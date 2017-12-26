19:27 26 декабря

Десантный корабль «Иван Грен» будет передан флоту до конца года

Головной десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» будет передан ВМФ России до конца 2017 года, передает РИА Новости сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.



В проекте реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.


В этом году мы передадим флоту головной десантный корабль "Иван Грен",
сказал Рахманов.

Он отметил, что корабль «прошел все испытания, в том числе последние, связанные с электромагнитными полями».

«БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года», – напоминает агентство.

Программа госиспытаний началась 30 ноября.

По заказу Минобороны, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – БДК «Петр Моргунов», который должен войти в состав флота в 2018 году.

БДК проекта 11711 предназначен для перевозки и высадки десанта (до 300 человек), перевозки техники и оборудования. Корабль способен перевозить 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащен транспортно-десантным вертолетом.

Использованы фотографии: oaoosk.ru
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Комментарии 27

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:44
    Свежо предание ,но верится с трудом. А вдруг там ещё что-нибудь переделать захотят или новое придумают?
    Sergey53
    1. Chertt Сегодня, 14:02
      Поздравляю господа, выдыхаем... winked
      Chertt
    2. 79807420129 Сегодня, 14:57
      Головной десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» будет передан ВМФ России до конца 2017 года,

      Сегодня 26 декабрь 2017 года,московское время 14 часов 57 минут,будем считать часы?Никак допилили.
      79807420129
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:16
      Цитата: Sergey53
      А вдруг там ещё что-нибудь переделать захотят или новое придумают?

      Весел по бортам не хватает. Ледоколы строим очень быстро,а этот анахронизм все никак не достроим.
      НЕКСУС
  2. Laksamana Besar Сегодня, 13:46
    До конца года осталось пять дней, где БДК? smile
    Laksamana Besar
  3. Magic Archer Сегодня, 13:46
    С закладки до сдачи флоту прошло почти 14 лет...Такими темпами флот не перевооружишь
    Magic Archer
  4. DEZINTO Сегодня, 13:51
    "В час по чайной ложке".

    Я честно говоря не понимаю почему такие темпы? Это что? Как можно строить корабль, относительно не большой 14 м...ть его лет? Кааак? таак? Они что под валерьянкой его клепали? Или всё таки установки сверху? Или не хватает деталей, но блин четырнадцать лет! это постараться нужно!

    Если пессимистично смотреть то когда всё начнётся то - ух ты! случится откровение о том что бардак, развал, и беспорядок....как уже бывало....увы request
    DEZINTO
    1. Burbon Сегодня, 16:39
      Цитата: DEZINTO
      Я честно говоря не понимаю почему такие темпы?

      то финансирование останавливали, то военные меняли условия.....
      Burbon
    2. faiver Сегодня, 17:18
      ну это же не служебный автомобиль для скажем премьер-министра, поэтому можно и потерпеть laughing
      у них только на себя любимых всегда есть бюджетные деньги...
      faiver
  5. Egorovich Сегодня, 13:51
    Неужели в этом году закончатся мытарства "Ивана Грена"!? Даже не верится.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 14:03
      Не будем бежать впереди паровоза - 5 дней ещё. Если, конечно, кто-нибудь многомудрый не придумает приёмку "задним числом".
      Джедай
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:51
    Нужно было назвать его '"Сердюков "-за пару лет бы и построили -а потом когда прошел приемку, переименовать!
    Геркулесыч
    1. Sergey53 Сегодня, 14:17
      Лучше уж забыть эту фамилию навсегда.А -то появляются статьи что в Сирии мы победили благодаря стараниям выше названного Сердюкова и кстати Макарова.
      Sergey53
      1. allaykbar Сегодня, 14:26
        Лучше уж забыть эту фамилию навсегда.А -то появляются статьи что в Сирии мы победили благодаря стараниям выше названного Сердюкова и кстати Макарова.


        Печалитесь что нет статей о Ваших усилиях? А может вы знаете то, что не знают писатели?

        Не допускаете мысли, что вы знаете только то, что написали Вам СМИ? Или мысли о том, что какой нибудь из подполковников, который громит в статье Сердюкова озираясь по сторонам на пару километров, знает не бОльше чем вы?

        Государство дало команду фас на Сердюкова в СМИ - и это же государство прикрывало его после того, как подписаны все контракты и улажены вопросы военного довольствия. Запад с их оналитегами думал везде воровство - ведь он вместе с вами читал те же статьи отставных военных, писателей и прочих.

