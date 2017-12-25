17:26 25 декабря

ОСК: Фрегат "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов выразил надежду, что головной фрегат с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Полимент-Редут" будет передан флоту в этом декабре.

Испытания нового ракетного вооружения фрегата продолжаются. Поэтому корабль не будет в этом году передан флоту. Надеемся, что это состоится в 2018 году
— сказал Рахманов.


ОСК: Фрегат "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году


По его словам, второй корабль этого проекта (и первый серийный) "Адмирал Касатонов" войдет в боевой состав ВМФ РФ до конца 2018 года.

У кораблестроителей вопросов к головному кораблю нет, но "у флота есть вопросы к новому ракетному оружию, которое производит холдинг "Алмаз Антей"
- отметил Рахманов.

Как отмечал Борисов, в зависимости от срока сдачи ЗРК "Полимент-Редут" для "Адмирала Горшкова", будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым".

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется построить восемь фрегатов проекта 22350, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 57

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  1. svp67 Сегодня, 14:57
    Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году,
    Печалька. Но и принимать боевой корабль без надежного ПВО, явно не стоит...
    svp67
    1. 79807420129 Сегодня, 15:54
      Опять "Полимент Редут" безобразит?Пускай доводят до ума и тогда принимают состав ВМФ,чем сдать сейчас и продолжать пилить . yes
      79807420129
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:56
        И ЗРК "Штиль" на "Адмирале Макарова" с новой ракетой еще пару лет можно пилить.
        Аристарх Людвигович
        1. Александр War Сегодня, 16:20
          ЗРК "Штиль" пилить не надо ,там все норм!
          Александр War
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:59
      Цитата: svp67
      Печалька. Но и принимать боевой корабль без надежного ПВО, явно не стоит...

      Это к вопросу о том,есть ли у нас серийная постройка фрегатов и корветов...
      Как отмечал Борисов, в зависимости от срока сдачи ЗРК "Полимент-Редут" для "Адмирала Горшкова", будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым"

      Этот Полимент-Редут уже поперег горла стал...ну не можем мы оморячить его,давно бы дали задание другому ОКБ на создание аналогичного по задачам комплекса,и скорее всего это было бы быстрее,чем пилить этот Полимент-Редут.
      НЕКСУС
      1. alexmach Сегодня, 17:15
        Во-первых не факт что вообще есть другое окб способное выполнить такое задание. Во-вторых что если все проблеммы лежат в нереалистичности технического задания?
        alexmach
    3. RASKAT Сегодня, 17:22
      Блин руководство этого КБ (не будем показывать пальцем), сначала Туляков с Панцырем подвело, потом ЗРК Витязь, теперь Редут. Надеюсь на кол посадили кого следует, так для профилактики. am Ведь этого типа ЗРК планируют ставить не только на фрегатах этой серии, но и на корветах 20380, а они будут строиться куда большей серией. В былые дни за такое снимали генерального конструктора, а бывало и ###.
      RASKAT
  2. 210окв Сегодня, 14:58
    К сожалению это стало закономерностью.Может и не стоило проявлять надежду и все таки просто дождаться факта?
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 15:11
      Дима, привет! hi Уж лучше дождаться полноценной готовности корабля стать в строй с полностью боеспособными системами, чем отчитаться на бумаге, а потом его доводить до ума незнамо сколько.
      Джедай
      1. Hariton Laptev Сегодня, 15:22
        Все правильно тем более что это не союз теперь каждый считает деньги и не только в своем кармане но и в кармане у соседа, а значит подпиши приемку и доводи все из своего кармана.
        Hariton Laptev
      2. kapitan92 Сегодня, 15:41
        Цитата: Джедай
        Уж лучше дождаться полноценной готовности корабля стать в строй с полностью боеспособными системами, чем отчитаться на бумаге, а потом его доводить до ума незнамо сколько

        Максим, приветствую! Тема с "полиментом" не новая. Была статейка в сентябре 2016г на NVO.
        В середине июля этого года начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев официально сообщил, что «до настоящего времени по теме «Полимент-Редут» не получено положительного результата». И дело не только в корабельных зенитных управляемых ракетах (ЗУР) этого комплекса, которые, по словам очевидцев, «валятся на третьей секунде полета», но и в функционировании систем обнаружения целей и обеспечения наведения на них ракет.

