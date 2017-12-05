21:18 05 декабря

Поиски аргентинской субмарины "Сан Хуан" приостановили из-за непогоды

Российские военные моряки на время прекратили работы в районе поиска пропавшей аргентинской подлодки "Сан Хуан", сообщает Минобороны.

Поиски аргентинской субмарины "Сан Хуан" приостановили из-за непогоды


Из-за непогоды приостанавливаются спуски телеуправляемых подводных аппаратов, с помощью которых обследуется дно. В данный момент волнение моря достигает 3-4 баллов. Из-за этого нельзя использовать аппарат "Пантера Плюс", который находится на борту морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас"
- говорится в сообщении МО РФ.


Отмечается, что за время участия в поисковых работах у побережья Аргентины специалисты экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ России осуществили шесть спусков на глубины от 125 до 970 метров с целью обследования аномалий рельефа дна.

Этой ночью в район поиска прибудет океанографическое судно "Янтарь" ВМФ России. Как объяснял РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, "Янтарь" может классифицировать подводный объект и поднять его. Судно оборудовано двумя аппаратами, способными погружаться на глубину до шести километров.

Использованы фотографии: Ruben Palomeque
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Комментарии 7

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  1. Витас Сегодня, 17:03
    А там глядишь и закажет кто и Янтарь и комплекс, по результатам работы оного.
    Витас
  2. Ingvar0401 Сегодня, 17:10
    Насчет найти согласен, а вот на то чтобы поднять, да еще с глубины в 1км, сомнительно
    Ingvar0401
  3. san4es Сегодня, 17:32
    Этой ночью в район поиска прибудет океанографическое судно "Янтарь" ВМФ России.
    soldier

    Именно обитаемые автономные глубоководные аппараты (АГА), носителем которых является «Янтарь», являются его основным специальным снаряжением.Автономные глубоководные аппараты «Русь» и «Консул» в состоянии опускаться на глубину до 6000 метров и 6270 метров соответственно. Ресурс аппаратов — до 500 погружений на глубину более 4000 метров и 1000 погружений на глубину до 4000 метров. Назначение аппаратов «Русь» и «Консул»: видеосъемка и классификация объектов, расположенных на морском дне; проведение подводных технических работ при помощи манипуляторного устройства; обследование подводных объектов и сооружений; доставка на грунт или подъем на поверхность различных предметов массой до 200 кг.


    https://topwar.ru/77877-okeanograficheskoe-sudno-
    proekta-22010kryuys.html
    san4es
    1. Svarog51 Сегодня, 19:56
      Саня, hi Ну с глубоководными аппаратами понятно. Но вот это
      "Янтарь" может классифицировать подводный объект и поднять его.
      ПЛ то поднять он не может? Это же не катер. request
      Svarog51
      1. san4es Сегодня, 20:14
        Цитата: Svarog51
        ПЛ то поднять он не может? Это же не катер. request

        ...Конечно нет..Только тот, что в пределах возможного (по ТХ)
        san4es
        1. Svarog51 Сегодня, 20:31
          Ох, не пришлось бы нашим парням скорбную функцию выполнять.
          Svarog51
          1. san4es Сегодня, 20:45
            ...Найти надо (с начала) а потом решить, как быть
            san4es
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