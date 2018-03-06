21:17 06 марта
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Шойгу раскритиковал ОСК за отставание по оборонзаказу

Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, с отставанием выполняют ряд обязательств перед Минобороны России, констатировал во вторник глава ведомства Сергей Шойгу.

Шойгу раскритиковал ОСК за отставание по оборонзаказу


Ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием
— заявил он, не уточняя детали.


В то же время, отметил министр, в феврале-марте ОСК уже передала ВМФ России после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подлодку "Дмитров".

Кроме того, завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", добавил Шойгу.

Как сообщалось, в прошлом году ОСК не смогла полностью выполнить обязательства по оборонзаказу, не поставив Военно-морскому флоту два корабля – головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" (также головной в своем проекте).

Впоследствии президент ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что "Иван Грен" передадут флоту к концу весны 2018 года. "Адмирал Горшков" ВМФ должен получить к концу лета, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 14:17
    А кроме критики Фаберже не надо в тисках подержать?
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 14:20
      Надо и в эту корпорации ввести управленческого гения из династии Рогозиных smile
      Тралл
      1. Кроу Сегодня, 14:29
        Цитата: Тралл
        Надо и в эту корпорации ввести управленческого гения из династии Рогозиных smile

        Лучше кого-нибудь из ближайшего зарубежья - из династии Лукашенко. Результат будет один и тот же - никакого, только содержание последнего дешевле станется.
        Кроу
        1. x.andvlad Сегодня, 15:40
          Может лучше руководству ОСК стажировку пройти где-нибудь в Китае?
          x.andvlad
          1. x.andvlad Сегодня, 15:56
            И китайцев немного в аренду взять.
            x.andvlad
          2. Кент0001 Сегодня, 18:02
            ....нееее, думаю там на стажировку в Магадане уже набралось, просто пока не капнули....
            Кент0001
      2. 210окв Сегодня, 14:39
        Ух....Лучше бы из Бериев...Хотя я сомневаюсь что у нас в стране кто нибудь из них остался..
        Цитата: Тралл
        Надо и в эту корпорации ввести управленческого гения из династии Рогозиных smile
        210окв
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 15:23
          Цитата: 210окв
          Цитата: Тралл
          Надо и в эту корпорации ввести управленческого гения из династии Рогозиных smile
          Ух....Лучше бы из Бериев...Хотя я сомневаюсь что у нас в стране кто нибудь из них остался..

          Вот если бы самого Лаврентия Палыча поставить куратором, ну, а потомков - какой смысл? На детях природа часто отдыхает, и они часто бывают совсем не похожи на великого предка...
          Николай Фёдоров
        2. venik Сегодня, 15:37
          Цитата: 210окв
          Ух....Лучше бы из Бериев...Хотя я сомневаюсь что у нас в стране кто нибудь из них остался..

          =======
          В РФ - Не знаю... А в Украине - ОСТАЛИСЬ!
          Отец работал в одном оборонном НИИ в Киеве, так у них там был ведущий конструктор Гегичкория (имя - не помню, а отчество - Лавреньтьевич....
          Сынуля!!! Между прочим, "папашка", семью бросил, но "сынулю" - поддерживал.... Тот к 30 годам до Доктора наук вырос! И кстати был одним из ведущих конструкторов по теме ЗРК....
          Когда "лавентия" - "грохнули" - рикошетом "бахнуло" и по сыночку.... 30-ти летний Доктор наук и Ведущий конструктор внезапно превратился в... "рядового инженера"....
          А мужик то НЕ ЗДАЛСЯ! Начал с "0"!!! Занялся вопросами "оборонной электроники"... Защитил "кандидатскую" (уже при Брежневе), и стал Ведущим!
          Кстати, мой отец - отзывался о нем, как о ГЛУБОКО ПОРЯДОЧНОМ и ЧЕСТНОМ человеке!!!! И при этом - ТАЛАНТЛИВОМ ИНЖЕНЕРЕ!
          ---
          P.S. Бывает, что "яблочко от яблоньки" - ДАЛЕЧЕНЬКО улетает!!!
          venik
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:21
      А кроме критики Фаберже не надо в тисках подержать?
      Давно бы подержали , а то и оторвали бы , но вероятно признают , что что вина в бедах Грена и Горшкова не только за ОСК
      КВУ-НСвД
    3. сибиралт Сегодня, 14:28
      Лучшим "критиком" был Сталин. Вот у кого нужно Шойгу поучиться. belay
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 14:30
        Цитата: сибиралт
        Лучшим "критиком" был Сталин. Вот у кого нужно Шойгу поучиться. belay

        Рано еще, не по статусу, лет через 6 smile
        Тралл
      2. Alexey RA Сегодня, 15:22
        Цитата: сибиралт
        Лучшим "критиком" был Сталин. Вот у кого нужно Шойгу поучиться.

