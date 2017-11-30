Корабли ТОФ перебросили на полигон в Приморье морпехов и военную технику
Большие десантные корабли Тихоокеанского флота доставили технику и личный состав морской пехоты на полигон Клерк в Приморье, передает РИА Новости сообщение начальника отдела пресс-службы ВВО Николая Воскресенского.
По его словам, «БДК "Адмирал Невельской" в бухте Десантная принял на борт десант и доставил его в район полевого выхода на полигон Клерк», в свою очередь «Пересвет» обеспечил погрузку техники в одном из пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил и также совершил переход в район полигона.
Первого декабря подразделения морской пехоты начнут отработку практических задач в полевых условиях.
Сегодня экипажи больших десантных кораблей ТОФ "Адмирал Невельской" и "Пересвет" совместно с личным составом отдельной бригады морской пехоты флота провели тактико-специальное занятие по погрузке-выгрузке военнослужащих и боевой техники береговых войск,рассказал Воскресенский журналистам.
По его словам, «БДК "Адмирал Невельской" в бухте Десантная принял на борт десант и доставил его в район полевого выхода на полигон Клерк», в свою очередь «Пересвет» обеспечил погрузку техники в одном из пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил и также совершил переход в район полигона.
Первого декабря подразделения морской пехоты начнут отработку практических задач в полевых условиях.
Порядка 1000 военнослужащих и более 150 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ТОФ начнут учебный год на полигонах в Приморье и на Камчатке. Морпехи проведут стрельбы, отработают навыки вождения боевых машин,добавил представитель округа.
Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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