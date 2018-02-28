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На Украине скончался известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин
Известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин (17.09.1929 г.р.) скончался на Украине на 89-м году жизни. Об этом говорится в сообщении украинского авиационного госпредприятия «Антонов».
Юрий Владимирович Курлин окончил Ростовский индустриальный техникум и Краснокутское летное училище гражданского воздушного флота, а также Киевский институт инженеров гражданского воздушного флота. За свою карьеру он участвовал в испытаниях почти всех марок самолетов бюро Антонова, в том числе Ан-124 и Ан-22. Курлин также установил четыре мировых рекорда высоты полета на самолете Ан-32. В 1966 году летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.
Ю.В.Курлин также активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.
Юрий Владимирович навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним, чрезвычайно яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком.
Госпредприятие „Антонов“ с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин— указано в сообщении на странице предприятия в Facebook.
Юрий Владимирович Курлин окончил Ростовский индустриальный техникум и Краснокутское летное училище гражданского воздушного флота, а также Киевский институт инженеров гражданского воздушного флота. За свою карьеру он участвовал в испытаниях почти всех марок самолетов бюро Антонова, в том числе Ан-124 и Ан-22. Курлин также установил четыре мировых рекорда высоты полета на самолете Ан-32. В 1966 году летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.
Ю.В.Курлин также активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.
Юрий Владимирович навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним, чрезвычайно яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком.
Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com/
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