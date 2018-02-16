Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России

Мы прорабатываем вопросы по приему в состав своей авиации самолетов Бе-200, которые могут применяться в спасательных операциях либо при ликвидации пожаров. Кроме того, планируется оснащение новыми противолодочными комплексами самолетов-амфибий Бе-12. Это повысит их возможности при выполнении задач по предназначению,

В ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэродромы Чкаловск и Североморск-1, которые прошли серьезный ремонт. Успешно функционирует в составе ВМФ Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации в Ейске и в Крыму,