ОСК: Фрегат "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году

Испытания нового ракетного вооружения фрегата продолжаются. Поэтому корабль не будет в этом году передан флоту. Надеемся, что это состоится в 2018 году

У кораблестроителей вопросов к головному кораблю нет, но "у флота есть вопросы к новому ракетному оружию, которое производит холдинг "Алмаз Антей"