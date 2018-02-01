Более 20 кораблей КФл отработали отражение ударов с воздуха

Корабли были приведены в готовность к применению и активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника. После обнаружения и идентификации объектов как угрозы с воздуха расчеты ПВО поразили цели,

Учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов с воздуха проведено на Каспийской флотилии (КФл) с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО), передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в учении были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань"».Также в ходе учения «дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море». Кроме того отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей, добавили в округе.В пресс-службе добавили, данные «тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям, как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей».