12:03 11 февраля
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России остается позавидовать американским кораблям-роботам

Впервые в мировой истории в состав военно-морских сил зачислен полноценный боевой корабль без экипажа. Это американский Sea Hunter («Морской охотник»), предназначенный для поиска подлодок противника. Люди на его борту просто не нужны. Пока корабль-робот не может сам открывать огонь. Но в любом случае спуск «охотника» на воду предвещает революцию – начинается эпоха кораблей-роботов.

России остается позавидовать американским кораблям-роботам


Военно-морские силы США официально зачислили в свой состав боевой корабль на полностью автономном ходу «Морской охотник». Задача корабля, на котором не будет людей, – выслеживать вражеские бесшумные дизель-электрические подлодки и морские мины.


Корабль построен в рамках проекта ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel). Это беспилотный корабль-тримаран, который не требует вмешательства человека в управление и работу бортовых систем, пишет портал Еvo-rus.com. Водоизмещение ACTUV составляет 145 т, 40 из которых занимает горючее. Как сообщается, «охотник» способен достигать скорости в 27 узлов и плавать сам по себе в море не меньше трех месяцев.

«Охотник» использует камеры и радары для отслеживания и обнаружения других кораблей. Пока корабль является только платформой для наблюдения, не имея оружия на борту.

О начале испытаний «охотника» в США сообщалось в мае 2016 года. Испытания проводило Агентство перспективных исследований обороны (DARPA). Теперь же разработкой баркаса ACTUV займутся специалисты из Научно-исследовательского управления ВМС. К концу этого года, как ожидается, он приступит к боевым операциям, пишет The Daily Mail.

Строительство корабля оценивается в 20 млн долларов. Также нужно около 20 тыс. долларов в день на содержание, что все равно значительно дешевле, чем корабли с экипажами. Эксперты не исключают, что появление корабля сулит революцию и в военном, и в коммерческом судоходстве – он может открыть путь к разработке грузового судна без экипажа.

«В сущности, все современные торговые суда действуют фактически самостоятельно: они ставятся на курс, и далее курс удерживает бортовой автопилот. Сам экипаж фактически обеспечивает только вывод и ввод судна в порт», – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Что касается боевого беспилотника, то задача эта действительно может быть решена уже на данном этапе развития технологий. Конечно, с таким кораблем в обязательном порядке имеется связь, он полуавтоматический. Вести поиск подводной лодки для него реально, потому что все современные гидроакустические комплексы имеют режим автоматического сопровождения обнаруженных целей», – продолжил эксперт.

«Главная проблема состоит в том, что, в отличие от корабля с экипажем, с беспилотником могут возникнуть сложности в нетрадиционных условиях. Например, если подводная лодка противника маневрирует необычным образом, при применении сверхгидроакустического подавления и так далее», – добавил Сивков.

«Думаю, что такой беспилотник будет взаимодействовать и с обычными кораблями, и с базами авиации. В принципе, это может быть новым шагом в развитии военно-морского и торгового флота, но не как замена существующим кораблям, а как дополнение. Это принципиально», – подчеркнул собеседник.

«Все равно должны быть где-то люди, которые будут обеспечивать маневрирование корабля на входе в порт и на выходе. Автоматике это делать будет очень сложно, фактически невозможно», – пояснил Сивков.

«В России тоже ведутся подобные разработки. Известно, что созданы подводные безэкипажные корабли, в задачи которых входит борьба с подводными диверсантами. Что касается вот такого рода кораблей, как у американцев, думаю, разработки ведутся, просто они пока не афишируются», – предположил Сивков.

А вот замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко не спешит предсказывать кораблю большое будущее. По его словам, у американцев уже есть разработки подводных глайдеров на солнечных батареях, и представленная разработка только теоретически может стать техническим прорывом.

«Тогда придется констатировать, что американцы создали аппарат, который обеспечивает длительное патрулирование на противолодочных рубежах. Если это солнечный глайдер, то это один момент. Но если он устроен на аккумуляторных батареях, то надо посмотреть, какой у них запас мощности», – сказал Шеповаленко газете ВЗГЛЯД. Он не уверен, что нынешняя модель «охотника» и впрямь может продержаться сама в море до трех месяцев.

Как писала полгода назад газета ВЗГЛЯД, роботизированный надводно-подводный аппарат дальней морской зоны («Тень») разрабатывается и в России, сообщил источник в Главном научно-исследовательском испытательном центре робототехники Минобороны на международном форуме «Армия-2017».

