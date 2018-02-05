11:12 05 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минобороны может возродить главное политуправление

Руководство Минобороны рассматривает идею создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу, сообщает РИА Новости.



На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов минобороны,
сказал агентству осведомленный источник.


По его словам, «инициатива укрупнения главного управления по работе с личным составом и расширения функций этой воспитательной структуры принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года».

Сейчас должность начальника ГУРЛС ВС РФ – это штатно-должностная категория "генерал-лейтенант". После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника". К примеру, главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота – так называемый ГлавПУР – в свое время возглавлял генерал армии Алексей Алексеевич Епишев,
уточнил собеседник.

В Минобороны РФ информацию о создании ГВПУ не прокомментировали.

Ранее под началом ГлавПУРа (Главное политическое управление ВС СССР) находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.

После развала СССР в Вооруженных силах прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название. В настоящее время – это Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.

Согласно информации, опубликованной на сайте Минобороны, основными задачами ГУРЛС являются «организация работы с личным составом в повседневной деятельности войск (сил) и совершенствование системы воспитания военнослужащих ВС; организация морально-психологического обеспечения ВС; организация работы по поддержанию уровня морально-психологического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины».

Использованы фотографии: https://news-front.info
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 10:14
    Я, как выпускник ДВВПУ инженерных войск и войск связи им. Епишева, только за smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 10:16
      Цитата: Тралл
      Я, как выпускник ДВВПУ инженерных войск и войск связи им. Епишева, только за smile

      а я против.... smile ...я не выпускник политучилища.. smile....и в чём смысл переименования?
      Чёрный
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:24
        а я против....
        Я думаю, что поддерживать или выступать против еще рановато. МО РФ не комментирует, а мало, что сообщают СМИ. Будет подтверждение вот тогда и поговорить можно.
        rotmistr60
      2. Гигант мысли Сегодня, 10:28
        Давно назревшее решение, духовное наполнение сознания солдата является главной составляющей будущих боевых успехов любой армии, поэтому наши традиции в этом аспекте боевого воспитания личного состава окажутся востребованными, и это очень хорошо.
        Гигант мысли
        1. Чёрный Сегодня, 10:32
          Цитата: Гигант мысли
          Давно назревшее решение, духовное наполнение сознания солдата является главной составляющей будущих боевых успехов любой армии, поэтому наши традиции в этом аспекте боевого воспитания личного состава окажутся востребованными, и это очень хорошо.

          А сейчас кто УРЛС этим мешает заниматься? wink....Вот пусть и воспитывают солдата, как вы пишите, а не вывеску меняют.
          Чёрный
        2. Красный Сегодня, 10:33
          Что такое
          духовное наполнение сознания солдата
          Красный
          1. Тралл Сегодня, 10:39
            Цитата: Красный
            Что такое
            духовное наполнение сознания солдата

            в субботу в Сирии произошло событие, в котором вы можете найти ответ
            после внимательного просмотра, а точнее, прослушивания в наушниках последнего боя нашего летчика, можно различить, что он что-то кричит, потом два пистолетных выстрела. Судя по оторваной левой кисти гранату он зажал в левой руке да ещё подпустил животных поближе и крикнув ''это вам за пацанов!'' правой рукой дал две очереди из АПС и лишь опустошив магазин, отпустил рычаг гранаты.
            Тралл
    2. влад66 Сегодня, 10:32
      На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов минобороны,

      Они вон кадры на ВО пусть черпают,сколько агитаторов тут зря пропадают. fellow А командовать поставить Виталика Михана. good
      влад66
    3. сибиралт Сегодня, 10:51
      Странное дело. В государстве идеология запрещена, а в армии будет возрождаться. Тут начнутся либо политинформации про то "Когда Путин был малегьким", либо молебны.
      сибиралт
    4. To be or not to be Сегодня, 10:58
      "Весной 1918 г. был введен институт военных комиссаров, одной из важных задач которого являлся контроль за деятельностью военных специалистов - бывших офицеров. "
      Вроде сейчас не 1918 год и бывших нет !
      Пусть командиры всех звеньев работают с личным составом !
      И чтобы им не мешали..
      To be or not to be
    5. To be or not to be Сегодня, 11:09
      Цитата: Тралл
      Я, как выпускник ДВВПУ инженерных войск и войск связи им. Епишева, только за smile

      Извините .интересно ваше отношенеи к такой личности как Дми́трий Анто́нович Волкого́нов ? hi
      To be or not to be
  2. 210окв Сегодня, 10:14
    А идеология какая будет продвигаться?Патриотизм-это хорошо.Но это не идеология.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 10:17
      Цитата: 210окв
      А идеология какая будет продвигаться?Патриотизм-это хорошо.Но это не идеология.

      А причем тут идеология? Последние выпуски политических училищ в СССР распределяли в войска помощников командиров рот по воспитательной работе. С гражданской специальностью социальный педагог-психолог, а не замполитов с гражданской географией и историей.
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 10:19
        Идеология-это как раз тот базис на котором строится дальнейшее воспитание.Фундамент.Без него сколько ни строй-здание стоять не будет.
        Цитата: Тралл
        Цитата: 210окв
        А идеология какая будет продвигаться?Патриотизм-это хорошо.Но это не идеология.

