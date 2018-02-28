17:36 28 февраля
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На Украине скончался известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин

Известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин (17.09.1929 г.р.) скончался на Украине на 89-м году жизни. Об этом говорится в сообщении украинского авиационного госпредприятия «Антонов».

Госпредприятие „Антонов“ с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин
— указано в сообщении на странице предприятия в Facebook.

На Украине скончался известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин



Юрий Владимирович Курлин окончил Ростовский индустриальный техникум и Краснокутское летное училище гражданского воздушного флота, а также Киевский институт инженеров гражданского воздушного флота. За свою карьеру он участвовал в испытаниях почти всех марок самолетов бюро Антонова, в том числе Ан-124 и Ан-22. Курлин также установил четыре мировых рекорда высоты полета на самолете Ан-32. В 1966 году летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ю.В.Курлин также активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.

Юрий Владимирович навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним, чрезвычайно яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком.

Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com/

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Комментарии 9

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:41
    Царствия небесного! Жалко он не дожил до освобождения от неонацистов.
    Владыка Ситх
    1. cniza Сегодня, 11:54
      В тяжелый период он ушел , соболезнование родным и близким. Ушел потому что точно знал , ЭТИМ он не нужен.
      cniza
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
    Как горько наверное было ему смотреть на уничтожение дела , которому отдал все силы и весь срок земной жизни....Земля пухом...
    КВУ-НСвД
  3. Тикси-3 Сегодня, 11:52
    Соболезнования близким! Царствия небесного!
    Тикси-3
  4. mavrus Сегодня, 11:53
    Вечная память.
    Опять претензия к аффторам.
    Не было Героев СССР, было звание Герой Советского Союза.
    mavrus
    1. colonel Сегодня, 12:02
      На реверсе Золотой Звезды надпись "Герой СССР"
      colonel
  5. mavrus Сегодня, 12:08
    Звания в СССР были: Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда и Мать-героиня.
    mavrus
  6. Антарес Сегодня, 12:35
    Нужен он был и будет. Из таких людей гвозди делать можно было....Сделано в СССР.
    Стоит отметить, что на протяжении 36 лет Курлин работал летчиком-испытателем в конструкторском бюро «Антонов», где занимался испытания самолетов Ан разных модификаций. В 1966 году за мужество и героизм, проявленный при испытаниях новых самолетов, Курлин был удостоен звания героя Советского Союза. Кроме того, Курлину принадлежат четыре мировых рекорда высоты на самолетах Ан-32. В середине 90-х Курлин покинул конструкторское бюро «Антонова», после чего продолжил работу инструктором-методистом.Профессию летчика-испытателя Курлин оставил лишь 1994 году в возрасте 65 лет. Однако летчик не покинул родное бюро и продолжал трудиться в ОКБ Антонова в качестве инструктора. В последние годы жизни легендарный летчик проживал в Киеве.
    Отмечается, что Курлин был гениальным летчиком, который активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерстве управления самолетами.
    “Чаще всего имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолетом, который в свое время произвел мировой фурор и остался во многом непревзойденным, самым большим в мире турбовинтовым самолетом Ан-22 “Антей” Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Юрия Курлина впервые поднял этого антоновского великана в воздух"

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники Юрий Курлин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”. Заслуженный летчик-испытатель, мастер спорта международного класса по самолетному спорту, 1 разряд по спортивной гимнастике.
    2 потери такого масштаба за эту зиму....Соболезнование семье и всей стране.

    Антарес
  7. iouris Сегодня, 13:37
    Герой СССР родился в СССР, трубился для СССР и скончался в СССР.
    iouris
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