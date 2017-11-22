11:04 22 ноября

Арктическая арифметика: когда три больше шести



На момент распада СССР его флот располагал шестью атомными ледоколами. При этом грузооборот на трассах Северного морского пути (СМП) составлял 7,6 млн. тонн. Сегодня им на смену строится всего три новых «Арктики» проекта 22220, которые смогут обеспечить по северным морским маршрутам гораздо большие грузопотоки.

В 2017 году по трассам СМП будет перевезено уже более 8 млн. тонн грузов, а далее рост пойдет уже по экспоненте. Таким образом, несмотря на санкции и кризис, российская программа освоения ресурсов Крайнего Севера выходит на финишную прямую и станет очень важным драйвером экономического роста.


А ведь еще не так давно всё выглядело очень печально. В 1990-е, после развала СССР, ежегодные грузопотоки трассами СМП упали до жалких 1,5 млн. тонн, и казалось, что еще немного, и о потенциале российской Арктики можно будет надолго забыть.

Помогла случайность.

«Норильский никель» — спаситель «Атомфлота» России

4 ноября 1989 года Совет Министров СССР принял постановление о создании государственного концерна по производству цветных металлов «Норильский никель». А еще раньше в Финляндии были построены два уникальных атомных ледокола, главной задачей которых была работа в устьях сибирских рек.

Дело в том, что в устье Енисея местами глубины составляли всего 10 метров, а осадка серийных советских атомных ледоколов «Арктика» составляла до 11,5 метра.

А потому для обеспечения круглогодичной работы комбината было всего два пути: либо углублять дно Енисея, либо построить три новых атомных ледокола с осадкой не больше 9 метров. Посчитали: дешевле построить корабли… Правда, до развала успели построить только два. Именно «Норникель» стал основным клиентом «Атомфлота» в самые тяжелые годы (1990-е и 2000-е). Благодаря ему тот и выжил.

Далее — только вперед

Сегодня всё совсем по-другому. Программа развития экономики арктического региона является приоритетной. Сегодня нет недостатка в контрактах. Наоборот, уже утвержденные и реализуемые планы позволяют предполагать резкий рост грузоперевозок по трассе СМП уже в ближайшие год-два.

По словам заместителя генерального директора по развитию «Атомфлота» Станислава Головинского, уже заключен контракт с «Ямал СПГ» на «вывоз» 17,5 млн. тонн грузов в год. Весь газ с этого проекта на двадцать с лишним лет вперед уже законтрактован.

Также подписано соглашение с «Газпром нефтью» на ежегодное обслуживание 8 млн. тонн грузов.

Очень перспективным выглядит разработка Таймырского угольного бассейна с общим запасом высококачественного угля в 185 млрд. тонн. Первая проводка балкера состоялась в феврале—марте текущего года. Уже сегодня есть твердое соглашение с компанией «Восток-Уголь» на вывоз до 10 млн. тонн угля (с перспективой до 2030 года поднять объемы до 30-50 млн. тонн) и более мелкие контракты. А еще нужно обеспечивать масштабные стройки и быстро растущее население региона.

Таким образом, уже после 2030 года ледокольный флот России должен обеспечивать грузопоток минимум 60-70 млн. тонн, а может и все 100 млн. тонн. Как этого достичь?

Прутик к прутику — получается веник



Пункт первый можно условно назвать «Бог в помощь». Глобальное потепление за последние десятилетия резко сократило площадь и толщину ледовых полей Арктики. Сегодня уже вполне можно рассматривать зону до полуострова Таймыр как территорию с круглогодичной навигацией.



Пункт второй. Постройка специальных торговых судов. Сегодня российские компании, работающие в Арктике, усиленно обновляют свой торговый флот. Приоритет они отдают кораблям специальной постройки, которые хотя бы часть времени года могут обходиться без помощи ледоколов (классов arc4, arc7 и т.п.).

Пункт третий. Рост мощности ледокольного флота. Ледокол ледоколу рознь.



Атомный ледокол «Арктика» проекта 10520 и атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, имея практически одинаковую мощность, сильно отличаются друг от друга по своему главному параметру — ледопроходимости. На скорости 1-2 узла первые могут преодолевать лед толщиной 2,6 метра, вторые до 3 метров, а на скорости 5 узлов эти цифры будут соответственно 2,25 и 2,6 метра.

При этом мелкосидящие ледоколы «Таймыр» еще слабее. На скорости 2 узла он может преодолеть лед толщиной «всего» 1,77 метра. А с разбегу не более 2,1 метра.

То есть одни и те же ледовые поля новые ледоколы могут проходить гораздо быстрее. При этом суда проекта 22220 являются универсальными и могут при необходимости менять свою осадку. Когда им нужна мощь, они заполняют балластные цистерны и крушат лед максимальной толщины. Когда им надо зайти на мелководье, цистерны опорожняются и их осадка не превышает нужных для работы в устьях сибирских рек 8,5 метра.

