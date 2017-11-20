16:32 20 ноября

В солдатских пайках вместо сигарет останутся конфеты

Российское военное ведомство не планирует возвращать сигареты в солдатские пайки.

В солдатских пайках вместо сигарет останутся конфеты


Сигареты из пайка исключены. Если кто помнит, такое действительно было. Желающим выдаются конфеты
- сказал в понедельник заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на дискуссионной площадке Всероссийского молодежного форума Госдумы.


В 2013 году в армии приказом министра обороны были введены ограничения на курение в связи с ужесточением федерального антитабачного законодательства. В Минобороны ранее заявляли, что табачное довольствие уже давно заменено в армии и на флоте на сахар и карамель.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 39

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  1. лаврентий павлович Сегодня, 15:34
    Табак -вреден, а сахар и карамель- нет? Ну ну, маразм крепчает.
    лаврентий павлович
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:43
      без еды в критический момент умереть можно. сахар во время голодухи очень полезная штука. а без табака ты только злее на врагов будешь
      с-т Petrov
      1. Romario_Argo Сегодня, 15:46
        глупо как то....
        - без курева, в атаку солдата вообще хрен подымешь...
        Romario_Argo
        1. Azazelo Сегодня, 15:58
          Отбери у противника и кури. Не вижу сложности.
          Azazelo
          1. Nikolaevich I Сегодня, 16:09
            Цитата: с-т Petrov
            без табака ты только злее на врагов будешь

            Цитата: Azazelo
            Отбери у противника и кури

            А чё ? Логично ! angry
            Nikolaevich I
        2. BABAY22 Сегодня, 16:21
          Чего тут обсуждать. В армии, а тем более в воюющей армии свои законы, порядки и уклады. Тут не место экивокам в сторону либералов, зеленых и прочих меньшинств. Если заядлый курильщик хочет курить, то все его мысли будут о вожделенной папироске, а не выполнении поставленной задачи. И не стоит перед атакой или заступлением на БД читать ему лекции о вреде курения, просто дайте ему сигу, а лекции надо было читать в школе. И никакой карамелькой его не соблазнишь. Просто такие постановления и приказы не стоит выносить на обсуждение гражданских.
          BABAY22
      2. 210окв Сегодня, 15:48
        А качество продуктов улучшить?Не вариант?
        Цитата: с-т Petrov
        без еды в критический момент умереть можно. сахар во время голодухи очень полезная штука. а без табака ты только злее на врагов будешь
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 15:52
          Если честно , то вообще не понятно , что обсуждать.
          Идущий
          1. okko077 Сегодня, 16:04
            А почему не предложить выбор: кто хочет берёт конфеты, другие -сигареты...Через некоторое время проанализируйте результаты и примите окончательное решение.. Не надо никого гнуть через колено, лучше уберите рекламу табака и занимайтесь пропагандой здорового образа жизни. А то Шойгу не знает куда девать разжиревших руководителей.. Заметьте, не курильщиков, а толстых ! Почему вместо конфет не использовать сушёные фрукты , например...
            okko077
            1. Romario_Argo Сегодня, 16:09
              сигареты ни когда в такие наборы не входили. их просто выдавали на халяву курильщикам.
              а за нормальным куревом, все в чепок бегали, ну или духов засылали....
              Romario_Argo
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:18
            Идущий
            Если честно , то вообще не понятно , что обсуждать.
            Как не понятно? Заядлые курильщики костьми лечь пытаются чтобы эту фигню ,сигареты оправдать.Я давно предлагал сигареты с наркотиками приравнять.Лично мне фиолетово чёрно на этот порок человечества.Не выкурил ни одной сигареты в жизни.Так что можете хоть до упаду спорить нужны ли сигареты в пайке солдата.
            В армии менял (дифицит как раз страшный был).Эту дрянь на масло с хлебом.Ибо кормили как в концлагере тогда.Шайба масла плюс краюха хлеба и два куска рафината с чаем на одну сигарету.менял.И чувствовал себя прекрасно.А вообще в жизнь на столько скоротечна чтобы ещё и дым от этой гадости глотать hi
            Наблюдатель2014
          3. 79807420129 Сегодня, 16:30
            Цитата: Идущий
            Если честно , то вообще не понятно , что обсуждать.

            Виктор,а чего то вспомнилось feel
            Москва 1990 год. hi
            79807420129
    2. svp67 Сегодня, 16:28
      Цитата: лаврентий павлович
      Табак -вреден, а сахар и карамель- нет? Ну ну, маразм крепчает.

      Раньше сигнальщикам на флоте ночью СПЕЦИАЛЬНО выдавали сахар рафинад, что бы в нужный момент они увеличивали ночное зрение. Глюкоза очень нужна человеческому мозгу в критические ситуации, что бы думалось сильней. А никотин, как то в этом не замечен. Особенно в тех сигаретах, что в армии выдавали. Их курили, только от безысходности.
      svp67
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:35
    Курить-здоровью вредить.И правильно.На марш-броске некоторые курилки лёгкие выплёвывали.Нефиг фигнёй страдать.На пенсию выйдешь-кури хоть по паре пачек в день.В бою-должен быть шустрым и не задыхаться.Про карамель-спорно.Крепкий чай без сахара-самое-то!
    ВЕРЕСК
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:11
      Цитата: ВЕРЕСК
      Про карамель-спорно.Крепкий чай без сахара-самое-то!

