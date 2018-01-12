На Черноморском флоте сформирован экипаж патрульного корабля «Василий Быков»
Экипаж строящегося головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков» полностью сформирован, сообщает пресс-служба Южного округа.
Сообщается, что команда корабля «укомплектована исключительно военнослужащими по контракту, которые успешно прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге».
«В настоящее время экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового корабля», – отметили в пресс-службе.
Головной патрульный корабль «Василий Быков» спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям.
Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий «призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования». Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами.
В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Василий Быков",говорится в релизе.
Сообщается, что команда корабля «укомплектована исключительно военнослужащими по контракту, которые успешно прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге».
«В настоящее время экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового корабля», – отметили в пресс-службе.
Головной патрульный корабль «Василий Быков» спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям.
Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий «призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования». Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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