        А причем тут идеология? Последние выпуски политических училищ в СССР распределяли в войска помощников командиров рот по воспитательной работе. С гражданской специальностью социальный педагог-психолог, а не замполитов с гражданской географией и историей.
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 10:28
          Идеология, а точнее, надстроенное на ее основе воспитание будущих бойцов начинается намного раньше призыва. И переходу количества идеологически правильного воспитания в качество не должны препятствовать единство и борьба противоречий в современной армии. Продвижению этой классической диалектики и призван способствовать новый ГлавПУр smile
          Тралл
          1. сибиралт Сегодня, 10:59
            Главное, с чего идеологию надстраивать, если её в государстве нет? А если она есть где-то отдельно, то это уже секта (некая часть незнамо чего). belay
            сибиралт
      2. avt Сегодня, 10:29
        Цитата: Тралл
        А причем тут идеология?

        bully И и это спрашивает
        Цитата: Тралл
        выпускник ДВВПУ инженерных войск и войск связи им. Епишева,
        wassat
        Цитата: Тралл
        С гражданской специальностью социальный педагог-психолог,

        А для этого медицинских хватит. А запрос такой от МО вообще то противоречит ни много ни мало -действующей конституции России от ЕБН.Вот её пусть подчистят , потом думки думают.
        avt
        1. Тралл Сегодня, 10:48
          Цитата: avt
          И и это спрашивает

          avt,
          ответ выше hi
          Тралл
      3. Сержант71 Сегодня, 10:35
        Психологи в армии и так есть. Для чего ещё одну структуру создавать и иметь лишние расходы? "Звёздочек" кому-то не хватает похоже.
        Сержант71
      4. Pax tecum Сегодня, 10:54
        Очевидно, обострился в силовых структурах вопрос лояльности правящему режиму среди личного состава.
        Иначе к чему эти "качели"? Лучше, чем было при советской системе все равно не придумают. Порода не та.
        Pax tecum
    2. Чёрный Сегодня, 10:17
      Цитата: 210окв
      А идеология какая будет продвигаться?Патриотизм-это хорошо.Но это не идеология.

      Вот именно.Согласен. Впочем, думаю, это хотелка, которая не станет реальностью.
      Чёрный
      1. Reptiloid Сегодня, 10:34
        Это возможно только при советской идеологии. Если не будет возвращена советская идеология, то это будет ещё один вариант отмывания денег.
        Reptiloid
    3. двп Сегодня, 10:29
      Как какая идеология,верность ЕР и ее лидерам,безприкословное подчинение им и правильное голосование на выборах.
      двп
    4. Хагалаз Сегодня, 11:11
      Я согласен с Траллом. Зачение идеологической накачки сильно преувеличино, хотя без условно имеет место быть. Россия воевала не плохо и до коммунистов. Да были вера, царь и отечество. (Я не монархист и не религиозный фанатик, если что) И был (и есть) ДУХ. И это всё далеко не идеалогия.
      Да и хрен бы с ними, с высокими материями. У меня сейчас сын служит. Так вот нет элементарных, скажем так, полит информаций. Что в мире происходит, хз, как на это смотреть надо. Хотя бы с точки зрения элементарных интересов государства (не в подробности). Короче служат дундуки дундуками.
      Вот и выходит, что держится всё отнюдь не на идеалогии, а как раз на духе и любви к Родине (не к государству).
      Хагалаз
  3. Семёныч Сегодня, 10:17
    Все правильно. Должна быть идея и мотивировка. И не только денежная.
    Семёныч
  4. Проксима Сегодня, 10:24
    Главное в боеспособной армии - моральный дух. Как в Великую Отечественную политуправление делало чудеса по поднятию духа советских бойцов, так и сейчас непомешало бы....
    Проксима
    1. NKT Сегодня, 10:31
      Из-за этих чудесников столько котлов было
      NKT
  5. svp67 Сегодня, 10:25
    Руководство Минобороны рассматривает идею создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу, сообщает РИА Новости.
    Что за БРЕД. Политической доктрины у Государства НЕТ, а управление её в армии ПОЯВИТСЯ...
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 10:31
      Между прочим эта доктрина(не идеология)есть.Хоть и прикрытая.Это либерализм.Что нередко подчеркивает в своих речах президент
      Цитата: svp67
      Руководство Минобороны рассматривает идею создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу, сообщает РИА Новости.
      Что за БРЕД. Политической доктрины у Государства НЕТ, а управление её в армии ПОЯВИТСЯ...
      210окв
    2. Семёныч Сегодня, 10:31
      Будет управление, появится и доктрина.
      Хотя "Родину защищать", это тебе не доктрина?
      Семёныч
    3. лысова Сегодня, 10:34
      Написал свой комент, увидел, Ваш - не стал бы писать своё - сказано, вами правильно.
      лысова
  6. taiga2018 Сегодня, 10:26
    военнослужащие должны быть политически правильно подготовлены,чтобы в умах не было разброда и шатаний...
    taiga2018
  7. лысова Сегодня, 10:31
    Политпросфещение в Армии нужная вещь, только вот огромная проблема - к какой партии будет принадлежать политуправление и политруки - становится жутковато. Опять борьба, выборы - результат один - гнильё. Коммунисты это доказали.
    лысова
  8. BRONEVIK Сегодня, 10:35
    Дело хорошее
    А откуда будут брать политрабочих?)
    BRONEVIK
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 10:36
    . После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника".
    Вот и вся подистория этой "инициативы" winked - желание ресурсов , власти и погон. Институт комиссаров имеет смысл лишь при наличии в обществе (и в армии , как его зеркальном отражении) вдохновляющей НОВОЙ идеи , воплощение которой и потребует оной "вдохновляющей и направляющей " силы . А на данном этапе таковой идеи не просматривается
    КВУ-НСвД
  10. sir_obs Сегодня, 11:01
    Вот уж на кой оно, с таким трудом избавились и на тебе
    sir_obs
  11. HAM Сегодня, 11:07
    Вспомился старый анекдот:
    -Товарищ сержант,почему не убрано рабочее место?Ключи валяются!
    -Товарищ политрук,не успел,уже убираю!("Хорошо Вам--рот закрыл и рабочее место убрано!").
    HAM
Картина дня