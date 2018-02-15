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Минобороны опровергло данные об "инциденте" в Черном море
Министерство обороны РФ опровергло в среду сообщения СМИ об инциденте при переходе пролива Босфор между судном Черноморского флота и кораблем ВМС Великобритании.
Напомним, что информация об инциденте при переходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании Enterprise появилась в британском издании Daily Star. Издание сообщило, что многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60", пройдя от него всего в считанных метрах.
В Минобороны уточнили, что 13 февраля в 09:35 мск "Кызыл-60", который следовал из Средиземного в Черное море, и Enterprise разошлись "в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства".
Никаких "опасных" маневров, связанных с пересечением встречных курсов "Кызыл-60" и Enterprise не было- сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
Напомним, что информация об инциденте при переходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании Enterprise появилась в британском издании Daily Star. Издание сообщило, что многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60", пройдя от него всего в считанных метрах.
В Минобороны уточнили, что 13 февраля в 09:35 мск "Кызыл-60", который следовал из Средиземного в Черное море, и Enterprise разошлись "в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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