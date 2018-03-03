19:26 03 марта
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Экипаж крейсера "Варяг" отрабатывал отражение атаки на корабль с воздуха

Официальный представитель Тихоокеанского флота ВМФ РФ капитан второго ранга Николай Воскресенский предоставил СМИ информацию об учебно-боевых маневрах гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Отмечается, что экипаж корабля отрабатывал отражение атаки на «Варяг» с воздуха. При этом были задействованы средства РЭБ.

Из заявления:
Корабль под командованием гвардии капитана 1 ранга Алексея Ульяненко провёл учение по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с комплексным применением зенитных огневых средств и средств радиоэлектронной борьбы.


Экипаж крейсера "Варяг" отрабатывал отражение атаки на корабль с воздуха



Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров был задействован противолодочный самолёт Ил-38Н.

В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что корабль готов приступить к проведению корабельных тактических учений в заливе Петра Великого. Эти учения будут проведены перед началом выполнения контрольных боевых упражнений.

В День защитника Отечества (23 февраля) верховный главнокомандующий (президент страны) Владимир Путин вручил гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг» орден Нахимова.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 12

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  1. МИХАН Сегодня, 07:35
    Врагу не сдается наш гордый "Варяг" ..! Учитесь морячки, время неспокойное на всех границах России!
    МИХАН
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
      МИХАН Сегодня, 07:35 Новый
      Врагу не сдается наш гордый "Варяг" ..! Учитесь морячки, время неспокойное на всех границах России!

      Ага, "Ученье свет... " Но в целом согласен.
      a.s.zzz888
      1. Тикси-3 Сегодня, 09:36
        Цитата: МИХАН
        Врагу не сдается наш гордый "Варяг"

        ты о чем?? belay
        Цитата: a.s.zzz888
        Ага, "Ученье свет... " Но в целом согласен.

        оба тут исключительно за плюсики
        Ульяненко просто выполняет план учебной работы.....а вы тут аж взахлеб диферамбы петь начали
        Тикси-3
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
          Тикси-3 Сегодня, 09:36 оба тут исключительно за плюсики
          Ульяненко просто выполняет план учебной работы.....а вы тут аж взахлеб диферамбы петь начали

          ... как бы тебе объяснить... хотя не буду - мелкий хам не достоин этого... hi
          a.s.zzz888
          1. Тикси-3 Сегодня, 14:09
            Цитата: a.s.zzz888
            ... как бы тебе объяснить...

            смысл?, ты же все равно не сможешь, так как пост несет в себе просто воздух - там мысли нет
            Цитата: МИХАН
            Ну не ныть же о нехватке солярки и т.д...

            тебе больше идет когда ноешь про ответку всем на свете
            Цитата: МИХАН
            Как вы либерастня любите "плюсики считать" хе хе

            методичку новую получи
            Цитата: МИХАН
            Морячки учатся и это очень хорошо!

            школьники учатся - то же хорошо ведь так? - это у каждого своя работа!
            Тикси-3
        2. МИХАН Сегодня, 11:58
          Цитата: Тикси-3
          оба тут исключительно за плюсики
          Ульяненко просто выполняет план учебной работы.....а вы тут аж взахлеб диферамбы петь начали

          Ну не ныть же о нехватке солярки и т.д...
          Как вы либерастня любите "плюсики считать" хе хе
          Морячки учатся и это очень хорошо!
          Цитата: Тикси-3
          ты о чем??

          Вот таки и об этом..
          Сколько то вас тут собралось на форуме ..хе хе
          МИХАН
  2. Самара_63 Сегодня, 07:47
    Самый боеспособный корабль.И миль больше всех набирает...
    Самара_63
  3. изя топ Сегодня, 07:47
    видео бы показали лучше,а не слова говорили recourse
    изя топ
    1. iliitchitch Сегодня, 08:03
      Цитата: изя топ
      видео бы показали лучше,а не слова говорили

      Это точно , а то атака дронов стаей , к примеру , не шутка . Готовы ли ?
      iliitchitch
      1. Громобой Сегодня, 08:16
        Такое пойдёт?)))
        Громобой
  4. Громобой Сегодня, 08:08
    И летели на земь самураи,
    под напором стали и огня! good
    Громобой
  5. san4es Сегодня, 09:01
    ходе учебно-боевых маневров был задействован противолодочный самолёт Ил-38Н
    soldier
    Ил-38Н («Новелла») – вариант модернизации Ил-38 для авиации ВМФ России. Обновленная машина получила современную поисково-прицельную систему «Новелла-П-38», которая значительно расширила круг задач и боевые возможности противолодочного самолета.

    san4es
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