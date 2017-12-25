ВМС Мьянмы получили патрульный корабль национальной постройки
В Янгоне 24 декабря состоялась церемония ввода в состав ВМС Мьянмы головного патрульного корабля нового типа Inlay (бортовой номер "54"), построенного на мьянманской военно-морской верфи в Синмалаике, сообщает bmpd.
Ввод корабля в строй был приурочен 70-летиию со дня основания мьянманского (бирманского) флота.
«Характеристики патрульного корабля Inlay точно неизвестны, но сообщалось, что он имеет длину 81 м. Полное водоизмещение оценочно около 1500 тонн. Корабль вооружен китайской 57-мм спаренной автоматической артиллерийской установкой типа 66, видимо снятой с одного из старых китайских малых противолодочных кораблей проекта 037 (в состав ВМС Мьянмы входили десять кораблей проекта 037, полученных из КНР в начале 1990-х годов)», – говорится в материале.
В 2015 году мьянманские СМИ сообщали о планах строительства серии из десяти патрульных кораблей типа Innlay.
Мьянма настойчиво развивает собственное военное кораблестроение. Ранее в Синмалаике были построены два относительно простых корвета Anawrahta и Bayinnaung, введенных в строй в 2001-2003 годах, а затем три фрегата более совершенной конструкции – F 11 Aung Zeya, F 12 Kyan Sittha (введены в строй в 2011-ом и 2014 годах), F 14 Sin Phyu Shin (2015 год), и большой корвет нового типа Tabinshwehti (декабрь 2016 года).
Корабли строятся с технической помощью КНР и КНДР.
Ввод корабля в строй был приурочен 70-летиию со дня основания мьянманского (бирманского) флота.
«Характеристики патрульного корабля Inlay точно неизвестны, но сообщалось, что он имеет длину 81 м. Полное водоизмещение оценочно около 1500 тонн. Корабль вооружен китайской 57-мм спаренной автоматической артиллерийской установкой типа 66, видимо снятой с одного из старых китайских малых противолодочных кораблей проекта 037 (в состав ВМС Мьянмы входили десять кораблей проекта 037, полученных из КНР в начале 1990-х годов)», – говорится в материале.
В 2015 году мьянманские СМИ сообщали о планах строительства серии из десяти патрульных кораблей типа Innlay.
Мьянма настойчиво развивает собственное военное кораблестроение. Ранее в Синмалаике были построены два относительно простых корвета Anawrahta и Bayinnaung, введенных в строй в 2001-2003 годах, а затем три фрегата более совершенной конструкции – F 11 Aung Zeya, F 12 Kyan Sittha (введены в строй в 2011-ом и 2014 годах), F 14 Sin Phyu Shin (2015 год), и большой корвет нового типа Tabinshwehti (декабрь 2016 года).
Корабли строятся с технической помощью КНР и КНДР.
Использованы фотографии: www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing
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