19:11 17 января

Сингапур заказал постройку еще двух субмарин типа 218SG в Германии

В ближайшие годы ВМС Сингапура получат серьёзное пополнение своего подводного флота. Как сообщает портал navaltoday.com, на немецком предприятии ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) прошла торжественная церемония резки стали для двух новых подлодок типа 218SG.

Сингапур заказал постройку еще двух субмарин типа 218SG в Германии


Торжественная церемония резки стали, которая знаменует начало строительства, состоялась в Германии на верфи TKMS в городе Киль. Символическое нажатие кнопки пуска резака осуществили исполнительный директор оборонного научно-технического агентства Сингапура (DSTA) Тан Пэн Ям и генеральный директор TKMS Рольф Виртц.




В 2013 году Минобороны Сингапура заказало у TKMS строительство двух субмарин типа 218SG. На сегодняшний день обе подлодки находятся на различных стадиях строительства и должны поступить на вооружение флота через три-четыре года. Кроме того, в прошлом году сингапурское военное ведомство расширило заказ, подписав с TKMS контракт на строительство ещё двух субмарин типа 218SG (их планируют передать заказчику после 2024 года).

В составе сингапурского военного флота подлодки типа 218SG заменят 50-летние субмарины типа Challenger, приобретённые в Швеции в 1995-1997 годах. Кроме того, ВМС Сингапура недавно модернизировали две подлодки типа Västergötland (HMS Hälsingland и HMS Västergötland), построенные в 80-е годы.

Технические характеристики субмарин проекта 218SG пока остаются в секрете. Известно, что длина субмарин составит порядка 70 м, водоизмещение — 2000 т. По неофициальной информации, подлодки для Сингапура строятся на базе проекта субмарин Type 212, состоящих на вооружении флотов Италии и Германии, передает "Warspot"

Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com/
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Комментарии 10

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  1. Дирижер Сегодня, 13:58
    Пример аргов ничему не научил?
    Дирижер
    1. 32363 Сегодня, 14:07
      Цитата: Дирижер
      Пример аргов ничему не научил?

      а какой пример? техника любая ломаеться, а у того кто за ней не ухаживает, это случаеться чаще.
      32363
    2. xetai9977 Сегодня, 14:35
      "Пример аргов ничему не научил?"
      А кто такие "арги"? Новая нация? Если имеются ввиду аргентинцы, то всегда где-то когда-то техника отказывает. По вашей логике, то и АЭС нигде не должны строить, памятуя Чернобыль.
      xetai9977
  2. _Jack_ Сегодня, 14:02
    Всё-таки люди крайне агрессивные существа, не могут они друг друга не убивать в массовых количествах, для этого постоянно все страны готовятся к этим убийствам, разработка, закупка вооружений. Видимо у нас это в генах и ничего с этим не поделать.
    К чему это я?
    _Jack_
    1. allaykbar Сегодня, 14:07
      это конкуренция. она начинается с яслей в детском саду и сопровождает людей всю их жизнь.

      между собой не всегда договорятся соседи по лестничной клетке - а у них одна среда обитания, один язык и одни ценности привитые одним государством.

      а вы мечтаете о мире между разными носителями языка, цвета кожи и мировозрения.

      Есть еще такой фактор как выживание. Оно тоже заложено в генах. Инстинкт самосохранения.
      Сейчас чем меньше будет воды, пастбищ и прочего - тем больше будет войн и конкуренции наций.

      В общем мира не земле не будет - пока вся планета не окрасится в один цвет. И даже когда у людей будет один управляющий - убийства, воровство и коррупция никуда не денутся.

      Люди такие.
      allaykbar
    2. 32363 Сегодня, 14:10
      Цитата: _Jack_

      К чему это я?

      к тому, что война это прогресс, не навоевались ещё, вот еслиб эти силына пользу вложить, то ужеб давно Марс картохой засадили.
      32363
      1. _Jack_ Сегодня, 14:14
        В том и дело что как с пещерных времен истребляли друг друга так и продолжаем, этого не изменить. Хотя общее население планеты растет, значит эволюции это не вредит, будем в ещё бОльших количествах убивать друг друга.
        Больше подлодок хороших и разных!
        _Jack_
        1. gukoyan Сегодня, 14:24
          Соглашусь со всеми.. Фильмы цикла "Судная ночь" отлично раскрывает эту тему на всех уровнях)
          gukoyan
  3. Oleg7700 Сегодня, 14:10
    Видно же на иллюстрации (и схема в "Warspot") что в основе- Type 214AIP ("растянутый"...) но с сингапурской боевой информационной системой (а не немецкой Atlas electronik)
    Oleg7700
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:24
    У самой Германии с ПЛ не алё. Пять из шести находятся в долгосрочном ремонте.
    Генерал Песчаных Карьеров
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