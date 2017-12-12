18:34 12 декабря

Командующему Северным флотом Николаю Евменову присвоено звание адмирала

Командующему Северным флотом Россию Николаю Евменову присвоено звание адмирала, следует из указа президента РФ о присвоении воинских званий высших офицеров, опубликованного во вторник на портале правовой информации.

Присвоить воинские звания: адмирала Евменову Николаю Анатольевичу
— говорится в документе.

Командующему Северным флотом Николаю Евменову присвоено звание адмирала



Кроме того, согласно указу, звание генерал-майора присвоено бывшему начальнику Черноморского флота Геннадию Загонову.

Николай Анатольевич Евменов родился 2 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). На атомных подводных лодках ТОФ прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля.

В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, в 2003 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командовал соединениями атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ.

В сентябре 2012 году стал начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом. Указом Президента Российской Федерации в апреле 2016 года вице-адмирал Евменов Николай Анатольевич назначен командующим Северным флотом.

За время службы вице-адмирал Николай Евменов награжден орденами «За военные заслуги» (2006), «За морские заслуги» (2015), ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.


"Военное Обозрение" поздравляет Николая Анатольевича с присвоением очередного звания и желает успехов в нелегкой службе по защите нашей Родины!

Использованы фотографии: пресс-служба СФ
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Комментарии 5

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  1. Хантер Сегодня, 17:56
    Ну за Адмирала Северного Флота России! Там наша страховка ..Надеюсь не подведет Российский Флот и Россию! drinks
    Хантер
    1. Страшный_Л. Сегодня, 18:12
      один я прочитал "Зюганову"? wassat
      звание генерал-майора присвоено бывшему начальнику Черноморского флота Геннадию Загонову.
      Страшный_Л.
  2. BlombiRus Сегодня, 17:57
    Мои поздравления. От души. Сейчас на такие должности назначают за деловые качества, что радует.
    BlombiRus
  3. ul_vitalii Сегодня, 17:58
    Как в песне: северный флот, северный флот, северный флот не подведёт.Успехов адмиралу!
    ul_vitalii
  4. polkovnik manuch Сегодня, 18:28
    Любо ! "Рулить " и флотом и армией и страной должны СПЕЦЫ , а не "эффективные менеджеры " .
    polkovnik manuch
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