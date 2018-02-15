12:16 15 февраля
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Минобороны опровергло данные об "инциденте" в Черном море

Министерство обороны РФ опровергло в среду сообщения СМИ об инциденте при переходе пролива Босфор между судном Черноморского флота и кораблем ВМС Великобритании.

Минобороны опровергло данные об "инциденте" в Черном море


Никаких "опасных" маневров, связанных с пересечением встречных курсов "Кызыл-60" и Enterprise не было
- сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.


Напомним, что информация об инциденте при переходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании Enterprise появилась в британском издании Daily Star. Издание сообщило, что многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60", пройдя от него всего в считанных метрах.

В Минобороны уточнили, что 13 февраля в 09:35 мск "Кызыл-60", который следовал из Средиземного в Черное море, и Enterprise разошлись "в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства".



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 39

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  1. Синий Мент Сегодня, 10:09
    Я уж привык к тому, что опровержение означает подтверждение
    Синий Мент
    1. Logall Сегодня, 10:11
      А я им верю! И нашим, и бритам... Вот такой я доверчивый feel
      Главное, что ничего непоправимого не произошло! Семь футов под килем, и пущай идут каждый своим курсом...
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 10:20
        В Минобороны уточнили, что 13 февраля в 09:35 мск "Кызыл-60", который следовал из Средиземного в Черное море, и Enterprise разошлись "в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров)

        А вот и фото:
        Тралл
        1. Serg65 Сегодня, 10:26
          Цитата: Тралл
          А вот и фото:

          laughing На первом фото Интерпрайз как раз перед носом Кызыла wassat
          Serg65
          1. Тралл Сегодня, 10:30
            Цитата: Serg65
            Цитата: Тралл
            А вот и фото:

            laughing На первом фото Интерпрайз как раз перед носом Кызыла wassat

            Ага) только они должны быть одного размера. Правило перспективы, однако smile
            Ну или брит потом резко развернулся, догнал и подрезал нашего smile
            Тралл
            1. Serg65 Сегодня, 10:36
              Цитата: Тралл
              Правило перспективы

              Очень хорошая перспектива! Она правдиво показывает величие британского корабля над русским транспортом!!! bully
              Цитата: Тралл
              они должны быть одного размера

              what Корабль её величества и русский транспорт одного размера???? Вы наверное шутите???
              drinks Ну, за британские СМИ!!!
              Serg65
              1. Лелёк Сегодня, 10:43
                Цитата: Serg65
                Ну, за британские СМИ!!!

                hi
                Таких "поводов" у англичан и особенно французов пруд пруди. Боюсь сопьётесь. bully
                Лелёк
                1. Serg65 Сегодня, 12:08
                  Цитата: Лелёк
                  Боюсь сопьётесь

                  Ххее!!! belay А чё, есть???
                  Фиг с ними, с британцами! Наливай..
                  drinks
                  Serg65
              2. Svarog51 Сегодня, 11:56
                Тёзка, приветствую hi
                Очень хорошая перспектива! Она правдиво показывает величие британского корабля над русским транспортом!!!

                Не верю! Пущай видео с регистратора выкладывают. lol
                Svarog51
                1. Serg65 Сегодня, 12:12
                  Здорова Серёня!! hi
                  Цитата: Svarog51
                  Не верю!

                  what Сергей Станиславский..... fellow а чё, звучит!!!!!
                  drinks
                  Serg65
          2. FalconD Сегодня, 11:06
            А на втором Кызыл уже прошёл сквозь Интерпрайз, оставив в нём сквозное отверстие!
            FalconD
        2. Лелёк Сегодня, 10:39
          Цитата: Тралл
          А вот и фото:

          hi
          Сближение было (учитывая, что это пролив), но не опасное, по крайней мере не "несколько метров". Любят журналюги жареное. Ну и наши "сети" сразу среагировали.
          Лелёк
      2. Мар.Тира Сегодня, 10:52
        Всё верно!Минимально допустимое БЕЗОПАСНОЕ расстояние между бортами составляет 150 метров.А вообще командир решает,что безопасно,а что нет.Наши всегда были бес башенные.Поэтому что для нас обычно,для англосаксов экстрим,смерть.Вот и запели..
        Мар.Тира
      3. Синий Мент Сегодня, 12:04
        Конечно пусть идут
        Согласен drinks
        Синий Мент
    2. askort154 Сегодня, 10:22
      Синий Мент.....Я уж привык к тому, что опровержение означает подтверждение

      Профессиональное кредо мента. wassat
      askort154
      1. влад66 Сегодня, 10:35
        Цитата: askort154
        Профессиональное кредо мента.

