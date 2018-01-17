Сингапур заказал постройку еще двух субмарин типа 218SG в Германии
В ближайшие годы ВМС Сингапура получат серьёзное пополнение своего подводного флота. Как сообщает портал navaltoday.com, на немецком предприятии ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) прошла торжественная церемония резки стали для двух новых подлодок типа 218SG.
Торжественная церемония резки стали, которая знаменует начало строительства, состоялась в Германии на верфи TKMS в городе Киль. Символическое нажатие кнопки пуска резака осуществили исполнительный директор оборонного научно-технического агентства Сингапура (DSTA) Тан Пэн Ям и генеральный директор TKMS Рольф Виртц.
В 2013 году Минобороны Сингапура заказало у TKMS строительство двух субмарин типа 218SG. На сегодняшний день обе подлодки находятся на различных стадиях строительства и должны поступить на вооружение флота через три-четыре года. Кроме того, в прошлом году сингапурское военное ведомство расширило заказ, подписав с TKMS контракт на строительство ещё двух субмарин типа 218SG (их планируют передать заказчику после 2024 года).
В составе сингапурского военного флота подлодки типа 218SG заменят 50-летние субмарины типа Challenger, приобретённые в Швеции в 1995-1997 годах. Кроме того, ВМС Сингапура недавно модернизировали две подлодки типа Västergötland (HMS Hälsingland и HMS Västergötland), построенные в 80-е годы.
Технические характеристики субмарин проекта 218SG пока остаются в секрете. Известно, что длина субмарин составит порядка 70 м, водоизмещение — 2000 т. По неофициальной информации, подлодки для Сингапура строятся на базе проекта субмарин Type 212, состоящих на вооружении флотов Италии и Германии, передает "Warspot"
Торжественная церемония резки стали, которая знаменует начало строительства, состоялась в Германии на верфи TKMS в городе Киль. Символическое нажатие кнопки пуска резака осуществили исполнительный директор оборонного научно-технического агентства Сингапура (DSTA) Тан Пэн Ям и генеральный директор TKMS Рольф Виртц.
В 2013 году Минобороны Сингапура заказало у TKMS строительство двух субмарин типа 218SG. На сегодняшний день обе подлодки находятся на различных стадиях строительства и должны поступить на вооружение флота через три-четыре года. Кроме того, в прошлом году сингапурское военное ведомство расширило заказ, подписав с TKMS контракт на строительство ещё двух субмарин типа 218SG (их планируют передать заказчику после 2024 года).
В составе сингапурского военного флота подлодки типа 218SG заменят 50-летние субмарины типа Challenger, приобретённые в Швеции в 1995-1997 годах. Кроме того, ВМС Сингапура недавно модернизировали две подлодки типа Västergötland (HMS Hälsingland и HMS Västergötland), построенные в 80-е годы.
Технические характеристики субмарин проекта 218SG пока остаются в секрете. Известно, что длина субмарин составит порядка 70 м, водоизмещение — 2000 т. По неофициальной информации, подлодки для Сингапура строятся на базе проекта субмарин Type 212, состоящих на вооружении флотов Италии и Германии, передает "Warspot"
Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com/
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