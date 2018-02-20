00:58 21 февраля

Более 20 кораблей и судов Балтийского флота выходят на учения в море

Более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов флота Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота задействуют в начавшихся морских учениях, сообщил во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

Более 20 кораблей и судов Балтийского флота выходят на учения в море


В Балтийском море будут решать задачи ударные силы БВМБ - малые ракетные корабли и катера, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах примут участие более 20 кораблей и вспомогательных судов флота
- сказал он.


Мартов уточнил, что на первом этапе учений экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которых проводят подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в условиях базы. Затем в Балтийском море одиночные корабли флота выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне.

В морских полигонах экипажи кораблей из нескольких соединений флота проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, отработают минные постановки и глубинные бомбометания
- сказал Мартов, отметив, что в обеспечении выполнения учебно-боевых задач активно задействуют самолеты и вертолеты морской авиации, передает ТАСС.



Использованы фотографии: https://www.newkaliningrad.ru/
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Комментарии 21

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  1. IMH Вчера, 18:28
    Тяжело в учении легко в бою.
    IMH
    1. Охотовед 2 Вчера, 18:33
      Согласен с Вами, только одно но... посмотрите кого на учения вывели, всю мелочь (хоть и зубастую). recourse Балтийцам - пламенный привет, успехов и удачи! soldier
      Охотовед 2
      1. IMH Вчера, 18:37
        Мелочь-не мелочь, но и Балтика не Тихий Океан.
        IMH
        1. Охотовед 2 Вчера, 18:49
          Цитата: IMH
          Мелочь-не мелочь, но и Балтика не Тихий Океан.

          Согласен. Только корабельный состав «партнёров» посмотрите. Как то все не в нашу пользу. Бастионы и Искандеры - решают многие задачи, при большом замесе, но Флот - реально нужно усиливать!!! Впрочем как и везде... what
          Охотовед 2
          1. IMH Вчера, 18:53
            На Балтике все задачи можно решить с суши. Флот там для приличия.
            IMH
            1. Охотовед 2 Вчера, 19:03
              Скажите, у Вас и правда не Флага не Родины нет? Или Я с проплаченным Тролем общаюсь?
              Охотовед 2
              1. IMH Вчера, 20:35
                Я не могу разглашать эту информацию. Это противоречит моему контракту с МОССАДом.
                IMH
  2. Николай Фёдоров Вчера, 18:32
    Странно, прошла уже целая минута с момента публикации статьи, а посетитель IMH, загадивший сегодня многие темы так, что читать противно стало (все комментарии вокруг него вертятся, все пытаются что-то объяснить этому русофобу, а он и рад стараться...), здесь так и не появился.
    Николай Фёдоров
    1. Николай Фёдоров Вчера, 18:34
      Пока я писал, этот шустрик уже проявился. Какая-то болезненная активность...
      Беседовать тут бесполезно. Сворачиваюсь.
      Николай Фёдоров
      1. IMH Вчера, 18:36
        Говорю же- моя смена.
        IMH
        1. Геркулесыч Вчера, 18:52
          Человек -вы решили вылюбить всем мозги? Не советую! Ваша смена вас будет ждать в" банно -прачечном комбинате!"Если перегнете палку! Давайте поговорим о вашем любимом Парошенко wassat -вы любите конфеты от Пети алкоголика? ? wassat
          Геркулесыч
          1. Лексус Вчера, 19:43
            Уж больно лихо он флажки меняет. Может и "там" что-то не совсем обрезано, а "на молнии".
            Лексус
            1. IMH Вчера, 21:03
              Вай фай (вай фай, это интернет без проводка) включаю вылезает заморский, перехожу на 4G (4G это как 3G, только быстрее), возвращается израильский флаг. Что то странное.
              IMH
          2. IMH Вчера, 20:36
            Я не ем конфеты от Рошен, т.к они не кошерны. Я соблюдаю кошрут.
            IMH
      2. Геркулесыч Вчера, 18:48
        Отбивайтесь до последнего! Не сдавайтесь! wassat Чуть что -клавиатурой его в ближнем бою! wassat
        Геркулесыч
    2. IMH Вчера, 18:34
      Как это не появился? Тут как тут! Сейчас моя смена. И почему это я русофоб? Или любое мнение отличное от вашего=русофобия?
      IMH
    3. Геркулесыч Вчера, 18:38
      По ветке сверху его ищите! hi
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Вчера, 18:37
    Шщас НАТО взвоет, шведы снова побегут всей голландией wassat наши субмарины искать, Трамп найдет свидетельство -свое о рождении, где написано что еще не президент сша, укроина потребует высушить немедленно Балтийское море, и только Русские военные моряки будут выполнять поставленную перед ними задачу на учениях!
    Геркулесыч
  4. turbris Вчера, 18:42
    Есть очень хороший способ, просто не вступать с IMN в комментарии. Ведь дискутировать просто не с кем, пропустите как бред малолетнего.
    turbris
  5. КВУ-НСвД Вчера, 18:43
    Более 20 кораблей и судов Балтийского флота выходят на учения в море
    Отличный заголовок !
    Затем в Балтийском море одиночные корабли флота выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне.
    Затем суть статьи . Просто совет журналистам - не ищите громкие слова там где их нет . Морякам спасибо за воинский труд .
    КВУ-НСвД
  6. Separ Вчера, 20:37
    Всё правильно, в такой острой международной обстановке надо быть готовыми ударить "парнёров" под -дых. am
    Separ
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