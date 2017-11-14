15:03 14 ноября

На Тихоокеанском флоте проходят тестовую эксплуатацию новые БТР-82А

В отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, поступили для тестовой эксплуатации 10 новых бронетранспортеров БТР-82А, сообщает пресс-служба Восточного округа.

На Тихоокеанском флоте проходят тестовую эксплуатацию новые БТР-82А


«В подразделениях, где штатом предусмотрены бронетранспортеры, в условиях полигона проверяют новую машину на проходимость, на устойчивость при ведении огня на земле и во время стрельбы в плавающем положении. Техника проверяется на различных режимах работы, при этом учитываются климатические условия региона», – говорится в релизе.


Отмечается, что бронемашины «прошли обкатку в ходе недавнего двустороннего бригадного тактического учения морской пехоты ТОФ с боевой стрельбой и доказали свою эффективность».

Кроме того, на флоте «организовано практическое обучение стрелков БТР-82А, в ходе которого морские пехотинцы осваивают устройство современного боевого модуля с 30-миллиметровой пушкой, а также ведется подготовка механиков-водителей для новых образцов боевой техники», добавили в округе.

Справка пресс-службы: «БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР- 82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Также использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля – 30-миллиметровая пушка и пулемет. Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации боевой машины. В ней улучшены условия обитаемости, установлен кондиционер».

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Джедай Сегодня, 11:52
    Насколько я в курсе, на БТРах для морской пехоты шноркели стоят:

    А на фото к статье - без. Фото взято с потолка ? request
    Джедай
    2. штольц Сегодня, 12:37
      А, почему БТР проходят тестирование на Тихоокеанском флоте? Куда результативней и с большим эффектом испытания прошли бы на Балтийском, вблизи Латвии-Литвы-Эстонии-Польши или на Черноморском, около Украины и Румынии. Наверное, мягко говоря, НАТО застеснялись?
      штольц
    3. ЮБОРГ Сегодня, 12:37
      А что на ТОФ есть какие то особенности которые могут помешать в эксплуатации БТР-82А, отличные от Балтики или Чёрного моря или Севера? Какая чушь в самой постановки вопроса. Это надо походу, сначала протестировать "мерседес" в Приморье или на Камчатке и только потом начать его продавать в регионе, а то вдруг там грязь не такая или водители не подходят для его вождения. laughing
      ЮБОРГ
      1. user Сегодня, 13:02
        А что на ТОФ есть какие то особенности которые могут помешать в эксплуатации БТР-82А, отличные от Балтики или Чёрного моря или Севера?


        Есть, климатические условия намного жёстче, даже по сравнению с Мурманском.
        user
    4. Rakti-Kali Сегодня, 13:06
      Цитата: Джедай
      А на фото к статье - без. Фото взято с потолка ?

      Нет, просто воздухозаборные устройства выдвижные.
      Rakti-Kali
Картина дня