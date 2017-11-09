14:48 09 ноября

В Приморье прибыли после ремонта 6 вертолетов Ка-29

Шесть вертолетов Ка-29 ТОФ вернулись в Приморье после среднего ремонта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В Приморье прибыли после ремонта 6 вертолетов Ка-29


Сегодня на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть обновленных корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли плановый средний ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие",
говорится в релизе.


Сообщается, что «вертолеты доставлены в аэропорт Кневичи самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полеты».

Перелет к месту постоянного базирования Ка-29 совершили в сопровождении самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.

Справка пресс-службы: «Ка-29 – корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов».

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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Комментарии 5

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  1. новичок Сегодня, 12:36
    сегодня вертолётный день, ляпота! yes
    новичок
  2. 210окв Сегодня, 12:43
    Ну вот и авиационное подспорье для флота подоспело..
    210окв
  3. Bronevick Сегодня, 13:47
    По моему Ка-29 не так выглядит. На фото Ка-27
    Bronevick
  4. Alexey RA Сегодня, 13:48
    И по давней традиции ВО статья про Ка-29 иллюстрирована фотографией Ка-27ПЛ (см. надпись в носовой части на борту вертолёта). laughing
    Alexey RA
    1. DarkMatter Сегодня, 14:11
      Это моя любимая традиция на ВО. Традиции надо блюсти wassat
      DarkMatter
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