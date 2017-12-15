17:39 15 декабря

Источник: На головной подлодке типа "Борей-А" начались швартовные испытания

На головном стратегическом ракетном подводном крейсере модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" начались швартовные испытания. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Выведенный из эллинга и спущенный на воду 17 ноября "Князь Владимир" на днях приступил к швартовным испытаниям. Их предстоит завершить в начале нового года
- сказал собеседник агентства.

Источник: На головной подлодке типа "Борей-А" начались швартовные испытания



Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Швартовные испытания - этап приемо-сдаточных испытаний, проводимый в акватории судоверфи. На корабле идет достройка, проверяется основное оборудование, в том числе проходят предварительные испытания главной энергетической установки. После швартовных испытаний "Князь Владимир" перейдет весной к ходовым испытаниям в море. Как уточнил источник, на заключительном этапе госиспытаний, которые пройдут летом - осенью, подлодка должна будет провести стрельбу по полигону Кура на Камчатке основным оружием - ракетой "Булава".

Главком ВМФ Владимир Королев на церемонии спуска подлодки на воду заявил, что флот планирует получить от судостроителей "Князя Владимира" в 2018 году. Источник в ОПК сообщил, что "на сегодняшний день срок сдачи подводного крейсера флоту стоит на конец 2018 года".

Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он стал четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту, заложены и строятся "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" (2014), "Император Александр III" (2015) и "Князь Пожарский" (2016). Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Отличия подлодок проекта 955А от базового проекта 955 на сегодняшний день неизвестны и являются предметом различных предположений.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:49
    Пришвартовался как то один наш "Борей '" к МКС wassat -штурман в расчетах ошибся немного. ... wassat
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 16:11
      Цитата: Геркулесыч
      Пришвартовался как то один наш "Борей '" к МКС

      ...То "Тайфун" был soldier
      san4es
      1. Chertt Сегодня, 16:50
        Не только NASA умеет картинки рисовать wink
        Chertt
    2. виктор н Сегодня, 16:23
      Кто же его так ё....толкнул?
      виктор н
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:50
    На фото не "Борей" hi
    Наблюдатель2014
    1. Фрол 7525 Сегодня, 15:52
      Да ну их,сухопутных,Серёг... laughing Не поймут всё равно.
      Фрол 7525
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:04
        Фрол 7525 hi
        Не поймут всё равно.
        Ну хоть не американскую.Нашу " Дельфин" и то хорошо laughing
        Наблюдатель2014
      2. Fayth Сегодня, 16:58
        Я не моряк конечно, но не уверен, что "дельфин" сильно хуже, чем "борей", а "булова" лучше "синевы".
        Fayth
  3. Locos Сегодня, 15:52
    Цитата: Наблюдатель2014
    На фото не "Борей" hi

    Конечно не "Борей". Но для этого сайта, путать фотографии - это норма.
    Locos
  4. Андрей НМ Сегодня, 16:49
    А почему БДРМ на фото?
    Андрей НМ
    1. saturn.mmm Сегодня, 16:53
      Цитата: Андрей НМ
      А почему БДРМ на фото?

      Потому что использованы фотографии Минобороны.
      saturn.mmm
  5. VALERIK_097 Сегодня, 17:08
    Точнейшая информация-сегодня в 14.00 мск из крытого эллинга "СРЗ "Нерпа" вывели в ПД-42 "Санкт-Петербург",доковая операция в ближайшее время. Инфа не секретна,но журналюг не было. smile
    VALERIK_097
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