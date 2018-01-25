21:54 25 января

Мощность российских анаэробных подлодок увеличат вдвое

Центральный НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) увеличит мощность новой батареи на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э для воздухонезависимых энергоустановок подводных лодок, рассказал, знакомый с новой разработкой.

По его словам мощность источников питания для воздухонезависимых установок вырастет вдвое - с 50 до 100 килоВатт.

Мощность российских анаэробных подлодок увеличат вдвое



Сейчас разработкой таких установок мегаваттного класса занимаются ЦКБ "Рубин", "Малахит" и ЦНИИ СЭТ. Все они ждут выделения средств на продолжение работ.

Батарея от ЦНИИ СЭТ входит в состав энергетических модулей мощностью 250-450 килоВатт.

Эти модули состоят из электрохимического генератора и конвертора углеводородного топлива. На данный момент электрохимический генератор уже создан, а конвертор находится в стадии разработки. Что касается новой батареи, то ее опытный образец уже успешно прошел испытания.

Ранее "РГ" сообщала, что базовой субмариной для испытания анаэробных силовых установок стала дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада".

Сейчас головная подлодка этого проекта "Санкт-Петербург" передана флоту и находится в опытной эксплуатации.

Две другие "Лады" - "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Их планируют передать флоту в 2020 и 2021 годах.

Водоизмещение подлодок проекта "Лада" составляет 1,7 тысячи тонн (против 2,3 тысяч тонн у "Варшавянок"). Длина корпуса составляет 67 метров, ширина - 7,1 метра, скорость подводного хода - 21 узел, надводного - 10 узлов, автономность плавания - 45 суток.

Использованы фотографии: А.В.Карпенко.
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. afrikanez Сегодня, 14:20
    Помнится Чубайс со своим НАНО, тоже батарейками занимался. Надо бы спросить у него хоть наработки! laughing
    afrikanez
    1. Серый брат Сегодня, 14:23
      Цитата: afrikanez
      Помнится Чубайс со своим НАНО, тоже батарейками занимался. Надо бы спросить у него хоть наработки!

      Забавно, но завод по производству аккумуляторов, над которым все так весело ржали, тихо и спокойно работает. Но это уже никому не интересно.
      Серый брат
      1. astepanov Сегодня, 15:04
        Ну почему же. Завод "Лиотех" благополучно сдыхает. В него сначала впихнули 13 млрд. рублей, потом долго поддерживали дотациями из областного бюджета и Москвы - и тю-тю. А кому нужны эти поделки Чубайса, если при испытаниях горят электробусы с его аккумуляторами, другие (в Москве) сдохли, не выработав ресурс уже после первого года эксплуатации. Завод уже банкротили, а сейчас он кое-как живет доброхотными подаяниями. Впрочем, в Сети много о том написано - как и о других детищах "Роснано". Но то, что никто в здравом уме не поставит опасную и ненадежную игрушку на боевую подлодку, кажется очевидным. Новый "Курск" никому не нужен.
        astepanov
        1. KCA Сегодня, 15:48
          Так ситуация была заранее прогнозируемая - создали СП с китайцами, построили завод, китайцы высосали всё, что можно по данной теме из РОСНАНО и быстренько обанкротили свою контору, участницу СП, а РОСНАНО осталось у разбитого корыта. Хотя сам-то Чубайс наверняка неплохо с того корыта похлебал
          KCA
          1. ЗВО Сегодня, 16:35
            Цитата: KCA
            З создали СП с китайцами, построили завод, китайцы высосали всё, что можно


            Китайцы пошли в завод по нашей просьбе.
            Они полностью в него вложились .
            Деньгами, оборудованием.

            Им обещали производство и заказы.

            В итоге заказов так и не было...
            Производство было на нуле и сейчас на около нуля.


