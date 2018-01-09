16:01 09 января

ВМС Италии заказали для строящегося УДК четыре десантных катера

Итальянская судостроительная компания Cantiere Navale Vittoria приступила к выполнению контракта на постройку для ВМС Италии четырех десантных катеров нового проекта LC23, предназначенных для строящегося итальянского универсального десантного корабля (УДК), сообщает bmpd.

ВМС Италии заказали для строящегося УДК четыре десантных катера


В настоящее время ведется строительство головного катера, который должен быть сдан к концу текущего года. Сдача всех четырех единиц должна быть осуществлена к 2021 году.


Сообщается, что строящийся УДК (предполагаемое название Trieste или Thaon di Revel) должен войти в состав флота в 2022 году. Он будет способен нести в доковой камере размерами 55 на 15 метров четыре катера проекта LC23 или один катер на воздушной подушке американского типа LCAC.

«Проект LC23 разработан самой Cantiere Navale Vittoria и представляет собой десантный катер традиционной "плашкоутной" архитектуры, но с возможностью сквозного проезда техники и выгрузки ее с носа или кормы. Корпус стальной. Небольшая алюминиевая надстройка, имеющая бронирование, смещена к правому борту», – говорится в материале.

Катер имеет полное водоизмещение 110 тонн и максимальную полезную нагрузку 70 тонн. Его длина – 23,3 м и ширина – 6,6 м. Энергетическая установка – два дизельных двигателя MAN D2862 LE 453 мощностью по 1213 КВт с редукторами ZF3055. Максимальная скорость порожнего катера – 22 узла, с нагрузкой 30 т – 16 уз, полностью загруженного – 13,5 уз. Дальность плавания (полностью загруженного) – 200 миль. Экипаж четыре человека.

Согласно информации, «катер способен принимать один основной танк Ariete, или одну бронированную машину Centauro или Freccia, или два плавающих бронетранспортера AAV, или две 155-мм самоходные гаубицы М109А2, или пять легких бронированных машин LMV Lince». Вместо техники возможна перевозка до 300 человек.

Использованы фотографии: Cantiere Navale Vittoria
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