В России, подтвердил эксперт, ведутся проработки подобных проектов, но вряд ли они пока «в стадии опытно-конструкторских работ».

«У России тоже есть и подводные беспилотники, и глайдеры. Есть автономные безэкипажные катера»,

– сказал эксперт, добавив: «Но с учетом приоритетности флота в системе военной организации России вообще и бюджета на государственную программу вооружения в частности это не самая приоритетная задача сейчас. Если американцы при таком бюджете могут позволить себе такие разработки, то им можно в хорошем смысле позавидовать».

Шеповаленко не исключает, что в будущем беспилотные корабли начнут оснащать вооружением. «Но люди не склонны доверять им, и принимать решение всегда будет человек – как говорят американцы, man in the loop». Ни наземные, ни воздушные беспилотники, которые постоянно совершенствуются, до сих пор не оснащаются автономными средствами поражения, напомнил Шеповаленко.

«Есть вооруженные воздушные беспилотники, но это не автономные системы. Их правильно было бы называть дистанционно пилотируемыми аппаратами. Вообще вряд ли человек когда-нибудь сможет в этом полностью довериться машине», – предрекает Шеповаленко.
Автор: Алексей Нечаев
Первоисточник: https://vz.ru/world/2018/2/7/907030.html


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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    России остается позавидовать американским кораблям-роботам

    А чем проявил себя этот робот, кроме распиаренной мерикатосами кампании!? Ну так мы знаем, что разница между рекламой и боевой работой любого средства или вооружения - огромная пропасть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы жра... есть не просило. bully
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 07:15
      У США есть стационарные средства обнаружения ПЛ... Цепь гидрофонов... И все равно наши лодки плавают где хотят... Так что очередная игрушка...
      Vard
      1. 210окв Сегодня, 08:05
        Ну во первых -ходят.Во вторых все же в этом направлении что то есть хоть и распаренное А про зависть.Да,она есть.Если были бы у нас скажем аппараты типа "Жнеца" то может и не посылали бы на убой летчиков-штурмовиков.
        Цитата: Vard
        У США есть стационарные средства обнаружения ПЛ... Цепь гидрофонов... И все равно наши лодки плавают где хотят... Так что очередная игрушка...
        210окв
        1. ingener1966 Сегодня, 10:34
          ПЛ именно плавают, у подводников нет таких заковык как у лётчиков и надводников, почитайте хотя бы Овечкина https://legal-alien.ru/akuly-iz-stali/. И выход в море у них последний, а не крайний. laughing hi
          ingener1966
      2. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 10:22
        Да, ходят, но не зная о том, - под контролем или нет? Буи пассивны. А мы не видим, что американцы видят.
        ШУРУМ -БУРУМ
    2. ul_vitalii Сегодня, 07:16
      Вполне реально по нему чем-нибудь бахнуть, свидетелей нет, концы в воду. Ещё не факт, что он свой SOS какой-нибудь информацией приправит.
      ul_vitalii
    3. AID.S Сегодня, 07:49
      Цитата: a.s.zzz888
      А чем проявил себя этот робот, кроме распиаренной мерикатосами кампании!?

      А что, он должен был потопить нашу АПЛ?
      AID.S
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:47
        AID.S Сегодня, 07:49А что, он должен был потопить нашу АПЛ?

        корабль является только платформой для наблюдения, не имея оружия на борту.

        Вопрос - чем будет топить? Идти на таран?
        И следующий вопрос - а почему именно "нашу"? Кроме наших лодок другие не ходят? Северяне, китайцы и др. к примеру?
        a.s.zzz888
        1. AID.S Сегодня, 10:58
          Цитата: a.s.zzz888
          Вопрос - чем будет топить

          Хорошо- активно участвовать.
          Цитата: a.s.zzz888
          И следующий вопрос - а почему именно "нашу"? Кроме наших лодок другие не ходят? Северяне, китайцы и др. к примеру?

          А потому, что китайцы здесь шапками американскую технику не закидывают.Нет китайцев тут.
          AID.S
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
            AID.S Сегодня, 10:58...Нет китайцев тут.

