Более 20 кораблей и судов Балтийского флота выходят на учения в море

В Балтийском море будут решать задачи ударные силы БВМБ - малые ракетные корабли и катера, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах примут участие более 20 кораблей и вспомогательных судов флота

В морских полигонах экипажи кораблей из нескольких соединений флота проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, отработают минные постановки и глубинные бомбометания

Более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов флота Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота задействуют в начавшихся морских учениях, сообщил во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.- сказал он.Мартов уточнил, что на первом этапе учений экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которых проводят подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в условиях базы. Затем в Балтийском море одиночные корабли флота выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне.- сказал Мартов, отметив, что в обеспечении выполнения учебно-боевых задач активно задействуют самолеты и вертолеты морской авиации, передает ТАСС.