20:47 09 ноября

Эксперт: учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР

Учения американских авианосных ударных групп (АУГ) в западной части Тихого океана угрожают развязыванием войны против Северной Кореи: концентрация трех АУГ означает готовность военно-морских сил США к ведению боевых действий, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Как сообщила ранее в четверг пресс-служба 7-го флота ВМС США, три американские авианосные ударные группы проведут учения в Тихом океане в районе Корейского полуострова с 11 по 14 ноября; в них будут участвовать авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт", около 20 крейсеров, эскадренных миноносцев и несколько атомных подводных лодок.

Это прямая угроза развязывания войны против Северной Кореи, причем с явными преимуществами США
— заявил Валуев.


Эксперт: учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР


Он пояснил, что авианосная ударная группа, где один авианосец, — это мощнейшее оперативно-тактическое соединение.

Оперативное ударное соединение, где несколько авианосцев, — это огромная мощь. На каждом авианосце — 100 самолетов, из них 60% — ударные, которые могут отбомбиться по берегу, по стране
— уточнил российский адмирал.

По его словам, против американских АУГ "можно эффективно бороться крылатыми ракетами или атомными подводными лодками, которых нет у Северной Кореи".

Валуев отметил, что "вокруг авианосного ударного соединения — зона противовоздушной обороны с вероятностью 0,9 уничтожения самолетов и крылатых ракет противника; зона противолодочной обороны", которую не смогут форсировать северокорейские дизель-электрические подводные лодки.

Уничтожать эту группу при соответствующих условиях необходимо до подъема палубной авиации. Если бы у Северной Кореи были такие крылатые ракеты, как российские "Калибры" берегового либо корабельного базирования, таковую возможность можно было бы рассматривать
— сказал адмирал.

Они, конечно, могут ударить по американским АУГ баллистическими ракетами, но это — ядерный конфликт со всеми вытекающими последствиями
— добавил Валуев.

Предыдущие учения с участием трех авианосных ударных групп ВМС США проводились в 2006-2007 годах в районе американского острова Гуам. Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Банщик-М Сегодня, 20:16
      Да "поучатся" и разбегутся.....В первый раз что ли ! хе хе
      Если уж раньше , ничего не смогли сделать с КНДР, то теперь пора договариваться господа, прохлопали вы очередную страну и она вас послала , в дальнее плавание.!
      Кишка у вас слаба Ына загасить ( мы наблюдаем и контролируем все это)))

      Молодец Ын!
      Банщик-М
      1. 79807420129 Сегодня, 20:24
        Цитата: Банщик-М
        Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР, передает РИА Новости

        В начале года три авианосца тоже прибывали к берегам Северной Кореи и.....ушли обратно. laughing
        79807420129
        1. 210окв Сегодня, 20:30
          и.....ушли обратно. laughing//Понты закончились..
          Цитата: 79807420129
          Цитата: Банщик-М
          Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР, передает РИА Новости

          В начале года три авианосца тоже прибывали к берегам Северной Кореи и.....ушли обратно. laughing
          210окв
    3. ochakow703 Сегодня, 20:17
      Зря юродствуете, этот лунолицый мальчик только пытается защититься сам и защитить свою страну от навязывания "демократических" ценностей вашей страной. Ничего не могу сказать в поддержку Ыну, но Трамп приличная сволочь если осмелится посягнуть на эту многострадальную страну. Сколько веревочке не виться, а конец будет - в смысле, отольются кошке мышкины слезки.
      ochakow703
    4. Идущий Сегодня, 20:19
      The_Lancet


      Вы даже не представляете в каком маргарине находится Ваша страна.
      Идущий
  2. Tusv Сегодня, 20:07
    Россия и Китай могут очень разозлиться. А что там инсайды? Китайцы говорят, что фьючерсы на нефть с нового года будут покупать за юани или за золото. То бишь Китайцы уже говорят, что им хамят неподецки. Что это значит? А фиг его знает. Я не экпэрд
    Tusv
    1. Идущий Сегодня, 20:17
      Они не разозлятся , они - мы просто этого не позволим и США молча утрутся и отползут в сторону.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:25
        Матрасы и сами знают что не рыпнуться на КНДР . Главная цель - размещение ПРО в Южной Корее достигнута , плюс дополнительные второстепенные цели , так что теперь США понадувает для приличия щёки и потихоньку начнёт сдуваться под благовидным предлогом .
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:27
          Вот сдулся лансет , так и его страна сдуется , прошли времена беспредела США.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:32
            Цитата: Идущий
            Вот сдулся лансет

            lol Я это предчувствовал , потому и не стал комментировать его пассаж в сторону Ким Чен Ына .
            Цитата: Идущий
            прошли времена беспредела США.