            А "тут" - это где? Простите, Вы им уже зоны действия "нарезали"?
            a.s.zzz888
    4. Deadушка Сегодня, 11:32
      Цитата: a.s.zzz888
      А чем проявил себя этот робот, кроме распиаренной мерикатосами кампании!? Ну так мы знаем, что разница между рекламой и боевой работой любого средства или вооружения - огромная пропасть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы жра... есть не просило

      Если доведут "до ума" и наклепают сотню-другую, то будет опасная штука для наших пл.
      Сядут на хвост при выходе с базы(или еще где) и будут потихоньку пасти... со всеми вытекающими.
      Deadушка
  2. капрал Сегодня, 06:50
    В России, подтвердил эксперт, ведутся проработки подобных проектов, но вряд ли они пока «в стадии опытно-конструкторских работ»

    Одно радует, что если и случится "Судный день", то не по нашей вине. wassat
    капрал
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:19
      Да, на форуме это не удастся обсудить. smile
      ul_vitalii
  3. Грац Сегодня, 07:52
    чему завидовать, очередной распил бюджета и провокация на гонку вооружений где мы с современной нашей экономикой заведомо проигравшие, не надо распыляться. надо определить несколько приоритетных проектов где мы будем всегда первыми и их и продвигать. напомню автору что у нас бюджет где то в 15 раз меньше чем у мо сша, не надо гнаться за двумя зайцами не поймаем ни одного
    Грац
  4. ланс Сегодня, 08:19
    стационарными игрушками весь мировой океан утыкали, теперь взялись за передвижные. каков радиус действия от базы и где уверенность что его не утащат или потопят с воздуха?
    ланс
  5. Цой Сегодня, 08:34
    В штабе ВМС НОАК посмотрели на пресс релиз и позвонили "рыбакам" чтобы те сети готовили. Утащат как пить дать, как подводного дрона.
    Цой
  6. duche Сегодня, 09:16
    Хм-м-м, а что нашему ОПК мешает выпустить пару сотен подводных автономных глайдеров с имитацией параметров большо-о-ой ПЛ. Пусть гоняются и верещат об угрозе, смотришь и моряков на флоте СПШ резко убавиться. laughing
    duche
  7. prior Сегодня, 09:29
    Любопытно, как эта "вундервафля" будет по льдам нашего родного Северного Ледовитого рассекать? как на это посмотрят белые мишки ? а то примут за льдину и начнут "раскачивать".
    prior
  8. alavrin Сегодня, 09:52
    Это мне напоминает сюжет, когда американцы затратили млн долларов на разработку капиллярной ручки в условиях космоса, а русские просто взяли с собой карандаш)
    alavrin
  9. Monster_Fat Сегодня, 10:14
    Помню в конце 90-х показывали заседание в России военно-промышленной толи комиссии, толи еще чего: так там пузатые "генералы" вместе с поддакивающими "пиджаками" от промышленности глубокомысленно заявляли о том, что "беспилотники"-дело отдаленного будущего и "дрон" никогда не заменит "пилотируемый" вариант и типа надо концентрировать усилия на уже проверенных, привычных образцах, а не заниматься "фантастачической" "чепухой".... Вот пожинаем результаты...
    Monster_Fat
  10. HAM Сегодня, 10:33
    А кто будет проводить техническое обслуживание данного корабля в море?
    За три месяца в море crying не только "сальники" могут потечь,но и просто корпус развалиться без ТО...или сверхнадёжность гарантирована?Сомневаюсь,глядя на "Зумволт".
    Техника есть техника,без смазки и ласки не работает.
    HAM
  11. dauria Сегодня, 10:43
    [quoteОн не уверен, что нынешняя модель «охотника» и впрямь может продержаться сама в море до трех месяцев.][/quote]
    Посчитал немного. Не нужны солнечные батареи. Даже с бытовым дизельком получается. Дизельная электростанция JCB-Broadcrown ACBCМ 33-50 Мощность 24 кВт ( 30 лошадок) Базовый дизель 4-х цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, Mitsubishi (Япония) S4S Расход топлива при 75% нагрузке 6,3 л/час Вес дизель генератора в шумозащитном кожухе 850 кг При условии непрерывной работы 3 месяца 24 часа х 3 месяца = 2400 часов х 6,3 л/час получим 15120 кг солярки

    кораблик из углепластика, длиной 40 м и массой 145 тонн. Вполне реально 16 тонн выделить под генератор и солярку.

    А для максимальных ходов комбинации дизелей придумать можно.
    dauria
  12. баклан Сегодня, 11:41
    «В сущности, все современные торговые суда действуют фактически самостоятельно: они ставятся на курс, и далее курс удерживает бортовой автопилот. Сам экипаж фактически обеспечивает только вывод и ввод судна в порт»
    Ну да, автопилот используется, только в идеальных для безопасности мореплавания условиях. Легко пенять на человеческий фактор в морских авариях, но никто не считает сколько раз человек на борту, своими действиями спас судно и окружающую среду от серьёзных аварий.
    баклан
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