сегодня, 18:51
      Как сказали про мебель,чуть кондрат не схватил, Сердюкова вспомнил.Не к ночи сказано.Надеюсь она тоже отечественная?
      Мар.Тира
  2. 210окв Сегодня, 17:14
    Я могу понять задержку в поставке сложных механизмов..Но мебель...Карл!мебель!
    210окв
    1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 17:32
      Цитата: 210окв
      Я могу понять задержку в поставке сложных механизмов..Но мебель...Карл!мебель!



      Разве мебель должна изготавливать фирма-супертяж? А для этой и мебель-достаточно сложное изделие. Думаю- не серийное, и приспособленное сугубо для каждого помещения в отдельности. Номенклатура, состав и требования для всего комплекта. В сумме это не столь простое задание.
      Но мой опыт подсказывает, что придирки к ящичной таре на нашем заводе при предъявлении военпреду моего изделия, демонстрирует его требовательность и принципиальность, одновременно не связывает всех нас с длительной доработкой и дополнительными испытаниями. Возможно, это тоже из этой оперы.
      dubovitskiy.1947
  3. Сан Саныч Сегодня, 17:19
    Семь футов под килем!
    Сан Саныч
    1. Burbon Сегодня, 18:13
      Цитата: Сан Саныч
      Семь футов под килем!

      кому?....корпусу желаете??....там еще только начало пути.....
      Burbon
      1. Сан Саныч Сегодня, 18:52
        да не переживайте вы так сильно) как говорится, дорогу осилит идущий wink всему свое время
        Сан Саныч
  4. Michael67 Сегодня, 17:22
    "...строящихся и ремонтных кораблей". Куда ни сунься, везде с ошибками пишут. Строящихся и ремонтирующихся кораблей!
    Michael67
  5. KGB WATCH YOU Сегодня, 17:28
    Как же долго их строят. Северная верфь - тормоз российского кораблестроения.
    KGB WATCH YOU
    1. Seaflame Сегодня, 17:32
      А кто сейчас построит быстрее? Где квалифицированные специалисты, где оборудование? Я в 1999 закончил универ, специализация гидроакустика. Из всей нашей группы ни один человек не работал по специальности...Ни один, Карл!
      Seaflame
    2. Николай Грек Сегодня, 19:10
      Цитата: KGB WATCH YOU
      Как же долго их строят. Северная верфь - тормоз российского кораблестроения.

      дааа...сидят и от нечего делать строят их так долго!!!
      Николай Грек
    3. dubovitskiy.1947 Сегодня, 19:15
      Цитата: KGB WATCH YOU
      Как же долго их строят. Северная верфь - тормоз российского кораблестроения.

      Чепуху пишете. Корабли строятся на тысячах заводах. Кооперация нарушена с развалом СССР. Мои слаботочные коробки , изготавливаемые в Сибири на заводе, принадлежащем Министерству Угольной промышленности, шли на флот. На ледоколе "Арктика" их было около 2 тысяч. А сколько осталось за границами России? А сколько заводов в России исчезло в результате "Перестройки"?
      dubovitskiy.1947
  6. Neputin Сегодня, 17:30
    Трижды УРЯ!, товарищи. Вот жеж, твою маму, уже скоро запуск гальюна на корабле будем праздновать! Дожились.
    Neputin
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    Со страхом думаю как через 10 лет в России будут стоить флот! Сейчас построить фрегат или корвет это целое эпическое повествование! !А через те же 10 лет боевые корабли для флота будем массово закупать в Китае, может быть даже их б/у ибо в нашей стране к тому времени корабелы отомрут как вид. ..
    Геркулесыч
    1. seti Сегодня, 18:09
      Цитата: Геркулесыч
      Со страхом думаю как через 10 лет в России будут стоить флот! Сейчас построить фрегат или корвет это целое эпическое повествование! !А через те же 10 лет боевые корабли для флота будем массово закупать в Китае, может быть даже их б/у ибо в нашей стране к тому времени корабелы отомрут как вид. ..