            Не врите!!!
            ЗВО
            1. Inok10 Сегодня, 19:11
              ... Камрады - Тпру ! ... не в ту степь Вас несет галопом ... в Статье разговор за МОЩНОСТЬ ЭХГ ! ... в чем суть ... на данный момент все существующие ВНЭУ имеют малую мощность, по сему водоизмещение ПЛ оборудованных ими не велико ... и скорость хода на ВНЭУ не превышает 2-4 уз. ... и еще один момент, водород хранится в виде металгидрида, что бы его добыть его нужно погреть ... вывод нынешних ВНЭУ на полную мощность составляет от 4 до 6 часов ! и это ради 4 уз. ... laughing ... об чем в статье:
              Сейчас разработкой таких установок мегаваттного класса занимаются ЦКБ "Рубин", "Малахит" и ЦНИИ СЭТ.
              ... то есть обеспечивающих Боевую скорость 15-20 уз. ... вот об чем речь ...
              Inok10
              1. Svarog51 Сегодня, 20:14
                Алексей, приветствую hi
                Тпру !

                Дай фантазиям погулять, вот когда ОФИЦИАЛЬНАЯ инфа будет, что лодка в ВНЭУ принята в состав Флота, тогда и ...
                ЗЫ. Не хочу, чтоб коллега заинтересовал Особый отдел wink
                Svarog51
        2. Серый брат Сегодня, 16:16
          Цитата: astepanov
          другие (в Москве) сдохли,

          Первый электробус запущен на линию 12 декабря в Питере. В Москве их вообще нет ещё - как они могут ресурс выработать, если конкурс аж до конца 2017 года продолжался? laughing
          Откуда вы всё это берёте?
          Завод не может загибаться - у него заказов вагон.
          Серый брат
        3. Zoldat_A Сегодня, 16:57
          Цитата: astepanov
          кому нужны эти поделки Чубайса, если при испытаниях горят электробусы с его аккумуляторами, другие (в Москве) сдохли, не выработав ресурс уже после первого года эксплуатации.

          Меня поразила такая полезная и ценная вещь, разработанная "РосНАНО" - антивандальная лампочка для мест общего пользования. Нельзя разбить, нельзя скрутить, нельзя стряхнуть... Скала, а не лампочка. Только вот цена 6,5 тыр... Ну, да ничего... Анатолий Борисыч сказал же на новогоднем корпоративе - "Деньги есть, денег много..." У кого есть и у кого много, Лис Рыжий?....
          Zoldat_A
          1. Серый брат Сегодня, 17:01
            Цитата: Zoldat_A
            Нельзя разбить, нельзя скрутить, нельзя стряхнуть.

            Годная вещ. Где можно выкрутить такую?
            Серый брат
            1. Zoldat_A Сегодня, 17:39
              Цитата: Серый брат
              Цитата: Zoldat_A
              Нельзя разбить, нельзя скрутить, нельзя стряхнуть.

              Годная вещ. Где можно выкрутить такую?

              Не сказали. Показали по телевизору и сказали, что украсть-отвинтить нельзя.
              Как дети, ей-богу... Покажите мне в России такую вещь, которую украсть нельзя.
              У друга фирма - грузоперевозки, трезвые грузчики и т.д. Сидим в офисе, смотрим телевизор, пьём коньяк. По телевизору показывают, как арестовали четверых негодяев, которые за 3 минуты (!!!!) сумели украсть и погрузить в "Газель" банкомат. Негодяев, конечно, задержали. А я, зная специфику работы его грузчиков, сказал другу, чтобы он этих ребят разыскал и после отбытия ими срока взял на работу по двойному окладу. Вот где профессионалы-то пропадают! laughing
              Zoldat_A
              1. Серый брат Сегодня, 20:12
                Цитата: Zoldat_A
                Не сказали. Показали по телевизору и сказали, что украсть-отвинтить нельзя.

                Если нельзя стырить лампочку - надо тырить светильник целиком. Это азы. laughing
                Серый брат
                1. Zoldat_A Сегодня, 20:28
                  Цитата: Серый брат
                  Цитата: Zoldat_A
                  Не сказали. Показали по телевизору и сказали, что украсть-отвинтить нельзя.

