Минобороны может возродить главное политуправление

На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов минобороны,

Сейчас должность начальника ГУРЛС ВС РФ – это штатно-должностная категория "генерал-лейтенант". После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника". К примеру, главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота – так называемый ГлавПУР – в свое время возглавлял генерал армии Алексей Алексеевич Епишев,