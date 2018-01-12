17:54 12 января

На Черноморском флоте сформирован экипаж патрульного корабля «Василий Быков»

Экипаж строящегося головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков» полностью сформирован, сообщает пресс-служба Южного округа.

На Черноморском флоте сформирован экипаж патрульного корабля «Василий Быков»


В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Василий Быков",
говорится в релизе.


Сообщается, что команда корабля «укомплектована исключительно военнослужащими по контракту, которые успешно прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге».

«В настоящее время экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового корабля», – отметили в пресс-службе.

Головной патрульный корабль «Василий Быков» спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий «призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования». Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. Мар.Тира Сегодня, 08:29
    Гладенькой дорожки ему можно только пожелать,и долгих лет службы на благо России.
    Мар.Тира
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:20
      Главное что бы экипаж постареть не успел пока пройдут все гос . испытания и приемку . laughing
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 08:34
    Семь футов под килем.Так держать и дальше.
    Teberii
    1. marlin1203 Сегодня, 10:09
      Траулер с пушчонкой
      marlin1203
  3. Идущий Сегодня, 08:42
    Конструкция - при проектировании корабля впервые в России использован модульный принцип формирования конструкции (источник).

    Двигательная установка - главная энергетическая установка типа CODAG полной мощностью до 34000 л.с. (25000 кВт)

    Энергетика:
    - 4 дизель-генератора мощностью по 300 кВт
    - 1 аварийно-стояночный дизель-генератор мощностью ок. 100 кВт

    ТТХ корабля:
    Экипаж - до 80 чел

    Длина:
    - 94 м
    - 91 м (источник)
    Ширина:
    - 14 м
    - 14.2 м (источник)
    Осадка:
    - 3,4 м
    - 4.4 м (габаритная, источник)

    Водоизмещение стандартное
    - около 1300 т
    - не болеее 1700 т (источник)

    Скорость полного хода:
    - до 30 уз
    - не менее 27 уз (источник, при нормальном водоизмещении и состоянии моря до 3 баллов)
    Скорость патрульного хода - около 16 уз
    Дальность плавания патрульной скоростью - до 6 000 миль
    Автономность - 60 сут


    Вот , совсем не плохо.
    Идущий
    1. роман66 Сегодня, 08:44
      а про оружие-то , про оружие! чем пиратствовать будем?
      роман66
      1. Идущий Сегодня, 08:48
        Вооружение (по умолчанию - источник):


        пр.22160, опционально
        пр.22160 для ВМФ России
        Ударный ракетный комплекс 1 интегрированная ракетная система "Калибр-НКЭ" с ПУ вертикального пуска УКСК (универсальный корабельный стрельбовой комплекс) комплекса "Калибр-НК" на 8 КР "Калибр" или "Яхонт" - согласно модели с выставки "Интерполитех-2015" - 2 х 4 контейнертные подъемные пусковые установки комплекса "Калибр-НК" с ракетами в ТПК. Использование комплекса "Калибр-НК" подтверждается первым заместителем генерального директора Зеленодольского судостроительного завода Александром Карповым (источник)

        ЗРК самообороны - 1 ЗРК "Штиль-1" с двумя модульными ПУ 3С90Э.1
        - 1 турельная зенитная ракетная установка "Гибка", боекомплект - 8 ПЗРК 9К38 "Игла" 1 турельная зенитная ракетная установка "Гибка", боекомплект - 8 ПЗРК 9К38 "Игла"
        Универсальное артиллерийское 1 x 1 х 57-мм установка А-220М 1 x 76.2-мм установка АК-176МА (источник)
        Зенитное артиллерийское -
        -
        Торпедное -
        -
        Прочее - 2 х 14,5-мм морских тумбовых пулеметных установки МТПУ с пулеметами КПВ
        - 2 противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65
        - 1 х 12.7-мм мобильный крупнокалиберный пулемет
        - 2 противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65
        - ручной гранатомет ДП-64
        ПУ помех 1 комплекс ПК-10
        1 комплекс ПК-10
        Авиационное Ка-27ПС
        Ка-27ПС


        Оборудование:


