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В Италии спущен на воду восьмой фрегат класса FREMM
На предприятии компании Fincantieri в Генуе состоялась церемония спуска на воду фрегата класса FREMM «Антонио Марселья», предназначенного для ВМС Италии, сообщает ЦАМТО.
«Антонио Марселья» является восьмым фрегатом серии FREMM и четвертым, выполненным в многоцелевой версии. Он был заложен в июле 2015 года. После спуска на воду дооборудование фрегата продолжится на военно-морской верфи в Муджиано (Специя). Ввод в состав ВМС запланирован на 2019 год.
«Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз: воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия», – говорится в материале.
Корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов «Лупо» (уже выведены из боевого состава) и «Маэстраль» (истекает срок эксплуатации).
В общей сложности заказано 10 фрегатов: 4 в противолодочной версии и 6 – в многоцелевой.
«Антонио Марселья» является восьмым фрегатом серии FREMM и четвертым, выполненным в многоцелевой версии. Он был заложен в июле 2015 года. После спуска на воду дооборудование фрегата продолжится на военно-морской верфи в Муджиано (Специя). Ввод в состав ВМС запланирован на 2019 год.
«Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз: воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия», – говорится в материале.
Корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов «Лупо» (уже выведены из боевого состава) и «Маэстраль» (истекает срок эксплуатации).
В общей сложности заказано 10 фрегатов: 4 в противолодочной версии и 6 – в многоцелевой.
Использованы фотографии: marina.difesa.it
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