        А потом в Крыму оказалось 10 000 прекрасно экипированных, мотивированных и вежливых военнослужащих, о которых в период 2-ой компании или той же 08.08.08 никто и мечтать не мог?

        Или у вас как в сказке - все по взмахам волшебной палочки случается?

        С армией была проведена колоссальная работа как и с ВПК. И только тот, кто не видел армию образца 94-2005 года, может думать что Сердюков что-то там развалил.
        allaykbar
        1. Sergey53 Сегодня, 15:48
          Чубайс тоже провёл колоссальную работу. Из его созиданий что-то ничего и нигде не видно.РАЗВАЛ НАЛИЦО. На "без моих усилий" ловить не надо. Писатели знают то сколько и кто им заплатит за ту или эту статью. Про АК-12 таких полно и наглядно видно кто заказчик.Может что-то не знаю, Что-то допускаю,но глядя на всё мало верю в высказанное вами его предназначение. Ничего не говорит в его пользу кроме его тестя,серого кардинала, отмазавшего его самого и его подружку.
          Sergey53
        2. Sergey53 Сегодня, 16:06
          Вы надеюсь не думаете что Чубайс и К тоже проводили свою конспирологию с развалом промышленности для скрытия её подъёма?
          Sergey53
  7. q75agent Сегодня, 14:22
    Читал его собираются на СФ отправить , странно много статей было про "сирийский экспресс " , что БДК на ЧФ уже старые , ему бы в теплой водичке походить , а так будет у причала на севере ржаветь what
    q75agent
    1. next322 Сегодня, 15:22
      Цитата: q75agent
      Читал его собираются на СФ отправить , странно много статей было про "сирийский экспресс " , что БДК на ЧФ уже старые , ему бы в теплой водичке походить , а так будет у причала на севере ржаветь what

      а что мешает этому бдк отправиться через месяц в сирию?? laughing ни че го!какая разница где он приписан?бдк сф отраковский сейчас работает в экспрессе
      next322
    2. OQtagooi Сегодня, 17:23
      А наши арктические базы кто снабжать будет? Сейчас там то-же самое старьё, что и на ЧФ плавает. Хоть один нормальный транспорт появится.
      OQtagooi
  8. Bradypodidae Сегодня, 15:28
    И во сколько обошлось/обойдется России строительство и ввод в строй этого пепелаца? Это даже не УДК. Проще было в Китае купить парочку 71 проекта.По деньгам раза в 2 дешевле,по времени раз в 5 и возможностей у этих кораблей несоизмеримо больше.
    Bradypodidae
    1. allaykbar Сегодня, 15:29
      а работа верфям? людям? дешевле многое покупать на западе. Но свою промышленность надо кормить. Иначе будет армагедец
      allaykbar
      1. Bradypodidae Сегодня, 15:32
        Заложили в 2004,спустили на воду в 2012.Они там на верьфях что,работали по часу в день 2 дня в неделю?
        Bradypodidae
        1. Игорь В Сегодня, 18:51
          Да, так и работали. Вы как будто с Луны свалились, всё это уже сотню раз обсуждалось. А Янтарю медаль надо дать за то, что сохранили и достроили этот многострадальный корабль, не потеряли нить работ, не дали сгнить. Не думаю, что все эти усилия оплачивались.
          Игорь В
  9. q75agent Сегодня, 15:32
    Цитата: next322
    а что мешает этому бдк отправиться через месяц в сирию?? ни че го!какая разница где он приписан?бдк сф отраковский сейчас работает в экспрессе

    вам может и ни какой , а экипажу есть wink я сам служил в Заполярье , что там за климат знаю , как вспомнишь ббббррр - не хочу туда больше
    q75agent
    1. next322 Сегодня, 19:20
      Цитата: q75agent
      Цитата: next322
      а что мешает этому бдк отправиться через месяц в сирию?? ни че го!какая разница где он приписан?бдк сф отраковский сейчас работает в экспрессе

      вам может и ни какой , а экипажу есть wink я сам служил в Заполярье , что там за климат знаю , как вспомнишь ббббррр - не хочу туда больше

      я служил в Арктике, ваше заполярье это Египет в сравнении, и ничего........а экипаж должен выполнять приказ .....
      next322
  10. san4es Сегодня, 15:37
    В проекте реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.


    san4es
  11. Ураган70 Сегодня, 17:11
    Пять дней! Обратный отсчёт!!!
    Ураган70
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