Своё 295-летие отмечает Каспийская флотилия ВМФ РФ

В соответствии с концепцией его развития вспомогательного флота на флотилию от судостроительных заводов поступили 7 катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения, 2 спасательно-буксирных судна, 3 рейдовых буксира и плавучее крановое судно. К своему 295-ти летнему юбилею Каспийская флотилия подходит с высокими показателями в боевой подготовке. За 2017 учебный год корабельными соединениями флотилии выполнено более 400 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр», более 200 артиллерийских стрельб, более 40 противоминных упражнений и практических минных постановок, также проведено порядка 160 противодиверсионных упражнений.

Сегодня своё 295-летие отмечает Каспийская флотилия ВМС РФ. Историческое начало флотилия, которая в последние годы превратилась в полноценное ударное соединение Военно-морского флота России, берёт 15 ноября 1722 года. Формирование корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено указом Петра I.В настоящее время флотилия стоит на страже морских границ России на южном направлении. Корабли и катера соединения принимали участие в нанесении ударов крылатыми ракетами по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (*запрещена в РФ) в САР.С 2014 года состав Каспийской флотилии пополнены 18 новых кораблей и судов различного класса. Это, среди прочих, МРК «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», вооружённые теми самыми крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования, использовавшимися для нанесения урона террористам в Сирии. В составе Каспийской флотилии – два новых десантных катера типа «Серна».Из сообщения пресс-службы Южного военного округа:Отмечен такой показатель как наплаванность. За 2017 год она составила более 1,2 тыс. суток для всех кораблей и судов флотилии.