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Экипаж крейсера "Варяг" отрабатывал отражение атаки на корабль с воздуха
Официальный представитель Тихоокеанского флота ВМФ РФ капитан второго ранга Николай Воскресенский предоставил СМИ информацию об учебно-боевых маневрах гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Отмечается, что экипаж корабля отрабатывал отражение атаки на «Варяг» с воздуха. При этом были задействованы средства РЭБ.
Из заявления:
Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров был задействован противолодочный самолёт Ил-38Н.
В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что корабль готов приступить к проведению корабельных тактических учений в заливе Петра Великого. Эти учения будут проведены перед началом выполнения контрольных боевых упражнений.
В День защитника Отечества (23 февраля) верховный главнокомандующий (президент страны) Владимир Путин вручил гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг» орден Нахимова.
Из заявления:
Корабль под командованием гвардии капитана 1 ранга Алексея Ульяненко провёл учение по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с комплексным применением зенитных огневых средств и средств радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров был задействован противолодочный самолёт Ил-38Н.
В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что корабль готов приступить к проведению корабельных тактических учений в заливе Петра Великого. Эти учения будут проведены перед началом выполнения контрольных боевых упражнений.
В День защитника Отечества (23 февраля) верховный главнокомандующий (президент страны) Владимир Путин вручил гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг» орден Нахимова.
Использованы фотографии: МО РФ
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