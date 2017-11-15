15:24 15 ноября

Своё 295-летие отмечает Каспийская флотилия ВМФ РФ

Сегодня своё 295-летие отмечает Каспийская флотилия ВМС РФ. Историческое начало флотилия, которая в последние годы превратилась в полноценное ударное соединение Военно-морского флота России, берёт 15 ноября 1722 года. Формирование корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено указом Петра I.

В настоящее время флотилия стоит на страже морских границ России на южном направлении. Корабли и катера соединения принимали участие в нанесении ударов крылатыми ракетами по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (*запрещена в РФ) в САР.

С 2014 года состав Каспийской флотилии пополнены 18 новых кораблей и судов различного класса. Это, среди прочих, МРК «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», вооружённые теми самыми крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования, использовавшимися для нанесения урона террористам в Сирии. В составе Каспийской флотилии – два новых десантных катера типа «Серна».


Своё 295-летие отмечает Каспийская флотилия ВМФ РФ


Из сообщения пресс-службы Южного военного округа:
В соответствии с концепцией его развития вспомогательного флота на флотилию от судостроительных заводов поступили 7 катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения, 2 спасательно-буксирных судна, 3 рейдовых буксира и плавучее крановое судно. К своему 295-ти летнему юбилею Каспийская флотилия подходит с высокими показателями в боевой подготовке. За 2017 учебный год корабельными соединениями флотилии выполнено более 400 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр», более 200 артиллерийских стрельб, более 40 противоминных упражнений и практических минных постановок, также проведено порядка 160 противодиверсионных упражнений.


Отмечен такой показатель как наплаванность. За 2017 год она составила более 1,2 тыс. суток для всех кораблей и судов флотилии.

"Военное обозрение" поздравляет моряков Каспийской флотилии ВМФ РФ и ветеранов с 295-летием соединения!

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 12:51
    С праздником Вас,моряки-каспиййцы..
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:00
      С праздником всех служивших и проходящих службу!
      Владыка Ситх
  2. Uncle Lee Сегодня, 12:52
    Поздравления с Юбилеем ! И возраст приличный, а по бармалеям из даля точнеханько шваркнул ! Молодцом ! drinks
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 13:07
      Присоединяюсь к поздравлениям! С Праздником всех причастных!!! hi drinks
      Джедай
  3. Идущий Сегодня, 12:55
    С Праздником ! Сегодня Каспийская Флотилия заняла своё настоящее значение , в деле защиты нашей Родины.
    Идущий
  4. Masya Masya Сегодня, 13:11

    Дальше, ближе, влево или вправо –
    нет такого в русскости ракет.
    Всей флотилии Каспийской слава
    за удары, что точнее нет!
    С Праздником! love
    Masya Masya
  5. Bronevick Сегодня, 13:45
    С Праздником Дорогие Товарищи. УРА УРА УРА
    Bronevick
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