ВМС Италии заказали для строящегося УДК четыре десантных катера
Итальянская судостроительная компания Cantiere Navale Vittoria приступила к выполнению контракта на постройку для ВМС Италии четырех десантных катеров нового проекта LC23, предназначенных для строящегося итальянского универсального десантного корабля (УДК), сообщает bmpd.
В настоящее время ведется строительство головного катера, который должен быть сдан к концу текущего года. Сдача всех четырех единиц должна быть осуществлена к 2021 году.
Сообщается, что строящийся УДК (предполагаемое название Trieste или Thaon di Revel) должен войти в состав флота в 2022 году. Он будет способен нести в доковой камере размерами 55 на 15 метров четыре катера проекта LC23 или один катер на воздушной подушке американского типа LCAC.
«Проект LC23 разработан самой Cantiere Navale Vittoria и представляет собой десантный катер традиционной "плашкоутной" архитектуры, но с возможностью сквозного проезда техники и выгрузки ее с носа или кормы. Корпус стальной. Небольшая алюминиевая надстройка, имеющая бронирование, смещена к правому борту», – говорится в материале.
Катер имеет полное водоизмещение 110 тонн и максимальную полезную нагрузку 70 тонн. Его длина – 23,3 м и ширина – 6,6 м. Энергетическая установка – два дизельных двигателя MAN D2862 LE 453 мощностью по 1213 КВт с редукторами ZF3055. Максимальная скорость порожнего катера – 22 узла, с нагрузкой 30 т – 16 уз, полностью загруженного – 13,5 уз. Дальность плавания (полностью загруженного) – 200 миль. Экипаж четыре человека.
Согласно информации, «катер способен принимать один основной танк Ariete, или одну бронированную машину Centauro или Freccia, или два плавающих бронетранспортера AAV, или две 155-мм самоходные гаубицы М109А2, или пять легких бронированных машин LMV Lince». Вместо техники возможна перевозка до 300 человек.
В настоящее время ведется строительство головного катера, который должен быть сдан к концу текущего года. Сдача всех четырех единиц должна быть осуществлена к 2021 году.
Сообщается, что строящийся УДК (предполагаемое название Trieste или Thaon di Revel) должен войти в состав флота в 2022 году. Он будет способен нести в доковой камере размерами 55 на 15 метров четыре катера проекта LC23 или один катер на воздушной подушке американского типа LCAC.
«Проект LC23 разработан самой Cantiere Navale Vittoria и представляет собой десантный катер традиционной "плашкоутной" архитектуры, но с возможностью сквозного проезда техники и выгрузки ее с носа или кормы. Корпус стальной. Небольшая алюминиевая надстройка, имеющая бронирование, смещена к правому борту», – говорится в материале.
Катер имеет полное водоизмещение 110 тонн и максимальную полезную нагрузку 70 тонн. Его длина – 23,3 м и ширина – 6,6 м. Энергетическая установка – два дизельных двигателя MAN D2862 LE 453 мощностью по 1213 КВт с редукторами ZF3055. Максимальная скорость порожнего катера – 22 узла, с нагрузкой 30 т – 16 уз, полностью загруженного – 13,5 уз. Дальность плавания (полностью загруженного) – 200 миль. Экипаж четыре человека.
Согласно информации, «катер способен принимать один основной танк Ariete, или одну бронированную машину Centauro или Freccia, или два плавающих бронетранспортера AAV, или две 155-мм самоходные гаубицы М109А2, или пять легких бронированных машин LMV Lince». Вместо техники возможна перевозка до 300 человек.
Использованы фотографии: Cantiere Navale Vittoria
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