Эксперт: учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР

Это прямая угроза развязывания войны против Северной Кореи, причем с явными преимуществами США

Оперативное ударное соединение, где несколько авианосцев, — это огромная мощь. На каждом авианосце — 100 самолетов, из них 60% — ударные, которые могут отбомбиться по берегу, по стране

Уничтожать эту группу при соответствующих условиях необходимо до подъема палубной авиации. Если бы у Северной Кореи были такие крылатые ракеты, как российские "Калибры" берегового либо корабельного базирования, таковую возможность можно было бы рассматривать

Они, конечно, могут ударить по американским АУГ баллистическими ракетами, но это — ядерный конфликт со всеми вытекающими последствиями