МПК «Кабардино-Балкария» провел артиллерийские стрельбы по морской цели

В ходе учений экипаж МПК "Кабардино-Балкария" в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, провел артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника

Во время этого выхода в море корабельные расчеты "Кабардино-Балкарии" отработали также действия по отражению атак малоразмерных целей, по противовоздушной обороне, провели учения по радиоэлектронной борьбе

Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по морской цели, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.- рассказал он.В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольной 30-мм артиллерийской установка АК-630, находящейся на вооружении корабля, уточнил Мартов.- заключил представитель флота.