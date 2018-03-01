18:15 01 марта
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В марте к Северному полюсу отправится военная экспедиция

Представители Северного флота и военных учебных заведений отправятся в марте в экспедицию на мотобуксировщиках к Северному полюсу, передает ТАСС.



Поход возглавит путешественник Виктор Симонов.


Старт экспедиции от архипелага Северная Земля (мыс Арктический) планируется на 13-14 марта. Маршрут экспедиции составляет порядка 1,3 тысячи км. Завершится она на географической точке Северного полюса. К участию в экспедиции отобраны военнослужащие Северного флота, специалисты Рязанского училища Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры,
рассказал руководитель экспедиционного центра Минобороны Евгений Бинюков.

Всего к Северному полюсу отправятся пять человек. По словам Бинюкова, главными задачами экспедиции являются «подготовка специалистов для арктических подразделений, а также продолжение научно-исследовательской работы по изучению особенностей функционирования человеческого организма в условиях низких температур и физической подготовки военных в Арктике».

Кроме того, будет проведен ряд экспериментов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Очень возможны такие ситуации, когда нам придется непрерывно работать по 24-26 часов, будем носить наши мотобуксировщики, топливо, баулы со снаряжением и питанием столько, сколько необходимо. Участники экспедиции не рядовые военные, для них это не будет представлять огромной сложности. Но с психологической точки зрения, с учетом непрекращающихся морозов – будет тяжело. Сейчас температура там составляет около минус 50 градусов (по Цельсию),
сказал руководитель экспедиции Симонов.

Агентство напоминает, что в 2013 году Виктор Симонов вместе с Федором Конюховым на собачьих упряжках преодолел маршрут от Северного полюса до побережья Канады.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Magic Archer Сегодня, 13:46
    Удачи ребятам.Условия нечеловеческие.Смотрел как то про лыжный переход на Северный полюс.При чём женский.Невероятную силу духа и подготовку надо иметь.При чём надо продумать всё вплоть до мелочей.Была одна интимная подробность.Чтобы сходить по нужде,девушке надо хм.присесть.Так пока она это делала,ветром надувало полные штаны снега.Так что учится приходилось на месте.Так что везде и ко всему нужно подходить с умом.
    Magic Archer
    1. Игорь В Сегодня, 15:40
      А потом полярникам приходилось их спасать, бросив свою работу и выжигая топливо.
      Игорь В
  2. Труд Сегодня, 13:46
    Да это реальное испытание! Действительно к такой службе надо людей готовить, а не как раньше, оторвали от мамки и в горячую точку.
    Труд
  3. Piramidon Сегодня, 14:52
    Помню арктическую лыжную экспедицию газеты "Комсомольская правда" в 1979 году. Самолеты Ту-142 с нашего аэродрома регулярно вылетали по маршруту экспедиции и сбрасывали им все необходимое через определенные промежутки, заодно производя ледовую разведку маршрута, а те шли, практически налегке, с минимальным аварийным запасом. После очередной стоянки путешественники все оставляли и двигались к следующей точке сброса.
    Piramidon
    1. sogdy Сегодня, 16:16
      Цитата: Piramidon
      лыжную экспедицию газеты "Комсомольская правда" в 1979 году

      Тоже веселились.
      sogdy
  4. dzvero Сегодня, 15:01
    Все! Пентагон в панике! У русских - мотобуксировщики... будут смещать земную ось! Да и от шума полярные лисы побегут куда? Правильно, в США. Как тут не паниковать - "гасить" експедицию надо, а нечем...
    dzvero
  5. Александр War Сегодня, 15:26
    69°53’42.03″с 38°42’22.02″Е
    Александр War
  6. Игорь В Сегодня, 15:45
    "В марте к Северному полюсу отправится военная экспедиция"
    И посадит там Тополь... smile
    (Рогозин, когда у него кончилась командировка в НАТО, посадил там во дворике это дерево)
    Игорь В
    1. sogdy Сегодня, 16:18
      Цитата: Игорь В
      И посадит там Тополь...

      Там их аж 5 человек. Аллею!
      sogdy
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