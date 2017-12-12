Командующему Северным флотом Николаю Евменову присвоено звание адмирала

Присвоить воинские звания: адмирала Евменову Николаю Анатольевичу

Командующему Северным флотом Россию Николаю Евменову присвоено звание адмирала, следует из указа президента РФ о присвоении воинских званий высших офицеров, опубликованного во вторник на портале правовой информации.— говорится в документе.Кроме того, согласно указу, звание генерал-майора присвоено бывшему начальнику Черноморского флота Геннадию Загонову.Николай Анатольевич Евменов родился 2 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). На атомных подводных лодках ТОФ прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля.В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, в 2003 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командовал соединениями атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ.В сентябре 2012 году стал начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом. Указом Президента Российской Федерации в апреле 2016 года вице-адмирал Евменов Николай Анатольевич назначен командующим Северным флотом.За время службы вице-адмирал Николай Евменов награжден орденами «За военные заслуги» (2006), «За морские заслуги» (2015), ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.