      Нормально будут строить. Ибо наберемся опыта, обучится молодой персонал. Верфи закончат модернизацию. Заработает завод Звезда на Дальнем Востоке. А главное за эти 10 лет насытим корветами и фрегатами свои прибрежные воды и отладим производство энергоустановок на НПО Сатурн..Обкатаем на новых ледоколах новую атомную установку. Для производства крупных кораблей нужны большие доки в Северодвинске и в Питере. Там поскольку производство оборудования, металлов всего прочего в тех же регионах. Есть конечно в Керчи завод Залив с хорошим доком но вряд ли ему поручат производство боевых единиц.
      Только тогда можно будет замахнутся на большие корабли типо эсминцев Лидер и авианосцев Шторм. Сейчас это трудно реализуемо. Ибо раньше такие корабли строили в Николаеве. А пока он все еще в стране 4о4.
      Главное понимать что нам действительно нужно. Один-два авианосца которые негде ставить поскольку инфраструктуры под них ноль или 10-12 атомоходов типа Борей. Достаточно посмотреть на Кузю - он у нас за сколько лет своим домом так и не обзавелся.
      seti
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:18
        Все правильно изложили.
        ul_vitalii
      2. siemens7774 Сегодня, 18:29
        Ну уже на заводе Залив в Керчи должны построить 16 кораблей.На стапеле 2 шт Пр-22160, 5 шт Пр-19910, 2 шт Пр-15310
        siemens7774
      3. Не либероид Русский Сегодня, 18:30
        даже если теоретически николаев станет российским, то боюсь кораблестроению лучше не станет... там от заводов одни фундаменты в скором останутся
        Не либероид Русский
        1. seti Сегодня, 18:53
          Цитата: Не либероид Русский
          даже если теоретически николаев станет российским, то боюсь кораблестроению лучше не станет... там от заводов одни фундаменты в скором останутся

          Все верно. Потому и стоит развивать свои верфи и создавать под будущие корабли инфраструктуру уже сейчас. Поскольку мало построить корабль его нужно где то содержать.
          Надеюсь в будущем новая верфь на Дальнем Востоке будет строить не только планируемые танкеры и газовозы но и боевые корабли большого водоизмещения. И заниматься ремонтом и модернизацией.
          seti
      4. Neputin Сегодня, 18:53
        Ой! Да Вы seti оптимист! "Наберемся опыта" - какого опыта? От строительства катеров? "Обучится молодой персонал" - какой персонал? Стилисты и экономисты?
        "Верфи закончат модернизацию" - они ее еще и не начинали. "...насытим корветами и фрегатами свои прибрежные воды и отладим производство энергоустановок на НПО Сатурн". Производство энергоустановок налаживаем с 2000 года - конца пока не видно. А по поводу насыщения прибрежных вод - пока кроме как гуаном мы свои прибрежные воды насытить не можем. Сколько боеспособных корветов (патрульники с пулеметным вооружением чур не считать) постоили за последние 10 лет. Три, или 5, но не больше. Это все просто смешно..., и очень горько.
        Neputin
    2. Николай Грек Сегодня, 19:11
      на каком заводе трудитесь и строите наш флот????
      Николай Грек
    3. dubovitskiy.1947 Сегодня, 19:32
      Цитата: Геркулесыч
      Со страхом думаю как через 10 лет в России будут стоить флот! Сейчас построить фрегат или корвет это целое эпическое повествование! !А через те же 10 лет боевые корабли для флота будем массово закупать в Китае, может быть даже их б/у ибо в нашей стране к тому времени корабелы отомрут как вид. ..

      Через 10 лет строить будут гораздо легче, чем сейчас. Это вовсе не значит, что строить будут больше. Быстрее и проекты будут осуществляться не устаревшие в результате долгостроев, а современные, с новыми идеями в чертежах. Количество зависит ещё и от военных планов.
      dubovitskiy.1947
  8. seti Сегодня, 18:25
    Цитата: KGB WATCH YOU
    Как же долго их строят. Северная верфь - тормоз российского кораблестроения.

    Может Вам устроится туда слесарем-сборщиком и показать как работать руками а не пальцами по клавиатуре ?
    Напомню :
    seti
  9. Berkut24 Сегодня, 19:11
    контрагенты на несколько месяцев позже выполнили поставку части судовой мебели, что задержало полную комплектацию кают и кубриков.

    Да что ж нашей армии так с мебельщиками не везёт то?
    Berkut24
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