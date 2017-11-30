Корабли ТОФ перебросили на полигон в Приморье морпехов и военную технику

Сегодня экипажи больших десантных кораблей ТОФ "Адмирал Невельской" и "Пересвет" совместно с личным составом отдельной бригады морской пехоты флота провели тактико-специальное занятие по погрузке-выгрузке военнослужащих и боевой техники береговых войск,

Порядка 1000 военнослужащих и более 150 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ТОФ начнут учебный год на полигонах в Приморье и на Камчатке. Морпехи проведут стрельбы, отработают навыки вождения боевых машин,