Русский флаг над Африкой. Вернутся ли российские военные базы в тропические страны?

В последние годы Российская Федерация настойчиво расширяет свое политическое, экономическое и даже военное присутствие в самых разных регионах мира, стремясь вернуть себе прошлое положение в международной политике. В этом плане определенный интерес для нашей страны представляет Африканский континент. Если мы обратимся к отечественной истории, то увидим, что еще во второй половине XIX века Российская империя стала проявлять большую заинтересованность в отношениях с Эфиопией – на тот момент единственным серьезным независимым государством континента. Несколько русских военнослужащих даже служили в армии эфиопского негуса, внеся большой вклад в ее модернизацию.Советский Союз, особенно начиная со второй половины ХХ века и до конца 1980-х годов играл колоссальную роль в политической жизни Африканского континента. В годы холодной войны Африка стала ареной геополитического противостояния СССР и США. В десятках африканских государств работали советские гражданские и военные специалисты, находились советские военнослужащие. Сложно переоценить то значение, которое имела для африканских стран советская помощь. Но с помощью приходило и влияние СССР. Африканские государства делились на просоветские и прозападные, хотя многие руководители Тропической Африки предпочитали лавировать между двумя блоками, извлекая для себя определенную выгоду.Распад Советского Союза сказался на жизни африканского континента весьма плачевно. Некоторые просоветские режимы достаточно быстро прекратили свое существование, другие оказались большими прагматиками и благополучно переориентировались на сотрудничество с прежними метрополиями, США, а затем и с Китаем. Многие страны перестали получать помощь, в 1990-е – начале 2000-х гг. Постсоветская Россия практически ушла из Африки. Правда, кое-какие связи остались – в торговле вооружением, а из гражданских отраслей — в основном, в образовательном пространстве. Российские вузы продолжали готовить специалистов для ряда африканских государств, работали в Африке и российские специалисты – правда, гораздо в меньшем количестве, чем в советское время.Что касается экономического оборота, то в 1990-е годы особенно возросла роль стран Северной Африки – Египта, Алжира и Марокко, которые стали лидировать по объемам товарооборота с Российской Федерацией. В Египет, а затем и в Марокко, и в Тунис устремились и многочисленные потоки российских туристов. С Тропической Африкой экономические отношения в 1990-е годы складывались менее активно, однако уже в 2000-е годы ситуация стала меняться. Первым, разумеется, о Тропической Африке вспомнил российский бизнес. Прежде всего, речь идет о горнодобывающих компаниях, которые были привлечены богатыми природными ресурсами Африканского континента.Первоначально интерес горнодобывающих компаний вызывали две страны – Ангола и Гвинея. В Анголе российские компании добывали алмазы, в Гвинее – бокситы. В Гвинее обосновался крупный концерт «Русал», который купил боксито-глиноземный комплекс «Фригиа». Затем в Африке стали появляться и компании, работающие в других направлениях. В настоящее время Россия продолжает лидировать по поставкам вооружений в страны Африки к югу от Сахары. Основная часть российского оружия, поставляемого в африканские страны – стрелковое оружие и ракетно-артиллерийское вооружение. Кроме того, в африканские страны поставляются российские военные автомобили.Активизация России в мировой политике в 2010-е годы привела к тому, что многие африканские страны вновь стали ориентироваться на более интенсивное сотрудничество с Москвой. Тем более, что некоторые страны континента имеют весьма напряженные отношения с Западом и Россия представляется для них желанным военно-политическим партнером. В ноябре 2017 года в Москве побывал с официальным визитом Омар аль-Башир – бессменный президент Судана с 1989 года. У Омара аль-Башира отношения с США не сложились еще на заре его президентства. На Западе были недовольны авторитарной политикой суданского президента и продолжающейся исламизацией страны. В свою очередь, аль-Башир вряд ли может простить США и Западной Европе прямую поддержку национально-освободительного движения в Южном Судане, которое в конечном итоге, именно при американской поддержке, смогло добиться распада Судана на два государства и создания независимого Южного Судана с негроидным христианским и анимистическим населением. Вашингтон включает аль-Башира в число «десяти худших диктаторов», однако сбросить его по примеру Каддафи пока не получилось.