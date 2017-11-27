12:20 27 ноября

Израиль поставит Индии зенитный комплекс «Барак-8»

Концерн авиационной промышленности «Таасия авирит» (IAI) подписал контракт с Министерством обороны Индии на поставку современных вооружений, сообщает ресурс www.vesty.co.il.



Ресурс отмечает, что речь идет о самом крупном контракте в истории Израиля. Стоимость сделки составила $ 1,5 млрд.


«Израильский концерн поставит сухопутным войскам Индии зенитный ракетный комплекс "Барак-8", включая все его компоненты: пусковые установки, ракеты, средства связи, навигации и контроля, а также радиолокационные системы», – говорится в материале.

Помимо этого индийскому флоту будут переданы комплексы LSRAM (модификация "Барак-8" для защиты судов), которые устанавливаются на авианосцах.

Сообщается, что «усовершенствованные комплексы "Барак" способны уничтожать самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотные летательные аппараты и вертолеты противника – в сложных погодных условиях и в любое время суток».

По словам гендиректора IAI Йоси Вайса, израильские производители эффективно сотрудничают с индийскими партнерами на протяжении последних 25 лет.

Индия – один из наиболее значительных наших партнеров. Это сотрудничество мы называем стратегическим, добавил Вайс.



В 2016 году индийские специалисты провели несколько тестовых испытаний ЗРК «Барак-8». В этом году были осуществлены запуски ракет класса «земля-воздух» среднего радиуса действия.

Эта ракета имеет длину 4,5 м, массу – 270 кг, способна нести боеголовку с 60 кг взрывчатого вещества. Эффективная дальность действия – 70 км.

Комплекс разработан IAI при участии оборонного концерта РАФАЭЛ. В Израиле был принят на вооружение в 1987 году.

Использованы фотографии: IAI
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 10:18
    Я буду аплодировать стоя, если индусы и евреев кинут!
    Уж совсем не надежные, не побоюсь этого слова, ''партнеры''!
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 10:21
      Не знаю как насчёт "кинут", но нервишки изрядно попортят. yes
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 10:25
        Индусы, в последнее время, очень хитро влюблённые! Такое ощущение, что они собирают информацию, а потом отказываются от закупок... Всё хотят производить свое... но сами придумать не могут!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 10:31
          Я не сомневаюсь что и в этом контракте есть пункт о передаче технологий. Надо у Арона Заави спросить, может он в курсе событий.
          Джедай
          1. хрыч Сегодня, 10:51
            Цитата: Джедай
            Надо у Арона спросить

            Точно, причем тут Барак Обама wassat
            хрыч
            1. Джедай Сегодня, 10:55
              Цитата: хрыч
              Точно, причем тут Барак Обама

              lol Мартышек, да ещё и бывших, это никак не касается.
              Джедай
        2. Krasnodar Сегодня, 10:32
          Цитата: Logall
          Индусы, в последнее время, очень хитро влюблённые! Такое ощущение, что они собирают информацию, а потом отказываются от закупок... Всё хотят производить свое... но сами придумать не могут!

          Это не в последнее время, это последние лет 70, с получения ими независимости. У индусов "перезвоню через три недели" значит напишет тебе через пол года )))))
          Krasnodar
        3. профессор Сегодня, 12:09
          Цитата: Logall
          Индусы, в последнее время, очень хитро влюблённые! Такое ощущение, что они собирают информацию, а потом отказываются от закупок... Всё хотят производить свое... но сами придумать не могут!

          Индия всегда стремилась производить всё свое. Практически полное отсутствие импорта мне бросилась в глаза во время посещения Индии в 1990-х. Там было всё свое от печенкюшек до автомобилей и поездов. И как всегда импортозамещение в ущерб качеству.
          профессор
    2. Арон Заави Сегодня, 10:26
      Цитата: Logall
      Я буду аплодировать стоя, если индусы и евреев кинут!
      Уж совсем не надежные, не побоюсь этого слова, ''партнеры''!

      С ПТУРами вроде уже кинули. После пяти лет переговоров, подписания договра вдруг решили что т сами могут.
      Арон Заави
      1. Logall Сегодня, 10:31
        Они даже с ''гегемоном'' пытаются провернуть, что-то подобное... Хотят много рыбки съесть, Ну и сесть, куда положено... Надеюсь, что просто сядут!
        Logall
      2. Джедай Сегодня, 10:33
        Арон hi Индусы, видимо, хотят завладеть израильскими технологиями, как Вы думаете?
        Джедай
      3. просто экспл Сегодня, 10:44
        ну вас то кинули не совсем , перед этим емнип индусы все же спайками затарились .
        а некоторым они кроме пудренья мозгов ничего не дали .
        просто экспл
    3. Primoos Сегодня, 10:41
      Цитата: Logall
      Я буду аплодировать стоя, если индусы и евреев кинут!
      Уж совсем не надежные, не побоюсь этого слова, ''партнеры''!

