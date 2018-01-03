Водолазы ВМФ начали подготовку к погружению на глубины более 400 метров
Водолазы аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота России приступили к глубоководным тренировкам, в ходе которых будут погружаться на глубины более 400 метров, сообщает пресс-служба ВМФ РФ.
Сообщается, что «на первом этапе подготовка будет проходить в г. Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий; второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ».
Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием Глубоководного водолазного комплекса (ГВК).
В пресс-службе отметили, что «погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт"».
Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.
Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров,говорится в релизе.
Сообщается, что «на первом этапе подготовка будет проходить в г. Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий; второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ».
Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием Глубоководного водолазного комплекса (ГВК).
В пресс-службе отметили, что «погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт"».
Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.
Использованы фотографии: пресс-служба ВМФ
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