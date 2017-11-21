18:36 21 ноября

БПК «Вице-адмирал Кулаков» возвращается домой из дальнего похода

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Норвежское море, сообщает пресс-служба Северного флота.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» возвращается домой из дальнего похода


До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море. В настоящее время экипаж приступил к завершающему этапу плавания. Через несколько дней БПК "Вице-адмирал Кулаков" прибудет в главную базу Северного флота – Североморск,
говорится в релизе.


Сообщается, что БПК вышел из основного пункта базирования 29 июня, «в начале августа экипаж совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении».

С конца августа до середины октября корабль действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. «Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания», – отметили в пресс-службе.

Во второй половине октября моряки выполняли задачи в Средиземном море.

За время дальнего похода «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты – Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 15:32
    Гоняют полтора десятка надводных кораблей по всему миру..К сожалению большего представить пока не можем..
    210окв
  2. ваняватный Сегодня, 15:34
    офисным менеджерам не понять каково это , после долгой разлуки и дома ... не из пхукета а так вот , это я к тому , что у нас некогда мореманов было поболее , чем управленцев
    ваняватный
  3. Громобой Сегодня, 15:40
    А говорят нам флот океанский не нужен,будем от своего берега "калибрами" пулять с мелких.
    Ещё как нужен!Эти БПК не вечные,вооружение устарело,но свою работу они делают как могут,потому что такие дальние походы очень важны для нашей обороноспособности.
    Громобой
    1. Клебер Сегодня, 16:29
      До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море.


      А если завтра боевой выход? Тоже переждёт?
      Клебер
      1. Громобой Сегодня, 16:50
        В штабе ВМФ тоже не дурни работают,так они и доложили,зачем корабль задержался в самом логове НАТО tongue )))
        Громобой
      2. san4es Сегодня, 17:10
        Цитата: Клебер
        ...А если завтра боевой выход? Тоже переждёт?

        ...При сильном встречном ветре (волне) увеличивается расход топлива и моточасов, а скорость и ресурс механизмов - снижается...Иногда выгодней переждать (если "не горит") soldier
        san4es
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:25
    Будет Флот.Но не сразу.Время.Выиграть надо.Хреново в Мире стало.Успеть-бы.
    ВЕРЕСК
  5. Клебер Сегодня, 17:15
    Цитата: san4es
    ...При сильном встречном ветре (волне) увеличивается расход топлива и моточасов, а скорость и ресурс механизмов - снижается...Иногда выгодней переждать soldier


    Ну если искать экономическую выгоду, то вообще проще продать.
    Боевой корабль должен не считаться с экономическими потерями, иначе в бою потеряют и экипаж и корабль. Опыт лишним не бывает.
    Клебер
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