        Причем синего laughing
        влад66
    3. просто экспл Сегодня, 10:39
      ну что бы предвыборный свежерег верил нашим , а не наглосаксам , такому не бывать .
      а вот то что он верит наглосаксам , это нормально , они все таки для него "свои" , кому уж верить как не своим то .
      просто экспл
  2. FalconD Сегодня, 10:12
    И вопрос закрыт!!! А то уже конспирологические теории теории озвучивают...мол крупные металлические предметы обладают магнитными свойствами и поэтому притягиваются друг к другу!
    FalconD
  3. Egorovich Сегодня, 10:17
    Бриты в очередной раз хотели показать, какие они грозные и якобы обидели Россию, но эта профанация не прошла, поэтому молча обтекут и будут фейковать дальше.
    Egorovich
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:26
      После прочтения статьи первая мысль была написать аналогично с изложенным вами. Но прочитав комментарии понял, что опоздал. Поэтому - поддерживаю.
      rotmistr60
      1. Egorovich Сегодня, 10:32
        hi ! У них у всех ум за разум заходит, хоть какую то гадость России сделать, но в основе своей со свистом пролетают.
        Egorovich
        1. Svarog51 Сегодня, 12:02
          "- Самый вредный из людей,
          Это сказочник-злодей.
          Вот уж врун искусный,
          Жаль, что он не вкусный!"
          (с) "Летучий корабль" м/ф
          Svarog51
    2. LSA57 Сегодня, 10:32
      Цитата: Egorovich
      Бриты в очередной раз хотели показать, какие они грозные и

      очень грозные. семеро одного никогда не боятся
      LSA57
      1. Topotun Сегодня, 12:01
        Цитата: LSA57
        Цитата: Egorovich
        Бриты в очередной раз хотели показать, какие они грозные и

        очень грозные. семеро одного никогда не боятся

        не бояться, но опасаются....
        Topotun
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:20
    Ну вот .. , а мы все в который раз опять повелись на "утку"... И крики "доколе" витали над сайтом... Каюсь smile , тоже их поддерживал feel
    КВУ-НСвД
    1. KondratKo Сегодня, 11:00
      В который раз, одни тянут "новость" из "проверенных источников", другие на следующий день пишут опровержения, зато сообщество на ВО бурлит, сайт живёт полной жизнью. Спрашивается доколе?
      KondratKo
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:03
        сайт живёт полной жизнью. Доколе?
        Что доколе ? Доколе полной? или доколе живёт ? laughing Предлагаю запретить слово "доколе" laughing
        КВУ-НСвД
      2. woron333444 Сегодня, 11:21
        Пока существуют соц сети будут обсуждать кто кого поимел и кто кого подрезал. Для того и существуют социальные сети. А ВО всё больше становится соц.сетью.
        woron333444
  5. uav80 Сегодня, 10:22
    Интересно, кто бы оказался крепче китайский сухогруз или британский гидрограф, если учесть что они практически одинаковы по размерам...
    uav80
  6. Симон Сегодня, 10:22
    Издание сообщило, что многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60", пройдя от него всего в считанных метрах. Жалко, что "Кызыл-60" случайно не потопил, это военное исследовательское судно англичан. Интересно, что это исследовательское судно исследовало в водах Черного моря?
    Симон
  7. Аскет Сегодня, 10:24
    Судя по фото особого сближения и не было. Тем боле рядом был ещё турецкий тральщик.




    Аскет
    1. Тралл Сегодня, 10:26
      Только на переднем плане турецкий тральщик, а не британский "Энтерпрайз"
      Тралл
      1. Аскет Сегодня, 10:49
        Цитата: Тралл
        Только на переднем плане турецкий тральщик, а не британский "Энтерпрайз"

        Цитата: Аскет
        Тем боле рядом был ещё турецкий тральщик.
        Аскет
  8. Пленник Сегодня, 10:44
    Может для бритов сблизится на 180 метров и есть "подрезание"? Научились бы у советских черноморцев как надо подрезать. Во как навалились. winked
    Пленник
  9. Romka47 Сегодня, 11:02
    Зато у нашего название прикольнее tongue
    Romka47
  10. Alex-a832 Сегодня, 11:03
    Предположу, что фокусировка зрения британских военных при виде российской военной техники резко возрастает, зрение становится бинокулярных, поэтому корабль, проходящий в 1 кабельтове, видится на расстоянии метра. С авиацией - та же история. Удивляюсь, как они при такой "угрозе столкновения" за борт прыгать не начали. lol
    Alex-a832
  11. FalconD Сегодня, 11:11
    И зря опровергли...этот день можно было навсегда вписать героической страницей в историю британского фтота!
    FalconD
  12. К-50 Сегодня, 11:13
    "Кызыл-60" и Enterprise разошлись "в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства".

    Так это что лаймы так испугались российского корабля, что панику подняли? belay
    Вот уж действительно ДБ. fool
    К-50
  13. seregatara1969 Сегодня, 11:37
    так и думал - британцы врут
    seregatara1969
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