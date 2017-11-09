В Приморье прибыли после ремонта 6 вертолетов Ка-29

Сегодня на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть обновленных корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли плановый средний ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие",

Шесть вертолетов Ка-29 ТОФ вернулись в Приморье после среднего ремонта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «вертолеты доставлены в аэропорт Кневичи самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полеты».Перелет к месту постоянного базирования Ка-29 совершили в сопровождении самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.Справка пресс-службы: «Ка-29 – корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов».