Боевые пловцы в Финском заливе подорвали снаряды военной поры

Специалисты отряда сделали работу поэтапно, осуществив девять подрывов

В ходе работ на поверхность также была поднята немецкая морская мина, которую впоследствии передадут в выставочный комплекс в Кронштадте

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы уничтожили в акватории Финского залива несколько взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщает во вторник штаб Балтийского флота (БФ).- сказано в сообщении пресс-службы БФОбъекты на дне Балтийского моря были обнаружены специальными техническими средствами. Затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на взрывоопасные объекты, лежащие на глубине 30-40 метров, были установлены накладные заряды. Поднимать боеприпасы на поверхность не стали, их решили уничтожить на месте.- говорится в пресс-релизе.Подобную операцию по уничтожению торпед, снарядов и мин времен Великой Отечественной войны морской спецназ БФ провёл в ноябре прошлого года. Тогда боевые пловцы обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и в СССР, информирует штаб флота.