Во время визита в Москву аль-Башир открыто предложил Москве построить военную базу на Красном море. По мнению суданского президента, это позволит стране обезопасить себя от американских происков. Но, помимо присутствия США, аль-Башир обеспокоен и происками соседних государств. В частности, Эритрея наращивает военное сотрудничество с Египтом. Еще одна соседняя страна, Джибути, превратила свою территорию в настоящий калейдоскоп иностранных военных баз. Так, в стране действует 4 французские военные базы, что не так удивительно – все же Джибути была колонией Франции (Французским Сомали), а также 2 американские военные базы, 1 итальянская военная база, 1 японская военная база, 1 китайская военная база, подразделения испанской и германской армии. Свою базу собирается построить в Джибути Саудовская Аравия.Буквально на днях Омар аль-Башир обсудил вопросы военно-политического сотрудничества и с Реджепом Эрдоганом. Турецкий президент сейчас также проводит достаточно самостоятельную политику и пытается максимально расширить свое влияние на исламский мир. В свою очередь, аль-Башир назвал Турцию не иначе как последним бастионом исламского халифата. В этом также нет ничего удивительного, поскольку и аль-Башир, и Эрдоган демонстрируют свою приверженность традиционным исламским ценностям. И Россия, и Турция могут рассматриваться Суданом как перспективные партнеры в плане противостояния и с соседними странами, и с Западом, расширяющим свое военное присутствие в Красноморском регионе. С другой стороны, политика Судана весьма интересна. Например, Омар аль-Башир в последнее время все меньше склонен сотрудничать с Ираном. Он расширяет контакты с Саудовской Аравией, а суданские военнослужащие даже принимают участие в боевых действиях арабской коалиции в Йемене – против хуситов, поддерживаемых Ираном.Конечно, для России сотрудничество с Суданом может представлять определенный политический и военный интерес. Начнем с того, что Судан – огромная мусульманская страна. В Судане проживает 39,5 млн человек. В силу многочисленности населения и географического положения, в исламском мире Судан играет важную роль. Москве позиция Омара аль-Башира, строго придерживающегося принципа невмешательства во внутренние дела других государств, не может не нравиться. Тем более, что еще 27 марта 2014 года Судан проголосовал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН против непризнания референдума в Крыму. Таким образом, Судан фактически поддержал присоединение Крыма к России. Это очень дружественный шаг, забывать который Москва не будет.В советское время в Красном море существовал целый ряд советских военно-морских баз. Так, в 1964-1977 гг. советская военно-морская база существовала в порту Бербера в Сомали. Помимо кораблей, там планировалось разместить противолодочную и разведывательную авиацию, для чего была оборудована отличная взлетно-посадочная полоса. Но затем в соседней Эфиопии произошла народно-демократическая революция и к власти пришел просоветский режим Менгисту Хайле Мариама, демонстрировавший большую приверженность марксистско-ленинской идеологии, чем сомалийский режим Мохаммеда Сиада Барре. В Москве сочли Эфиопию более подходящим союзником и когда между Сомали и Эфиопией началась война, СССР и Куба поддержали Эфиопию. История советской военно-морской базы в Сомали закончилась выводом советского флота, а затем базу заняли американцы.— советские морпехи на берегу Красного моряОднако, разрыв отношений с Сомали не означал исчезновения базы на Африканском роге. В том же 1977 году база из Бербера перебралась в дружественную Эфиопию – в Нокру, что на архипелаге Дахлак, где просуществовала до 1991 года. В Нокре советская база разместилась на территории бывшей итальянской тюрьмы. Здесь разместили пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР, несли дежурство подразделения морской пехоты.