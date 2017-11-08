Произведен пробный пуск маршевых двигателей фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) произвел пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного обозрения"Кроме того сообщается, что проведены испытания одиночной и параллельной работы четырех дизель-генераторов. На фрегате закрыты швартовные удостоверения по системам пожаротушения, осушения, пресной воды, кондиционирования воздуха. На корабле приняты в эксплуатацию медицинский и камбузный блоки, оборудование кают и кубриков, кают-компании и столовой, санитарно-бытовых помещений.В пресс-службе отметили, что контрагенты на несколько месяцев позже выполнили поставку части судовой мебели, что задержало полную комплектацию кают и кубриков. Сейчас последняя партия мебели уже отгружается, и на фрегате готовятся к ее приемке и установке. Оперативными темпами выполняется первичная окраска помещений. Всего на заказе необходимо покрасить более 500 различных помещений. Окончательная окраска должна быть проведена во время ревизии непосредственно перед сдачей корабля заказчику.В конце ноября корабелы Северной верфи начнут предъявлять фрегат «Адмирал флота Касатонов» представителям бригады строящихся и ремонтных кораблей. После приемки заказа бригадой экипаж корабля пройдет курс обучения, который продлится два-три месяца. По его завершении, ориентировочно в феврале 2018 года, начнется вселение экипажа на «Касатонов». Ходовые испытания заказа запланированы на начало лета.