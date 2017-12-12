Командующему Северным флотом Николаю Евменову присвоено звание адмирала
Командующему Северным флотом Россию Николаю Евменову присвоено звание адмирала, следует из указа президента РФ о присвоении воинских званий высших офицеров, опубликованного во вторник на портале правовой информации.
Кроме того, согласно указу, звание генерал-майора присвоено бывшему начальнику Черноморского флота Геннадию Загонову.
Николай Анатольевич Евменов родился 2 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). На атомных подводных лодках ТОФ прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля.
В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, в 2003 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командовал соединениями атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ.
В сентябре 2012 году стал начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом. Указом Президента Российской Федерации в апреле 2016 года вице-адмирал Евменов Николай Анатольевич назначен командующим Северным флотом.
За время службы вице-адмирал Николай Евменов награжден орденами «За военные заслуги» (2006), «За морские заслуги» (2015), ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
"Военное Обозрение" поздравляет Николая Анатольевича с присвоением очередного звания и желает успехов в нелегкой службе по защите нашей Родины!
Присвоить воинские звания: адмирала Евменову Николаю Анатольевичу— говорится в документе.
Кроме того, согласно указу, звание генерал-майора присвоено бывшему начальнику Черноморского флота Геннадию Загонову.
Николай Анатольевич Евменов родился 2 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). На атомных подводных лодках ТОФ прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля.
В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, в 2003 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командовал соединениями атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ.
В сентябре 2012 году стал начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом. Указом Президента Российской Федерации в апреле 2016 года вице-адмирал Евменов Николай Анатольевич назначен командующим Северным флотом.
За время службы вице-адмирал Николай Евменов награжден орденами «За военные заслуги» (2006), «За морские заслуги» (2015), ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
"Военное Обозрение" поздравляет Николая Анатольевича с присвоением очередного звания и желает успехов в нелегкой службе по защите нашей Родины!
Использованы фотографии: пресс-служба СФ
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