Если российская военно-морская база появится в Судане, то это будет лишь славным продолжением традиций страны. Тем более, что контролировать ситуацию в Красном море России действительно не мешало бы. Если в Джибути базируются не только американцы, но и французы, и даже итальянцы или испанцы, то и россиянам сама судьба велела вернуться на Красно-/морское побережье. Пока Москва не ответила однозначно на предложение Омара аль-Башира, однако не исключено, что рано или поздно Россия достигнет с Суданом соглашения о строительстве военной базы. Кстати, во время визита аль-Башира в Москву в ноябре 2017 года Судану удалось заключить контракт на поставку новейших истребителей Су-24, причем он был заключен в рамках общей сделки на сумму в 1 млрд долларов. Ожидается и участие российских военных инструкторов в подготовке подразделений суданской армии. Ряд СМИ в последние дни сообщил о присутствии в Судане бойцов небезызвестной частной военной компании «Вагнер». Не исключено, что именно они и будут тренировать суданские подразделения.Некоторые эксперты считают, что на Судане российская военно-политическая экспансия в Центральную и Восточную Африку не остановится. Дело в том, что наращивание военного присутствия в других странах в настоящее время представляет собой большой интерес для России. Африканский континент в этом отношении представляет собой идеальное пространство для размещения российских военных баз. Пока же Россия активно развивает экономические контакты с африканскими странами. Например, 35 российских компаний получили лицензии на работу в соседней с Суданом Эфиопии. Стало известно и о том, что «Рособоронэкспорт», в последнее время наращивающий темпы сотрудничества с Эфиопией, собирается организовать в стране центр по обслуживанию военной техники и подготовке военно-технических специалистов. Эфиопия – давний партнер России, отношения с которым уходят еще в дореволюционный период, и более активная роль нашей страны в Эфиопии также не была бы лишней в текущей мировой ситуации.Не исключено, что вслед за Суданом российские военные могут появиться и в Центральноафриканской республике (ЦАР). Это – совсем экзотическое для нас государство, расположенное в самом центре Экваториальной Африки и даже не имеющее выхода к морю. Но положение ЦАР очень интересно, поскольку позволяет контролировать обстановку в центре Африканского континента. Но, можно предположить, что если база в ЦАР и будет создана, то скорее с демонстративно-представительскими целями, чтобы подчеркнуть Соединенным Штатам, Китаю, Франции, Великобритании и другим странам – Россия тоже имеет определенное влияние и может организовать свои военные базы по всему миру.— жители Египта приветствуют советский корабльВ настоящее время продолжается обсуждение перспектив восстановления военно-воздушной базы в Египте – в Сиди-Баррани. Уже в 2019 году база может начать свою работу, причем Россия разместит в Сиди-Баррани не только самолеты, но и небольшой военный контингент. В советское время в Сиди-Баррани уже была военная база, так что если ее восстановят, это также можно рассматривать как возвращение на место прежней боевой славы. Поскольку база российской авиации уже действует на территории Сирии, в Хмеймиме, ее появление в Египте еще больше укрепит российские возможности в регионе.Непростая политическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке также требуют того, чтобы Россия как можно более активно могла контролировать ситуацию. Развитие сотрудничества со странами региона в направлении борьбы с терроризмом также требует более серьезного военного присутствия. Совместно с египетскими, суданскими, эфиопскими военными российские военнослужащие смогут решать задачи по поддержанию политической стабильности. Есть и еще один интерес – известно, что в Африке присутствуют базы США, Китая, Франции, других государств. В интересах России – осуществлять наблюдение за действиями иностранных военных баз. Кроме того, военные базы за пределами страны свидетельствуют и о представленности страны на международном уровне.Конечно, пока в экспертном сообществе мнения по поводу баз разделяются. Многие известные аналитики сомневаются в их необходимости, возвращаясь к извечной для российского общества теме денег. Но если та же Испания находит средства для размещения своих военных за рубежом, то неужели Россия, ядерная держава, занимающая одну шестую часть суши, не может позволить себе разместить несколько военно-морских и военно-воздушных баз в стратегически важных точках африканского контингента?