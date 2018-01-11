17:21 11 января

Российские тральщики оснастят отечественными морскими дронами

Российские тральщики вооружат противоминными дронами отечественной разработки. Комплекс «Диамант» позволяет морякам обезвреживать заграждения с безопасной дистанции без использования привычных тралов, сообщают Известия.



Сообщается, что «Диамант» стал заменой для французской безэкипажной системы, которую изначально планировалось установить на тральщики проекта 12700.


По данным газеты, ссылающейся на Главкомат ВМФ, испытания дрона уже завершены. Первый комплект вошел в состав противоминного оснащения тральщика «Александр Обухов» на Балтфлоте.

«Тральщик несет на борту два небольших беспилотных катера. По прибытии в заданный район их спускают на воду. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю эти аппараты "неинтересны" морским минам. Но сами катера с помощью бортовой гидроакустической станции, магнитометров и другого бортового оборудования легко обнаруживают мины», – говорится в материале.

В свою очередь катера оснащены компактными дистанционно управляемыми подводными аппаратами-саперами, внешне напоминающими небольшие короткие торпеды. Эти аппараты предназначены для уничтожения различных типов мин.

Катера могут работать на расстоянии до 10 км от тральщика, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 метров.

Раньше мины обезвреживали с помощью трала, который буксировался кораблем. Чтобы зацепить мину тралом, надо пройти непосредственно над ней. Это очень опасно, даже несмотря на пластиковые корпуса современных тральщиков и сложные системы размагничивания. Беспилотные "Диаманты" будут находить и уничтожать мины, не подвергая риску корабль и его экипаж,
рассказал военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

Он добавил, что все ведущие морские державы очень серьезно относятся к развитию противоминных сил.

Морские мины благодаря относительной дешевизне остаются очень востребованным и распространенным оружием. Эти изделия постоянно совершенствуются, даже получают зачатки искусственного интеллекта. При массовом применении они могут значительно затруднить действия даже самого мощного флота, особенно в прибрежной зоне. Чтобы этого не произошло, нужны современные тральщики,
отметил эксперт.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 20

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    ... своё - оно и есть своё, а французы пусть на своих "роботах" гоняют... bully
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:42
      Сообщается, что «Диамант» стал заменой для французской безэкипажной системы
      занятно....НАТОвские системы нигде не жмут ?
      андрей юрьевич
      1. роман66 Сегодня, 11:45
        отжимают, разве что
        роман66
      2. allaykbar Сегодня, 11:53
        так и заменили, чтоб не жало. Импортозамещение. Ранее планировали технику наты - потому что аналог был не готов.

        С этими санкциями все просто ускорили.
        allaykbar
  2. роман66 Сегодня, 11:46
    что за дурацкая привычка у военных моряков - минами сорить, нет чтоб по-честному - пулять друг в дружку из пушек!
    роман66
    1. Brylevsky Сегодня, 11:59
      Времена "рыцарских поединков", увы, навсегда ушли в прошлое. Морская мина, она дама подлая, но сравнительно дешевая и эффективная. А что ещё нужно для оружия? Дешевизна и эффективность...такова экономика войны. Математика войны.
      Brylevsky
    2. Piramidon Сегодня, 12:49
      Цитата: роман66
      что за дурацкая привычка у военных моряков - минами сорить, нет чтоб по-честному - пулять друг в дружку из пушек!

      А лучше с саблями на абордаж. good laughing
      Piramidon
      1. роман66 Сегодня, 12:52
        вот это точно! drinks good
        роман66
  3. tchoni Сегодня, 11:50
    Вот вечно нам так: без волшебного ПЕНДАЛЯ ничего не делаем. Забанили "мистральки" - стали свое мутить-лудить - проектики чертить , да всякий эрзац строить типа "Твана Грена". Так и с катерками - не дали французы - давайте своим закажем... Аж иной раз бесит...
    tchoni
    1. allaykbar Сегодня, 11:54
      Ну заказали. Теперь подождем. Сколько то лет. А так бы уже были в составе флота. И в Сирию бы возили грузы.

      России трудно все строить на своих мощностях. Не те они, что были про Союзе. Дешевле и быстрее было бы заказать. Но увы.

      allaykbar
      1. Chertt Сегодня, 12:30
        Цитата: allaykbar
        Ну заказали. Теперь подождем. Сколько то лет

        Правильно, купили бы Мистрали и сидели бы на попе ровно, в потолок плевали, а французики бы, как дураки, строили бы, верфи загружали, деньги на НИОКР зарабатывали...Нам это нафига ....А если серьезно вы украинец ? или просто не подумав сморозили ?
        Chertt
        1. allaykbar Сегодня, 14:57
          строили бы, верфи загружали


          у нас нет верфей, которые простаивают. Все забито гос.заказом и строим мало не потому что нет заказа, а потому что не успеваем делать быстрее

          Нам это нафига


          мы купили у турции сухогрузы. А так бы у нас была хорошая единица на флоте, на которой не только грузы можно таскать но и Катраны

          А если серьезно вы украинец ? или просто не подумав сморозили ?


          даже сейчас не испытываю к Вам негатива. Мне нравятся ваши посты. Я русский.

          Украинцев придумали враги моего государства. И флаг они же им придумали. И герб у них какой то стремный
          allaykbar
          1. Chertt Сегодня, 15:00
            allaykbar Все равно не согласен с вами wink
            Chertt
            1. allaykbar Сегодня, 15:03
              Но я могу согласится с Вашей. Кабы не обстоятельства, так бы и было.
              allaykbar
    2. Стирбьорн Сегодня, 11:57
      "Иван Грен" был спроектирован, задолго до "Мистраля" - это вообще, разные корабли
      Стирбьорн
  4. Стирбьорн Сегодня, 11:55
    По данным газеты, ссылающейся на Главкомат ВМФ, испытания дрона уже завершены. Первый комплект вошел в состав противоминного оснащения тральщика «Александр Обухов» на Балтфлоте.
    Насколько я знаю первые два тральщика будут оснащены французскими "инспекторами", потому что последние уже куплены и доставлены - куда их теперь денут? во Францию назад отправят?
    Стирбьорн
    1. роман66 Сегодня, 12:02
      ага, назад, в качестве "джихад-катеров"
      роман66
  5. Nimitz Сегодня, 12:17
    Вроде в СМИ указывалось, что Французские беспилотники "распухли" в размерах с момента контракта до воплощении в железе и не устраивали ВМФ, т.к не помещались в отведенное место палубного пространства.
    Как же наши размеры то меньше сделали ? Или в ущерб характеристикам.
    Nimitz
    1. sogdy Сегодня, 14:49
      Цитата: Nimitz
      Вроде

      Для ответа этого достаточно.
      sogdy
  6. ИванИванов Сегодня, 17:06
    Правильное и полезное дело, заодно посносить головы тем, кто придумал ставить натовское.
    ИванИванов
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