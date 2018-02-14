00:14 15 февраля
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МПК «Кабардино-Балкария» провел артиллерийские стрельбы по морской цели

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Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по морской цели, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.

МПК «Кабардино-Балкария» провел артиллерийские стрельбы по морской цели


В ходе учений экипаж МПК "Кабардино-Балкария" в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, провел артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника
- рассказал он.


В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольной 30-мм артиллерийской установка АК-630, находящейся на вооружении корабля, уточнил Мартов.

Во время этого выхода в море корабельные расчеты "Кабардино-Балкарии" отработали также действия по отражению атак малоразмерных целей, по противовоздушной обороне, провели учения по радиоэлектронной борьбе
- заключил представитель флота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6
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  1. ul_vitalii Вчера, 15:43 Новый
    Дизельные лодки в береговой зоне хорошо им шугать.
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    ul_vitalii
  2. Egorovich Вчера, 15:48 Новый
    Работа шестиствольной 30мм установки АК-630 - это песня!!! А результат работы просто поражает! good
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    Egorovich
    1. Chertt Вчера, 16:00 Новый
      При всем уважении. На ТОФ кораблей этого проекта семь штук. На ВО о каждых стрельбах из "металлорезки" сообщать будут ?
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      Chertt
      1. Egorovich Вчера, 16:07 Новый
        Согласен, но работу АК-630, а тем более результат воочию мало кто видел. Просто прелесть! good
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        Egorovich
        1. Chertt Вчера, 16:11 Новый
          В отличии от вас, я только по рассказам и на видео hi
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          Chertt
  3. Cympak Вчера, 18:03 Новый
    Какая прелесть! Противолодочный корабль пострелял из 30-мм зенитной пушки по буксируемому щиту. Цель поражена! Видимо, Родина должна спать спокойно.
    Они на учениях должны с ПЛ условного противника бороться. А если хочется пострелять из "металлорезки", то отрабатывать защиту от ПКР.
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    Cympak
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