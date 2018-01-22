Время для «Шторма»: ТОП-5 мощнейших авианосцев будущего

Военно-морской флот является одной из составных частей Вооруженных сил стран, имеющих выход в мировой океан. В свое время, многие империи распространяли свое влияние именно благодаря мощному флоту.



Сегодня мало что изменилось. Огромные и современные военно-морские силы США проводят силовые операции в разных точках планеты, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Флагманами ВМС США стали авианосцы, которые также являются ядром авианосных групп. Имея на вооружении под сотню боевых самолетов, одна такая группа по своей ударной мощи превосходит флоты многих стран.



Помимо США, авианосные корабли имеются в составе ВМС Японии, Великобритании, Испании, Бразилии, Италии, Франции, Китая и России. Некоторые из эти стран отказываются от содержания таких огромных кораблей (на пример Бразилия, Италия и Испания). Однако другие наоборот намерены строить новые авианосцы.











