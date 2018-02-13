00:17 14 февраля
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Боевые пловцы в Финском заливе подорвали снаряды военной поры

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы уничтожили в акватории Финского залива несколько взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщает во вторник штаб Балтийского флота (БФ).

Боевые пловцы в Финском заливе подорвали снаряды военной поры


Специалисты отряда сделали работу поэтапно, осуществив девять подрывов
- сказано в сообщении пресс-службы БФ


Объекты на дне Балтийского моря были обнаружены специальными техническими средствами. Затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на взрывоопасные объекты, лежащие на глубине 30-40 метров, были установлены накладные заряды. Поднимать боеприпасы на поверхность не стали, их решили уничтожить на месте.

В ходе работ на поверхность также была поднята немецкая морская мина, которую впоследствии передадут в выставочный комплекс в Кронштадте
- говорится в пресс-релизе.

Подобную операцию по уничтожению торпед, снарядов и мин времен Великой Отечественной войны морской спецназ БФ провёл в ноябре прошлого года. Тогда боевые пловцы обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и в СССР, информирует штаб флота.

Использованы фотографии: https://tvplaneta.ru/forum/
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Комментарии 15

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  1. Охотовед 2 Вчера, 13:02
    Приятно осознавать, что боевые пловцы у России есть, выполняют свою работу, тренируются! Это - настоящая Элита Флота! good
    Охотовед 2
    1. Отец солдата Вчера, 13:13
      Всегда были, особенно отличились в войне боевиков ЮАР с Анголой, там замесы под водой не детские были.
      Отец солдата
      1. влад66 Вчера, 13:32
        Цитата: Отец солдата
        там замесы под водой не детские были.

        И не только под водой. yes
        обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и в СССР,

        Вообще много еще таки "сюрпризов" на дне находиться и на Балтике и на Черном море. what
        влад66
      2. антивирус Вчера, 13:44
        понятно кто разгружает галеоны испанцев
        антивирус
  2. a.s.zzz888 Вчера, 13:03
    Сколько ещё такого опасного железа находится на дне!
    a.s.zzz888
    1. seregatara1969 Вчера, 13:14
      а на берегу кто собрал ? до сих пор танки и пушки стоят с той войны
      seregatara1969
      1. антивирус Вчера, 13:45
        в армии служил, с окраины парни-у нас и с ПМВ и Отечественной, не проблема достать
        антивирус
  3. Витас Вчера, 13:06
    Во время работ, ни одна килька не пострадала! laughing
    Витас
  4. Петр Царь Вчера, 13:06
    Ещё сто лет будут прорастать семена той ужасной войны sad
    Респект пловцам.
    Петр Царь
  5. Сергей39 Вчера, 13:08
    А сколько химического оружия в Балтике возле Калининграда захоронено? Его тоже подрывать?
    Сергей39
    1. dvina71 Вчера, 13:14
      Большинство видов химоружия..синильная кислота..например..замечательно растворяются в воде,теряют концентрацию и становятся безопасными.
      dvina71
      1. Винни76 Вчера, 14:50
        Цитата: dvina71
        Большинство видов химоружия..синильная кислота..например..замечательно растворяются в воде,теряют концентрацию и становятся безопасными.

        Подозреваю на открытом воздухе они тоже теряют концентрацию и становятся безопасными.
        Винни76
      2. Dedall Вчера, 20:14
        А тротил почему не растворяется - это же органика? Даже если стенки снарядных гильз из латуни, они тоже должны за это время раствориться.У снарядов и бомб стенки толстые, но и там внутрь морская вода должна попасть. Это я к тому, что нырял на Черном Море когда-то и в затонувшем катере 50-годов нашёл закрытую бутылку шампанского. Открыл, а внутри морская вода. А у кухонного ножа на камбузе одна ручка уцелела.
        Dedall
        1. dvina71 Вчера, 23:15
          Цитата: Dedall
          А тротил почему не растворяется - это же органика?

          ТНТ органика?..
          dvina71
  6. КВУ-НСвД Вчера, 13:12
    Затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на взрывоопасные объекты, лежащие на глубине 30-40 метров, были установлены накладные заряды. Поднимать боеприпасы на поверхность не стали, их решили уничтожить на месте.
    Рад за ребят , техникой их не обходят good
    КВУ-НСвД
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