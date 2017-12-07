18:02 07 декабря

Отряд российских кораблей прибыл в Мьянму

В четверг отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Мьянму, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Отряд российских кораблей прибыл в Мьянму


Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в город Янгон (Мьянма),
говорится в релизе.


Корабли ошвартовались у причала порта Тилава, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков.

Сообщается, что «сегодня же на российском боевом корабле побывали представители командования Военно-морских сил Мьянмы, а российские моряки посетили командующего военно-морским районом "Айявади" и начальника штаба ВМС Мьянмы».

В пресс-службе добавили, что планом визита «предусмотрены посещения российских кораблей местными жителями, совместные спортивные соревнования военнослужащих Тихоокеанского флота и ВМС Мьянмы, а также автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам города».

Неофициальный заход отряда кораблей в Мьянму продлится 4 дня.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. BerBer Сегодня, 16:32
    Нужное дело - демонстрация флага. И хорошо, что не регулярной основе.
    BerBer
    1. Хантер Сегодня, 16:39
      Цитата: BerBer
      Нужное дело - демонстрация флага.

      Прям с языка сорвали..Русскими уже пол мира запугали "мировая общественность" ..Пусть посмотрят на медведей с балалайками и водкой ..хе хе
      Хантер
      1. BerBer Сегодня, 16:46
        Для нас уже обычное дело. А на самом деле в этом и правда - пусть знают , что мы из себя представляем.
        BerBer
    2. Chertt Сегодня, 16:39
      Цитата: BerBer
      Нужное дело - демонстрация флага.

      Еще и подготовка личного состава. Как бы не стонали, некоторые аНалитики, ВМФ РФ ежегодно пополняется боевыми кораблями дальней морской зоны
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 17:00
        ТОФ сколькими кораблями дальней морской зоны пополнился?Просветите.[Да и не только он..Они сейчас больше на ремонт встают,ибо ресурс увы..quotett][quote=BerBer]Нужное дело - демонстрация флага.[/quote]
        Еще и подготовка личного состава. Как бы не стонали, некоторые аНалитики, ВМФ РФ ежегодно пополняется боевыми кораблями дальней морской зоны[/quote]
        210окв
    3. Комментарий был удален.
    4. 210окв Сегодня, 16:53
      Нужное,кто бы спорил.Только фигурируют в этом пару тройку кораблей..Одни и те же.И флаг демонстрируют и в боевых участвуют..Вот это и проблема.
      Цитата: BerBer
      Нужное дело - демонстрация флага. И хорошо, что не регулярной основе.
      210окв
    5. Комментарий был удален.
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:43
    Мьянма.Странная страна.
    ВЕРЕСК
  3. demo Сегодня, 17:29
    Вспомнил Арканова.
    "Как-то ночью на опушке
    Клеить стал орел кукушку,
    Тили-тили, трали-вали
    Ночка темная была...
    Долго в гнездах у пернатых
    К удивлению юннатов
    Вылуплялись кукушата
    С клювами, как у орла..."

    Интересно, после неофициального визита кораблей ТОФ какие будут "кукушата" вылупляться в роддомах Мьянмы?
    demo
  4. Югра Сегодня, 17:37
    Осматриваем окрестности перед олимпиадой....
    Югра
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