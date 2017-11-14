На Тихоокеанском флоте проходят тестовую эксплуатацию новые БТР-82А
В отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, поступили для тестовой эксплуатации 10 новых бронетранспортеров БТР-82А, сообщает пресс-служба Восточного округа.
«В подразделениях, где штатом предусмотрены бронетранспортеры, в условиях полигона проверяют новую машину на проходимость, на устойчивость при ведении огня на земле и во время стрельбы в плавающем положении. Техника проверяется на различных режимах работы, при этом учитываются климатические условия региона», – говорится в релизе.
Отмечается, что бронемашины «прошли обкатку в ходе недавнего двустороннего бригадного тактического учения морской пехоты ТОФ с боевой стрельбой и доказали свою эффективность».
Кроме того, на флоте «организовано практическое обучение стрелков БТР-82А, в ходе которого морские пехотинцы осваивают устройство современного боевого модуля с 30-миллиметровой пушкой, а также ведется подготовка механиков-водителей для новых образцов боевой техники», добавили в округе.
Справка пресс-службы: «БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР- 82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Также использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля – 30-миллиметровая пушка и пулемет. Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации боевой машины. В ней улучшены условия обитаемости, установлен кондиционер».
«В подразделениях, где штатом предусмотрены бронетранспортеры, в условиях полигона проверяют новую машину на проходимость, на устойчивость при ведении огня на земле и во время стрельбы в плавающем положении. Техника проверяется на различных режимах работы, при этом учитываются климатические условия региона», – говорится в релизе.
Отмечается, что бронемашины «прошли обкатку в ходе недавнего двустороннего бригадного тактического учения морской пехоты ТОФ с боевой стрельбой и доказали свою эффективность».
Кроме того, на флоте «организовано практическое обучение стрелков БТР-82А, в ходе которого морские пехотинцы осваивают устройство современного боевого модуля с 30-миллиметровой пушкой, а также ведется подготовка механиков-водителей для новых образцов боевой техники», добавили в округе.
Справка пресс-службы: «БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР- 82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Также использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля – 30-миллиметровая пушка и пулемет. Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации боевой машины. В ней улучшены условия обитаемости, установлен кондиционер».
Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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