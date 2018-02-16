00:27 17 февраля
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Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России

В Военно-морском флоте России прорабатывает вопрос о приобретении самолетов-амфибий Бе-200, передает Интерфакс сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.



Мы прорабатываем вопросы по приему в состав своей авиации самолетов Бе-200, которые могут применяться в спасательных операциях либо при ликвидации пожаров. Кроме того, планируется оснащение новыми противолодочными комплексами самолетов-амфибий Бе-12. Это повысит их возможности при выполнении задач по предназначению,
сказал Королев.


Коснувшись вопроса модернизации сил флота, он сообщил, что соединения ПВО ВМФ получают в свой состав современные комплексы С-400, кроме того, «обновляется аэродромная сеть и средства обеспечения полетов».

В ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэродромы Чкаловск и Североморск-1, которые прошли серьезный ремонт. Успешно функционирует в составе ВМФ Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации в Ейске и в Крыму,
рассказал главком.

Он также сообщил, что учебно-тренировочный комплекс палубной авиации в Саках адаптирован под тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

С учетом продления сроков эксплуатации авианесущего крейсера будет, соответственно, в плановом порядке вестись и подготовка летного состава палубной авиации, добавил Королев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Ingvar0401 Вчера, 15:40
    Неужели Бе-12 еще где-то остались? У нас на Балтике их все уничтожили, хотя на косе в Балтийске и ангары под них были. Теперь тихо разваливаются......
    Ingvar0401
    1. Berkut154 Вчера, 16:05
      Ангары не под них там были. Эти ангары еще немцы строили..
      Berkut154
    2. Alexey RA Вчера, 16:14
      Цитата: Ingvar0401
      Неужели Бе-12 еще где-то остались?

      Остались. В Питере пара Бе-12 летала на параде в День ВМФ.
      Alexey RA
    3. влад66 Вчера, 18:10
      Цитата: Ingvar0401
      В Военно-морском флоте России прорабатывает вопрос о приобретении самолетов-амфибий Бе-200

      Небольшое видео про Бе 200
      влад66
  2. Чичиков Вчера, 15:42
    Можно было бы сказать: - "Не прошло и пятнадцати лет после начала эксплуатации...". Но, не те были приоритеты и средства, - главное было обеспечить "триаду". Видимо, "закрома гарантированного сдерживания" более-менее восстановлены и круг ее наполнения расширяется.
    Чичиков
    1. x.andvlad Вчера, 16:02
      С т. н. "Терминатором"(БМПТ) тоже "репу чесали" лет 10.
      Но там хоть производство более менее налажено. А с Бе-200 потяжелее. Их выпускают в год по "чайной ложке".
      x.andvlad
  3. НЕКСУС Вчера, 15:42
    Б-200 как противолодочник ,думаю,будет очень хорош на замену БЕ-12. Вопрос -сколько закупит наше МО таких машин.
    НЕКСУС
    1. Летун_64 Вчера, 19:38
      Все дело В контракте МО который завис. Уже была инфа что контракт разорвали. Но следуя этой информации его продавливают. ВКС Бе-200 не нужны, кому втулить - флоту, кому еще. Адаптировать Бе200 под вариант дороговато. Флот конечно возьмет их, очень тяжкое состояние парка транспортной авиации. Возьмут и будут использовать вместо Ан-26.
      Летун_64
  4. Монар Вчера, 15:42
    А фото зачем не Бе-200?
    Монар
    1. Игорь В Вчера, 16:11
      Похоже что это А-40. Он на 10 метров длиннее Бе-200 и по массе больше раза в три. Привет труженикам пера и чернил, сколько можно вводить в заблуждение невинных обывателей? sad
      Игорь В
  5. КВУ-НСвД Вчера, 15:44
    оснащение новыми противолодочными комплексами самолетов-амфибий Бе-12
    Гидросамолёт априори хорошо для противолодочного патрулирования . Собьют на северах - есть шанс выжить .
    КВУ-НСвД
    1. svp67 Вчера, 15:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Гидросамолёт априори хорошо для противолодочного патрулирования . Собьют на северах - есть шанс выжить .

      Он хорош и в качестве спасателя...Даже скорей в качестве спасателя.
      svp67
      1. НЕКСУС Вчера, 16:11
        Цитата: svp67
        Он хорош и в качестве спасателя...Даже скорей в качестве спасателя.

        Он в первую очередь хорош ,как противолодочник,а потом как спасатель,пожарник и тд...
        НЕКСУС
        1. svp67 Вчера, 16:14
          Цитата: НЕКСУС
          Он в первую очередь хорош ,как противолодочник,а потом как спасатель

          Спасатель уже есть, эта машинка создана для МЧС, а вот что будут ставить на СПЛА еще вопрос
          svp67
        2. avt Вчера, 16:25
          Цитата: НЕКСУС
          Он в первую очередь хорош ,как противолодочник,

          Ни разу. ПЛО как раз изначально был А-40, что на фото.
          avt
          1. НЕКСУС Вчера, 16:40
            Цитата: avt
            Ни разу. ПЛО как раз изначально был А-40, что на фото.