                  Если нельзя стырить лампочку - надо тырить светильник целиком. Это азы. laughing

                  good У нас с куском стены унесут, если от стены оторвать не получится... laughing
                  Zoldat_A
      2. ЗВО Сегодня, 16:29
        Цитата: Серый брат
        Цитата: afrikanez
        Помнится Чубайс со своим НАНО, тоже батарейками занимался. Надо бы спросить у него хоть наработки!

        Забавно, но завод по производству аккумуляторов, над которым все так весело ржали, тихо и спокойно работает. Но это уже никому не интересно.


        Лиотех сдыхал...
        Было миллион телепередач и статей о том, что в итоге на заводе оставалось до 100 человек всего.
        Что у него 3 года вообще не было никаких, даже единичных заказов.

        ЗВО
        1. Серый брат Сегодня, 16:56
          Цитата: ЗВО
          Было миллион телепередач и статей о том, что в итоге на заводе оставалось до 100 человек всего.

          Так у них банкротство было - не было спроса на здоровенные банки литий-ионные, большой ёмкости. Вечно всё через ж. - нет чтобы сначала придумать куда продукцию девать. Теперь вот электробусы рожают.
          Серый брат
    2. jjj Сегодня, 14:24
      Такие батарейки уже давно в космос летают. Но там есть платина и цена астрономическая. Хотели изменить конструкцию, чтобы цену снизить и повысить эффективность. Пока, судя по данному заявлению, можно сделать вывод, что работы не заброшены
      jjj
  2. 210окв Сегодня, 14:21
    Рассказал знакомый.....Появится подводная лодка-тогда и обсудим...Как вот эти "новости"с перспективой "вдруг когда то появятся"напрягают.
    210окв
  3. НЕКСУС Сегодня, 14:22
    По его словам мощность источников питания для воздухонезависимых установок вырастет вдвое - с 50 до 100 килоВатт.

    Я дико извиняюся,а у нас хоть какая-нибудь ВНЭУ есть ,шоб ей там все увеличить? crying
    НЕКСУС
    1. Magic Archer Сегодня, 14:24
      Тоже самое хотел сказать,Вы меня опередили!Для начала хотя бы пару лодок в эксплуатацию. hi
      Magic Archer
      1. Серый брат Сегодня, 14:27
        Цитата: Magic Archer
        !Для начала хотя бы пару лодок в эксплуатацию.

        Чтобы потом их переделывать, ага.
        Серый брат
        1. Magic Archer Сегодня, 14:36
          А пока даже переделывать нечего!И можно кидаться любыми обещаниями.А бумага всё стерпит.
          Magic Archer
          1. Серый брат Сегодня, 14:51
            Цитата: Magic Archer
            А пока даже переделывать нечего!

            Я конечно не специалист, но подозреваю что всё энергопотребление на лодке рассчитывается исходя из возможностей силовой установки. Если можно сделать лучше - надо делать лучше.
            Какой смысл строить лодки с разным оснащением и недоработанной силовой установкой, но зато с кислородной бомбой на борту? Только деньги на ветер пускать.
            Серый брат
            1. Magic Archer Сегодня, 14:58
              Почему обязательно с кислородной бомбой?!Можно пойти по пути японцев.Они используют мощные литиевые батареи.
              Magic Archer
              1. Серый брат Сегодня, 15:08
                Цитата: Magic Archer
                Почему обязательно с кислородной бомбой?

                Ну или с водородной - не знаю, чего они там из солярки собираются получать.
                Серый брат
              2. Genry Сегодня, 15:37
                Цитата: Magic Archer
                Почему обязательно с кислородной бомбой?!.... мощные литиевые батареи.

                Ну тогда литиевой бомбой.
                Бомбой может стать всё что угодно, содержащее большой запас энергии.
                Genry
                1. Vlad.by Сегодня, 17:24
                  Простите, но риформинговый реактор вроде еще 2 года назад на земле запустили и он работал - "доставал" из солярки водород. Доведут до ума, не сомневаюсь. Нужны деньги, время и пинок под зад.
                  Vlad.by
                  1. Genry Сегодня, 17:44
                    Цитата: Vlad.by
                    Простите, но риформинговый реактор вроде еще 2 года назад на земле запустили и он работал - "доставал" из солярки водород. Доведут до ума, не сомневаюсь. Нужны деньги, время и пинок под зад.

