Десантный корабль «Иван Грен» будет передан флоту до конца года
Головной десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» будет передан ВМФ России до конца 2017 года, передает РИА Новости сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
В проекте реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
Он отметил, что корабль «прошел все испытания, в том числе последние, связанные с электромагнитными полями».
«БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года», – напоминает агентство.
Программа госиспытаний началась 30 ноября.
По заказу Минобороны, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – БДК «Петр Моргунов», который должен войти в состав флота в 2018 году.
БДК проекта 11711 предназначен для перевозки и высадки десанта (до 300 человек), перевозки техники и оборудования. Корабль способен перевозить 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащен транспортно-десантным вертолетом.
В проекте реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
В этом году мы передадим флоту головной десантный корабль "Иван Грен",сказал Рахманов.
Он отметил, что корабль «прошел все испытания, в том числе последние, связанные с электромагнитными полями».
«БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года», – напоминает агентство.
Программа госиспытаний началась 30 ноября.
По заказу Минобороны, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – БДК «Петр Моргунов», который должен войти в состав флота в 2018 году.
БДК проекта 11711 предназначен для перевозки и высадки десанта (до 300 человек), перевозки техники и оборудования. Корабль способен перевозить 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащен транспортно-десантным вертолетом.
Использованы фотографии: oaoosk.ru
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