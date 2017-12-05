Поиски аргентинской субмарины "Сан Хуан" приостановили из-за непогоды

Из-за непогоды приостанавливаются спуски телеуправляемых подводных аппаратов, с помощью которых обследуется дно. В данный момент волнение моря достигает 3-4 баллов. Из-за этого нельзя использовать аппарат "Пантера Плюс", который находится на борту морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас"

Российские военные моряки на время прекратили работы в районе поиска пропавшей аргентинской подлодки "Сан Хуан", сообщает Минобороны.- говорится в сообщении МО РФ.Отмечается, что за время участия в поисковых работах у побережья Аргентины специалисты экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ России осуществили шесть спусков на глубины от 125 до 970 метров с целью обследования аномалий рельефа дна.Этой ночью в район поиска прибудет океанографическое судно "Янтарь" ВМФ России. Как объяснял РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, "Янтарь" может классифицировать подводный объект и поднять его. Судно оборудовано двумя аппаратами, способными погружаться на глубину до шести километров.