Мотострелки Северного флота опробовали новые снегоболотоходы «Алеут»

На полигоне новая техника показала себя с наилучшей стороны. Механики-водители отметили высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении снегоболотоходов, управляя ими на пересеченной местности и преодолевая различные препятствия

На одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области прошло первое занятие по вождению новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ", сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга- добавил он.Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в начале этого года.Перед проведением занятий по практическому вождению, с механиками-водителями, были проведены теоретические занятия по освоению новой техники, после чего приняты соответствующие зачеты. Подготовку на новые снегоболотоходы проходили, как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие по призыву.Многоцелевой тягач способен решать различные задачи, по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до -50 градусов.Принятие на вооружение новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" позволит расширить круг решаемых задач подразделениями отдельной мотострелковой бригады.Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 килограмм.