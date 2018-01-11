Российские тральщики оснастят отечественными морскими дронами
Российские тральщики вооружат противоминными дронами отечественной разработки. Комплекс «Диамант» позволяет морякам обезвреживать заграждения с безопасной дистанции без использования привычных тралов, сообщают Известия.
Сообщается, что «Диамант» стал заменой для французской безэкипажной системы, которую изначально планировалось установить на тральщики проекта 12700.
По данным газеты, ссылающейся на Главкомат ВМФ, испытания дрона уже завершены. Первый комплект вошел в состав противоминного оснащения тральщика «Александр Обухов» на Балтфлоте.
«Тральщик несет на борту два небольших беспилотных катера. По прибытии в заданный район их спускают на воду. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю эти аппараты "неинтересны" морским минам. Но сами катера с помощью бортовой гидроакустической станции, магнитометров и другого бортового оборудования легко обнаруживают мины», – говорится в материале.
В свою очередь катера оснащены компактными дистанционно управляемыми подводными аппаратами-саперами, внешне напоминающими небольшие короткие торпеды. Эти аппараты предназначены для уничтожения различных типов мин.
Катера могут работать на расстоянии до 10 км от тральщика, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 метров.
Он добавил, что все ведущие морские державы очень серьезно относятся к развитию противоминных сил.
Сообщается, что «Диамант» стал заменой для французской безэкипажной системы, которую изначально планировалось установить на тральщики проекта 12700.
По данным газеты, ссылающейся на Главкомат ВМФ, испытания дрона уже завершены. Первый комплект вошел в состав противоминного оснащения тральщика «Александр Обухов» на Балтфлоте.
«Тральщик несет на борту два небольших беспилотных катера. По прибытии в заданный район их спускают на воду. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю эти аппараты "неинтересны" морским минам. Но сами катера с помощью бортовой гидроакустической станции, магнитометров и другого бортового оборудования легко обнаруживают мины», – говорится в материале.
В свою очередь катера оснащены компактными дистанционно управляемыми подводными аппаратами-саперами, внешне напоминающими небольшие короткие торпеды. Эти аппараты предназначены для уничтожения различных типов мин.
Катера могут работать на расстоянии до 10 км от тральщика, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 метров.
Раньше мины обезвреживали с помощью трала, который буксировался кораблем. Чтобы зацепить мину тралом, надо пройти непосредственно над ней. Это очень опасно, даже несмотря на пластиковые корпуса современных тральщиков и сложные системы размагничивания. Беспилотные "Диаманты" будут находить и уничтожать мины, не подвергая риску корабль и его экипаж,рассказал военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.
Он добавил, что все ведущие морские державы очень серьезно относятся к развитию противоминных сил.
Морские мины благодаря относительной дешевизне остаются очень востребованным и распространенным оружием. Эти изделия постоянно совершенствуются, даже получают зачатки искусственного интеллекта. При массовом применении они могут значительно затруднить действия даже самого мощного флота, особенно в прибрежной зоне. Чтобы этого не произошло, нужны современные тральщики,отметил эксперт.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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