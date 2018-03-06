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Шойгу раскритиковал ОСК за отставание по оборонзаказу
Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, с отставанием выполняют ряд обязательств перед Минобороны России, констатировал во вторник глава ведомства Сергей Шойгу.
В то же время, отметил министр, в феврале-марте ОСК уже передала ВМФ России после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подлодку "Дмитров".
Кроме того, завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", добавил Шойгу.
Как сообщалось, в прошлом году ОСК не смогла полностью выполнить обязательства по оборонзаказу, не поставив Военно-морскому флоту два корабля – головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" (также головной в своем проекте).
Впоследствии президент ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что "Иван Грен" передадут флоту к концу весны 2018 года. "Адмирал Горшков" ВМФ должен получить к концу лета, передает РИА Новости.
Ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием— заявил он, не уточняя детали.
В то же время, отметил министр, в феврале-марте ОСК уже передала ВМФ России после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подлодку "Дмитров".
Кроме того, завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", добавил Шойгу.
Как сообщалось, в прошлом году ОСК не смогла полностью выполнить обязательства по оборонзаказу, не поставив Военно-морскому флоту два корабля – головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" (также головной в своем проекте).
Впоследствии президент ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что "Иван Грен" передадут флоту к концу весны 2018 года. "Адмирал Горшков" ВМФ должен получить к концу лета, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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