      Пока к кидону готовятся евреи. Нежно, мягкими лапками подталкивают индусов к войне с Китаем. Еврейские евреи и пин.достанские евреи будут по своему древнему обычаю с удовольствием наблюдать, как не евреи режут друг друга и подкидывать дровишек, чтобы пожар подольше не затух. Ну и бабло заработать при этом, как бонус к наслаждению.
      Primoos
      1. Krasnodar Сегодня, 10:45
        Цитата: Primoos
        Цитата: Logall
        Я буду аплодировать стоя, если индусы и евреев кинут!
        Уж совсем не надежные, не побоюсь этого слова, ''партнеры''!

        Пока к кидону готовятся евреи. Нежно, мягкими лапками подталкивают индусов к войне с Китаем. Еврейские евреи и пин.достанские евреи будут по своему древнему обычаю с удовольствием наблюдать, как не евреи режут друг друга и подкидывать дровишек, чтобы пожар подольше не затух. Ну и бабло заработать при этом, как бонус к наслаждению.

        А российские евреи займут принципиальную позицию и не Индии, ни Китаю ни Пакистану продавать оружие не будут? ))))))
        Krasnodar
  2. Ami du peuple Сегодня, 10:20
    ....контракт с Министерством обороны Индии на поставку современных вооружений...
    и тут же
    Комплекс... был принят на вооружение в 1987 году.
    Современный, чё. Умеют израильтяне гешефт делать wink
    Ami du peuple
    1. просто экспл Сегодня, 10:32
      С-300 так вообще в конце 70х принят и что ?
      с Бараком только одно плохо как для ЗРК . ракеты оказывается имеют скорость в 2 маха . блин , у самолета скорость больше , как они их сбивать то собрались ?
      хотя если брать Барак чисто как ПРО , там возможно есть смысл , так как на встречных курсах скорость уже не так важна .
      просто экспл
      1. voyaka uh Сегодня, 10:51
        "блин , у самолета скорость больше , как они их сбивать то собрались ?"////

        На встречном курсе.
        voyaka uh
        1. Маз Сегодня, 11:17
          Что то мы не видели работы израильских ввс на встречных курсах. Вы их заранее за не очень сообразительных держите? Или они вас?
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 12:02
            Цитата: Маз
            Что то мы не видели работы израильских ввс на встречных курсах. Вы их заранее за не очень сообразительных держите? Или они вас?

            Вы на Украине вообще про авиацию помолчите. laughing laughing
            Арон Заави
        2. dvvv Сегодня, 11:36
          Вроде такая метода устарела уж... и все модернизированные комплексы получают более скоростные ракеты
          dvvv
          1. voyaka uh Сегодня, 11:41
            Скорее, наоборот. Раньше не было технической возможности
            поразить в лоб. Ракеты гнались за объектом.
            Сегодня все ПРО основано на прямых попаданиях на встречно-пересекающих курсах.
            Поэтому скорость самоей ракеты-перехватчика стала не так важна, а вот требования
            к точности: радар, СУО, комп, ГСН ракеты - возросли.
            voyaka uh
            1. dvvv Сегодня, 11:48
              много лет назад изучал и обслуживал С-125 и у него ракета имела скорость как раз 2М. В учебниках были картинки наведения на встречных курсах , а не вдогон. Цель не будет поражена ввиду что уйдет из зоны поражения если не летит прямо на ЗРК. Т.е. радиус досягаемости не будет 70км в реале. Новые ракеты для Торов более скоростные чем раньше
              dvvv
            2. Маз Сегодня, 12:03
              Цитата: voyaka uh
              Скорее, наоборот. Раньше не было технической возможности
              поразить в лоб. Ракеты гнались за объектом.
              Сегодня все ПРО основано на прямых попаданиях на встречно-пересекающих курсах.
              Поэтому скорость самоей ракеты-перехватчика стала не так важна, а вот требования
              к точности: радар, СУО, комп, ГСН ракеты - возросли.

              то есть индийцы заранее поставили себя в положение раком, и если на них будет применена тактика израильских ввс: мол, подошел, мол, к краю опасной зоны, выстрелил ракетой или парой, и тикай - комплексу хана или он бесполезен, а цель будет уничтожена. Во вторых комплекс заранее просчитан по частотам и сии данные не секрет для исконных врагов - англии, пакистана и прочих. Рад за индийцев , перестарались..
              Маз
  3. faiver Сегодня, 10:25
    а технологии передали? или с израилем эта фишка не канает? laughing
    faiver
  4. HAM Сегодня, 10:44
    А за использование торговой марки "Барак" Обаме отстёгивается!?
    HAM
  5. Sergey53 Сегодня, 10:58
    Чтобы с ними работать , нужны крепкие нервы, и крепкое здоровье.И забыл-"хорошие связи".
    Sergey53
    1. Krasnodar Сегодня, 11:07
      Цитата: Sergey53
      Чтобы с ними работать , нужны крепкие нервы, и крепкое здоровье.И забыл-"хорошие связи".

      Абсолютно бескорыстные связи ))))
      Krasnodar
Картина дня