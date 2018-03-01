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В марте к Северному полюсу отправится военная экспедиция
Представители Северного флота и военных учебных заведений отправятся в марте в экспедицию на мотобуксировщиках к Северному полюсу, передает ТАСС.
Поход возглавит путешественник Виктор Симонов.
Всего к Северному полюсу отправятся пять человек. По словам Бинюкова, главными задачами экспедиции являются «подготовка специалистов для арктических подразделений, а также продолжение научно-исследовательской работы по изучению особенностей функционирования человеческого организма в условиях низких температур и физической подготовки военных в Арктике».
Кроме того, будет проведен ряд экспериментов по использованию беспилотных летательных аппаратов.
Агентство напоминает, что в 2013 году Виктор Симонов вместе с Федором Конюховым на собачьих упряжках преодолел маршрут от Северного полюса до побережья Канады.
Поход возглавит путешественник Виктор Симонов.
Старт экспедиции от архипелага Северная Земля (мыс Арктический) планируется на 13-14 марта. Маршрут экспедиции составляет порядка 1,3 тысячи км. Завершится она на географической точке Северного полюса. К участию в экспедиции отобраны военнослужащие Северного флота, специалисты Рязанского училища Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры,рассказал руководитель экспедиционного центра Минобороны Евгений Бинюков.
Всего к Северному полюсу отправятся пять человек. По словам Бинюкова, главными задачами экспедиции являются «подготовка специалистов для арктических подразделений, а также продолжение научно-исследовательской работы по изучению особенностей функционирования человеческого организма в условиях низких температур и физической подготовки военных в Арктике».
Кроме того, будет проведен ряд экспериментов по использованию беспилотных летательных аппаратов.
Очень возможны такие ситуации, когда нам придется непрерывно работать по 24-26 часов, будем носить наши мотобуксировщики, топливо, баулы со снаряжением и питанием столько, сколько необходимо. Участники экспедиции не рядовые военные, для них это не будет представлять огромной сложности. Но с психологической точки зрения, с учетом непрекращающихся морозов – будет тяжело. Сейчас температура там составляет около минус 50 градусов (по Цельсию),сказал руководитель экспедиции Симонов.
Агентство напоминает, что в 2013 году Виктор Симонов вместе с Федором Конюховым на собачьих упряжках преодолел маршрут от Северного полюса до побережья Канады.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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