Источник: На головной подлодке типа "Борей-А" начались швартовные испытания

Выведенный из эллинга и спущенный на воду 17 ноября "Князь Владимир" на днях приступил к швартовным испытаниям. Их предстоит завершить в начале нового года

На головном стратегическом ракетном подводном крейсере модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" начались швартовные испытания. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).- сказал собеседник агентства.Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.Швартовные испытания - этап приемо-сдаточных испытаний, проводимый в акватории судоверфи. На корабле идет достройка, проверяется основное оборудование, в том числе проходят предварительные испытания главной энергетической установки. После швартовных испытаний "Князь Владимир" перейдет весной к ходовым испытаниям в море. Как уточнил источник, на заключительном этапе госиспытаний, которые пройдут летом - осенью, подлодка должна будет провести стрельбу по полигону Кура на Камчатке основным оружием - ракетой "Булава".Главком ВМФ Владимир Королев на церемонии спуска подлодки на воду заявил, что флот планирует получить от судостроителей "Князя Владимира" в 2018 году. Источник в ОПК сообщил, что "на сегодняшний день срок сдачи подводного крейсера флоту стоит на конец 2018 года".Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он стал четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту, заложены и строятся "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" (2014), "Император Александр III" (2015) и "Князь Пожарский" (2016). Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Отличия подлодок проекта 955А от базового проекта 955 на сегодняшний день неизвестны и являются предметом различных предположений.