К тому же выросла и ширина прокладываемого канала, по которому вслед за ледоколами смогут двигаться следующие за ними торговые корабли (с 29 до 33 метров). А это резкий рост дедвейта обслуживаемых судов. По итогу только смена поколений российских атомных ледоколов позволит увеличить в несколько раз количество перевозимых с их помощью грузов.

Арктическая арифметика: когда три больше шести


Сейчас оканчивается разработка еще более мощного ледокола «Лидер» (120 МВт), который предназначен для транзитной проводки караванов судов из Тихого океана в Атлантику. При этом ледовые поля толщиной до 2,5 метра он будет преодолевать на «крейсерской» скорости 11 узлов.

Не отстают за своими более сильными собратьями и новые российские дизель-электрические ледоколы. Сейчас в Санкт-Петербурге, хоть и с проблемами, но оканчивается постройка головного корабля проекта 22600 «Виктор Черномырдин» (мощностью 25 МВт). В нем также, как и в проекте 22220, заложена «универсальность». Корабль имеет массу инновационных решений, позволяющих ему работать даже в более тяжелых льдах, нежели уходящие в историю атомные ледоколы «Таймыр». По окончании испытаний и при подтверждении заявленных характеристик серия может быть увеличена до пяти единиц.



А чуть ранее была построена серия ледоколов проекта 21900 «Москва», которые, имея мощность «всего» 15МВт, способны преодолевать на скорости 2 узла льды толщиной до 1,5 метра.

Итого: к 2030 году российская «группировка» линейных ледоколов будет состоять из минимум трех (или четырех) атомных кораблей и до десяти дизель-электрических. Это будет на один-два ледокол меньше, чем при распаде СССР (шесть + девять), но благодаря росту их мощности и другим факторам это позволит увеличить объемы грузоперевозок в Арктике почти в десять раз.

Вот такая вот арифметика выходит…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 07:35
    Арктика была,есть и будет НАША!
    210окв
    1. stalkerwalker Сегодня, 10:09
      Хорошая статья, в духе "А у нас - всё пучком!".
      С точки зрения освоения Северного Морского Пути - да, лёд тронулся... Как раз тот случай, когда частный бизнес помог государству. На перевозке грузов из Дудинки в Мурманск. Теперь когда газовый терминал возвели в Сабиетте, ещё и LPG танкеры повезли груз на запад.
      А что перевозят с запада страны на восток? Какова эффективность и себестоимость перевозок по СМП? Ведь, если послушать восторженного автора
      к 2030 году российская «группировка» линейных ледоколов будет состоять из минимум трех (или четырех) атомных кораблей и до десяти дизель-электрических. Это будет на один-два ледокол меньше, чем при распаде СССР (шесть + девять), но благодаря росту их мощности и другим факторам это позволит увеличить объемы грузоперевозок в Арктике почти в десять раз.
      Вот такая вот арифметика выходит…

      Главный вопрос "Кто оплачивает проводку ледокольного сопровождения транспортных судов?" Т.е. выходит, что сегодня государство обеспечивает прибыль частным компаниям, занимающихся добычей и продажей минеральных ископаемых и природного газа (и угля в перспективе).
      Что б не утомлять, выражу своё мнение.
      Только тогда эксплуатация Северного Морского Пути будет эффективной, когда в стоимости перевёзённого груза транспортными судами стоимость ледокольной проводки не будет превышать 50 % от первой. Когда тоннаж перевезённых грузов в обоих направлениях будет увеличен в сравнении с сегодняшним, как минимум, в 10-20 раз. Я не беру в расчёт грузы для нужд МО РФ - это отдельная история. Ещё предстоит вкладываться в инфраструктуру СМП. А пока у нас, что случись, морские спасательные центры не могут оперативно и качественно провести спасательные операции на пространстве от Новой Земли до пролива Дежнёва...
      stalkerwalker
      1. злой партизан Сегодня, 10:18
        Ильич. hi
        Хорош зраду на перемогу напускать! am Шо за привычка пожилым патриотам настроение портить!! sad
        Привет! drinks
        злой партизан
        1. stalkerwalker Сегодня, 10:23
          Юрий, привет!
          hi
          Может Юрию Подоляке, родом из Сум, виднее, что там в нашей Арктике происходит....
          Но лично я вижу другую картинку.
          drinks
          stalkerwalker
      2. Yurasumy Сегодня, 10:46
        Вам бы только "всеопропальщикам" покритиковать. Циферей вы не любите. Доставка угля с Таймыра в ту же Голландию в да раза дешевле, чем из Кузбасса. Эта разница покрывает и ледокольное сопровождение и дае прибыль. Если это зрада, то я стесняюсь спросить, а что у вас перемога?
        Yurasumy
      3. IS-80_RVGK2 Сегодня, 11:02
        Цитата: stalkerwalker
        С точки зрения освоения Северного Морского Пути - да, лёд тронулся...