                    Извините... Но у нас тут обмен бредом, а вы пришли со своим "серьёзным". wassat
                    Genry
                    1. Vlad.by Сегодня, 18:15
                      Сорри, обменивайтесь дальше...
                      Vlad.by
    2. Topotun Сегодня, 14:43
      Ну по сообщениям СМИ работы в этом направлении ведутся давно. Еще в СССР начинались. "Зажигалки" разработок послевоенных в рассмотрение не берем. Там химия была жуткая. Вроде сейчас идет преобразование органического топлива в электроэнергию. Опять по сообщениям СМИ наши вроде были готовы выйти с продуктом на внешние рынки... Как на самом деле - время покажет.
      Topotun
    3. san4es Сегодня, 14:48
      Цитата: НЕКСУС
      ... у нас хоть какая-нибудь ВНЭУ есть ,шоб ей там все увеличить? crying
      Нет:
      Военно-морской флот России еще в 90-х годах сделал выбор в пользу ЭХГ, а в 2008 году – в пользу системы риформинга дизельного топлива.
      ...экономический кризис 90-х, а также то, что острой необходимости во ВНЭУ не было, – у российского флота есть атомные подводные лодки, ядерный реактор можно считать «идеальной ВНЭУ» – замедлили создание анаэробной установки. Однако в середине нулевых эти работы возобновились. Как заявил в конце ноября главком ВМФ РФ Владимир Королев, «мы продолжаем работу над двигательной установкой воздухонезависимого типа, это наша перспектива, наше будущее»


      Новая батарея на основе твердотопливных топливных элементов БТЭ-50К-Э
      san4es
      1. astepanov Сегодня, 15:24
        Cenzored-журналист написал, а вы тиражируете. "Твердотопливные" элементы - на каменном угле, что ли? Или на дровах? Речь идет о ТВЕРДОЭЛЕКТРОЛИТНЫХ устройствах, а в данном случае - о ЭХГ с мембраной , аналогичной Нафиону - полимеру фторуглеродных виниловых эфиров, содержащих сульфогруппы.
        astepanov
        1. san4es Сегодня, 15:28
          Цитата: astepanov
          -.... о ЭХГ с мембраной , аналогичной Нафиону - полимеру фторуглеродных виниловых эфиров, содержащих сульфогруппы.

          belay ...Да ты, видно, ГЕНИЙ! Чё -ж ты на этом сайте делаешь? am
          ...Умников развелось б...., куда не плюнь ..
          san4es
          1. astepanov Сегодня, 16:00
            Цитата: san4es
            ...Умников развелось б...., куда не плюнь ..
            По существу есть что сказать? Нет? Тогда - свободен.
            astepanov
            1. san4es Сегодня, 16:04
              Цитата: astepanov
              Цитата: san4es
              ...Умников развелось б...., куда не плюнь ..
              По существу есть что сказать? Нет? Тогда - свободен.

              laughing ...Ну ты крут! bully...Держи + ... laughing
              san4es
              1. Svarog51 Сегодня, 20:54
                Саня, hi К чему конфронтация? Может дело в аккумуляторах, где вместо электролита используется паста? Я с такими сталкивался пару раз на службе, довольно интересно узнать технологию. good
                Svarog51
                1. san4es Сегодня, 21:08
                  ..
                  Цитата: Svarog51
                  довольно интересно узнать технологию. good

                  ...Держи:
                  Перспективная российская анаэробная энергетическая установка будет использовать для работы водород высокой степени очистки. Этот газ будут получать на борту корабля из дизельного топлива методом риформинга, то есть преобразования топлива в водородсодержащий газ и ароматические углеводороды, которые затем будут проходить через установку выделения водорода. Затем водород будет подаваться в водородно-кислородные топливные элементы, где и будет вырабатываться электричество для двигателей и бортовых систем.

