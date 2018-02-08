23:44 08 февраля
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На британском авианосце Queen Elizabeth развернули первую вертолетную эскадрилью

Новейший британский авианосец вышел на новый этап испытаний. Как сообщает портал ukdefencejournal.org.uk, на борту HMS Queen Elizabeth развёрнута первая вертолётная эскадрилья.

В этом году новый авианосец Королевского флота должен провести лётные испытания своего авиакрыла. Известно, что до конца 2018 года запланированы тестовые полёты вертолётов Chinook, Merlin, Wildcat и Apache, а также истребителей F-35B.

На британском авианосце Queen Elizabeth развернули первую вертолетную эскадрилью



Первой на борту HMS Queen Elizabeth «прописалась» 820-я эскадрилья (820 Naval Air Squadron), на вооружении которой находятся вертолёты Mk2 Merlin. Ранее эти многоцелевые машины уже садились на борт авианосца, но эскадрилья базировалась на наземной военной базе. Теперь же пилоты и обслуживающий персонал 820 Naval Air Squadron будут нести круглосуточную службу на борту корабля.

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Корабль был достроен в прошлом году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 год. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — около 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек, передает "Warspot"

Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 16:13
    Самолёты вертикалки... Вертолёты... Радиус соответственно... Это для чего корабль предназначен... сейчас уже и у папусов ПКР есть... Похоже очень дорогая игрушка...
    Vard
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:22
      Это для чего корабль предназначен..
      Вспомогательный авианосец американского флота на содержании у другого государства . Задачи определит Пентагон
      КВУ-НСвД
    2. Гигант мысли Сегодня, 16:25
      Ждём теперь, когда же откроется следующая течь в корпусе этого авианосца, где там ещё британские корабелы напартачили.
      Гигант мысли
    3. zyablik.olga Сегодня, 16:36
      Цитата: Vard
      Самолёты вертикалки... Вертолёты... Радиус соответственно...

      Поинтересуйтесь боевым радиусом F-35B Lightning II .
      Цитата: Vard
      Это для чего корабль предназначен... сейчас уже и у папусов ПКР есть...


      Зачем этим милым людям ракеты?
      zyablik.olga
    4. Alexey RA Сегодня, 16:47
      Цитата: Vard
      сейчас уже и у папусов ПКР есть...

      Не у папуасов, а у хаоситов... тьфу, хуситов. У них и морские дроны-камикадзе (телеуправляемые катера с взрывчаткой) есть. smile
      Alexey RA
  2. Дормидонт Сегодня, 16:33
    Даст Бог - и последнюю
    Дормидонт
  3. Sonet Сегодня, 16:41
    Эти авианосцы.Это жалкая игра бритов в морскую ,,сверхдержаву,,. Однако они могут себе это позволить,а вот некоторые ,,сверхдержавы,, нет.
    Sonet
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:44
    Куда на него70 бортов? fool Он же потонет от перегруза! Он и с 40 бортами будет ползать, тем более и топлива для них, и боеприпасы -нагрузка будет существенной!
    Геркулесыч
    1. Alexey RA Сегодня, 16:52
      Вообще-то, полное водоизмещение "Королевы" - более 70 000 тонн. Между "Мидуэем" и "Форрестолом".
      И 40 бортов на такой корабль, тем более с самолётами исключительно КВВП - это какой-то... позор. ©
      У соседей Островной Империи (через пролив) такая же авиагруппа, причём из нормальных машин, влезла на АВ всего в 42 000 тонн полного водоизмещения (да ещё и с АЭУ).
      Alexey RA
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:24
        Алексей, дело не только в водоизмещении, но в силовой установке , компановке корабля. ..Он просто как неатомный, не потянет больше 40 самолетов и вертолетов -не расчетной, а реальной мощности может не хватить! Вы же не забывайте, что к каждому самолету идет и ракетно-бомбовая нагрузка, топливо, запчасти и комплектуюшие! Это тоже многие тысячи тонн!
        Геркулесыч
        1. Alexey RA Сегодня, 17:58
          Цитата: Геркулесыч
          Алексей, дело не только в водоизмещении, но в силовой установке , компановке корабля. ..Он просто как неатомный, не потянет больше 40 самолетов и вертолетов -не расчетной, а реальной мощности может не хватить!

