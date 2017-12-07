Отряд российских кораблей прибыл в Мьянму

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в город Янгон (Мьянма),

В четверг отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Мьянму, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.говорится в релизе.Корабли ошвартовались у причала порта Тилава, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков.Сообщается, что «сегодня же на российском боевом корабле побывали представители командования Военно-морских сил Мьянмы, а российские моряки посетили командующего военно-морским районом "Айявади" и начальника штаба ВМС Мьянмы».В пресс-службе добавили, что планом визита «предусмотрены посещения российских кораблей местными жителями, совместные спортивные соревнования военнослужащих Тихоокеанского флота и ВМС Мьянмы, а также автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам города».Неофициальный заход отряда кораблей в Мьянму продлится 4 дня.