00:24 04 января

Водолазы ВМФ начали подготовку к погружению на глубины более 400 метров

Водолазы аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота России приступили к глубоководным тренировкам, в ходе которых будут погружаться на глубины более 400 метров, сообщает пресс-служба ВМФ РФ.



Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров,
говорится в релизе.


Сообщается, что «на первом этапе подготовка будет проходить в г. Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий; второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ».

Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием Глубоководного водолазного комплекса (ГВК).

В пресс-службе отметили, что «погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт"».

Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 метров.

Использованы фотографии: пресс-служба ВМФ
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Комментарии 47

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  1. Egorovich Вчера, 11:20
    Да. своего рода космос под водой. Всегда испытываю глубокое уважение к таким людям.
    Egorovich
    1. Бивень Вчера, 11:31
      Цитата: Egorovich
      Да. своего рода космос под водой. Всегда испытываю глубокое уважение к таким людям.

      Океан не изучен! Тут одно или в космос или на глубину..(а лучше и там и там..)))
      Бивень
  2. Комментарий был удален.
    1. san4es Вчера, 11:54
      Сообщается, что «на первом этапе подготовка будет проходить в г. Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий; второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ».

      san4es
      1. Masya Masya Вчера, 12:01
        вот жешь накаркала...
        где семь, там и восемь...
        feel спасибо за ролики... good love
        Masya Masya
        1. водяной Вчера, 14:19
          ЦИТАТА: "Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров,
          говорится в релизе." - Увы, к сожалению, так в последние годы лишь говорится. Принудить НИИ "СиПТ" к проведению глубоководных спусков - задача очень тяжело решаемая. Вместе с тем, буду рад, если на этот раз сопротивление руководства будет сломлено и НИИ действительно начнет проводить глубоководные водолазные спуски на своих береговых глубоководных водолазных комплексах.
          Однако, что-то подсказывает мне, что этого не произойдет и Экспедиционный отряд отправится тренировать своих водолазов-глубоководников и водолазов-акванавтов на Черное море, из условий глубоководного водолазного комплекса судна - Спасателя подводных лодок проекта 527 "ЭПРОН".
          водяной
          1. Svarog51 Вчера, 15:24
            Владимир, приветствую Вас и поздравляю с Новым Годом. hi drinks
            Ваша тема, профильная. good А почему профильное НИИ от этой темы уклоняется? Это же их "хлеб", так сказать. Будут у них успехи в исследовании глубоководных погружений - будут и научные данные и наработки и новые идеи, ну а следом звания, должности, финансирование. Почему они сопротивляются?
            Svarog51
            1. водяной Вчера, 17:57
              Друг мой! На Востоке говорят: "Ишак постоявший в тени на солнкпеке работать не будет"!
              А Институт? - Ему тяжело, но он в передовиках! Строевая выправка личного состава прекрасная. Нормативы по физической подготовке выполняются. В служебных помещениях, шкафах, тумбочках - строгий уставной порядок. Бирки и предупреждающие надписи везде расклеены. А как иначе!? - Командир лично ежемесячно проверяет и не дай Бог, ежели что не так! Дежурство по части, дежурство по КПП несется на отлично. Режим допуска в часть отработан на столько, что ни одна инициативная научная разработка на территорию не проберется, какой бы новаторской она бы себя ни строила.

              А водолазные спуски, тем более глубоководные - это работы повышенной опасности! Они в строгие уставные рамки не вписываются. Да и усилий по обеспечению и организации проведения немалых требуют. Тут: "Как бы чего не вышло!?" - привалирует.
              От того, надо полагать и сопротивляются.
              Вообще-то, для Вооруженных Сил как то дико звучит - сопротивляются выполнению собственных обязанностей!? Но, пока так.
              водяной
              1. Svarog51 Вчера, 19:20
                Блин, Владимир, у меня уже руки чешутся взять в руки чего нибудь тяжёлое. Как можно руководить НИИ, которое изучает глубины мирового океана, и при этом сидеть в кабинете? request Это же, как рассуждать о космосе, и при этом запрещать полёты.
                Пора "ишака вывести из тени" и заставить опуститься на глубину.
                А Вы это более, чем хорошо знаете.
                Svarog51
                1. водяной Вчера, 21:00
                  Что-то я все о грустном. А между тем, глубоководное водолазное дело на Флоте продолжает продвигаться вперед и вглубь! И ни какие высокосидящие бездельники, ни какие околонаучные грантоеды помешать этому уже не в силах. А это означает не только повышение безопасности деятельности подводных лодок, это означает еще и самостоятельную эксплуатацию морских добычных комплексов на бескрайних шельфах нашей страны. И Вы знаете - это очень радует!
                  водяной
                  1. Svarog51 Вчера, 21:06
                    Вот, Владимир, истину глаголите.
                    И Вы знаете - это очень радует!