        : в начале августа этого года «за упущение в работе и утрату доверия» уволен с поста генерального директора НПО «Алмаз» Виталий Нескородов, по чьему ведомству числятся «редуты» и «полименты». Но громкая отставка, увы, не решит проблему корабельных ЗРК. Судя по всему, здесь системная ошибка. И чтобы ее понять и найти решение, понадобится время.
        Довести то- доведут, вот только когда!? hi
        http://nvo.ng.ru/realty/2016-09-09/12_leader.html
        kapitan92
        1. Джедай Сегодня, 15:52
          Вячеслав, приветствую! hi По Полимент-Редуту хватает заморочек, причём не все мы знаем. Но ведь и "Адмирала Горшкова" без зонтика как-то выпустить в море не "айс". Что-то другое на него ставить как ВРИО? Как ты сам считаешь?
          Джедай
          1. kapitan92 Сегодня, 16:13
            Цитата: Джедай
            Но ведь и "Адмирала Горшкова" без зонтика как-то выпустить в море не "айс". Что-то другое на него ставить как ВРИО? Как ты сам считаешь?

            Зенитно-ракетная система «Полимент-Редут» разрабатывалась с 1991 года «Морским НИИ радиоэлектроники «Альтаир» - единственным отечественным разработчиком систем ПВО средней и большой дальности. Поскольку в 90-е годы госфинансирования практически не было, то разработка велась за счет небольших собственных средств довольно малыми темпами.
            Во второй половине 2010 года начались стендовые испытания с плановым сроком установки на корабль в ноябре 2011 года.
            Однако, в декабре 2010 «Альтаир» был включен в состав Головного специализированного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» (ныне ПАО «НПО «Алмаз»).
            Де-факто был осуществлен очередной захват стратегического НИИ, который можно приравнять к рейдерскому. И это единодушно признается экспертным сообществом.
            «А дальше по классическому сценарию - отъем средств на счетах, лишение финансирования и кадровые чистки (в первую очередь грамотного руководящего состава - директор, зам. по науке-главный конструктор, зам. по производству, зам. по режиму и безопасности, зам. по финансам, гл. бухгалтер), а всем остальным - бояться и не чирикать. Дальше опять по классике - переезды, ремонты, освобождение от «непрофильных активов», смена руководителей среднего звена и приход новой «эффективной управленческой команды», состоящей в основном из друзей Нескородова по прошлым темам. Объявили сразу - «морская тематика» не важна - только «сухопутная». Тут же отбирают самых толковых из научных кадров и перебрасывают на «сухопутную тематику». Производство ликвидируют, создают отдельную дочку ОАО «Опытное производство» и начинают работать с ним по договорам.

            Короче, «Полиментом» никто не занимается. Затем корабелы вроде занервничали и стали требовать своё. Пришлось кое-как дозавершить стендовые испытания и отправить на корабль. Там установили, но толком работать так и не стали. Доходило до смешного - людей в командировку в Питер на объект не оформляли месяцами - «нет денег на этом заказе». Ну и ладно - «не наша тематика». И руководил или вернее «не руководил» всем этим более 5 лет В.В. Нескородов.
            «основными причинами несвоевременной сдачи явились низкий уровень организации собственных работ, задержки поставок комплектующих, недостаточные производственные мощности и недостаток квалифицированного персонала».
            Этакий экскурс в историю нашего бардака!
            По замыслу разработчиков, в комплекс входят четыре фазированные антенные решетки (АФАР) «Полимент», РЛС общего обзора, ЗРК «Редут» с вертикальными пусковыми установками (ВПУ) для зенитных управляемых ракет среднего и ближнего радиуса действия. В комплекс системы ПВО войдут также системы единого управления, средства РЭБ, артиллерийские установки А-192 и зенитно-артиллерийский комплекс «Палаш», все элементы должны работать и управляться в едином контуре ПВО, обеспечивая круговую противовоздушную оборону корабля от самолетов и низколетящих ракет.
            Максим! Какое тут море? Сутками надо этих "спецов" заставлять работать и довести до ума. Да спрашивать по "взрослому" давно уже пора, с Рогозина начинать! hi
            kapitan92
            1. Джедай Сегодня, 16:19
              Цитата: kapitan92
              Какое тут море? Сутками надо этих "спецов" заставлять работать и довести до ума. Да спрашивать по "взрослому" давно уже пора, с Рогозина начинать!

