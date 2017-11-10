Тяжёлый «Груз»: гибель и поиски тральщика Т-403

Тральщик «Груз» всю войну вплоть до своей гибели был скромной рабочей лошадкой Черноморского флота, как говорится, «пахарем моря». Но ту работу, которую эти корабли сделали тяжело переоценить, особенно, когда кригсмарине заваливали морские глубины минами. А, если учесть, что на плечи этих неприметных кораблей во время войны легли и несвойственные им задачи, они стоят более чем просто упоминания.Будущий тральщик «Груз» был заложен на Севастопольском морском заводе (вскоре ССЗ №201 им. Серго Орджоникидзе) в марте 1934 года. Он строился по проекту 3 (тип «Фугас»), первому советскому проекту базовых тральщиков, берущему начало в 1930 году. Над будущим базовым тральщиком работала целая команда конструкторов – Г. Вераксо, Л. Дикович, Ф. Мурагин.Работы велись с учётом опыта создания тральщиков ещё дореволюционной постройки типа «Клюз», чтобы первый блин не вышел комом. Но, разумеется, по сравнению со старшим коллегой по классу проект 3 тип «Фугас» имел более совершенное тральное вооружение (два параван-трала, 1 трал Шульца, 1 змейковый трал), усиленную артиллерию (100-мм орудие Б-24, 2 или 3 12,7-мм пулемёта, 45-мм орудие 21-К, 37-мм зенитное орудие), было установлено противолодочное вооружение в виде глубинных бомб (около 20) и бомбосбрасывателей, а также были установлены устройства приёма и установки мин (от 27 до 30).Двигателями служили два дизеля общей мощностью в 3000 лошадиных сил. Скорость полного хода доходила до 18 узлов. Водоизмещение – 500 тонн. Длина – 62 метра, ширина – 7,2 м, осадка – 2,2 м.Позже проект 3 стал прототипом для создания целой серии базовых тральщиков ВМФ СССР – проект 53, 53У и 58. Именно на Севастопольском заводе всего построили 4 тральщика проекта 3 (Т-401 – Т-404).«Груз» спустили на воду 21 сентября 1935 года, флаг был поднят в 37-м году, а в 1939-м тральщику присвоили тактический номер Т-403 (БТЩ-403). С июля 1940-го года Т-403 использовался как опытный корабль для испытания новых способов и систем минного дела.С первых же дней войны БТЩ-403 «Груз», как и все его братья проекта 3, рождённые на ССЗ №201, «Трал», «Минреп» и «Щит», принимал активное участие в постановках минных заграждений у Одессы, Анапы, Новороссийска, в дельте Дуная и так далее. Кроме этого тральщики использовались для прикрытия операций крупных сил. Конечно, не считая их основной функции траления мин и несения дозора у Севастополя. Вскоре тральщикам поставили новую задачу – конвоирование транспортов.Но вслед за Одессой пал Севастополь, не смотря на все усилия красноармейцев и краснофлотцев. Флот ушёл в порты Кавказа, где исполнял прежние и всё возрастающее количество новых задач. Наконец противника удалось остановить на рубежах Новороссийска, а вскоре образовался легендарный плацдарм «Малая Земля», быстро доказавший нацистам, что о продвижении по черноморскому побережью на юг теперь остаётся только мечтать.Вся тяжесть и, соответственно, опасность эвакуации раненных, переброски свежих войск, провизии и боеприпасов, необходимых для плацдарма, легла на Черноморский флот. Были, правда, попытки снабжения десанта продовольствием и боеприпасами с помощью авиации. Но либо наши ВВС просто не могли пробиться в нужную точку сброса, либо сброшенные припасы падали в море, а порой и хуже – попадали к врагу.В первый же месяц существования «Малой Земли» в состав группы кораблей, связующих «континент» и плацдарм, был включён и Т-403 «Груз». 27 февраля 1943 года очередная группа кораблей отправилась в сторону Мысхако. Тральщик Т-403 был загружен боеприпасами, продовольствием и имел на своём борту до 250-270 вооружённых бойцов. Корабль встал на якорь в 3,5 кабельтовых от мысхакского берега на глубине 15 метров.В 23:25 корабль подвергся нападению группы торпедных катеров 1-й флотилии шнелльботов корветтен-капитана Георга Кристиансена. Возник крен до 30 градусов на левый борт и дифферент на корму с поступлением воды в кормовые отсеки. Взрыв распустил некоторые листы обшивки до 15 см друг от друга, края же этих листов были загнуты вверх. Тральная лебёдка, кран, 45-мм и 37-мм зенитное орудие выбросило за борт.Чтобы выровнять крен, командир приказал группе бойцов с грузом перейти на правый борт. Несмотря на все усилия, вода продолжала поступать в кормовые помещения. Для переброски оставшихся на погибающем корабле бойцов подошёл десантный бот и шхуна. В результате эвакуации личного состава крен начал быстро увеличиваться. Борьба за живучесть корабля продолжалась вплоть до полуночи. В эфир летели слова гибнущего тральщика – «выслать буксиры». Но усилия были тщетны. После полуночи форштевень тральщика «Груз» скрылся под тёмной ночной водой.Так закончилась одна история, и началась другая. Несколько месяцев назад в прессе появились публикации с достаточно громкими заголовками, повествующими, как был обнаружен потерянный ранее тральщик «Груз». А вкраплённые в текст – «наконец», «после долгих поисков» и т.д. – меня ещё более удивили, потому как выглядело это, мягко говоря, некорректно.Во-первых, вполне логично было спросить, что за долгие поиски на глубине 15 метров в менее чем в километре от берега? Но оставим эти споры водолазам и дайверам.Во-вторых, что главное, 37-мм автоматическое зенитное орудие, выброшенное за борт трагической февральской ночью 43-го, благополучно стоит в мемориальной экспозиции «Оружие и боевая техника Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Орудие было поднято аж в 1973 году! Вместе с орудием к тому же была поднята и корабельная рында с надписью «Груз».В-третьих, на сайте новороссийской компании «РТК Дайвер» в разделе рэк-дайвинга (погружение на затонувшие корабли) значится в качестве объекта в числе многих и Т-403 «Груз».Поэтому единственными причинами, по которым здесь может хоть как-то фигурировать слово «обнаружили», могут быть лишь - факт полного разрушения корпуса и рассредоточенности его частей, а также лихие 90-е годы. Ведь именно тогда сохранять историю войны, и собственной страны в целом, было почти некому, а про координаты какого-то тральщика и тех аквалангистов, что подняли орудие, рынду и прочие артефакты войны, вовсе никто не вспоминал.Так или иначе, всё же «пропавший» тральщик «нашли». И не просто нашли, но и подняли 100-мм орудие Б-24 с затонувшего Т-403 «Груз» и установили его напротив памятника «Неизвестному матросу» в Новороссийске. Особую ценность это орудие, ставшее ныне также памятником, представляет в том плане, что от всей серии тральщиков проекта 3 тип «Фугас» не осталось практически ничего, кроме воспоминаний и фото. Так что это едва ли не единственная возможность прикоснуться к материальной истории целой серии первых в Союзе базовых тральщиков, скромных «пахарей моря», ковавших великую Победу.