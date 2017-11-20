В солдатских пайках вместо сигарет останутся конфеты

Сигареты из пайка исключены. Если кто помнит, такое действительно было. Желающим выдаются конфеты

Российское военное ведомство не планирует возвращать сигареты в солдатские пайки.- сказал в понедельник заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на дискуссионной площадке Всероссийского молодежного форума Госдумы.В 2013 году в армии приказом министра обороны были введены ограничения на курение в связи с ужесточением федерального антитабачного законодательства. В Минобороны ранее заявляли, что табачное довольствие уже давно заменено в армии и на флоте на сахар и карамель.