          Мощности у "королевы" - вполовину от "Мидуэя".
          Главный вопрос - как лайми умудрились раздуть авианосец на 40 летательных аппаратов, несущий самолёты исключительно КВВП, до размеров больше "Мидуэя"?
          Вот пример нормального АВ на 40 ЛА с катапультным взлётом и неатомной ГЭУ - от тех же соседей Островной Империи:

          Полное водоизмещение - менее 33 000 тонн.
          Alexey RA
  5. san4es Сегодня, 17:19
    Mk2 Merlin. Ранее эти многоцелевые машины уже садились на борт авианосца, но эскадрилья базировалась на наземной военной базе


    Wonkabar007
    Опубликовано: 16 авг. 2017 г
    san4es
  6. san4es Сегодня, 17:25
    на борту HMS Queen Elizabeth «прописалась» 820-я эскадрилья (820 Naval Air Squadron), на вооружении которой находятся вертолёты Mk2 Merlin
    recourse
    Технические характеристики:
    Экипаж: 4 человека
    Длина: 22.8 м
    Высота: 6.65 м
    Ширина: 4.75 м
    Потолок: 4500 м
    Двигатели: 3 х «Роллс-Ройс» (англ. Rolls-Royce) Turbomeca RTM 322 турбинных двигателей
    Максимальная скорость: 167 узлов (около 310 км/ч)
    Вооружение и оборудование: системы обнаружения лазерного наведения, ECM, системы создания помех для ракет. Вертолет оборудован цифровым автопилотом и комплексом систем по управлению и стабилизации полета (включая GPS-навигацию и приборы ночного видения).

    hi
    00.99 PM DEFENSE NEWS
    Опубликовано: 31 июл. 2017 г.
    san4es
  7. Антисовок 3 Сегодня, 19:17
    Вот такие кусачие корыта миддл-класса и нужны нашему ВМФ для прикрытия развертывания стратегов. А не 100000-тонные прожорливые атомные вундервафли сомнительной полезности. Водоизмещение можно еще спокойно уменьшить на 1/3 за счет отказа от бильярдных, саун и гей-клубов на борту.
    Антисовок 3
  8. Oleg7700 Сегодня, 19:33
    http://vif2ne.org/nvk/forum/0/co/2842878.htm Хорошо известный в опр. кругах (и эрудированный) HorNet, на этом серьёзном ресурсе даёт очень высокую оценку этим английским носителям. 1. "Полноценная спонсонная полётная палуба слева от ДП корабля. Она тут не "угловая" (angled deck), а "навешенная" (hanged deck). Это тоже надо было рискнуть сделать; (Выигрыш:-полная развязка взлетных и посадочных операций, даже лучше чем на американских суперавианосцах).
    2. Закорпусное/надстроечное размещение главной энергетики - все ГГТГ расположены на спонсонах в основании "островов"; (Меньше уязвимость электроэнергетики от воды и куда более высокая ремонтопригодность).
    3. Собственно два "острова";
    4. "Тейлоринг" авиагруппы - корабль изначально рассчитан на постоянные изменения состава и даже ведомственной принадлежности базируемых ЛА. С эти связан и ответ на вопрос о завышенном размере - это запас водоизмещения, облегчающий все операции "тэйлоринга". Именно такой ответ коммодор Джерри Кид, первый командир QE, дал на этот очевидный вопрос.
    Oleg7700
  9. Ураган70 Сегодня, 21:46
    Цитата: Vard
    Самолёты вертикалки... Вертолёты... Радиус соответственно... Это для чего корабль предназначен... сейчас уже и у папусов ПКР есть... Похоже очень дорогая игрушка...

    Оччень, очччень дорогая! До того дорогая, что мелкобриты уже плакали над тем, как Путин потопит дорогущую кастрюлю дешёвыми ракетами!
    Ураган70
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