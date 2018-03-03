Экипаж крейсера "Варяг" отрабатывал отражение атаки на корабль с воздуха

Корабль под командованием гвардии капитана 1 ранга Алексея Ульяненко провёл учение по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с комплексным применением зенитных огневых средств и средств радиоэлектронной борьбы.

Официальный представитель Тихоокеанского флота ВМФ РФ капитан второго ранга Николай Воскресенский предоставил СМИ информацию об учебно-боевых маневрах гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Отмечается, что экипаж корабля отрабатывал отражение атаки на «Варяг» с воздуха. При этом были задействованы средства РЭБ.Из заявления:Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров был задействован противолодочный самолёт Ил-38Н.В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что корабль готов приступить к проведению корабельных тактических учений в заливе Петра Великого. Эти учения будут проведены перед началом выполнения контрольных боевых упражнений.В День защитника Отечества (23 февраля) верховный главнокомандующий (президент страны) Владимир Путин вручил гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг» орден Нахимова.