              Всецело согласен, но вряд ли мы это увидим в обозримом будущем. Потому и интересует меня момент ВРИО "Полимент-Редут".
              Джедай
            2. Дирижер Сегодня, 16:28
              Рогозин причем? Точнее как руководитель то должен держать руку на пульсу , но не более.
              Дирижер
            3. Evgeniy667b Сегодня, 17:25
              И вот после такого положение в разработках и на производстве (тоже свои тараканы) как еще язык у кого-то поворачивается заявлять о продажах на сторону. Мы себя обеспечить не можем, да и сможем-ли вообще? А допустим теперь появляется левый по сути экспортный заказ (фактически шабашка). Снимаются все наличные кадры и направляются туда. Все, что по ГОЗу летит в Опу. Такая практика существует на УВЗ, ну а ОСК что лучше, что-ли? А может у нас все "жертвы ЕГЭ" на заводы ломанулись? Кто работает-то???
              Evgeniy667b
    2. Лексус Сегодня, 15:42
      У семи нянек дитя без глазу

      Всегда с упоением смотрю, когда на закладках пиарятся чиновники, притом к событию никоим боком не относящиеся... А факты потом сиротливо шёпотом озвучиваются.
      Лексус
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:58
    Что то намудрили с этим редутом, сколько времени не могут до ума довести! За это время можно было с нуля вместо редута другой комплекс заново создать!
    Геркулесыч
    1. Topotun Сегодня, 14:59
      Вряд ли, любой по настоящему НОВЙ комплекс потребует доводки. А новый корабль с недоведенным ПВО - как то не правильно.
      Topotun
    2. 210окв Сегодня, 15:00
      Доведут до ума это несомненно.Просто надо было дождаться факта,а потом выражать надежду..Это относится к сенатору..
      Цитата: Геркулесыч
      Что то намудрили с этим редутом, сколько времени не могут до ума довести! За это время можно было с нуля вместо редута другой комплекс заново создать!
      210окв
    3. Burbon Сегодня, 15:09
      Цитата: Геркулесыч
      За это время можно было с нуля вместо редута другой комплекс заново создать!

      нет...нельзя......знаю что умных кадров в алмаз-антее уже нет...старые ушли, молодые не пришли...в этом проблема....а модифить с300 -до с-400 с трудом могут...там дальнобойная ракета когда научилась летать без проблем? кто подскажет?
      Burbon
      1. PSih2097 Сегодня, 16:01
        Цитата: Burbon
        там дальнобойная ракета когда научилась летать без проблем? кто подскажет?

        Летать то она умела и раньше, проблема была в попадании в цель.
        PSih2097
        1. Burbon Сегодня, 16:10
          Цитата: PSih2097
          умела и раньше, проблема была в попадании в цель.

          да? а какая разница? belay
          Burbon
    4. Kurare Сегодня, 15:54
      Цитата: Геркулесыч
      Что то намудрили с этим редутом, сколько времени не могут до ума довести! За это время можно было с нуля вместо редута другой комплекс заново создать!

      Проблема в том, что Полимент-Редут на Алмаз-Антей делали по остаточному принципу. Все силы бросили на доводку С-400 и на проработку С-500. А на флот рессурсов выделили просто мало, думали "и так сойдет". Ан-нет, не сошло.

