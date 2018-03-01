"В марте к Северному полюсу отправится военная экспедиция"

Старт экспедиции от архипелага Северная Земля (мыс Арктический) планируется на 13-14 марта. Маршрут экспедиции составляет порядка 1,3 тысячи км. Завершится она на географической точке Северного полюса. К участию в экспедиции отобраны военнослужащие Северного флота, специалисты Рязанского училища Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры,

Очень возможны такие ситуации, когда нам придется непрерывно работать по 24-26 часов, будем носить наши мотобуксировщики, топливо, баулы со снаряжением и питанием столько, сколько необходимо. Участники экспедиции не рядовые военные, для них это не будет представлять огромной сложности. Но с психологической точки зрения, с учетом непрекращающихся морозов – будет тяжело. Сейчас температура там составляет около минус 50 градусов (по Цельсию),