            Верно,но А-40 древнее БЕ-200...и как противолодочник ,он как раз в первую голову нам нужен. Уверен,что МО именно так захочет его использовать ,если будет решение о закупке. При этом линии сборки то перестраивать практически не надо.
            НЕКСУС
            1. avt Вчера, 16:54
              Цитата: НЕКСУС
              При этом линии сборки то перестраивать практически не надо.

              wassat Типа для обоих один стапель нужен ?Вот честно - Я не вкугсе , гебята . bully
              avt
      2. Alexey RA Вчера, 16:20
        Цитата: svp67
        Он хорош и в качестве спасателя...Даже скорей в качестве спасателя.

        Но только до высоты волны 1,2 метра. Дальше - всё.
        Alexey RA
  6. куртка бейна Вчера, 15:45
    Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России

    А может быть и не принят. Предлагаю на будущее не писать такие посты.
    куртка бейна
  7. svp67 Вчера, 15:47
    Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России
    Ну не прошло и 20 лет, после окончания его испытаний...быстро же у нас дела делаются...
    svp67
    1. НЕКСУС Вчера, 16:13
      Цитата: svp67
      Ну не прошло и 20 лет, после окончания его испытаний...быстро же у нас дела делаются...

      Понятно,что на нем вся авионика будет современная и с первым БЕ-200 ,который был выпущен при царе Горохе,эти машины будут иметь общий разве что планер...
      НЕКСУС
      1. svp67 Вчера, 16:19
        Цитата: НЕКСУС
        эти машины будут иметь общий разве что планер...

        Бе-200 уже бы 20 лет делал бы свое дело, вражеские лодки гонял бы, людей спасал...А так.
        svp67
    2. Alexey RA Вчера, 16:34
      Цитата: svp67
      Ну не прошло и 20 лет, после окончания его испытаний...быстро же у нас дела делаются...

      Так один раз Бе-200 МО уже заказывало. Через 4 года по суду разорвало контракт, так и не получив ни одной машины.
      Alexey RA
  8. Геркулесыч Вчера, 15:49
    Так, вроде как только Бе200 появился военные хотели его себе. А потом резко к нему охладели, когда поняли, что ждать придется больно долго.
    Геркулесыч
  9. Сержант71 Вчера, 15:50
    А я, честно говоря, думал, что его уже приняли sad
    Сержант71
  10. Александр War Вчера, 15:52
    Добавлю Видео
    Александр War
  11. Berkut154 Вчера, 16:07
    Статья про Бе-200 а на фото А-40 Альбатрос!!! Автор ау????
    Berkut154
    1. Borik Вчера, 23:35
      Цитата: Berkut154
      Статья про Бе-200 а на фото А-40 Альбатрос!!! Автор ау????


      Где ты увидел А-40 это Бе-200 ЧС. Даже на фото можно надпись прочитать.
      Borik
  12. Alexey RA Вчера, 16:09
    На колу мочало - начинай сначала. ©
    Как сообщило 30 августа 2017 года агентство РБК, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РОссии о взыскании с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» в качестве неотработанного аванса более 6,726 млрд руб.
    Указанная сумма была выплачена Минобороны заводу в качестве аванса по заключенному в 2013 году контракту о поставке пяти [на самом деле шести] самолетов-амфибий Бе-200ЧС, однако ни один самолет в итоге поставлен ведомству не был.
    По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы решил расторгнуть заключенный между Минобороны и ТАНТК контракт, взыскать с авиазавода неотработанный аванс и 200 тыс. руб. пошлины в пользу государства.
    © bmpd
    ИЧХ, никто так и не мог объяснить - зачем МО амфибии, которым для базирования требуется одновременно бетонная полоса и гидроаэродром (причём с ледоколом), и которые в силу своей конструкции уступают обычным самолётам сухопутного базирования.
    Alexey RA
  13. seregatara1969 Вчера, 16:26
    а мне казалось что все самолёты обязаны служить а армии - даже новый кукурузник .в арктике ему замена какая ?
    seregatara1969
  14. APASUS Вчера, 16:48
    Я так понимаю БЕ-12 уже выработали все сроки эксплуатации ,а заменить нечем,вот теперь будут подгонять что есть в наличии ?
    APASUS
  15. Platon Вчера, 18:46
    А движки? Мотор-Сыч свои для ВМФ поставлять не будет
    Platon
    1. sabakina Вчера, 19:22
      Нет, Вий! А что? Говорят, Гитлер якшался с тёмной силой и дожил до преклонных лет. Правда, куда попал потом история не в курсе....так что, кому то надо взять на себя это......
      sabakina
  16. sabakina Вчера, 19:20
    Бе-200 хорошо. Нам бы"Лунь" с "Орлёнком" оживить...
    sabakina
  17. Borik Вчера, 23:50
    Цитата: Borik
    Цитата: Berkut154
    Статья про Бе-200 а на фото А-40 Альбатрос!!! Автор ау????


    Где ты увидел А-40 это Бе-200 ЧС. Даже на фото можно надпись прочитать.


    Извиняюсь я подумал что речь идёт о фото над статьёй а вот на главной странице я фото просмотрел там точно А-40.
    Borik
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