21:07 22 января

Время для «Шторма»: ТОП-5 мощнейших авианосцев будущего

Военно-морской флот является одной из составных частей Вооруженных сил стран, имеющих выход в мировой океан. В свое время, многие империи распространяли свое влияние именно благодаря мощному флоту.

Сегодня мало что изменилось. Огромные и современные военно-морские силы США проводят силовые операции в разных точках планеты, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Флагманами ВМС США стали авианосцы, которые также являются ядром авианосных групп. Имея на вооружении под сотню боевых самолетов, одна такая группа по своей ударной мощи превосходит флоты многих стран.

Помимо США, авианосные корабли имеются в составе ВМС Японии, Великобритании, Испании, Бразилии, Италии, Франции, Китая и России. Некоторые из эти стран отказываются от содержания таких огромных кораблей (на пример Бразилия, Италия и Испания). Однако другие наоборот намерены строить новые авианосцы.




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 18:33
    Честно - даже обсуждать не хочется. Обстановка в мире и в развитии военной техники меняется очень быстро, и нет уверенности, что авианосцы, БОЛЬШИЕ авианосцы не исчезнут, в связи со своей огромной уязвимостью. И не будут заменены малыми авианосцами для БПЛА
    svp67
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 19:08
      Цитата: svp67
      нет уверенности, что авианосцы, БОЛЬШИЕ авианосцы не исчезнут, в связи со своей огромной уязвимостью

      Это ещё бабка надвое сказала, как по мне уязвимость авианосцев СИЛЬНО преувеличивают. В чем ошибка в принципе понятно, это как всегда АНАЛитика(ибо думают этим местом). Тут как получается, о уязвимости авианосцев и авианосных группировок рассуждают по эффективности противокорабельных ракет, вот только эту эффективность мерят по уничтожению одиночных кораблей без авиационного ДРЛО, но любой разумный человек должен понимать что у авианосца всегда есть ДРЛО, и что оно всегда находится в воздухе, и что следовательно дальность обнаружения и целеуказания, а следовательно и эффективность защиты нужно мерить по всей АУГ а не её отдельным частям. тут правда нужно оговориться что существует "нелётная погода" когда АУГ действительно уязвима, но такие случае редки и легко компенсируются различными практическими\организационными методами.
      ProkletyiPirat
      1. svp67 Сегодня, 19:31
        Цитата: ProkletyiPirat
        ут как получается, о уязвимости авианосцев и авианосных группировок рассуждают по эффективности противокорабельных ракет, вот только эту эффективность мерят по уничтожению одиночных кораблей без авиационного ДРЛО,

        А как против подводных дронов? Как ДРЛО спасет авианосец и всю АУГ от них?
        Помнится американцы предлагали выстраиваться в кильватер авианосцу, что бы русские чудо-торпеды начали топить АУГ с концевых кораблей...но можно же сейчас торпеду сделать так, что бы она топила ВЫБОРОЧНО.
        svp67
  2. Симон Сегодня, 18:38
    Как сказать - Армия, Флот и ВКС - это главные союзники России, которые защищают существование и независимость России! soldier
    Симон
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