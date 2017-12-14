20:36 14 декабря

Первая индийская субмарина собственной постройки принята на вооружение

Индийские ВМС получили на вооружение первую подлодку отечественной постройки. Портал indiatimes.com сообщил о том, что в Мумбаи прошла церемония официального принятия в состав флота субмарины Kalvari.

Первая субмарина, построенная в Индии, была передана флоту в сентябре, а сегодня получила статус боевой единицы. Kalvari является головной подлодкой одноимённого типа и построена на базе французского проекта дизель-электрических субмарин Scorpene.

Первая индийская субмарина собственной постройки принята на вооружение



Контракт на строительство шести дизель-электрических субмарин типа Scorpene (получивших в Индии название Kalvari) был подписан между Минобороны Индии и французской компанией DCNS в 2004 году. Согласно договору, первую подлодку должны были построить в 2012 году, но на сегодняшний день реализация программы отстаёт от установленных сроков на три года, а затраты на неё выросли с запланированных $3 млрд (по $500 млн за каждую субмарину) до более чем $4 млрд. Одной из причин роста стоимости программы стало изменение проекта для части субмарин, которые должны получить анаэробную силовую установку.

Субмарины Kalvari строятся в рамках тридцатилетнего плана перевооружения Project-75, принятого в 1999 году. В дальнейшем, в рамках плана Project 75 (I), планируется постройка ещё шести подлодок для вооружения индийского флота. Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. На сегодняшний день субмарины этого типа построены для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии, передает "Warspot"

Использованы фотографии: https://www.navyrecognition.com/
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Комментарии 13

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  1. Pirogov Сегодня, 17:48
    Сочувствую индийским морякам .
    Pirogov
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:55
      А почему сочувствуйте? У них цена выросла из за скандала с документацией. Первые лодки должны стоить дороже, чем предыдущие, цена последних снижается из-за большей степени отладки строительства и лучшего освоения технологий
      В 2016 году разразился скандал с утечкой информации о программе закупок индийским флотом субмарин класса "Скорпен" (22400 документов). В сентябре 2016 года theaustralian.com.au отмечал, что эта утечка привела к отказу ВМС Индии купить опционную партию из трех субмарин на сумму 2 млрд долл США в дополнение к заказанным шести. Стало быть, шесть лодок должны стоить минимум 4 млрд долл, а не 2,9
      Аристарх Людвигович
      1. Pirogov Сегодня, 18:12
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А почему сочувствуйте? У них цена выросла из за скандала с документацией. Первые лодки должны стоить дороже, чем предыдущие, цена последних снижается из-за большей степени отладки строительства и лучшего освоения технологий

        Да дело не в цене ,а в раздолбаях индусах.
        Pirogov
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:24
          Андрей hi
          Цитата: Pirogov
          Сочувствую индийским морякам .

          Разделяю чувства .
          bouncyhunter
        2. Чеширский Сегодня, 18:34
          Да дело не в цене ,а в раздолбаях индусах.

          Да нормально, раскрасят, бус и гирлянд навешают, и в путь...
          Им не впервой.
          Чеширский
    2. Кент0001 Сегодня, 18:56
      Мне уже страшно....почему цветочков нет, непорядок, но пусть индийским морякам повезет!
      Кент0001
  2. Хантер Сегодня, 17:49
    Молодцы индусы конечно, но зная их менталитет и раздолбайство, я бы от такой держался подальше..Рвануть может!
    Хантер
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 18:01
      А может и не рвануть, а тихонечко потонуть...
      Анкыпельгыгыргын
      1. Хантер Сегодня, 18:10
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        А может и не рвануть, а тихонечко потонуть...

        А мы их будем искать и спасать за немалые деньги..! Тоже выгодно.. laughing
        Хантер
  3. DEZINTO Сегодня, 18:00
    Ну не будем желать им плохого, старались - делали - сделали. Молодцы всё-же.

    Но я бы в неё не полез .... lol даже 641 проект мне кажется надёжнее.
    DEZINTO
  4. Vadim851 Сегодня, 18:13
    Молодцы, вымучали наконец-то. Надеемся что при испытаниях все косяки нашли, а их там уж точно немало было, подлодка ошибок не прощает...
    Vadim851
  5. Sergey53 Сегодня, 19:58
    Это выходит что наша атомная подлодка переданная им в аренду на 10 лет за почти аналогичную сумму.
    Sergey53
  6. ПРАВОкатор Сегодня, 20:15
    А глубина погружения какая?Чего то о ТТХ нет данных...
    ПРАВОкатор
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