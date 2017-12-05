Индийская АПЛ Chakra скоро вернется в боевой состав
Атомная подводная лодка Chakra имеет повреждения обтекателя гидроакустического комплекса, но скоро вернется в боевой состав флота, заявил главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба. Об этом сообщает bmpd со ссылкой на ресурс «India today».
По его словам, подлодка была изучена совместной российско-индийской компетентной комиссией.
Он отметил, что ВМС уже заказали панели обтекатели, которые в скором времени должны поступить в распоряжение индийского флота.
Напомним, в начале октября 2017 года АПЛ Chakra вернулась в базу в Вишакхапатнаме после некоего инцидента. По одной из версий, субмарина на большой скорости шла в подводном положении, когда случилось механическое повреждение обтекателя ГАК.
Главком сообщил также, что индийские конструкторы приступили к разработке проектов отечественных субмарин. Никаких подробностей проекта адмирал не сообщил, сославшись на режим секретности.
У АПЛ имелись повреждения обтекателя ГАК, у которого сместилось несколько панелей, была создана следственная группа,сказал Ланба.
По его словам, подлодка была изучена совместной российско-индийской компетентной комиссией.
Он отметил, что ВМС уже заказали панели обтекатели, которые в скором времени должны поступить в распоряжение индийского флота.
Напомним, в начале октября 2017 года АПЛ Chakra вернулась в базу в Вишакхапатнаме после некоего инцидента. По одной из версий, субмарина на большой скорости шла в подводном положении, когда случилось механическое повреждение обтекателя ГАК.
Главком сообщил также, что индийские конструкторы приступили к разработке проектов отечественных субмарин. Никаких подробностей проекта адмирал не сообщил, сославшись на режим секретности.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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