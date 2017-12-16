Чтиво выходного дня. Почему избежал трибунала главный виновник геноцида в Нанкине?

В эти дни человечество вспоминает о событиях 80-летней давности в китайском городе Нанкин. Эти события в историографии носят название Нанкинской резни, став одной из наиболее кровавых драм современной цивилизации – до начала Второй мировой войны.Нанкинская резня – это шестинедельная, если можно в данном случае применить такой термин, операция императорской армии Японии в войне против Китая (годы войны: 1937-1945).Китайским Нанкином японцы овладели 13 декабря 1937 года, после чего начался самый настоящий геноцид местного населения. Примерно за полтора месяца в Нанкине японскими солдатами было убито не менее 160 тысяч жителей города, большинство из которых были мирными гражданами. Это западная статистика. В китайской историографии говорится, что число убитых и запытанных до смерти граждан Китая в Нанкине было более 300 тысяч. Точные данные о тех событиях историки получить не смогли по той причине, что в 1945 году японцы уничтожили большинство документов- свидетельств геноцида.Международный военный трибунал для Дальнего Востока, действовавший в 1946-1948 годах, представил данные о 200 тысячах погибших в Нанкине китайцах. Эту цифру сегодня и принято считать официальной. 200 тысяч жертв японской агрессии за 6 недель!В современной Японии стало принято отрицать факт совершения военных преступлений в Нанкине. Представители политических элит и общественности заявляют, что «жестокость была проявлена исключительно по отношению к противнику – китайским военнослужащим». При этом в мемуарах самих японских военнослужащих, находившихся в 1937 году в Нанкине, есть немало свидетельств того, что войска по приказу командования и "по личной инициативе" совершали самые настоящие зверства в отношении гражданского населения оккупированного китайского города.Токийский процесс, начавшийся по решению 11 государств мира (СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Индия, Нидерланды и Филиппины) определил 29 обвиняемых в Нанкинской резне. Среди наиболее высокопоставленных – премьер-министр Японии (1937-1939) Фумимаро Коноэ, глава МИД Японии Ёсуке Мацуока и адмирал японского флота Осами Нагано.Из 29 только семеро было приговорены к смертной казни (через повешение), упомянутый экс-премьер Коноэ, выпил яд, не дожидаясь приговора трибунала. А в отношении 15-ти было избрано наказание в виде пожизненного заключения, однако в итоге большинство из них через 7 лет были помилованы и выпущены на свободу. Другие фигуранты процесса получили разные сроки и в итоге тоже оказались помилованными.Мало того, после выхода из тюрьмы некоторые осуждённые за преступления в Нанкине снова оказались в числе видных японских политиков. Так, Мамору Сигэмицу (тогдашний посол в СССР) стал главой МИД Японии и её первым постпредом в ООН. Онори Кая стал министром юстиции.Отдавший приказ об убийстве всех пленных китайцев в Нанкине в 1937 году принц Ясухико уголовного преследования избежал, получив иммунитет как представитель императорского рода.На скамье подсудимых Токийского процесса принца (генерала) Ясухико не было, так как иммунитет ему был предоставлен со стороны США и лично генерала Дугласа Макартура. В 1951 году человек, которого называют главным виновником Нанкинской резни, принял католическую веру и, как гласит его официальная биография, окончательно отошёл от дел. Дожил принц-военный преступник, избежавший наказания, до 93 лет в достатке и благополучии. Историки склонны полагать, что японская императорская семья получила "иммунитет" от американцев вовсе не на безвозмездной основе. Считается, что состояние американских генералов после "сделки" 1945 года с императорской семьёй Страны восходящего солнца самым существенным образом увеличилось.