                    Без Вашей службы - Флоту - ну никак. Пора, звонок громкого боя уже прозвенел. Пора уже результаты докладывать, а не задумки озвучивать. soldier drinks
                    Svarog51
              2. domnich Сегодня, 00:14
                Цитата: водяной
                Тут: "Как бы чего не вышло!?" - превалирует.


                Это точно! Когда-то своих водолазов "довел" до глубины 60 метров (командовал ВМ-ом) втайне от руководства, чтобы не нервировать. А ведь просто выполнял свою работу, без всяких подвигов.
                domnich
          2. PiP Вчера, 23:36
            Кто там сейчас, ТЭТИС.... Да?
            PiP
  3. san4es Вчера, 11:37
    Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием Глубоководного водолазного комплекса (ГВК).
    soldier
    san4es
    1. Svarog51 Вчера, 15:31
      Саня, приветствую hi
      Красиво, но у меня лучше:
      good drinks
      Svarog51
      1. san4es Вчера, 15:45
        Цитата: Svarog51
        hi Красиво, но у меня лучше:
        :

        hi _Здорова Серёг.
        ...Если, при погружении, увидеть такое belay,- значит пора завязывать wink drinks
        san4es
        1. Svarog51 Вчера, 16:38
          Саня, покажи мне того - кто увидев такое, не съедет с катушек и завяжет? lol drinks
          Svarog51
  4. К-50 Вчера, 11:42
    Нда, не тривиальная задача. what
    Удачи и благополучного возвращения!!!!
    К-50
  5. Razvedka_Boem Вчера, 11:46
    А в каком водолазном костюме они будут? 400 м, это давление в 40 атмосфер.. Будут дышать жидкой смесью, как в фильме "Бездна"?..
    Razvedka_Boem
    1. sub307 Вчера, 11:55
      Да нет конечно.... "Дышать жидкой смесью" - это пока отдалённая перспектва. Будут отрабатывать, причём возобновлять т.к. в СССР этот метод уже работал, так называемый метод "насыщенного погружения. Это вот так: "метод водолазных или имитационных погружений на глубины до нескольких сот метров с полным насыщением организма водолаза (акванавта) индифферентными газами (гелием, азотом) в результате длительного многосуточного пребывания в камерах гипербарического водолазного комплекса в среде дыхательных газовых смесей под давлением, соответствующим глубине погружения. Многократные выходы в воду для выполнения заданных работ в водолазном снаряжении заканчиваются только одной многосуточной декомпрессией. При выполнении глубоководных работ "метод насыщенного погружения" значительно эффективнее метода обычных погружений с кратковременным пребыванием на грунте и длительной декомпрессией после каждого спуска. Применение метода насыщенного погружения позволяет также намного увеличить возможные глубины использования труда водолазов."
      sub307
      1. Yarik Вчера, 12:34
        азотом

        Хм, а кессонная не от азота ли? wink
        Yarik
        1. Spez Вчера, 16:57
          Не только. От газа вообще не зависит. Из-за резкого снижения давления при подъёме на поверхность, газы, растворённые в крови, "вскипают". Почти как в открываемой бутылке газировки. Образующиеся пузырьки создают пробки в сосудах, и повреждают их.
          Spez
      2. avt Вчера, 15:39
        Цитата: sub307
        т.к. в СССР этот метод уже работал,

        Так , на память - Героя СССР получили за эксперимент в барокамере кажется - 500 ( пятьсот) метров .
        avt
    2. К-50 Вчера, 14:18
      Цитата: Razvedka_Boem
      А в каком водолазном костюме они будут?

