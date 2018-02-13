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Боевые пловцы в Финском заливе подорвали снаряды военной поры
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы уничтожили в акватории Финского залива несколько взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщает во вторник штаб Балтийского флота (БФ).
Объекты на дне Балтийского моря были обнаружены специальными техническими средствами. Затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на взрывоопасные объекты, лежащие на глубине 30-40 метров, были установлены накладные заряды. Поднимать боеприпасы на поверхность не стали, их решили уничтожить на месте.
Подобную операцию по уничтожению торпед, снарядов и мин времен Великой Отечественной войны морской спецназ БФ провёл в ноябре прошлого года. Тогда боевые пловцы обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и в СССР, информирует штаб флота.
Специалисты отряда сделали работу поэтапно, осуществив девять подрывов- сказано в сообщении пресс-службы БФ
Объекты на дне Балтийского моря были обнаружены специальными техническими средствами. Затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на взрывоопасные объекты, лежащие на глубине 30-40 метров, были установлены накладные заряды. Поднимать боеприпасы на поверхность не стали, их решили уничтожить на месте.
В ходе работ на поверхность также была поднята немецкая морская мина, которую впоследствии передадут в выставочный комплекс в Кронштадте- говорится в пресс-релизе.
Подобную операцию по уничтожению торпед, снарядов и мин времен Великой Отечественной войны морской спецназ БФ провёл в ноябре прошлого года. Тогда боевые пловцы обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и в СССР, информирует штаб флота.
Использованы фотографии: https://tvplaneta.ru/forum/
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