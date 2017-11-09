Эксперт: учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР
Учения американских авианосных ударных групп (АУГ) в западной части Тихого океана угрожают развязыванием войны против Северной Кореи: концентрация трех АУГ означает готовность военно-морских сил США к ведению боевых действий, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
Как сообщила ранее в четверг пресс-служба 7-го флота ВМС США, три американские авианосные ударные группы проведут учения в Тихом океане в районе Корейского полуострова с 11 по 14 ноября; в них будут участвовать авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт", около 20 крейсеров, эскадренных миноносцев и несколько атомных подводных лодок.
Он пояснил, что авианосная ударная группа, где один авианосец, — это мощнейшее оперативно-тактическое соединение.
По его словам, против американских АУГ "можно эффективно бороться крылатыми ракетами или атомными подводными лодками, которых нет у Северной Кореи".
Валуев отметил, что "вокруг авианосного ударного соединения — зона противовоздушной обороны с вероятностью 0,9 уничтожения самолетов и крылатых ракет противника; зона противолодочной обороны", которую не смогут форсировать северокорейские дизель-электрические подводные лодки.
Предыдущие учения с участием трех авианосных ударных групп ВМС США проводились в 2006-2007 годах в районе американского острова Гуам. Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР, передает РИА Новости
Как сообщила ранее в четверг пресс-служба 7-го флота ВМС США, три американские авианосные ударные группы проведут учения в Тихом океане в районе Корейского полуострова с 11 по 14 ноября; в них будут участвовать авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт", около 20 крейсеров, эскадренных миноносцев и несколько атомных подводных лодок.
Это прямая угроза развязывания войны против Северной Кореи, причем с явными преимуществами США— заявил Валуев.
Он пояснил, что авианосная ударная группа, где один авианосец, — это мощнейшее оперативно-тактическое соединение.
Оперативное ударное соединение, где несколько авианосцев, — это огромная мощь. На каждом авианосце — 100 самолетов, из них 60% — ударные, которые могут отбомбиться по берегу, по стране— уточнил российский адмирал.
По его словам, против американских АУГ "можно эффективно бороться крылатыми ракетами или атомными подводными лодками, которых нет у Северной Кореи".
Валуев отметил, что "вокруг авианосного ударного соединения — зона противовоздушной обороны с вероятностью 0,9 уничтожения самолетов и крылатых ракет противника; зона противолодочной обороны", которую не смогут форсировать северокорейские дизель-электрические подводные лодки.
Уничтожать эту группу при соответствующих условиях необходимо до подъема палубной авиации. Если бы у Северной Кореи были такие крылатые ракеты, как российские "Калибры" берегового либо корабельного базирования, таковую возможность можно было бы рассматривать— сказал адмирал.
Они, конечно, могут ударить по американским АУГ баллистическими ракетами, но это — ядерный конфликт со всеми вытекающими последствиями— добавил Валуев.
Предыдущие учения с участием трех авианосных ударных групп ВМС США проводились в 2006-2007 годах в районе американского острова Гуам. Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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