            Плохо то , что сама Матрасия ни в какую этого не хочет признавать . Вот и ведёт себя как престарелый импотент в постели с молоденькой куртизанкой . laughing
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:38
              Я бы сказал как старый она....ист , поскольку общаться мог только по телефону и ждал ребенка , все проехали этот перекресток .
              Идущий
    2. Владыка Ситх Сегодня, 20:18
      Как я раньше писал, скорее всего Россия и Китай обеспечат зонт ПВО над Сев Кореей. А вежливые подводные лодки двух стран, в случае начала действий, потопят авианосец США и потом все дружно будут осуждать Сев. Корею.
      Владыка Ситх
      1. Tusv Сегодня, 20:31
        Цитата: Владыка Ситх
        Как я раньше писал, скорее всего Россия и Китай обеспечат зонт ПВО над Сев Кореей.

        С точки зрения ПВО это очень сложно, нада выйти из санкций. Не ну мы можем замочить балистические ракеты, чисто так, как угрожающие безопасности, а по КР увы, только выдавать целеуказания- Нам не достать Хотя это очень не хило
        Tusv
  3. новичок Сегодня, 20:15
    с мнением адмирала сложно спорить. не нравится мне асё это. ох как не нравится. это ж на нашем восточном пяточке. блин, говорил я как то, Сирию янки продули, начинают с другой стороны мутить. хотя, если учитывать “Анаконду“, то всё идёт у них по плану: создание хаоса по периметру наших границ. я другого выхода не вижу, кроме как дать янкам по носу. ведь вся эта неустойчивость с периметра границ может влиться внутрь. не можем же мы постоянно тушить пожары там, где их разжигают янки, не хватит ни жизней, ни средств. надо наказать самого подпальщика.
    новичок
  4. Mavrikiy Сегодня, 20:18
    Эксперт: учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР
    Ну ЭСПЕРД в чинах адмирала еще неизвестно из какого корыта хлебает. Вроде понятно, что после Леонова звезды свои нужно беречь и "не лезь на буфет". (Для Адмиралов, если ошибся, так прошу пордону, рука широкая, зашиб парнишечку)
    Оно лежит, плывет, проецируется...... Спи спокойно гражданин-товарищь. (Вот так и вы гражданин адмирал, должны не бабку Матрену с полатей в ужастиках сдергивать, а сам... или вы не за то на страже стояли? или пенсия все списала?) Нет дорогой орденоносец. Не подписываюсь я под твоим "ОПОСАЙС". Хрень обыкновенная.
    Mavrikiy
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:31
      подпишись на сайт ВО и сможешь себе погоны поменять на флотские, верное дело....
      MOSKVITYANIN
  5. ochakow703 Сегодня, 20:25
    Во, а куда делся этот американистый пацак? Я к нему всей душой, думал образумить, а он, раз и сдр.......л... Обыдна.
    ochakow703
    1. рюрикович Сегодня, 20:28
      Такие вот они, американцы wink feel winked .....
      рюрикович
    2. Идущий Сегодня, 20:29
      Цитата: ochakow703
      Во, а куда делся этот американистый пацак? Я к нему всей душой, думал образумить, а он, раз и сдр.......л... Обыдна.


      Понял , что его сейчас порвут , ка Тузик грелку и слинял.
      Идущий
    3. bouncyhunter Сегодня, 20:41
      Он поступил как истинный американец : почувствовал что пахнет жареным и ушёл не прощаясь . lol Или кто-то из модераторов "помог" ему уйти ...
      bouncyhunter
  6. Egorovich Сегодня, 20:28
    Очередная показуха матрасников закончится пшиком. Как приплыли, так и уплывут.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 20:42
      Вот правильное выражение - приплыли... "картина Репина - приплыли".
      Идущий
  7. Громобой Сегодня, 20:36
    Уничтожать эту группу при соответствующих условиях необходимо до подъема палубной авиации.
    Перед советским флотом ставилась такая ответственная задача. А в случае с КНДР авианосцы могут просто сблизиться с ней на максимально безопасное расстояние и начать свою воздушно-космическую операцию в режиме конвейера до полного истощения ресурса и запасов,то есть очень долго,учитывая,что они будут постоянно пополнятся со своих баз.В этой ситуации наглядно видно,что одного "москитного" флота (для защиты собственных берегов)России явно недостаточно,т.к. возникает вопрос какими силами можно встать стеной между КНДР и этими авианосцами.Наше ядерное оружие явно избыточно в такой ситуации,а простая демонстрация флага явно недостаточна.
    Громобой
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