        Тут еще интересный вопрос, как надолго тронулся этой самый лед. В техногенную теорию глобального потепления я не верю. Если это связано с с солнечной активностью, то интересно насколько долго будет продолжаться. Не получится ли так что лет через 30 потепление сменится похолоданием. И все наши вложения в проект превратятся в тыкву.
        IS-80_RVGK2
  2. Антианглосакс Сегодня, 07:55
    оканчивается постройка головного корабля проекта 22600 «Виктор Черномырдин»

    А чего не "егор гайдар" или так: "Оппозиционер немцов"!
    Тьфу! В стране тысячи героев и достойных людей, а корабль Российского флота называют как попало. Может властючьё ещё горбато-меченым чего-нибудь обзовёт?
    Антианглосакс
    1. ibnvladimir Сегодня, 08:36
      Ещё будет Горбачёв в пятнистом арктическом комуфляже, и "красноватый" Чубайс. Которые сразу приведут арктический флот к развалу.
      ibnvladimir
  3. AllXVahhaB Сегодня, 07:58
    Дэвид Хант на страницах «The Daily Caller»:
    Америка по-прежнему делает неверные шаги, играя «в арктические шахматы» с Россией.
    Барак Обама недавно сказал, что он не хочет, чтобы внуки «не смогли, поднявшись на гору, увидеть ледник, потому что мы чего-то не сделали для этого».
    По мнению автора, внуки Обамы зато смогут увидеть с горы кое-что более тревожное: к примеру, воюющие за Арктику подразделения российских войск. Недалёк тот день, когда русские скажут: вся Арктика является русской, и только русской.
    Пока администрация Обамы продолжает осуществлять политику, «не вполне отвечающую» интересам безопасности США, русские военные продолжают ставить американскую нацбезопасность под угрозу. Сегодня Арктика стала одним из важных геополитических регионов планеты и стратегической «горячей» точкой.
    Аналитик напоминает, что Россия представила недавно заявку в Организацию Объединённых Наций на 1,2 миллиона квадратных километров морского арктического шельфа, в том числе на Северном полюсе. Территория может содержать около 5 млрд. тонн нефти и газа. Что касается северного побережья, то русские и тут утверждают «право собственности»: там их интересует развивающийся Северный морской путь.
    38.000 военных, 110 самолетов, 41 корабль, 15 подводных лодок. 6.000 солдат дополнительно прибыли на северо-запад Мурманской области. Новые радары, новые ракетные комплексы на прибрежной полосе. Флот из шести атомных ледоколов и по меньшей мере десяти дизельных ледоколов. И ещё три, а то и больше, атомных ледокола появятся у Москвы к концу десятилетия.
    И всё это значит, что Россия готова присвоить Арктику. «Мат» на этой «шахматной доске» для американцев уже продуман. «На самом деле Соединённые Штаты даже не в игре», — сказал ранее адмирал Цукунфт, командующий Береговой охраной США. Он прав, считает автор. Пока армия США планирует сокращать численность военных на Эльмендорф-Ричардсон и в Форт Уэйнрайт, Россия «посылает войска тысячами». «Другими словами, мат», — пишет отставной полковник армии США и бывший советник по безопасности ФБР Дэвид Хант.    с
    http://rusila.su/2015/09/03/o-tom-kak-russkie-zam
    orozili-natsionalnuyu-bezopasnost-ssha/
    AllXVahhaB
  4. Немезида Сегодня, 08:17
    Именами Ельцина ,Черномырдина и компании можно называть только вытрезвители и заведения торгующие спиртным на розлив,но не корабли...
    Немезида
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:23
    Очень понравилась статья, автору спасибо good Всё разложил по полочкам - читай и анализируй.
    А без Арктики нам нельзя, чуть отстанешь - рано или поздно поналезут иноземцы, потом выковыривай их.
    a.s.zzz888
  6. Uncle Lee Сегодня, 08:32
    Все это очень красиво и впечатляет ! Только работа будет на чей карман ? Совкомфлот приватизируют помалу...А вся работа направлена на вывоз сырья !
    Uncle Lee
  7. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 09:22
    Цитата: AllXVahhaB
    38.000 военных, ... 6.000 солдат


    Кроме военных еще и солдаты? Серьезно.
    Стегозавр Бронтозавров
  8. vlad007 Сегодня, 09:39
    Статья хорошая, спасибо. Следует дополнить - при постоянном регулярном частом движении по траектории СМП лед не успевает нарастать до максимальной толщины и таким образом появляется еще один фактор, улучшающий ситуацию с проводкой грузов. Если грузопоток возрастет в 10 раз, то это значит , что проводок будет в несколько раз больше, а лед в несколько раз (условно) тоньше.
    vlad007
  9. ДМ51 Сегодня, 10:01
    Ледоколы проекта 22220 нужны уже сейчас,так как у РосАтомФлота осталось всего лишь 4 атомных ледокола в строю - 50 лет Победы,Ямал для проводки караванов по СМП и те уже сильно изношены,а также Таймыр и Вайгач для работы в устье Енисея. Есть ещё атомный лихтеровоз ледового класса Севморпуть - это всё
    ДМ51
  10. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:54
    Автор открыл для себя Северный морской путь. smile И опять упорно тулит свои опусы в раздел аналитика где им не место.
    IS-80_RVGK2
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