      К тому же, плохие традиции со времен СССР и в Россию перешли. Совершенно новые технологии надо сперва устанавливать и доводить на тестовых платформах (кораблях), а уж после доводки устанавливать готовую систему на боевые единицы. А то гоняют Горшкова без толку, только рессурс боевого корабля сжигают.
      Kurare
  4. Alexey-74 Сегодня, 15:01
    Согласен. Конечно хочется побыстрей увидеть "Адмирала Горшкова" в составе ВМФ, но эта проблема с "Полимер-Редутом" никак не устраняется. Жаль конечно. Но уверен в 2018 году все будет нормально.
    Alexey-74
    1. баклан Сегодня, 15:22
      Правильней будет "Полимент-Редут" hi
      баклан
  5. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:01
    Плюс во всем этом только один - в последнее время проскакивали сведения о том, что С-350 "Витязь" выбрался из небытия и активно завершает ГОС. А Витязь - аналог Полимент, в гроб, закон, полторы тыщи икон, божью бабушку и загробное рыдание Редута (извините - вырвалось, об этой опупее без мата говорить сложно).
    С другой стороны - слышал, что там были проблемы именно морской версии (сложности с передачей ракеты от одного полотна ФАР к другой), тогда... тогда не знаю, может и не 2018-ый.
    Андрей из Челябинска
    1. Alexey RA Сегодня, 15:06
      Цитата: Андрей из Челябинска
      С другой стороны - слышал, что там были проблемы именно морской версии (сложности с передачей ракеты от одного полотна ФАР к другой),

      Шо, опять? belay
      Я об этой проблеме слышал ещё применительно с С-300Ф - якобы, именно из-за неё, вместо 4-х неподвижных полотен ФАР a-la "Тика", пришлось на 1164 и 1144 ставить "сиську" с сектором электронного сканирования 90 градусов и механическим доворотом всего АП для перехода в другой сектор.
      Alexey RA
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:29
        Цитата: Alexey RA
        Шо, опять?

        Совершенно точно слышал об этом применительно к Горшкову лет так 5 тому назад. Допилили или нет - знать не могу, не докладывают angry
        Андрей из Челябинска
    2. Burbon Сегодня, 15:11
      Цитата: Андрей из Челябинска
      то С-350 "Витязь" выбрался из небытия и активно завершает ГОС. А Витязь - аналог Полимент

      да очень хотелось бы верить, но сухопутный отличается от морского и не слабо((......проблема с умными кадрами есть....это факт...
      Burbon
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:31
        Цитата: Burbon
        да очень хотелось бы верить, но сухопутный отличается от морского и не слабо((..

        Абсолютно согласен. Но все же если это заработает хотя бы на суше... то уже можно ручаться, что рано или поздно (ну .. лет через 5? 7?) оно заработает и в море. До сих пор я жил со стойким ощущением что Полимент-Редут может вообще никогда не заработать
        Андрей из Челябинска
        1. Александр War Сегодня, 16:30
          https://sdelanounas.ru/blogs/101862/ Ремонт кораблей дальней морской и океанской зоны
          Александр War
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:36
            Простите, а это тут причем? Ссылка, кстати, никуда не ведет, статью с трудом нашел. Статья, кстати, безобразно-лживая.
            Андрей из Челябинска
            1. Александр War Сегодня, 16:40
              48Н6ДМК с активной радиолокационной головкой самонаведения и дальностью до 250 км Мне интересно что за ракета?
              Александр War
              1. san4es Сегодня, 16:54
                Цитата: Александр War
                48Н6ДМК с активной радиолокационной головкой самонаведения и дальностью до 250 км Мне интересно что за ракета?

                Тактико-технические параметры «Фортов» планируется поднять за счёт усовершенствования программно-математического алгоритма управления МРЛС 4Р48, включая увеличение пропускной способности и энергетического потенциала ПФАР, а также за счёт введения в боекомплект комплекса не только зенитных ракет 5В55РМ, 48Н6Е/Е2, но и совершенно новых дальнобойных ЗУР 48Н6ДМК с активной радиолокационной ГСН

                https://topwar.ru/86252-obnovlennyy-admiral-nahim
                ov-kogda-ogayo-i-zumvalty-ne-strashny.html
                san4es
                1. Александр War Сегодня, 16:56
                  48Н6ДМК с активной радиолокационной ГСН ,я так понимаю это аналог сухопутной 48Н6Е3 но с активной радиолокационной ГСН ?
                  Александр War
      2. Александр War Сегодня, 16:26
        Уже построили -бы Фрегаты пр 22356 со "Штилем" am
        Александр War
    3. PSih2097 Сегодня, 16:17
      Цитата: Андрей из Челябинска
      А Витязь - аналог Полимент