      Хм.....это уже не "чай",а "чифирь"... wink lol
      Nikolaevich I
    2. Клебер Сегодня, 16:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      На марш-броске некоторые курилки лёгкие выплёвывали.


      А некоторые курилки на себе некурящих тащили.

      Дело не в курении, а вравильном распределении своих сил на дистанции. А то рванут галопом, а через километр уже ноги еле передвигают.
      Клебер
  3. Комментарий был удален.
    1. Alexey RA Сегодня, 15:37
      Главное - чтобы не продукция Roshen. smile
      Alexey RA
      1. Комментарий был удален.
      2. Идущий Сегодня, 16:13
        Цитата: Alexey RA
        Главное - чтобы не продукция Roshen. smile


        А вот этого исключить нельзя.
        Идущий
      3. ul_vitalii Сегодня, 16:19
        Трофейный можно.
        ul_vitalii
  4. Джек О’Нилл Сегодня, 15:36
    А сигареты с конфетками (барбарис к примеру) низя? winked
    Джек О’Нилл
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:14
      Цитата: Джек О’Нилл
      А сигареты с конфетками (барбарис к примеру) низя?

      Про сигареты с ментолом-знаю....сигареты с конфетками-барбарис ... request what no ???
      Nikolaevich I
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 16:21
        Про сигареты с ментолом-знаю....сигареты с конфетками-барбарис ... request what no ???

        Очевидно же, что я имел ввиду сигареты и леденцы как отдельные детали. Т.е. отдельно пачку сигарет и отдельно леденцы со вкусом барбариса.
        Джек О’Нилл
  5. Васся Вассин Сегодня, 15:36
    Поддерживаю правильное решение.
    Васся Вассин
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:24
      С 14 октября 2017 г. принят закон о запрете курения на улицах..... tongue
      Nikolaevich I
  6. Черный_Ватник Сегодня, 15:38
    У нас толку не было от сигарет, что курил, что не курил. Так что конфеты в любом случае лучше.
    Черный_Ватник
  7. graf1980 Сегодня, 15:43
    надеюсь каптерки еще не опустели от маршанской примы или и тех уже нет в помине
    graf1980
    1. Romario_Argo Сегодня, 15:49
      у нас в 2001 в Одинцово были: "Армейские" такая камуфлированная пачка та же "Прима" тока с бревнами за место табака
      Romario_Argo
    2. Nikolaevich I Сегодня, 16:21
      Во времена моей службы,сигареты в "паёк" не входили (покупали сами).Но как-то ремонтировали мало-мало склад...чего там только не было:и махорка в пачках,и сигареты без фильтра (типа "примы") ...!
      Nikolaevich I
  8. glk63 Сегодня, 15:48
    Да все проще. Наш "гарант" - не курящий и "православный". Соответственно, все "порядочные" люди должны быть таковыми. Вот если бы он еще и водку не пил...
    glk63
  9. Громобой Сегодня, 15:51
    Я надеюсь,что такое нововведение никак не скажется на стратегических запасах махорки в нашем "Госрезерве".
    Лютая грызет тоска,
    надежда еле теплится
    И нутро без табачка мается
    Как полынь стать на ветру колючем треплется
    Гнется да никак не сломается ...
    Громобой
  10. q75agent Сегодня, 15:57
    Цитата: glk63
    Да все проще. Наш "гарант" - не курящий и "православный". Соответственно, все "порядочные" люди должны быть таковыми. Вот если бы он еще и водку не пил...

    он пивасик уважает drinks
    q75agent
    1. glk63 Сегодня, 16:06
      "И вот я читаю у Эренбурга: «Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг… Толстому подали горячее пиво в кружке, он, к моему изумлению, сказал: «Вкусно» - и вытер рукой бороду. Он объяснил отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой»." :)
      glk63
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 15:58
    Мультик-а правда!
    ВЕРЕСК
  12. Dimy4 Сегодня, 15:58
    В смысле, куришь? Кури за свой счет!
    Dimy4
    1. Лопатов Сегодня, 16:30
      Дело в том, что основная проблема не в том, "за чей счёт", а в том, где взять. Боевые бронированные автолавки "Военторга" создавать?
      Лопатов
  13. Cветлейший Сегодня, 16:05
    Вы имеете право на мнение, ну так считается... Но какого чёрта вы лезете со своими хотелками к людям, бедных курильщиков уже загоняли дальше некуда. Ваше какое дело, что вы все лезете к ним? Вы уже как ЛГБТ епропопое с их гомосятеной, только со своим здоровым образом жизни.

    П.С. Вон морпехи десантируются(штурмуют) ЦРУ,
    http://www.worldandwe.com/ru/page/skandal_v_ssha_
    morskaya_pehota_vysadilas_v_shtabkvartire_cru.htm
    l
    пробел уберите в html
    Cветлейший
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:19
      бедных курильщиков уже загоняли дальше некуда. И куда нас загнали?Нельзя курить в парках,на территории школ,детских садиков и мест скопления людей?Так и правильно.Курю 30 лет из своих 50-ти.Из них-25 лет в Армии.Но-курить надо уметь,а не просто дымить для видимости.Для себя,а не на показ,как сейчас это и школьники делают.
      ВЕРЕСК
  14. Геркулесыч Сегодня, 16:11
    А если для военных разработать сладкие сигареты, или же горящие канфеты wassat ???
    Геркулесыч
  15. glk63 Сегодня, 16:25
    Да, конечно, в стране иных наркоманов не осталось. Осталось только курильщиков победить (оно ж куда проще). .
    glk63
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