                  Батарея БТЭ-50К-Э на испытательном стенде
                  Батарея, иначе называемая электрохимическим генератором, разрабатывается Центральным научно-исследовательским институтом судовой электротехники и технологии. Эта батарея, вырабатывающая электричество за счет реакции водорода и кислорода, получила название БТЭ-50К-Э. Ее мощность составляет 50 киловатт. Мощность усовершенствованной батареи составит сто киловатт. Новая батарея будет входить в состав энергетических модулей перспективных неатомных подлодок мощностью 250-450 киловатт.
                  Помимо самих электрохимических элементов, иначе называемых водородными топливными ячейками, в состав таких модулей будут входить конверторы углеводородного топлива. Именно в них и будет проходить процесс риформинга дизельного топлива hi
                  san4es
  4. ohka_new Сегодня, 14:22
    Ключевое слово - "ожидают выделения средств"
    ohka_new
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:24
      Цитата: ohka_new
      Ключевое слово - "ожидают выделения средств"

      Пока я наблюдаю только "выделения"..
      НЕКСУС
  5. BerBer Сегодня, 14:25
    Насколько будут востребованы подлодки этого класса? Вообще для чего они? Мне кажется только если на экспорт.
    BerBer
  6. Romario_Argo Сегодня, 14:28
    Ситуация проясняется, не так всё и плохо с ДЭПЛ проекта 677. Возможно и ДЭПЛ "Санкт-Петербург" модернизируют и передадут всё же флоту.
    Более подробная статья по ДЭПЛ у Андрея из Челябинска: Военный флот России. Грустный взгляд в будущее. Часть 4. "Палтус" и "Лада"
    Romario_Argo
  7. Монархист Сегодня, 14:31
    Цитата: afrikanez
    Помнится Чубайс со своим НАНО, тоже батарейками занимался. Надо бы спросить у него хоть наработки! laughing

    Шутки шутками, а будущее электронной промышленности в нанотехнологиях.В Японии и в Америке это уже поняли . Будем надеяться, что Чубайса хватило только на развал советской экономики,а дальше батарейки кончились
    Монархист
    1. Оверлок Сегодня, 14:36
      От Чубайса

      Новосибирская портфельная компания «Роснано» OCSiAl запускает производство «нового вида транспорта» — смартджетов UJET. Об этом Чубайс сообщил на своей странице в Facebook.
      «Сегодня наш OCSiAl дает старт производству UJET. Компания будет выпускать 32 тыс. смартджетов в год. Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», — написал Чубайс.
      Из информации на сайте ujet.com следует, что цена на UJET начинается от €8690 (590,8 тыс. руб.). Согласно информации, опубликованной на сайте, с базовой батареей смартджет может проехать 70 км, а с батареей повышенной емкости, на зарядку которой уйдет 2 часа — 150 км. По данным газеты «Ведомости», максимальная скорость смартджета ограничена 45 км/ч.
      Оверлок
      1. groks Сегодня, 15:11
        Круто! Зимой по Новосибу на электромопеде за бешеные деньги.
        groks
        1. Serg Koma Сегодня, 18:18
          .
          Цитата: groks
          Круто! Зимой по Новосибу


          Умом Россию не понять,
          Аршином общим не измерить:
          У ней особенная стать
          В Россию можно только верить wink
          P.S. Надеюсь что на счёт "рыжего" вы эти строки не отнесете.
          Serg Koma
      2. Стирбьорн Сегодня, 15:22
        Цитата: Оверлок
        Согласно информации, опубликованной на сайте, с базовой батареей смартджет может проехать 70 км, а с батареей повышенной емкости, на зарядку которой уйдет 2 часа — 150 км. По данным газеты «Ведомости», максимальная скорость смартджета ограничена 45 км/ч.