      Что-то типа жёсткого костюма. Примерно как в советском фильме "Тайна трёх океанов".
      Будут дышать жидкой смесью,

      Там гелевая смесь идёт с минимумом кислорода, так как тот на большой глубине при давлении оказывает сильноопьянеющее действие. Азота минимум тоже , так как подъём будет очень долгий из-за декомпрессии. Азот в крови как в газировке пузырится будет при подъёме.
      К-50
      1. Spez Вчера, 17:11
        практически любые газы будут пузыриться при декомпрессии. Некоторые меньше, некоторые больше, раньше-позже, и т.д. По большому счёту, дыхательные смеси имеют состав почти такой же, как и воздух. но газы смешаны в других пропорциях, чтобы компенсировать разного рода эффекты воздействия на организм во время погружения. В том числе, и в целях сокращения по времени декомпрессионных мероприятий после погружения.
        Spez
        1. К-50 Вчера, 17:18
          Цитата: Spez
          По большому счёту, дыхательные смеси имеют состав почти такой же, как и воздух. но газы смешаны в других пропорциях,

          Не согласен. В воздухе нет гелия, а он основа для дыхательных смесей на больших глубинах. hi
          К-50
          1. Spez Вчера, 17:35
            есть, но в гомеопатических дозах. И да, он основа смесей, так как его легче вдыхать из-за меньшей плотности, и ко всему, он выступает компенсатором азота. Совсем без азота и кислорода дышать как-то не очень...
            Spez
  6. Dzafdet Вчера, 11:51
    Цитата: Razvedka_Boem
    А в каком водолазном костюме они будут? 400 м, это давление в 40 атмосфер.. Будут дышать жидкой смесью, как в фильме "Бездна"?..

    Собачку Рогозину не просто так показывали..Для размещения Скифа и Статуса-6 надо иметь опыт и оборудование. Вот всё это и отрабатывается...Всех матрасников с Новым годом! drinks
    Dzafdet
  7. Berkut154 Вчера, 11:52
    Все новое, это хорошо забытое старое . Было уже и даже покруче!:
    http://m.mywebs.su/blog/people/2610/
    Berkut154
  8. tchoni Вчера, 11:58
    Я по своей наивности, думал, что для человека метров 120-150 предел... Очень интересная технология
    tchoni
  9. Yoshi Вчера, 11:59
    40 НИИ рулит, ТОФ делает!
    Yoshi
  10. коноправ Вчера, 12:03
    Всё ясно - начата подготовка к освоению нефтяных месторождений в северных наших морях. Жалко моря , загадят нефтью. И тюлени и нерпы и медведи, что- то с ними будет.... Боги умышленно спрятали Даарию в Ночь Сварога под водами Ледовитого океана, от дураков и сумасшедших, что б не лезли грязными лапами. Всё равно лезут.
    коноправ
    1. Berkut154 Вчера, 12:07
      Вы знаете что белый медведь сейчас живет лучше чем никогда? Что экология в Арктике на первом месте стоит? Что военные сделали для очищения Арктики за последнее время гораздо больше чем за все послевоенное время в СССР?
      Berkut154
      1. коноправ Вчера, 12:09
        Нет не знаю. Расскажите...Кто на ком стоит?
        коноправ
        1. Svarog51 Вчера, 15:10
          Боги умышленно спрятали Даарию в Ночь Сварога под водами Ледовитого океана

          Я программой погружений ознакомился и дал "добро". wink hi
          Svarog51
        2. Berkut154 Вчера, 17:06
          Вот докладываю: весь Севморпуть теперь в ведении Росатома. В Росатоме своя политика экологии Крайнего Севера, все идет со времен образования СевРао. Знакома такая организация? Без заключения экологической экспертизы ни один проект не пройдет. Для примера у меня товарищ уже два года перед прокуратурой отписывается за застреленного медаедя белого, который агресивно себя вел по отношению к людям. Теперь даже мыслей таких ни у кого нет . Только Камаз или Урал с мощным сигналом ну на крайний случай ракетница.
          Berkut154
          1. Svarog51 Вчера, 19:43
            Владимир hi А пусть друг потребует родственников того медведя в суд вызвать и опросить. Ну надо же с разумом дружить. Если зверь угрожает жизни людей - он подлежит уничтожению. Под термином "зверь" прошу считать и двуногих, потерявших разум.
            Удачи Вашему другу и Вас с капитаном. soldier drinks
            Svarog51
            1. Berkut154 Вчера, 20:22
              Спасибо! Но как известно давно есть инструкция по взаимодействию с белым медведем. И как то справлялись все время))) сейчас его популяция растет)
              Berkut154
              1. Svarog51 Вчера, 20:34
                Но как известно давно есть инструкция по взаимодействию с белым медведем

