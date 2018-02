России остается позавидовать американским кораблям-роботам

Впервые в мировой истории в состав военно-морских сил зачислен полноценный боевой корабль без экипажа. Это американский Sea Hunter («Морской охотник»), предназначенный для поиска подлодок противника. Люди на его борту просто не нужны. Пока корабль-робот не может сам открывать огонь. Но в любом случае спуск «охотника» на воду предвещает революцию – начинается эпоха кораблей-роботов.Военно-морские силы США официально зачислили в свой состав боевой корабль на полностью автономном ходу «Морской охотник». Задача корабля, на котором не будет людей, – выслеживать вражеские бесшумные дизель-электрические подлодки и морские мины.Корабль построен в рамках проекта ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel). Это беспилотный корабль-тримаран, который не требует вмешательства человека в управление и работу бортовых систем, пишет портал Еvo-rus.com. Водоизмещение ACTUV составляет 145 т, 40 из которых занимает горючее. Как сообщается, «охотник» способен достигать скорости в 27 узлов и плавать сам по себе в море не меньше трех месяцев.«Охотник» использует камеры и радары для отслеживания и обнаружения других кораблей. Пока корабль является только платформой для наблюдения, не имея оружия на борту.О начале испытаний «охотника» в США сообщалось в мае 2016 года. Испытания проводило Агентство перспективных исследований обороны (DARPA). Теперь же разработкой баркаса ACTUV займутся специалисты из Научно-исследовательского управления ВМС. К концу этого года, как ожидается, он приступит к боевым операциям, пишет The Daily Mail.Строительство корабля оценивается в 20 млн долларов. Также нужно около 20 тыс. долларов в день на содержание, что все равно значительно дешевле, чем корабли с экипажами. Эксперты не исключают, что появление корабля сулит революцию и в военном, и в коммерческом судоходстве – он может открыть путь к разработке грузового судна без экипажа.«В сущности, все современные торговые суда действуют фактически самостоятельно: они ставятся на курс, и далее курс удерживает бортовой автопилот. Сам экипаж фактически обеспечивает только вывод и ввод судна в порт», – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.«Что касается боевого беспилотника, то задача эта действительно может быть решена уже на данном этапе развития технологий. Конечно, с таким кораблем в обязательном порядке имеется связь, он полуавтоматический. Вести поиск подводной лодки для него реально, потому что все современные гидроакустические комплексы имеют режим автоматического сопровождения обнаруженных целей», – продолжил эксперт.«Главная проблема состоит в том, что, в отличие от корабля с экипажем, с беспилотником могут возникнуть сложности в нетрадиционных условиях. Например, если подводная лодка противника маневрирует необычным образом, при применении сверхгидроакустического подавления и так далее», – добавил Сивков.«Думаю, что такой беспилотник будет взаимодействовать и с обычными кораблями, и с базами авиации. В принципе, это может быть новым шагом в развитии военно-морского и торгового флота, но не как замена существующим кораблям, а как дополнение. Это принципиально», – подчеркнул собеседник.«Все равно должны быть где-то люди, которые будут обеспечивать маневрирование корабля на входе в порт и на выходе. Автоматике это делать будет очень сложно, фактически невозможно», – пояснил Сивков.«В России тоже ведутся подобные разработки. Известно, что созданы подводные безэкипажные корабли, в задачи которых входит борьба с подводными диверсантами. Что касается вот такого рода кораблей, как у американцев, думаю, разработки ведутся, просто они пока не афишируются», – предположил Сивков.А вот замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко не спешит предсказывать кораблю большое будущее. По его словам, у американцев уже есть разработки подводных глайдеров на солнечных батареях, и представленная разработка только теоретически может стать техническим прорывом.«Тогда придется констатировать, что американцы создали аппарат, который обеспечивает длительное патрулирование на противолодочных рубежах. Если это солнечный глайдер, то это один момент. Но если он устроен на аккумуляторных батареях, то надо посмотреть, какой у них запас мощности», – сказал Шеповаленко газете ВЗГЛЯД. Он не уверен, что нынешняя модель «охотника» и впрямь может продержаться сама в море до трех месяцев.Как писала полгода назад газета ВЗГЛЯД, роботизированный надводно-подводный аппарат дальней морской зоны («Тень») разрабатывается и в России, сообщил источник в Главном научно-исследовательском испытательном центре робототехники Минобороны на международном форуме «Армия-2017».В России, подтвердил эксперт, ведутся проработки подобных проектов, но вряд ли они пока «в стадии опытно-конструкторских работ».«У России тоже есть и подводные беспилотники, и глайдеры. Есть автономные безэкипажные катера»,– сказал эксперт, добавив: «Но с учетом приоритетности флота в системе военной организации России вообще и бюджета на государственную программу вооружения в частности это не самая приоритетная задача сейчас. Если американцы при таком бюджете могут позволить себе такие разработки, то им можно в хорошем смысле позавидовать».Шеповаленко не исключает, что в будущем беспилотные корабли начнут оснащать вооружением. «Но люди не склонны доверять им, и принимать решение всегда будет человек – как говорят американцы, man in the loop». Ни наземные, ни воздушные беспилотники, которые постоянно совершенствуются, до сих пор не оснащаются автономными средствами поражения, напомнил Шеповаленко.«Есть вооруженные воздушные беспилотники, но это не автономные системы. Их правильно было бы называть дистанционно пилотируемыми аппаратами. Вообще вряд ли человек когда-нибудь сможет в этом полностью довериться машине», – предрекает Шеповаленко.