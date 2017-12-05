16:34 05 декабря

Индийская АПЛ Chakra скоро вернется в боевой состав

Атомная подводная лодка Chakra имеет повреждения обтекателя гидроакустического комплекса, но скоро вернется в боевой состав флота, заявил главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба. Об этом сообщает bmpd со ссылкой на ресурс «India today».

Индийская атомная многоцелевая подводная лодка S 72 Chakra, передана российской стороной в аренду (бывшая К-152 "Нерпа" проекта 971И).

У АПЛ имелись повреждения обтекателя ГАК, у которого сместилось несколько панелей, была создана следственная группа,
сказал Ланба.


По его словам, подлодка была изучена совместной российско-индийской компетентной комиссией.

Он отметил, что ВМС уже заказали панели обтекатели, которые в скором времени должны поступить в распоряжение индийского флота.

Напомним, в начале октября 2017 года АПЛ Chakra вернулась в базу в Вишакхапатнаме после некоего инцидента. По одной из версий, субмарина на большой скорости шла в подводном положении, когда случилось механическое повреждение обтекателя ГАК.

Главком сообщил также, что индийские конструкторы приступили к разработке проектов отечественных субмарин. Никаких подробностей проекта адмирал не сообщил, сославшись на режим секретности.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 4

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  1. san4es Сегодня, 15:38
    Напомним, в начале октября 2017 года АПЛ Chakra вернулась в базу в Вишакхапатнаме после некоего инцидента.

    ...Индусов нужно нещадно штрафовать (если это правда) am :
    7 ноября в американском издании Strategy Page был опубликован материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что Россия откладывает проведение ремонтных работ на сданной в лизинг Индии атомной субмарине из-за подозрений, что индийские военные в нарушение договора аренды позволяют представителям ВМС США внимательно изучать российскую подлодку. Также, по словам источников издания, у российской стороны возникли вопросы относительно степени повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса (ГАК) субмарины, которое, как отмечали индийские СМИ, бывшая отечественная АПЛ К-152 «Нерпа» третьего поколения проекта 971И «Щука-Б» (обозначение НАТО — Akula) получила в районе базирования — близ Вишакхапатнама.
    san4es
  2. Сергей824 Сегодня, 15:46
    Скажите пожалуйста,что значит сдать атомную подлодку в аренду? Я понимаю,что это не ракетоносец, но тем не менее? В чем идея?
    Сергей824
    1. 210окв Сегодня, 15:50
      Да просто бабло потребовалось .А то что кораблей у нас раз+два и обчелся..ну,это не главное.А про индусов что скажу..Наверное причал к лодке швартовали.Демоны..
      Цитата: Сергей824
      Скажите пожалуйста,что значит сдать атомную подлодку в аренду? Я понимаю,что это не ракетоносец, но тем не менее? В чем идея?
      210окв
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:16
    Такое впечатление,по происшествиям с этой подлодкой,что индусы всеми силами хотят её угробить.Обезьянам дали гранату.А найдут чеку?
    ВЕРЕСК
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