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Минобороны может возродить главное политуправление
Руководство Минобороны рассматривает идею создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу, сообщает РИА Новости.
По его словам, «инициатива укрупнения главного управления по работе с личным составом и расширения функций этой воспитательной структуры принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года».
В Минобороны РФ информацию о создании ГВПУ не прокомментировали.
Ранее под началом ГлавПУРа (Главное политическое управление ВС СССР) находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.
После развала СССР в Вооруженных силах прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название. В настоящее время – это Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.
Согласно информации, опубликованной на сайте Минобороны, основными задачами ГУРЛС являются «организация работы с личным составом в повседневной деятельности войск (сил) и совершенствование системы воспитания военнослужащих ВС; организация морально-психологического обеспечения ВС; организация работы по поддержанию уровня морально-психологического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины».
На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов минобороны,сказал агентству осведомленный источник.
По его словам, «инициатива укрупнения главного управления по работе с личным составом и расширения функций этой воспитательной структуры принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года».
Сейчас должность начальника ГУРЛС ВС РФ – это штатно-должностная категория "генерал-лейтенант". После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника". К примеру, главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота – так называемый ГлавПУР – в свое время возглавлял генерал армии Алексей Алексеевич Епишев,уточнил собеседник.
В Минобороны РФ информацию о создании ГВПУ не прокомментировали.
Ранее под началом ГлавПУРа (Главное политическое управление ВС СССР) находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.
После развала СССР в Вооруженных силах прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название. В настоящее время – это Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.
Согласно информации, опубликованной на сайте Минобороны, основными задачами ГУРЛС являются «организация работы с личным составом в повседневной деятельности войск (сил) и совершенствование системы воспитания военнослужащих ВС; организация морально-психологического обеспечения ВС; организация работы по поддержанию уровня морально-психологического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины».
Использованы фотографии: https://news-front.info
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