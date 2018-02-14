Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
МПК «Кабардино-Балкария» провел артиллерийские стрельбы по морской цели
Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по морской цели, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.
В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольной 30-мм артиллерийской установка АК-630, находящейся на вооружении корабля, уточнил Мартов.
В ходе учений экипаж МПК "Кабардино-Балкария" в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, провел артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника- рассказал он.
В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольной 30-мм артиллерийской установка АК-630, находящейся на вооружении корабля, уточнил Мартов.
Во время этого выхода в море корабельные расчеты "Кабардино-Балкарии" отработали также действия по отражению атак малоразмерных целей, по противовоздушной обороне, провели учения по радиоэлектронной борьбе- заключил представитель флота.
Использованы фотографии: Минобороны РФ