      А если учесть, что полимент и штиль имеют практически одинаковые ТТХ и при этом штиль допилен, на кой городить эти пляски с редутом над которым еще работать и работать.
      PSih2097
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:37
        Цитата: PSih2097
        А если учесть, что полимент и штиль имеют практически одинаковые ТТХ

        Ну, я бы так не сказал бы. В теории Полимент много лучше
        Андрей из Челябинска
    4. Александр War Сегодня, 16:25
      48Н6ДМК с активной радиолокационной головкой самонаведения и дальностью до 250 км.Что за ракета кто в курсе?С-400Ф?
      Александр War
    5. alexmach Сегодня, 17:25
      С другой стороны - слышал, что там были проблемы именно морской версии (сложности с передачей ракеты от одного полотна ФАР к другой), тогда... тогда не знаю, может и не 2018-ый.

      Ну и кроме того морские условия - качка там, туманы, влажность воздуха.
      Кроме того в наземной системе если что можно сравнительно просто скажем увеличить размеры радара, или добавить что-то вспомогательное.
      alexmach
  6. Romario_Argo Сегодня, 15:02
    ну чё тут написать......?! - одними Бастионами на Курилах от Японцев не отобьёшься....
    Romario_Argo
  7. ul_vitalii Сегодня, 15:04
    Пусть доводят до ума, мы подождем!
    ul_vitalii
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:11
    Ужасно, что такая засада оказалась с ПВО. А с другой стороны - фрегат без ПВО - это мишень?
    Горный стрелок
  9. perepilka Сегодня, 15:13
    чё хотели то, как обычно, гладко было на бумаге. Пока технологии отработают и выправят, как никак предсерийный в серии
    ( Ухожу, напевая)
    Ямщик, не гони лошадей, what
    perepilka
  10. Миханище Сегодня, 15:25
    И правильно!!! Ну сдадут в январе - зато с полным вооружением, чтобы всё работало тютелька в тютельку! Главное, что пекут как пирожки корабли.
    Миханище
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:39
      Как пирожки??( Мы не в Советском Союзе, часом??? Это тогда корабли строили,со скоростью нереста рыбы. Сейчас рейдовый буксир или МРК,спускают на воду,с пафосом авианосца(( Про корабли 1ранга(кроме АПЛ) ,молчу,ибо ни один не заложен
      Сибирский цирюльник
      1. Миханище Сегодня, 15:45
        Ну и что, что рейдовый буксир!!!
        Кроме того, вам не всё говорят, мы не всё знаем...
        Миханище
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:34
    Про то же, в соседней ветке((
    Впечатление, что им платят,за количество обещаний (
    Сибирский цирюльник
    1. Миханище Сегодня, 15:38
      Неправда. Су-57 приняли? Приняли! Армату приняли - приняли! Десантный Александр Грей приняли - приняли! Не всегда только обещания.
      Миханище
      1. next322 Сегодня, 16:00
        а что есть Александр Грей?и кто и когда его принял?слышал бдк иван грен,но его никто еще не принял с 2004 года
        next322
      2. Sam_gosling Сегодня, 16:00
        Вспомнил видео с испытаний. Десантный корабль герой Александра Грей принимает одновременно в свои десантные отсеки сразу несколько крупногабаритных плавсредств. Учитесь понадусеровые соподшконники!
        Sam_gosling
  12. san4es Сегодня, 16:38
    Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году,

    Новые фрегаты с усиленным вооружением создадут на базе кораблей проекта 22350

    san4es
    1. Александр War Сегодня, 16:53
      Тезка за видео спасибо! hi Новые фрегаты what Тут для пр 22350 ГТА "НПО «Сатурн» еще не сделал,я еще не говорю про ЗРК "Полимент-Редут" А про новый фрегат я пока помолчу ,то что там будет увеличено вооружение это да само собой
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 16:58
        Цитата: Александр War
        .... А про новый фрегат я пока помолчу
        wink
        san4es
        1. Александр War Сегодня, 17:00
          Ждем его к 2025
          Александр War
  13. kos 75 Сегодня, 16:59
    пока полимент допилят горшкова списывать пора будет
    kos 75
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