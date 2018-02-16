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Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России
В Военно-морском флоте России прорабатывает вопрос о приобретении самолетов-амфибий Бе-200, передает Интерфакс сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
Коснувшись вопроса модернизации сил флота, он сообщил, что соединения ПВО ВМФ получают в свой состав современные комплексы С-400, кроме того, «обновляется аэродромная сеть и средства обеспечения полетов».
Он также сообщил, что учебно-тренировочный комплекс палубной авиации в Саках адаптирован под тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
С учетом продления сроков эксплуатации авианесущего крейсера будет, соответственно, в плановом порядке вестись и подготовка летного состава палубной авиации, добавил Королев.
Мы прорабатываем вопросы по приему в состав своей авиации самолетов Бе-200, которые могут применяться в спасательных операциях либо при ликвидации пожаров. Кроме того, планируется оснащение новыми противолодочными комплексами самолетов-амфибий Бе-12. Это повысит их возможности при выполнении задач по предназначению,сказал Королев.
Коснувшись вопроса модернизации сил флота, он сообщил, что соединения ПВО ВМФ получают в свой состав современные комплексы С-400, кроме того, «обновляется аэродромная сеть и средства обеспечения полетов».
В ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэродромы Чкаловск и Североморск-1, которые прошли серьезный ремонт. Успешно функционирует в составе ВМФ Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации в Ейске и в Крыму,рассказал главком.
Он также сообщил, что учебно-тренировочный комплекс палубной авиации в Саках адаптирован под тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
С учетом продления сроков эксплуатации авианесущего крейсера будет, соответственно, в плановом порядке вестись и подготовка летного состава палубной авиации, добавил Королев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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