        Ааа, так это для этих смартджетов выпускает батареи, построенный чубайсовский завод, о чем с гордостью сообщил выше, Серый брат wassat

        Стирбьорн
  8. Оверлок Сегодня, 14:34
    увеличивают то, чего нет. Забавно
    Оверлок
  9. Монархист Сегодня, 14:37
    Первые анаэробные ПЛ были разработаны еще в ВМВ для кригсмарине. Как мне говорили знакомые моряки: в СССР несколько раз экспериментировали с этими установками, но смогли пустить в серию
    Монархист
  10. askort154 Сегодня, 14:41
    Когда смотрю характеристики ПЛ, всегда встаёт вопрос, почему надводная скорость меньше подводной ? belay По логике, должно быть наоборот "! yes Аэродинамику знаю, гидродинамику нет. no
    askort154
    1. Svarog51 Сегодня, 15:06
      Недавно, кто то из подплава на этот вопрос в коментах отвечал. Там что то с дейдвудным сальником связано. Мореманов надо спрашивать.
      Svarog51
      1. Андрей НМ Сегодня, 17:01
        Форма корпуса не позволяет. При повышении оборотов винтов возникает кавитация, "морда" зарывается. На ПЛ времен ВМВ корпус был фактически для надводного плавания, лодки были ныряющими, сейчас корпуса оптимизированы для подводного плавания, веретенообразные. С увеличением глубины скорость растет. Там есть еще понятие "малошумная скорость". Для этого дела графики есть специальные.
        Андрей НМ
      2. san4es Сегодня, 19:46
        hi ...Здорово Серёг...Всё дело в волновом сопротивлении fellow ...Читаем теорию:
        В процессе эксплуатации подводной лодки общая шероховатость увеличивается из-за Сопротивление формы корпуса обусловлено превышением суммарного гидродинамического давления на подводную поверхность корпуса подводной лодки по сравнению с кормовой и увеличением скорости обтекания водой его поверхности в средней части. Корпусы современных подводных лодок имеют обтекаемую форму, что обеспечивает долю сопротивления формы не более 6-8% от полного сопротивления.разрушения (в частности окраски), коррозии и обрастания поверхности корпуса, что в результате приводит к потере до 10% скорости хода.
        Волновое сопротивление обусловлено превышением суммарного давления на свободную поверхность корпуса подводной лодки по сравнению с кормовой в результате образования на поверхности воды волн, вызываемых ее движением.

        На полном ходу в надводном положении волновое сопротивление достигает 50-60% от полного (!). С уменьшением скорости доля волнового сопротивления резко уменьшается.

        В подводном положении вблизи поверхности воды процесс образования корабельных волн и волнового сопротивления имеет место, но интенсивность его уменьшается с увеличением глубины погружения. На практике считается, что волновое сопротивление отсутствует, если глубина погружения больше длины подводной лодки.
        soldier
        wink
        https://podlodka.info/education/34-the-theory-of-
        submarine/362-the-resistance-movement-of-the-subm
        arine.html
        san4es
        1. Svarog51 Сегодня, 20:19
          Саня, моё почтение. hi Вот так и думал, что зря я сунулся в эту тему - "со свиным рылом, да в калашный ряд". "Авось" не прокатило и сейчас получу по полной. Теорию я конечно пойму, но вот без практики моим знаниям - грош цена, коментам тоже. recourse
          Svarog51
          1. san4es Сегодня, 20:45
            ...Да-ладно, не заморачивайся, никто об этом не думает (кроме учёных), просто знают: "как правильно сделать в лучшем виде"..
            ...Ты на машине едешь, у тебя-же формулы в мыслях не мелькают laughing
            san4es
            1. Svarog51 Сегодня, 20:58
              .Ты на машине едешь, у тебя-же формулы в мыслях не мелькают

