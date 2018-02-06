23:29 06 февраля
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В Италии спущен на воду восьмой фрегат класса FREMM

На предприятии компании Fincantieri в Генуе состоялась церемония спуска на воду фрегата класса FREMM «Антонио Марселья», предназначенного для ВМС Италии, сообщает ЦАМТО.

В Италии спущен на воду восьмой фрегат класса FREMM


«Антонио Марселья» является восьмым фрегатом серии FREMM и четвертым, выполненным в многоцелевой версии. Он был заложен в июле 2015 года. После спуска на воду дооборудование фрегата продолжится на военно-морской верфи в Муджиано (Специя). Ввод в состав ВМС запланирован на 2019 год.


«Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз: воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия», – говорится в материале.

Корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов «Лупо» (уже выведены из боевого состава) и «Маэстраль» (истекает срок эксплуатации).

В общей сложности заказано 10 фрегатов: 4 в противолодочной версии и 6 – в многоцелевой.

Использованы фотографии: marina.difesa.it
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Комментарии 27

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:34
    Шуршат парни серьёзно.Пора топить.Не обращаю внимание-чего и кого.
    ВЕРЕСК
    1. Стропорез Сегодня, 14:36
      Цитата: ВЕРЕСК
      Шуршат парни серьёзно.Пора топить.Не обращаю внимание-чего и кого.

      Как говорила моя бабушка: " Не до жиру, быть бы живу".
      Нам бы самим на плаву остаться, а уж потом.....
      Стропорез
    2. 210окв Сегодня, 14:38
      Итальянцы знатные корабелы.Вот только насчёт повоевать на своих же весьма неплохих кораблях как то не очень
      ..
      Цитата: ВЕРЕСК
      Шуршат парни серьёзно.Пора топить.Не обращаю внимание-чего и кого.
      210окв
      1. Chertt Сегодня, 14:54
        Цитата: 210окв
        Итальянцы знатные корабелы

        Но контракт с Алжиром, Российские моряки перехватили. Свои "Тигры" пр. 20382 продали. Хотя предварительный контракт с Итало-Французами был заключен tongue
        Chertt
        1. donavi49 Сегодня, 15:27
          Нет. Контракта с Алжиром нет. На СВ даже закладную набирать начали - но Алжирцы отвертелись.

          В итоге они уже получили и 3 китайских С28 и итальянский ДКВД СанДжорджио и оба МЕКО200 - переговоры по этим кораблям начались значительно позже, чем по 20382...

          И не факт, что они возьмут СуперТигр кстати, ибо обычный они не хотят уже.
          donavi49
          1. Chertt Сегодня, 15:43
            Почему публиковаться на ВО перестали ?, с информацией у вас все в порядке.
            Chertt
      2. Pirogov Сегодня, 17:14
        Цитата: 210окв
        Итальянцы знатные корабелы.Вот только насчёт повоевать на своих же весьма неплохих кораблях как то не очень

        У итальянцев знатные пловцы .
        Pirogov
      3. Burbon Сегодня, 18:30
        Цитата: 210окв
        Вот только насчёт повоевать на своих же весьма неплохих кораблях как то не очень

        belay ..да вы что??? laughing .....прям так не очень?....а как же первые ластоногие???.....а как же супер диверсант самого фюрера??....то же воевать мог только в письмах написанных на диване??....иногда лучше молчать....
        Burbon
    3. Серый брат Сегодня, 14:52
      Цитата: ВЕРЕСК
      Шуршат парни серьёзно.Пора топить

      Итальянцев-то за что?
      Серый брат
      1. 210окв Сегодня, 15:00
        Наверное за "Новороссийск"...
        Цитата: Серый брат
        Цитата: ВЕРЕСК
        Шуршат парни серьёзно.Пора топить

        Итальянцев-то за что?
        210окв
        1. Серый брат Сегодня, 15:08
          Цитата: 210окв
          Наверное за "Новороссийск"...

