22:47 01 февраля

Более 20 кораблей КФл отработали отражение ударов с воздуха

Учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов с воздуха проведено на Каспийской флотилии (КФл) с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО), передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.

Более 20 кораблей КФл отработали отражение ударов с воздуха


Корабли были приведены в готовность к применению и активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника. После обнаружения и идентификации объектов как угрозы с воздуха расчеты ПВО поразили цели,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в учении были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань"».

Также в ходе учения «дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море». Кроме того отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей, добавили в округе.

В пресс-службе добавили, данные «тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям, как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей».

Использованы фотографии: eadaily.com/ndelo.ru
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Комментарии 10

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  1. silberwolf88 Сегодня, 14:07
    тренировки и ещё раз тренировки ... обучение тому ... что необходимо на войне ... все учения в плюс ... и надо проводить их с максимально возможным приближением к реалиям ...
    silberwolf88
    1. jjj Сегодня, 14:43
      В Санкт-Петербурге скончался капитан I ранга Игорь Гришков. Игорь Евгеньевич был командиром ТК-17 «Архангельск» пр. 941. Почти 27 лет назад во время учебного пуска в шахте лодки взорвалась и сгорела учебная ракета. Благодаря решительности Игоря Евгеньевича и слаженным действиям экипажа, пожар на корабле был ликвидирован, а сам подводный крейсер не погиб.

      jjj
      1. Serg65 Сегодня, 14:52
        Цитата: jjj
        скончался капитан I ранга Игорь Гришков.

        Мир праху его hi
        Serg65
      2. Удав КАА Сегодня, 19:30
        Уходят в вечность титаны корабельной службы...
        Они в свое время, как Атланты, держали боевую готовность рпкСН на своих плечах...Спасали лодки и экипажи от неминуемой гибели. 18 диПЛ славна такими командирами... А теперь --Это его последнее погружение..в вечность...
        Пусть земля будет пухом Командиру... soldier
        Удав КАА
  2. Гигант мысли Сегодня, 14:09
    Всё таки наше командование не исключает возможности американского авиаудара по КФЛ силами авиации с авианосцев в Персидском заливе, надо быть готовыми ко всяким гадостям со стороны матрасников.
    Гигант мысли
    1. Кроу Сегодня, 14:19
      Почему только матрасниками? А союзники по НАТО? Турки непонятно как себя ведут. Очень похоже на замануху.
      Кроу
  3. RASKAT Сегодня, 14:09
    ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань"»
    Эти то ладно у них хоть ЗРК есть, а остальные чем отражали. ПЗРК с АК-630 , слабоватая защита.
    Я бы на месте остальных кораблей драпал как можно ближе под прикрытие вышеперечисленных в случае воздушного налета, шанс выжить больше.
    RASKAT
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:14
      Ну, батенька, они же Русские, а значит, драпать не умеют и не станут! soldier
      Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:16
    Самая мощная военная флотилия в мире! lol Там еще крейсера и авианосца нету -пока что! recourse
    Геркулесыч
  5. Удав КАА Сегодня, 19:20
    Сразу чувствуется жестка рука командующего флотилией! Базовые учения Сергей Михайлович умел всегда проводить неординарно, с выдумкой на вводных и с созданием нештатных ситуаций. Ему было у кого поучиться. Теперь сам учит.
    Семь футов под килем кораблям его объединения. И успехов в БП!
    Удав КАА
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