БПК «Вице-адмирал Кулаков» возвращается домой из дальнего похода

До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море. В настоящее время экипаж приступил к завершающему этапу плавания. Через несколько дней БПК "Вице-адмирал Кулаков" прибудет в главную базу Северного флота – Североморск,

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Норвежское море, сообщает пресс-служба Северного флота.говорится в релизе.Сообщается, что БПК вышел из основного пункта базирования 29 июня, «в начале августа экипаж совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении».С конца августа до середины октября корабль действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. «Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания», – отметили в пресс-службе.Во второй половине октября моряки выполняли задачи в Средиземном море.За время дальнего похода «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты – Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).