        Мва-ха-ха...
        Комитет обороны 4 декабря 1937 г. приказал: «директора завода № 24 Марьямова как не справившегося с делом снять с поста директора. Назначить директором И. Т. Борисова». Приказом по XVIII ГУ НКОП от 1 января 1939 г. предписывалось «…за неоднократное и грубое нарушение сметно-финансовой дисциплины на заводе замдиректора (завода № 24. — М.М.) тов. Борисова П. А. освободить от занимаемой должности и использовать на менее ответственной работе. Указать директору завода № 24 Борисову на допущенное нарушение финансово-сметной дисциплины». Уже 13 января приказом НКОП № 16/к принимается решение «…1. Тов. Борисова И. Т. с работы директора завода № 24 снять; 2. Тов. Соколова Д. М. назначить директором завода № 24, освободив его от работы директором завода № 20». И, как конец этой череды приказов, 20 января И. Т. Борисов был назначен директором… завода № 20! Таким образом, все грозные разносы и приказы свелись к одному — директора, не справившегося с работой в течение года на одном авиазаводе, назначили директором другого авиазавода.
        © Мухин Михаил Юрьевич. Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны.
        И это я ещё не вспоминаю, как бракодел и очковтиратель Зальцман при Сталине поднялся с должности директора ЛКЗ на должность наркома танковой промышленности.
        Alexey RA
    4. антивирус Сегодня, 14:55
      это Вы про мастера проф-тех обучения?
      ПТУшники всегда не успевают шов проварить.
      А с отчетностью у економистов все в ажюре.
      антивирус
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:21
    Кроме критики должны быть конкретные действия. Главная проблема -кадры, молодежь неохотно идет а старики имеют обыкновение умирать! Зарплаты местами так себе у работяг. И отсутствие движков для новых кораблей, а также для многих старых нету запчастей, ибо СССР не успел их на пару веков понаделать.
    Геркулесыч
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:35
    Судостроение - головная боль, как видится.. И вполне закономерно. Самая сложная и техно логичная отрасль ВПК. Круче только яйца..
    Есть желание- осилил! Трудно? Да! Все было разорвано
    Сибирский цирюльник
    1. Александр War Сегодня, 14:43
      У нас не только Судостроение ,взять те-же самые танки ,Танк Армата пока не ясно ,так стройте Т-90М Прорыв-3!
      Александр War
  4. Александр War Сегодня, 14:36
    ВТОРУЮ ТРОЙКУ ФРЕГАТОВ ПРОЕКТА 11356 ОСНАСТЯТ РОССИЙСКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ https://ria.ru/arms/20180111/1512437211.html http://www.vesti.ru/doc.html?id=2974827 Одни слова recourse
    Александр War
  5. Александр War Сегодня, 14:38
    В российском Минобороны прошел согласование эскизный проект эскадренного миноносца "Лидер" Северного проектно-конструкторского бюро (город Санкт-Петербург). Техническое проектирование корабля нового поколения включено в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Начало строительства запланировано на 2025 год, однако резка металла для восьми эсминцев начнется уже в 2018 году.

    РИА Новости https://ria.ru/analytics/20170729/1499181539.html Посмотрим ,слова опять или дело!
    Александр War
  6. Николай Петров Сегодня, 14:49
    Так то за срыв оборонзаказа следует меры карательного характера применять, а не критиковать. Тем более в такое время как сегодня. Критиковать можно за задержки с выпуском какой-нибудь одёжки, не более того. Если бы в своё время Сталин просто критиковал всякого рода срывальщиков и задержальщиков, то думаю сегодня бы нас как государства и народа не существовало бы.
    Николай Петров
    1. антивирус Сегодня, 14:58
      что то подсказывает --сроки оплаты тоже сдвигались.
      НЕ МОЖЕТ ОДИН БЫТЬ ГЕНИЕМ А ДР(ЕГО ПОСТАВЩИК) УРОДОМ И ПЬЯНИЦЕЙ.
      антивирус
  7. VALERIK_097 Сегодня, 14:55
    Цитата: Тралл
    Цитата: сибиралт
    Лучшим "критиком" был Сталин. Вот у кого нужно Шойгу поучиться. belay

    Рано еще, не по статусу, лет через 6 smile

    210окв туда же. Пехота- м-ля.
    Ребят,поинтересуюсь Вы ни чем не болеете?
    Прочтите комменты: КВУ-НСвД,Геркулесыч(а)
    VALERIK_097
  8. Bronevick Сегодня, 15:32
    Появилась информации, что Россия хочет закупить корабли у Китая. Китай заявил о готовности изготовить корабли для РФ.
    Bronevick
  9. Хаджи Мурат Сегодня, 15:50
    а пуканы не рвутся за то,что тройку фрегатов Индии окончательно загнали?????
    Хаджи Мурат
  10. gig334 Сегодня, 16:18
    Что-то тут не то, уже фиг знает сколько лет не могут фрегаты допилить, не авианосцы, не крейсеры, а фрегаты. Но при этом на весь мир говорят о создании ядерного двигателя. Надо точно за Грудинина голосовать, Путин уже ересь несёт, так бестолково блефовать.
    gig334
  11. senima56 Сегодня, 17:07
    Нужны "посадки" и "оргвыводы с увольнением"- тогда и сроки будут соблюдать и качество будет на высоте. Так, как при тов. Сталине было- не справился- пошел на ....! А если еще и напортачил- садись!
    senima56
  12. surovts.valery Сегодня, 18:04
    Ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием

    А ведь есть зеленодольцы, "Пелла", которые вроде не входят в состав ОСК и выполняют контрактные обязательства перед МО качественно, точно и в срок, хотя справедливости ради строят там корабли малого тоннажа. А "Янтарь" по 11356 тоже хорошо работал (за исключением 11711 "Грена"). Может в кадрах вопрос?
    surovts.valery
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