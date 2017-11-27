Израиль поставит Индии зенитный комплекс «Барак-8»
Концерн авиационной промышленности «Таасия авирит» (IAI) подписал контракт с Министерством обороны Индии на поставку современных вооружений, сообщает ресурс www.vesty.co.il.
Ресурс отмечает, что речь идет о самом крупном контракте в истории Израиля. Стоимость сделки составила $ 1,5 млрд.
«Израильский концерн поставит сухопутным войскам Индии зенитный ракетный комплекс "Барак-8", включая все его компоненты: пусковые установки, ракеты, средства связи, навигации и контроля, а также радиолокационные системы», – говорится в материале.
Помимо этого индийскому флоту будут переданы комплексы LSRAM (модификация "Барак-8" для защиты судов), которые устанавливаются на авианосцах.
Сообщается, что «усовершенствованные комплексы "Барак" способны уничтожать самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотные летательные аппараты и вертолеты противника – в сложных погодных условиях и в любое время суток».
По словам гендиректора IAI Йоси Вайса, израильские производители эффективно сотрудничают с индийскими партнерами на протяжении последних 25 лет.
Индия – один из наиболее значительных наших партнеров. Это сотрудничество мы называем стратегическим, добавил Вайс.
В 2016 году индийские специалисты провели несколько тестовых испытаний ЗРК «Барак-8». В этом году были осуществлены запуски ракет класса «земля-воздух» среднего радиуса действия.
Эта ракета имеет длину 4,5 м, массу – 270 кг, способна нести боеголовку с 60 кг взрывчатого вещества. Эффективная дальность действия – 70 км.
Комплекс разработан IAI при участии оборонного концерта РАФАЭЛ. В Израиле был принят на вооружение в 1987 году.
Ресурс отмечает, что речь идет о самом крупном контракте в истории Израиля. Стоимость сделки составила $ 1,5 млрд.
«Израильский концерн поставит сухопутным войскам Индии зенитный ракетный комплекс "Барак-8", включая все его компоненты: пусковые установки, ракеты, средства связи, навигации и контроля, а также радиолокационные системы», – говорится в материале.
Помимо этого индийскому флоту будут переданы комплексы LSRAM (модификация "Барак-8" для защиты судов), которые устанавливаются на авианосцах.
Сообщается, что «усовершенствованные комплексы "Барак" способны уничтожать самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотные летательные аппараты и вертолеты противника – в сложных погодных условиях и в любое время суток».
По словам гендиректора IAI Йоси Вайса, израильские производители эффективно сотрудничают с индийскими партнерами на протяжении последних 25 лет.
Индия – один из наиболее значительных наших партнеров. Это сотрудничество мы называем стратегическим, добавил Вайс.
В 2016 году индийские специалисты провели несколько тестовых испытаний ЗРК «Барак-8». В этом году были осуществлены запуски ракет класса «земля-воздух» среднего радиуса действия.
Эта ракета имеет длину 4,5 м, массу – 270 кг, способна нести боеголовку с 60 кг взрывчатого вещества. Эффективная дальность действия – 70 км.
Комплекс разработан IAI при участии оборонного концерта РАФАЭЛ. В Израиле был принят на вооружение в 1987 году.
Использованы фотографии: IAI
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