                Чё? Правда, что ли? Если не затруднит,можно ознакомиться? В ЗАГСЕ мне тоже сказали, что есть инструкция, но в руки не дали. Я теперь при необходимости, могу написать инструкцию по взаимодействию со змеями. Популяцию змей я слегка увеличил - дочка есть. Сразу оговорюсь - я тоже змей.
                ЗЫ 65 и 89-ый годы змеи. wink drinks
                Svarog51
                1. Berkut154 Вчера, 22:33
                  Называется Памятка по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем при осуществлении деятельности подразделений МО РФ в Арктической зоне РФ. Погуглите))) drinks
                  Berkut154
                  1. Svarog51 Вчера, 22:45
                    Поздняк мне уже метаться, я и так всякого за службу начитался. Не-е, ну если предотвратить надо, то буду, куда ж я денусь. Ща погуглю, как до Арктической зоны добраться, потом инструкцию - и вперёд, медведей оборонять. lol drinks
                    Я мишков белых очень уважаю. Красивые и отважные они. Я бы на их месте к пьяным полярникам на глаза бы не полез. laughing
                    Svarog51
  11. svp67 Вчера, 12:28
    Водолазы ВМФ начали подготовку к погружению на глубины более 400 метров
    Ребята - ГЕРОИ. Настоящие ПЕРВОПРОХОДЦЫ. Удачи Вам и возвращайтесь ЖИВЫМИ
    svp67
  12. лысова Вчера, 12:36
    Здорово!!! до чего я отстал. Максимальная моя глубина 50-т метров да и на такой себя не очень чувствуешь ( кислородный наркоз ) азота не было.
    лысова
  13. Алексей Соболев Вчера, 13:56
    Где только в Заливе найти глубину 400 метров... Непонятно.. Там максималка 120 метров. Или погружаться куда-то в другое место поедут?
    Алексей Соболев
    1. DEZINTO Вчера, 16:29
      Интересная работа, я в детстве очень любил нырять, как-то нырнул метров на 10, на одном дыхании, просто захотел до дна дотронутся, уже за всеми буйками, и далеко от купающихся, доплыл на матрасе, и нырнул, было классно, но потом заболел и теперь больше 6-метров не могу, очень болят пазухи в черепе.

      А вот это ващще сильно:
      На одном вдохе на сто метров туда и обратно!, всегда поражался этими людьми-дельфинами.....

      DEZINTO
      1. Авиатор_ Вчера, 20:53
        У фридайверов рекорд за 100 метров уже давно, даже у женщин 101 м по-моему. Наша фридайверша установила лет 5 назад, фамилию забыл. А пару лет назад она пропала без вести после погружения без страховки в одиночку под Ибицей (Средиземное море).
        Авиатор_
    2. Spez Вчера, 17:14
      читать внимательно и до конца. И комментариями не пренебрегать ;-)
      Spez
  14. domnich Сегодня, 00:03
    Цитата: sub307
    в СССР этот метод уже работал, так называемый метод "насыщенного погружения


    Цитата: Berkut154
    Все новое, это хорошо забытое старое


    Еще в 1968 году в г. Ломоносов Ленинградской области проводились работы по теме «Океан». Эта тема была связана с длительным пребыванием водолазов под водой на глубинах до 300 метров. Эксперименты проводились в огромной камере с водным бассейном, в котором водолазы работали по 8 часов в день. В жилом отсеке водолазы отдыхали и проходили физиологические обследования. Много необычного было выявлено в ходе этих работ. Например, зона температурного комфорта находится не при 18-21ºС, как в земных условиях, а значительно выше. При этом диапазон комфортной температуры очень узкий и не превышает 1,0-1,5ºС. Иными словами: при 29ºС очень холодно, а при 31ºС очень жарко. На 70-метровой глубине водолазы дышали газовой смесью, состоящей на 87,0 — 87,4% из гелия, 2,6 — 3,0% из кислорода и 1,0% азота. На других глубинах — другие смеси, но парциальное давление кислорода всегда было 0,23 — 0,24 атмосферы, то есть близкое к нормальному. (Из воспоминаний отца, врача-спецфизиолога)
    domnich
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