          А может это американцы сделали или англичане.
          Серый брат
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:06
        Итальянцев-то за что? Да не их,блин! Всем всё обьяснять надо.Ни юмора,ни логики.С ними вообще-надо дружить.Они как вояки-никакие,но как корабеллы-стоит денег.
        ВЕРЕСК
        1. san4es Сегодня, 22:20
          Цитата: ВЕРЕСК
          ,.С ними вообще-надо дружить.Они как вояки-никакие,но как корабеллы-стоит денег.
          recourse
          soldier
          FincantieriChannel
          Опубликовано: 20 сент. 2017 г.
          san4es
    4. сибиралт Сегодня, 15:00
      Ага. НАТО натой, а своё иметь надежней. winked
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:42
    Им, как и южнокорейцам, я завидую по хорошему -и темпы нормальные, и движки там явно не китайское барахло!
    Геркулесыч
    1. Отец солдата Сегодня, 14:49
      Абсолютно верно, у меня "копейка" первой машиной была 1978 года, с оригинальным фиатовским двигателем, так до сих пор на ходу, встречаю на дороге с новым владельцем.
      Отец солдата
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:04
        "Фиат 124 "-знаю человека, который подобный движок от него себе на "тройку "сам установил, и др сих пор ездит на ней! hi
        Геркулесыч
      2. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:08
        Увы, разочарую вас.. laughing Там в плане двигателя, кузова от фиата не много осталось.. Кст, у оригинала "копейки" двс нижнеклапонный...;)
        Так что, это легенды. И спасибо Советским инженерам и промышленникам. hi
        N.O.M.A.D.E.
    2. Muvka Сегодня, 15:05
      Эти фрегаты слабее наших корветов, судя по вооружению. При в 2 раза большем водоизмещении. Сравнивал бегло и если не прав, поправьте меня.
      Muvka
      1. Kurare Сегодня, 19:00
        Цитата: Muvka
        Эти фрегаты слабее наших корветов, судя по вооружению.

        Стратегия применения наших кораблей и FREMM несколько отличается. FREMM работают в группе, дополняя друг друга. Концепция же российских кораблей, особенно проекта 22350, это "и один в море воин".
        Но за это приходится платить, например дальность плавания у FREMM больше, чем у 22350 - 6000 миль, возможно базирование 2-х вертолётов с большим количеством топлива к ним, экипаж всего 108 (до 145) человек.
        Kurare
  3. Romka47 Сегодня, 14:51
    Информации бы побольше, водоизмещение, автономность, силовые установки, вооружение наконец. А то хз хороший он или плохо, хотя как сказал комментатор выше корабелы они неплохие.
    Romka47
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:51
    Вот как ??? Нация строящая прекрасные во всех смыслах корабли никакая в плане сражений на них
    КВУ-НСвД
    1. Komissar 4K Сегодня, 15:00
      Вспоминается Цусима...вот вломили тогда итальяшкам!!!
      Komissar 4K
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:02
        Не умно , Не к месту , Не по делу , Не остроумно
        КВУ-НСвД
    2. akribos Сегодня, 15:11
      Отсутствие желаемых результатов от итальянской Супермарины, во время Второй Мировой., зиждется на том , что во первых были сделаны крайне не достаточные запасы нефти менее 2000000 тонн, это вопрос уже не к марякам.
      Во вторых костность чиновников от флота и правительства, которы в предвоенные годы отказались от строительства авианесущих кораблей, якобы за не надобностью ( после начала войны , осознав ошибку , решились на переоборудование двух судов в авианосцы, но увы время потеряно).
      В третьих отсутствие вменяемой взимосвязи с авиацией. (Она была непозволительно плохая).
      В четвертых , рейд на Торанто. (одновременно вскрыл проколы с ввс, пво и разведкой).

      И т.д. В общем, что касается моряков итальянцев, то действия их были профессиональны и исполнены героизма и самопожертвования. Тому много примеров, кому интересно рекомендую почитать.
      akribos
    3. Ратуш Сегодня, 22:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вот как ??? Нация строящая прекрасные во всех смыслах корабли никакая в плане сражений на них



      И какие нации вы знаете более умеючие в плане сражений на море?)...ссср/ри может быть?)
      Ратуш
  5. Фурия Сегодня, 21:38
    А флот РФ имеет всего 3 боеспособных универсальных новых фрегата 11356...Остается только завидовать итальянцам...
    Фурия
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