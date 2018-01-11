Российские тральщики оснастят отечественными морскими дронами

Раньше мины обезвреживали с помощью трала, который буксировался кораблем. Чтобы зацепить мину тралом, надо пройти непосредственно над ней. Это очень опасно, даже несмотря на пластиковые корпуса современных тральщиков и сложные системы размагничивания. Беспилотные "Диаманты" будут находить и уничтожать мины, не подвергая риску корабль и его экипаж,

Морские мины благодаря относительной дешевизне остаются очень востребованным и распространенным оружием. Эти изделия постоянно совершенствуются, даже получают зачатки искусственного интеллекта. При массовом применении они могут значительно затруднить действия даже самого мощного флота, особенно в прибрежной зоне. Чтобы этого не произошло, нужны современные тральщики,