        пр.22160
        БИУС
        РЛС общего обнаружения воздушных и надводных целей и целеуказания
        1 х РЛС обнаружения воздушных и надводных целей "Позитив-МЭ1"
        РЛС целеуказания ПКР
        Система целеуказания универсальная
        РЛС целеуказания
        Оптическая система
        Навигационные РЛС 1 х НРЛС "Пал-Н"
        Навигационный комплекс
        Аппаратура госопознавания
        Комплекс РЭБ / РЭП
        1 х корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25Э
        ГАК / ГАС
        1 х ГАК МГК-335ЭМ-03
        1 х ГАС "Виньетка-ЭМ"
        1 х ГАС обнаружения подводных пловцов "Паллада"
        Комплекс связи
        Прочее Телескопический ангар и взлётно-посадочная площадка со средствами обеспечения взлёта, посадки и обслуживания вертолёта


        Приветствую Роман! hi спасибо за книгу сегодня начну .
        Идущий
        1. роман66 Сегодня, 08:50
          привет, Виктор! hi спасибо за подробности, есть чем повоевать!
          роман66
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:41
            На Быкове стоит только пушка. Это бомж версия.
            Аристарх Людвигович
          2. Serg65 Сегодня, 11:09
            Здоров Летун hi
            laughing Вот уже и воевать собрался!
            С возвращением брат fellow
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 11:11
              привет, дружище hi при меланхолии из чего-нибудь пострелять - первое дело, но так-то да, пошла на убыль, кризис, видимо, вчера был
              роман66
              1. Serg65 Сегодня, 11:17
                laughing Ну если ты уже и книги распространяешь, то действительно кризис миновал!
                К стати чё за книга?
                Serg65
                1. роман66 Сегодня, 11:22
                  историко-архивное исследование на тему 22 июня . дать?
                  роман66
                  1. Serg65 Сегодня, 11:23
                    Давай конечно, я халяву обажаю feel
                    Serg65
                    1. роман66 Сегодня, 11:25
                      да я как электронную книгу купил, так совсем в пираты перешел, уже и не помню, когда бумажную в руках держал. лови на почте
                      роман66
                      1. Serg65 Сегодня, 11:26
                        good Чон рахмат, брат!
                        Serg65
    2. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 08:50
      Не плохо,говоришь...А чем эти пароходы супостата встречать будут?Пушкой слабенькой?Гранатомётами своими?Или на абордаж пойдут с топорами да баграми швартовыми?Объясни несведущему... wink
      Bellum omnium contra omnes
      1. Смог Сегодня, 08:59
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        А чем эти пароходы супостата встречать будут?

        "Добрым " словом! А чем же еще то ваше высокопреосвященство? laughing
        Заранее спасибо за конструктивный lol ответ.
        Смог
        1. роман66 Сегодня, 11:30
          один мудрый человек говорил, что " добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем только добрым словом" lol
          роман66
      2. Дирижер Сегодня, 09:35
        А можеет там в контейнере калибр стоит?
        Дирижер
    3. Sasha_Sar Сегодня, 09:17
      С автономность не "перегнули"?
      Sasha_Sar
      1. Идущий Сегодня, 09:25
        Цитата: Sasha_Sar
        С автономность не "перегнули"?


        Данные из открытых источников , всякое может быть.
        Идущий
      2. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 09:35
        Явно перегнули... hi Хотя,если воды пресной,солонины да сухарей загрузить на борт,да вёсла есть,и снасти рыбачьи,может и проведут в Море 60 дён... request laughing laughing laughing
        Bellum omnium contra omnes
  4. Дирижер Сегодня, 09:33
    Тоже желаю 7 футов под килем .
    Дирижер
  5. bratchanin3 Сегодня, 10:12
    Великолепное судно! КрасавЕц!
    bratchanin3
  6. tchoni Сегодня, 12:54
    Я нашим аорабелам порою удивляюсь! Патрульный корабль, сторожевик, если угодно, что должен иметь!? Правильно! - мощные средства ПЛО (включая средства разведки и обнаружения ПЛ), мощное ПВО (включая средства РЛ разведки воздушного и морского пространства), хорошую АУ (хотя бы 100 мм), что бы можно было быстро гражданское судно остановить, обездвижить, да и просто пердупрелить.
    А тут... сплошная дань моде: Ударный калибр - зачем? кого на границе им глушить? Калибр пушки такой, что пожелай какой сухогруз вас протаранить - протаранит. Бцдьте покойны.
    tchoni
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