              У меня целый список в уме "светится" в плане - сколько и за что мне прилетит за то или иное нарушение. И ну его к лешему. Тише едешь - меньше должен. lol
              Svarog51
              1. san4es Сегодня, 21:20
                Там выше, после "конфронтации" про топливные элементы...
                san4es
    2. groks Сегодня, 15:14
      А при чём тут гидродинамика? Поверху всё равно не сможет уйти ни от эсминцы, ни от самолёта-вертолёта.
      groks
  11. tchoni Сегодня, 15:18
    Пусть сначала найдут "российские анаэробные подлодки" , а потом уж и мощность им могут увеличивать. Хоть в трое.... hi
    tchoni
  12. Галеон Сегодня, 16:13
    Гений Путина сияет все ярче и ярче,а к марту превратится в незаходимое солнце. Благие вести со всех сторон. Оказывается, путем повышения мощности батареи повышается мощность энергетической установки в целом. Батарея в 2 раза - и мощность ЭУ - в 2 раза! Отключи мозги и "голосуй сердцем" - раньше это так называлось.
    Галеон
    1. Vlad.by Сегодня, 17:32
      Не пора ли на дно галеону? Борта не сгнили?
      Разве удвоение мощность источника питания не позволяет использовать, грубо говоря, электродвигатель вдвое большей мощности?
      И причем здесь Путин?
      Vlad.by
      1. Галеон Сегодня, 17:41
        При том, что название статьи выдает желаемое за действительное. И таких статей у нас все больше и больше к выборам - уже воротит от них.
        Ну а вы поставьте на свою "коросту" с колесиками аккумулятор двойной, не на 55 А/ч, а на 110, ходите и говорите, что у вас мотор - вдвое. А что - ведь позволяет, да?
        В названии отражено именно это передергивание. Самому не доходит? Ничего в голове не сгнило? Надо же, еще с комментариями вылез позабавить, аниматор вы мой. Спасибо, удалось.
        Галеон
  13. bogart047 Сегодня, 16:29
    эх, мне бы эту лодку да для экскурсии к берегам Англичанки, которая гадит...
    bogart047
  14. антивирус Сегодня, 16:43
    Водоизмещение подлодок проекта "Лада" составляет 1,7 тысячи тонн (против 2,3 тысяч тонн у "Варшавянок").
    -мелочи, а приятные мелочи
    антивирус
    1. groks Сегодня, 20:39
      Безусловно приятные - вместо крейсеров и эсминцев начали делать катера, вот и подводникам надо тоже потесниться. А то вон на "Акулах" бассейн с парной был - совсем зажрались!
      groks
      1. антивирус Сегодня, 20:42
        я про -ходить начали , не сидят у пирса с старых корытах
        радость " партнерам" несут
        антивирус
        1. groks Сегодня, 20:49
          Логики не улавливаю. Если сделать нанолодки, то вообще в порт заходить не надо будет?
          А "старые корыта", аналог которых американцы продолжают эксплуатировать, не по деньгам просто. Поэтому нано и может даже пико.
          groks
          1. антивирус Сегодня, 20:50
            да . мелочь а приятно
            антивирус
          2. Голован Джек Сегодня, 20:53
            Цитата: groks
            А "старые корыта", аналог которых американцы продолжают эксплуатировать, не по деньгам просто

            Эммм... Амерцы до сих пор эксплуатируют аналог... Акул?? belay
            Выц в какой Вселенной живете, уважаемый?
            Голован Джек
            1. groks Сегодня, 20:57
              Огайо.
              Тебе тоже приятно разрушение элемента ядерной триады?
              groks
              1. Голован Джек Сегодня, 21:03
                Цитата: groks
                Огайо

                Кхм... водоизмещение Акулы - 48000 т. Огайо - меньше 20000 т.
                Будуте продолжать про "аналоги", или утихнете уже?
                Цитата: groks
                Тебе тоже приятно разрушение элемента ядерной триады?

                Тыкать тут не принято, напоминаю.
                Этот "элемент" уже давно (как минимум 7 лет) без ракет, стоит у стенки. Чем восстанавливать - проще новый построить.
                Вы вообще, только пишете, или иногда и читаете что-то?
                Владение предметом у Вам больно уж того... специфическое wink
                Голован Джек
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