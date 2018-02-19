00:41 20 февраля

Мотострелки Северного флота опробовали новые снегоболотоходы «Алеут»

На одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области прошло первое занятие по вождению новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ", сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

Мотострелки Северного флота опробовали новые снегоболотоходы «Алеут»


На полигоне новая техника показала себя с наилучшей стороны. Механики-водители отметили высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении снегоболотоходов, управляя ими на пересеченной местности и преодолевая различные препятствия
- добавил он.


Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в начале этого года.

Перед проведением занятий по практическому вождению, с механиками-водителями, были проведены теоретические занятия по освоению новой техники, после чего приняты соответствующие зачеты. Подготовку на новые снегоболотоходы проходили, как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие по призыву.

Многоцелевой тягач способен решать различные задачи, по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до -50 градусов.

Принятие на вооружение новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" позволит расширить круг решаемых задач подразделениями отдельной мотострелковой бригады.

Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 килограмм.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 13:46
    То что "ГАЗ" можно и не писать.По морде узнаваем.Точнее по кабине.
    210окв
    1. oldseaman1957 Вчера, 13:49
      Сколько лет показывали испытания этих двухзвенников, а сейчас вот внедрили. Тема давно была перспективная. Что-то мне кажется, что Шойгу тут посодействовал. Приятно.
      oldseaman1957
    2. svp67 Вчера, 13:52
      Цитата: 210окв
      То что "ГАЗ" можно и не писать.По морде узнаваем.Точнее по кабине.

      А вот и НЕТ. По морде это "БУХАНКА" УАЗика, а УАЗ в ГАЗ не входит
      svp67
      1. oldseaman1957 Вчера, 13:59
        Цитата: svp67
        По морде это "БУХАНКА" УАЗика, а УАЗ в ГАЗ не входит
        - Да не в "морде" дело! А то, что в принципе - классный ВЕЗДЕХОД! Газ - уаз, не это главное.
        oldseaman1957
      2. 210окв Вчера, 14:04
        Ну,спорить не буду.И от буханки что то есть.Но подобные спаренные кабины-ГАЗ голимый..
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        То что "ГАЗ" можно и не писать.По морде узнаваем.Точнее по кабине.

        А вот и НЕТ. По морде это "БУХАНКА" УАЗика, а УАЗ в ГАЗ не входит
        210окв
      3. Fatum.Inc Вчера, 17:28
        Скорее это двукабинный вариант газона с отрубленным капотом, но из далека чем то буханку напоминает, хотя фары и повторители у него как на 66.
        Fatum.Inc
    3. Комментарий был удален.
    4. сибиралт Вчера, 14:30
      Двузвенник он и в Африке двузвенник. Вездеход что надо! winked
      сибиралт
  2. изя топ Вчера, 13:46
    откуда на ФЛОТЕ МОТОСТРЕЛКИ? belay what
    изя топ
    1. 210окв Вчера, 13:50
      Береговая оборона.Почему бы и нет.Отдельная мотострелковая бригада...А я вот в далеком 1979 году был несказанно удивлен увидев в Быхове Могилевской области матросов.Вот аэродром там был.Балтийского флота..
      Цитата: изя топ
      откуда на ФЛОТЕ МОТОСТРЕЛКИ? belay what
      210окв
      1. изя топ Вчера, 13:52
        так и в Новосибе матросы по улицам ходили...сколько там до ближайшего моря? wink
        изя топ
        1. alexxxz Вчера, 13:56
          До Обского моря там пешком дойти можно. )))))
          alexxxz
        2. oldseaman1957 Вчера, 14:04
          Цитата: изя топ
          так и в Новосибе матросы по улицам ходили...сколько там до ближайшего моря?
          - 954-я испытательная база Военно-морского флота России даже сейчас, находится в Киргизии. И чё?
          oldseaman1957
        3. andrewkor Вчера, 15:20
          В мою сорочку,1971-73 года,в Москве был стройбат по связи морского подчинения.Весь личный состав обмундирован по флотски."Матросики" кто из Молдавии,кто из Каракалпакстана (кроме шуток),даже яврей затесался ,ефрейтор,однако!
          andrewkor
      2. Sergej1972 Вчера, 16:11
        Небольшое дополнение. Северный флот сам считается оперативно-стратегическим командованием. И за ним закреплена достаточно большая территория, выведенная из состава Западного ОСК (военного округа). Смотрите сайт МО. Если три других флота и Каспийская флотилия подчиняются командованиям ОСК (военным округам), то Северный флот сам приравнен к округу .
        Sergej1972
    2. svp67 Вчера, 13:53
      Цитата: изя топ
      откуда на ФЛОТЕ МОТОСТРЕЛКИ

      В составе БЕРЕГОВЫХ ВОЙСК. Там еще и танкисты, артиллеристы, саперы и много кто есть...Флот он такой - многогранный
      svp67
      1. роман66 Вчера, 15:19
        и авиация! авиация!
        роман66
        1. изя топ Вчера, 15:24
          Цитата: роман66
          и авиация! авиация!

          летуны с ЧЁРНЫМИ погонами,только просвет небесный request
          изя топ
    3. сибиралт Вчера, 14:33
      Если мотострелковый вездеход может плавать, то почему бы он не флотский? lol На то и операция "Ы", чтобы никто не догадался.
      сибиралт
      1. svp67 Вчера, 15:30
        Цитата: сибиралт
        Если мотострелковый вездеход может плавать, то почему бы он не флотский

        Не все, что ПЛАВАЕТ - ФЛОТ или ФЛОТСКОЕ...
        svp67
        1. rocket757 Вчера, 19:58
          Креативненько! Эх, к нам бы в пойму на ней, да после разлива ... когда трактора вязнут по самую маковку! На рыбалку, на просторы!
          Почему то вспоминается - Почему у русских самые лучшие вездеходы??? Потому что им лень делать хорошие дороги!!!
          Эт они над нами так смеются, им же не понять, не обьять наши бесконечные просторы и направления, направления во все стороны!
          Короче тфу на них, КЛЕВАЯ машинка!
          rocket757
  3. san4es Вчера, 15:06
    Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме

    ...В кабине прослеживаются ГАЗоновские черты...Кино с ТТХ soldier
    san4es
  4. andrewkor Вчера, 15:11
    От "Алеута" и до "Аляски" не далече.
    andrewkor
    1. изя топ Вчера, 15:26
      Цитата: andrewkor
      От "Алеута" и до "Аляски" не далече.

      мечты,мечты...где ваша сладость...или горькость-мечты иногда сбываются,токмо не так,как мечтается
      изя топ
  5. изя топ Вчера, 16:09
    мужи(кто отозвался на мой пост),я тоже вас всех люблю fellow
    изя топ
Картина дня